Napoli: ritorno di fiamma per Agger, Reina pronto a tornare

L'asse Napoli-Liverpool, è sicurmanete molto caldo in queste ore.

Il mercato si fa cosi, d'imporvviso. E d'improvviso, sembra ripercorribile la pista che porta a Daniel Agger. Il 29 Danese, su cui il Napoli ha tanto lavorato nelle ultime sessioni di mercato, ha ancora una volta espresso la volontà di lasciare il club Inglese, con il quale ha passato una delle peggiori stagioni della sua carriera. Le ventitre partite giocate la scorsa stagione, intervallate da numerosi infortuni, e da un rapporto con l'allenatore, Brendan Rodgers, sempre precario, stanno spingendo Agger verso nuove mete.

Il gigantesco stopper difensivo, ha infatti dichiarato alla stampa danese, la sua situazione di malessere. Agger non si trova bene, e questo era risaputo. " Come sono andate le cose la scorsa stagione per me non va bene" , ha dichiarato al gioranle danese BT. " Non è un segreto che ho avuto dei problemi la scorsa stagione e sto valutando le cose. Molte cose possono accadere nel calcio e non posso escludere nulla. "

Importanti, dunque, le dichiarazioni di Agger, che cosi facendo permette al Napoli ed ai napoletani, di tornare a sperare per l'ingaggio, di uno che sicuramente è un Top Player con la T e la P maiuscola, andando a rinforzare un reparto, quello difensivo, che nella scorsa stagione è costato non poco al Napoli di Benitez.

Sempre con il Liverpool, si tratta per José Manuel Reina. Il portiere spagnolo, ha sempre espresso la volontà di ritornare a Napoli, dopo l'ottima stagione appena trascorsa. Resta però il nodo legato all'ingaggio. 5 Milioni a stagione sono troppi per De Laurentis. Reina però, è stata una pedina fondamentale nello scacchiere di Benitez nella scorsa stagione. Oltre alle sue indiscutibili qualità tra i pali, lo spagnolo, era il leader indiscusso dello spogliatoio, ed a detta di tutti, sarebbe una gran perdita non poter contare su di lui per il campionato venturo.

Anche il presidente sa che Reina è un giocatore troppo importante, e puntuali arrivano le sue parole :" "Io devo difendere anche i ruoli. Io ho sempre voluto uno in più che uno in meno, e non dico che altri non la pensavano così se no domani esce un altro titolo in prima pagina (vicenda Mazzarri, ndr), ma a volte si può creare una frangia all'interno dello spogliatoio che può creare problemi da parte di chi non gioca. Benitez sa interfacciarsi umanamente e tecnicamente, ma deve essere Reina a dire che non può stare senza vedere Napoli. Se lui dovesse dirlo, noi siamo pronti ad accoglierlo ma potrebbero farlo anche altri come il Liverpool o altri. "

Data l'importanza specifica del giocatore, De Laurentis potrebbe pensare di fare uno sforzo. Una classica trattativa da ultimi giorni di mercato, quando il prezzo del cartellino calerà ancora un po, ed il Liverpool vorrà liberarsi di un giocatore con un ingaggio troppo importante per poterlo tenere rilegato in panchina scontento.