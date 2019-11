Live Roma - Fiorentina in Serie A

Vi ringraziamo per aver seguito con noi questo bel anticipo. Una serena buona notte da tutto lo staff di Vavel.

finisce la partita, una splendida Roma batte 2-0 la Fiorentina. I viola non pervenuti nel primo tempo, nel secondo danno filo da torcere ai giallorossi ma vincono all' esordio con i gol di Nainggolan e Gervinho.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA, GRAN GOL DI GERVINHO CHE SI INFILA TRA I DUE CENTRALI DELLA FIORENTINA

3' minuti di recupero

44'' cartellino giallo per Ashley Cole

43'' Garcia chiede ai tifosi giallorossi di incitare la squadra

40'' De Sanctis deve uscire tre metri fuori d'area per anticpiare Ilicic.

37'' La Fiorentina ci crede, la Roma è arretrata ma tiene il vantaggio.

33'Cambio anche per la Roma, dentro l 'ex Adem Ljajic al posto di Iturbe.

30'' Fallo di Iturbe su Marcos Alonso

27'' Tiro di Ilicic bloccato da De Sanctis

24'' Sinistro di Cole deviato, Gonzalo Rodríguez non può evitare il primo calcio d'angolo della partita

21'' Altra occasione per la fiorentina con Joaquin ma calcia di poco a lato.

19'' SOSTITUZIONE FIORENTINA: esce Babacar per far posto a Joaquin.

16'' Prodezza di De sanctis che nega il gol a Babacar

15'' punizione calciata benissimo da Ilicic che però non riesce a trovare il gol.

15' Calcio di punizione per la Fiorentina

11' Altra grande giocata di Gervinho ma davanti al portiere viola calcia male, buon secondo tempo per il giocatore giallorosso

8'' CARTELLINO GIALLO per Marcos Alonso punito per un intervento su Iturbe.

5'' Azione di contropiede della Roma, Gervinho però sbaglia il passaggio decisivo

2'' La Fiorentina ci prova con Borja Valero, conclusione centrale la sua

1'' Iniziato il secondo tempo

I giocatori stanno rientrando in campo

quasi 50 000 spettatori all' Olimpico

RODRIGO TADDEI in Curva Sud a vedere la partita, ora è in Forza a Perugia, dopo nove anni in giallorosso

finisce il primo tempo. Roma in vantaggio 1-0 sulla Fiorentina, con gol di NAINGGOLAN che ha giocato n primo tempo strepitoso.

43' Splendido primo tempo di NAINGGOLAN, autore del momentaneo vantaggio, ma protagonista anche in fase difensiva. Il migliore in campo

41' Prolungato possesso palla della Roma . I viola sono in netto ritardo di condizione

Il gol di Radja Nainggolan

38' Ci prova il Capitano Francesco Totti ma non centra la porta.

36' Montella inserisce Ilicic al posto di Brillante.

32' Tiro dalla distanza della Roma: Savic dice di no

28' GOOOL DELLA ROMA, CON Nainggolan che calcia in modo perfetto. Un gol molto importante.Neto para un tiro di Gervinho, il pallone arriva sui piedi di Nainggolan che insacca in rete

24' Tiro alto di Iturbe

23' Calcio di punizione al limite per la Roma

23' Quando la Roma gioca in velocità la difesa della Fiorentina fatica

19' Cross di Torosidis. La difesa viola respinge

14' Una Roma sempre in attacco negli ultimi minuti

11' Fallo a metà campo di Babacar su Manolas.

9' La fiorentina prova a rispondere con Vargas, ma anche lui calcia male.

7' Punizione affidata a Totti che serve De Rossi ma non inquadra la porta. Palla fuori

6' Intervento irregolare di Tomovic su Cole, calcio di punizione per la Roma

3' Nainggolan carica il destro ,ma avuto fretta, ha colpito male la palla che finisce fuori

3' La Roma attacca, il pubblico dell' Olimpico si sta facendo sentire

1' Inizia, primo pallone giocato dalla Fiorentina

20:45 Le squadre sono scese in campo, manca poco all' inizio del match

20:38 Roma-Fiorentina è stata la prima giornata di campionato anche nel 2004-2005, esattamente dieci anni fa, e in quell’occasione il risultato finale si attestò sul 1-0 per la Roma portata alla vittoria proprio da un gol di Vincenzo Montella, oggi allenatore della Fiorentina.

