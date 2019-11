Amichevole Milan, Niang e Mastalli regalano la seconda vittoria a Inzaghi

Al Brianteo di Monza, il Milan batte 2 a 0 i locali, grazie alle reti nella ripresa di Niang su calcio di rigore e del giovanissimo Mastalli, servito ottimamente da Mastour. Buona prestazione per i rossoneri, che cominciano a mostrare i primi frutti del lavoro svolto a Milanello. Bene Saponara e Niang, a sprazzi El Shaarawy. Inzaghi può comunque sorridere e trarre indicazioni importanti e confortanti. Per la seconda partita consecutiva, inoltre, il Milan non subisce reti.

SuperPippo ha scelto nove/undicesimi della formazione schierata a Solbiate Arno, inserendo Abbiati e Cristante al posto di Gabriel e Piccinocchi, quest'ultimo vittima di un infortunio muscolare al Chinetti. Da segnalare, oltre all'ottima prova di Riccardo Saponara, la rete su calcio di rigore di Niang (prova tenace la sua) e il super-ingresso di Mastour, autore di un'azione incredibile che ha portato al bis di Mastalli.

Nella prima frazione di gioco sono mancati soltanto i gol, aspetto a cui è stato posto rimedio nella ripresa, vanno registrati i miglioramenti di Saponara che, presa confidenza con il nuovo ruolo, ha iniziato ad inventare come ai tempi dell'Empoli e bene anche Cristante al suo debutto dal primo minuto nel corso di questo pre-campionato, utilizzato al centro della mediana. L’occasione più nitida capita nei piedi di Niang che però sbaglia clamorosamente a pochi passi dalla porta. Nella ripresa il Milan concede qualche occasione di troppo al Monza, ma la squadra di casa non punisce gli avversari che si portano in vantaggio con Niang al 67′ sul calcio di rigore guadagnato da Mastalli. Il raddoppio arriva al 75′ dopo una splendida iniziativa di Mastour che in area di rigore serve una deliziosa palla a Mastalli che non può sbagliare.

VERTICE DI MERCATO AD ARCORE - Terminata la partita, Adriano Galliani e Pippo Inzaghi sono andati ad Arcore per un vertice di mercato con il presidente Silvio Berlusconi e con Barbara Berlusconi.. E' durato circa tre ore l'incontro ad Arcore tra i massimi esponenti del Milan. A Villa San Martino, residenza del presidente Silvio Berlusconi, c'erano gli amministratori delegati Barbara Berlusconi e Adriano Galliani oltre all'allenatore Filippo Inzaghi.

Argomento caldo le mosse di mercato, a partire dalle cessioni e dal futuro di Robinho. Domani, infatti, ci sarà un incontro tra Galliani e il calciatore verdeoro accompagnato dal suo agente per discutere del ritorno in patria del giocatore. Iniziato alle 20, il vertice s'è chiuso attorno alle 23.