Fellaini – De Guzman, la ricetta della pace di De Laurentiis

Rompete le righe! Dopo la doppia seduta di allenamento di giovedì, il generale spagnolo Benitez ha lasciato un giorno libero alla sua squadra. Un modo per responsabilizzare i suoi ragazzi e scaricare un po’ la tensione prima del preliminare. Per raffreddare i bollenti spiriti degli ultimi giorni. E cosi come prima delle vittorie contro il Borussia Dortmund, l’Arsenal e la Juventus al San Paolo, e con il Milan a San Siro, lascia alla sua squadra ventiquattro ore di tregua. Un “modus operandi” non comune nel calcio italiano. Chissà che don Rafè, specchiandosi nella mentalità scaramantica napoletana, non abbia sfruttato questa occasione anche come talismano in vista della doppia sfida al Bilbao.

Sin prisa, però sin pausa. Tuonò Benitez appena sbarcato a Napoli un anno fa. Tante le cose che sono cambiate in un anno di lavoro ai piedi del Vesuvio. D’accordo, senza pausa. Al mercato del Napoli non occorrerebbe un’ulteriore perdita di tempo. Si continua a lavorare, incessantemente, sui colpi da piazzare. Il primo è un sogno mai sfumato del tutto, che torna prepotentemente in auge dopo la richiesta ufficiale del Napoli al Manchester United : Marouane Fellaini. Le parti sembrano vicine, più che mai. La dirigenza dei Red Devils, capeggiata dal direttore delle operazioni Van Gaal, sembrerebbe essersi decisa a lasciar partire il capellone belga, chiedendo 48 ore per dare la risposta definitvia. L’offerta del Napoli, di un prestito oneroso con la partecipazione degli inglesi al pagamento del 50% dello stipendio del calciatore, non è allettante, non del tutto, ma potrebbe essere la giusta soluzione per consentire al belga di rilanciarsi. Non c’è l’accordo tra le parti, ma la volontà del giocatore potrebbe spingere verso la conclusione dell’affare.

Il secondo nome, più vicino rispetto al belga Fellaini, viene sempre dai Paesi Bassi. E’ olandese ed è arrivato terzo al Mondiale con la nazionale di Van Gaal. Jonathan de Guzman è più di un’idea. Sembrava una corsa a due per l’ex Swanesa, tornato alla base al Villarreal dopo due anni di prestito in Galles. Oltre agli azzurri, c’è il Queens Park Rangers. Anche in questo caso la volontà del giocatore è chiara, decisa. L’olandese vuole solo il Napoli, nonostante l’offerta dei londinesi sia più alta per il cartellino del giocatore. 8 milioni la proposta del Qpr a fronte di un’offerta partenopea che per l’acquisto definitivo potrebbe arrivare ad offrire circa 5-6 milioni. Nonostante questa differenza, il Villarreal sembra essere disposto a cedere il centrocampista, anche con altre formule. Il prestito, con diritto ed obbligo di riscatto, a cifre leggermente superiori rispetto a quelle precedenti. Al giocatore, che ha già accettato la piazza e fosse per lui sarebbe già in città, un aumento dell’ingaggio, dagli 1.5 attuali ai 2 con bonus che percepirebbe in Campania. L’affare sembrerebbe prossimo alla chiusura.

De Guzman attende segnali positivi da Napoli e dal Napoli, soprattutto dalla dirigenza partenopea. Li attende anche Benitez, anche se in notevole ritardo.