20:31 Il tecnico francese butterà nella mischia subito l'ultimo arrivato Kostas MANOLAS, così come l'argentino Juan Manuel ITURBE. Il modulo resta il tradizionale 4-3-3, con altri tre nuovi innesti subito in campo dal 1’: Astori al centro della difesa, Cole sulla fascia sinistra e Iturbe in attacco.

20:25 L' Olimpico

20:20 Il presidente della Roma Pallotta saluta la Curva Sud

20:17 Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento

#RomaFiorentina: la squadra è in campo per il riscaldamento https://t.co/c612N3Xx6F — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 Agosto 2014

20:10 Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina.

ROMA (4-3-3): 26 De Sanctis; 35 Torosidis, 23 Astori, 44 Manolas, 3 Cole; 15 Pjanic, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 27 Gervinho, 10 Totti, 7 Iturbe A disp.: 1 Lobont, 28 Skorupski, 50 Somma, 11 Romagnoli, 82 Emanuelson, 24 Florenzi, 32 Paredes, 48 Uçan, 20 Keita, 8 Ljajic, 9 Borriello, 22 Destro, 96 Sanabria

All.: Rudi Garcia

DIFFIDATI: -

SQUALIFICATI: -

INDISPONIBILI: Maicon, Castan, Balzaretti, Strootman

FIORENTINA (4-3-1-2): 1 Neto; 40 Tomovic, 2 Rodriguez, 15 Savic, 28 Alonso; 25 Brillante, 7 Pizarro, 6 Vargas; 20 Borja Valero; 30 Babacar, 33 Gomez A disp.: 12 Tatarusanu, 21 Lupatelli, 23 Pasqual, 55 Hegazy, 19 Basanta, 10 Aquilani, 32 Lazzari, 72 Ilicic, 17 Joaquin, 29 Bernardeschi

All.: Vincenzo Montella

DIFFIDATI: -

SQUALIFICATI: Cuadrado

INDISPONIBILI: Rossi, Marin, Fernandez

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Roma - Fiorentina. Il secondo anticipo della prima giornata della Serie A 2014/2015 va in scena all'Olimpico di Roma ed è subito sfida ad alta quota. La Roma di Garcia lancia l'assalto al trono bianconero, provando a sfruttare l'impatto psicologico dell'addio di Conte. Non è da meno la Fiorentina di Montella che, dopo l'apprendistato dello scorso anno, punta a consacrarsi nei quartieri alti, raggiungendo quella qualificazione alla massima competizione europea sfuggita nella passata stagione.

19.50 - Una Roma diversa rispetto a quella dello scorso anno. Il fiore all'occhiello è Iturbe, approdato nella capitale, via Verona, per oltre 20 milioni di euro. Con lui colpi a costo zero come Emanuelson, Keita, Cole. Esperienza utile in campionato, ma soprattutto in Coppa. Benatia ha invece lasciato Trigoria dopo un lungo tira e molla con la società. Per lui trasferimento in Baviera. Al suo posto Manolas. Il mercato resta vivo e non è escluso negli ultimi giorni un botto a sensazione. In Francia avvicinano Rabiot alla Roma, ma la concorrenza dell'Arsenal è pesante.

