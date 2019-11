Koulibaly: "Non si può dire di no al Napoli; sogno la Nazionale"

Ambizioso e con le idee chiare Kalidou Koulibaly. Il giovane difensore francese , classe 1991, non ha avuto mezzi termini, vuole lo Scudetto. «Ho sentito subito il calore dei tifosi, voglio regalargli qualcosa di straordinario. Quando il Napoli mi ha offerto di venire in Italia, non ci ho pensato un secondo: come si può rifiutare un club così?» ha così esordito Koulibaly nella conferenza stampa di presentazione, confermando poi l'importanza di Mister Benitez per la sua scelta. Le domande dei giornalisti sono state molte, queste le più interessanti:

Perchè ha scelto il Napoli? "Ho ricevuto tante offerte, ma quando mi ha chiamato Benitez è stato tutto semplice, quando è arrivato un club importante come il Napoli non ci sono stati dubbi".

Come sogna l'esordio in campionato in azzurro? "Il sogno è lo scudetto, fare il meglio anche per i tifosi che mi supportano sin dai primi giorni. Spero di iniziare il prima possibile giocando il più possibile".

Ti abbiamo visto sia sul centro-sinistra che sul centro-destra, puoi giocare in tutte e due le zone? "Mi piace giocare con entrambi i piedi, entrambe le zone. Cerco di migliorare sempre per mettermi a disposizioen del mister in entrambi i casi".

Cosa pensi di chi rifiuta Napoli per la città? Con Insigne c'è già un bel rapporto? "Non capisco come possa essere possibile rifiutare Napoli, io non ci ho neanche pensato. E' ovvio accettare. Insigne scherza parecchio, lui è così".

L'ultima domanda è stata sulla scelta del numero di maglia: " preferirei prendere il numero 25, è sempre stato il mio numero e ci sono legato particolarmente".

In mattinata si è svolta una seduta di allenamento basata soprattutto sul possesso palla, sia in fase offensiva che difensiva. L'allenamento si è concluso poi con una partitella a ranghi misti, che è terminata 2-1 con reti di Insigne, Zapata e Dumitru. Ancora lavoro differenziato per Jorginho e Rafael, mentre per Raul Albiol è la prima giornata di ritiro dopo la debacle Mondiale della sua Spagna.