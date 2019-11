Udinese - Kone, ci siamo

Finalmente ci siamo. Andrea Stramaccioni avrà il rinforzo per il suo centrocampo tanto desiderato. Panagiotis Kone, centrocampista offensivo classe 87, è prossimo a vestire la maglia bianconera dell'Udinese. Dopo un discreto Mondiale disputato con la sua nazionale greca, e la retrocessione del Bologna in serie B, le strade di Kone e dei felsinei erano destinate a separarsi. Da tempo sul calciatore c'era l'interesse di molte squadre, italiane e straniere, ma l'Udinese è riuscita a spuntarla dopo due settimane di trattativa con la dirigenza romagnola. Al Bologna una cifra che si aggira tra i 4.5 ed i 5 milioni di Euro pagabili in due anni. Kone, l'uomo dei gol impossibili, lascia il Bologna dopo due anni, con 13 gol in 94 presenze.

Fortemente voluto dal neo allenatore bianconero Andrea Stramaccioni, nel 4-3-1-2 dell'ex allenatore dell'Inter, il greco dovrebbe collocarsi come terzo centrocampista sulla sinistra e all'occorrenza come trequartista in alternativa a Bruno Fernandes. Non è da scartare però l'ipotesi 3-5-2 con l'inserimento di un terzo difensore e lo spostamento di Widmer e Gabriel Silva in avanti. Con l'arrivo di Kone l'Udinese completa il reparto di centrocampo. Con Pinzi, Allan, Badu e Bruno Fernandes dovrebbero garantire quantità e qualità sufficienti ad affrontare la stagione.

Nel frattempo, contestualmente all'operazione Kone, la dirigenza friulana è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Di Natale e Muriel. Sempre più insistenti le voci di un'interesse per Amauri del Parma e Zapata del Napoli, conteso però anche da Torino e Sampdoria.

Probabili formazioni :

(4-3-1-2) - Scuffet; Widmer, Heurtaux, Domizzi, Gabriel Silva; Pinzi (Badu), Allan, Badu (Kone); Bruno Fernandes (Kone); Di Natale, Muriel.

(3-5-2) - Scuffet; Heurtaux, Danilo, Domizzi; Widmer, Badu, Allan, Kone, Gabriel Silva; Di Natale, Muriel.