19.40 - Discorso diverso per la Fiorentina. L'unico innesto nell'undici tipo è nel reparto arretrato. Basanta completa la difesa a tre con Savic e Rodriguez (Roncaglia si è trasferito negli ultimi giorni al Genoa). In mediana due talenti pronti al salto di qualità. Marin vuol tornare il folletto ammirato al Werder, mentre il nostro Bernardeschi è pronto a sfruttare una piazza come Firenze per esplodere. Il vero colpo è Cuadrado. Della Valle ha respinto ogni attacco del Barcellona e pregusta una nuova annata con il colombiano. Davanti i soliti noti, Rossi e Gomez. Queste le parole di Della Valle “Cuadrado sarà il regalo per Firenze”

19.25 - I maggiori dubbi riguardano proprio Pepito Rossi. Il ginocchio non lancia riscontri positivi e l'incubo operazione è all'orizzonte. Il calciatore ha iniziato una terapia conservativa, ma tra una decina di giorni sono previsti altri esami. In caso di esito negativo possibile una scelta drastica, con il ragazzo nuovamente sotto i ferri. Nel frattempo si parla di almeno un mese, quindi cinque partite, lontano dal calcio giocato.

19.15 - Queste le parole di Garcia prima della sfida dell'Olimpico: sull'addio di Benatia "Ho tanti campioni che sono rimasti qui: Totti e De Rossi, ma anche Castan, De Sanctis, Maicon e Strootman, quando rientrerà. E tutti gli altri. Noi siamo pronti a dare tutto. Non so cosa succederà in campionato, ma la Juve non ha perso nessuno e ha preso Morata ed Evra, quindi è sempre lì. Spero che ci siano più di due squadre a contendersi lo scudetto, questo sarebbe bello. Ovviamente con noi nel lotto, ad arrivare almeno in Champions”. Le certezze della Roma "Noi ne abbiamo due: la forza del gruppo, di cui siamo consapevoli, e il piacere di giocare in campo. I calciatori non vedono l’ora di affrontare la prima partita ufficiale. Siamo passati dall’euforia, perché molti dicevano che avevamo già vinto lo scudetto, a pensieri totalmente negativi e questo non deve succedere. Abbiamo avuto dei problemi, ma abbiamo fatto e facciamo in modo di affrontare e superare tutto". Le novità in difesa "Non farò mai paragoni con la squadra dello scorso anno. Noi siamo pronti, i nuovi si adattano velocemente e abbiamo una rosa ampia che ci permette di sopperire alle assenze. Manolas? Lui dice di essere pronto, ha personalità ed ha già affrontato partite di alto livello. Magari non giocherà tutta la partita perché non vede il campo da tre settimane, ma è a disposizione".

Sempre Garcia, questa volta sulla fase offensiva della Roma “Gervinho è pronto, sa perfettamente quello che voglio. Manuel sta crescendo, ha una voglia tremenda e sono contento del suo atteggiamento. È un talento immenso, la sua velocità ci aiuterà, deve mantenere la sua creatività ma deve sapere che ci sono degli atteggiamenti difensivi da imparare subito”. Chiosa su Destro “Non è possibile che il mercato chiuda con i campionati già iniziati, per il resto aspettiamo la prossima settimana. Destro? Ha parlato Pallotta, io dico solo che è importante per noi, è giovane e può migliorare ancora. È un giocatore sottovalutato, sia come calciatore che come persona".

19.00 - Montella invece mostra, contro il suo passato, orgoglio e fiducia "Sono contento di avere in rosa ancora Cuadrado anche per questa stagione ma adesso è il caso di concentrarsi sulla Roma e non sul mercato. La Roma era già forte e durante l'estate si è rinforzata ulteriormente”. Su Rossi “Dispiace, gli eventi ci diranno come comportarci con lui”. Sul mercato l'idea Lazzari “Ha delle caratteristiche che potrebbero farci comodo”.

18.50 - L'anno scorso all'Olimpico vittoria due a uno per la squadra di Garcia. Roma in vantaggio dopo pochi minuti con Maicon, perfettamente imbeccato in area da Gervinho. Il pari viola porta la firma di Vargas. Botta violenta su imbeccata di Tomovic. A decidere, a metà ripresa, Mattia Destro. Pjanic tocca corto il corner per Gervinho, lampo dell'ivoriano e palla comoda per il centravanti. Gioco, partita, incontro Roma.

18.40 - Queste le probabili formazioni:

Presentazione a cura di johnathan scaffardi , invece il Live a cura di Arianna Radice