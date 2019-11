Fiorentina, stasera l'esordio in casa della Roma

Ricomincia finalmente il campionato di Serie A e ricomincia subito con un match di altissimo livello: Roma-Fiorentina.

La prima giornata mette di fronte due squadre con ambizioni importantissime: i viola sognano l’accesso in Champions League dopo due quarti posti consecutivi; i giallorossi credono che questo sia l’anno buono per superare la Juventus e vincere lo scudetto che manca da 13 anni.

Nel precampionato la Fiorentina di Montella ha dimostrato di essere una squadra pronta e maturata rispetto alle ultime due stagioni dove si sono persi tanti punti per strada e sono arrivati più rimorsi che soddisfazioni. La Fiorentina di quest’anno potrà finalmente contare sul tridente delle meraviglie formato da Gomez, Rossi e Cuadrado anche se gli ultimi due, uno per infortunio e l’altro per squalifica, non saranno della partita questa sera. Nell’ultimo campionato Montella li ha potuti schierare insieme due volte soltanto e sono arrivate 2 vittorie con un totale di 7 gol all’attivo.

In evidenza nel precampionato i giovani Babacar e Bernardeschi, entrambi tornati dai prestiti in B dove hanno disputato un campionato più che discreto con tanti gol segnati: Babacar sarà con ogni probabilità il partner di Mario Gomez quest’oggi in attacco mentre Bernardeschi, convocato da Di Biagio in Under 21 per la prossima settimana, si terrà pronto per subentrare a partita in corso forse proprio al posto del senegalese.

Il modulo prescelto di Montella per la delicata gara di questa sera sarà il 4-3-1-2, schema più utilizzato durante l’estate che ha portato diversi successi e trofei estivi ai viola: in porta ci sarà Neto; in difesa Alonso parte avvantaggiato su Pasqual per il ruolo di terzino sinistro mentre gli altri tre saranno i soliti Savic, Gonzalo e Tomovic; a centrocampo Pizarro recupera e sarà in cabina di regia affiancato da Aquilani e Vargas; Borja Valero trequartista assiste Gomez e Babacar.

Per la Fiorentina la trasferta di Roma contro i giallorossi è un vero e proprio tabù così come lo è per il suo allenatore Vincenzo Montella: i viola hanno vinto solamente una volta in casa della Roma negli ultimi 20 anni, tre stagioni fa con gol di Jovetic e Lazzari; Montella da quando ha intrapreso la carriera da allenatore ha sempre perso sia in casa che fuori contro la sua ex squadra e due stagioni fa perse addirittura tre partite su tre.

La partita di questa sera però vale molto di più di tre punti e vincere in trasferta significherebbe candidarsi ad un ruolo da assoluta protagonista per questo campionato: infatti nella prossima partita rientrerà sicuramente Juan Cuadrado dalla squalifica e Giuseppe Rossi potrebbe tornare in campo grazie ad un recupero lampo regalando a Montella finalmente la rosa al completo.