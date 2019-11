Juventus, Romulo è un caso, intanto sfumano gli attaccanti

Non si ferma il calciomercato della Juventus. Gli obbiettivi dichiarati sono un centrale di difesa, un centrocampista ed un attaccante, visto il grave infortunio di Alvaro Morata. L’ultimo nome venuto fuori per il reparto arretrato è quello di Manolas dell’Olympiakos, classe ’91, autore di una buona Champions con la sua squadra. La trattativa però non si prospetta facile, i greci chiedono molti soldi, cifre che non sembrano quelle che la Juve sia disposta a spendere.

Per il centrocampo si tratta Romulo con il Verona, l’affare, dichiarato per certo dopo pochi giorni, ha avuto un colpo di scena, quasi come il “caso” Iturbe. Dalla Liga Spagnola è arrivata infatti un’offerta più vantaggiosa per il Verona, che ora spiega i vari tentennamenti e le indecisioni del club, Marotta e Paratici hanno offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, con un milione da versare subito nelle casse degli scaligeri. Secondo Sky Sport invece la Juventus avrebbe in mano l’accordo per Rabiot del PSG, che andrà in scadenza nel 2015 e dal 1° febbraio potrà firmare per i bianconeri, dunque sembrano essere respinti gli assalti di Milan e Inter.

Per quanto riguarda la corsa all’attaccante sembra tutto bloccato, per ora. Romelu Lukaku infatti ha deciso di restare all’Everton, che pagherà 35 milioni al Chelsea di Mourinho, con cui il giocatore belga non aveva rapporti eccellenti. Per Samuel Eto’o la situazione è complicata: il giocatore, che è tutt’ora svincolato, era stato contattato dalla Juventus, ma le richieste sull’ingaggio erano ben più superiori per i parametri bianconeri, e nelle ultime ore la Roma si è fatta avanti per accaparrarsi l’attaccante camerunense, per acquisire ulteriore esperienza in vista della Champions.

Capitolo Vidal. Secondo i giornali cileni l’accordo con il Manchester United è stato già trovato. Nelle ultime ore è spuntata un’altra ipotesi. Come scrive Calciomercato.com, il probabile arrivo di Fellaini (che non rientra nei piani di Van Gaal) a Napoli, liberebbe un posto a centrocampo, che verrebbe colmato dal numero 23 bianconero, dunque con questa operazione il Napoli rischia il doppio colpo, rinforzarsi, ed indebolire indirettamente la favorita per lo scudetto.