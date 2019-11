Live Atalanta - Hellas Verona in Serie A

Un saluto da Erika Di Bello e VAVEL che vi ringraziano per aver seguito la diretta live insieme a noi.

Finita 0-0 tra Atalanta-Hellas Verona. Un match con qualche fiammata, qualche brivido. ma davvero poche reali occasioni da gol. Questo è il risultato più giusto per una partita equilibrata. Abbiamo visto un'Atalanta in difficoltà nei primi minuti di gioco schiacciata completamente dal pressing del Verona. Poi però la Dea è uscita fuori dal guscio e ha creato notevoli azioni offensive. Discreta prestazione da parte di entrambe le squadre che portano a casa un solo punto a testa per questa prima giornata di Serie A.

90' + 3 Rizzoli fischia la fine del match finito 0-0.

90' + 1 Occasione per il Verona! Toni prova un tiro da fuori area, sporcato dai difensori dell'Atalanta.

90' 3 minuti di recupero.

89' Jankovic sorpreso in posizione di fuorigioco durante un'azione offensiva.

88' Cross in mezzo all'area di Zappacosta, respinto dai difensori del Verona.

86' Cartellino giallo per Boakye.

85' Grande occasione per l'Atalanta con la punizione di Bonaventura. Fallo di mano da parte di Boakye.

84' Ammonizione per Ionita per trattenuta su Bonaventura. Punizione per l'Atalanta.

83' Ammonizione per Dramè.

82' Sostituzione per l'Atalanta. Entra Spinazzola per Estigarribia. Sostituzione per il Verona. Entra Lopez per Gomez.

81' Bonaventura si inserisce in area, tenta un cross che si rivela un passaggio al portiere.

79' Grosso fallo ai danni di Estigarribia.

78' Nessuna occasione rilevante per entrambe le squadre. Pallone che gira a centrocampo.

74' Sostituzione per l'Atalanta. Entra Boakye per Moralez. Sostituzione per il Verona. Entra Ionita per Obbadi.

73' Occasione fallita per Jankovic che prova a passare di tacco per Christodoulopoulos sorpreso in fuorigioco.

72' Punizione a favore del Verona per fallo su Christodoulopoulos.

70' Ammonito Christodoulopoulos per un brutto fallo su Bonaventura. Punizione Atalanta.

68' Il Verona cerca di costruire delle azioni offensive, ma viene ostacolato dagli avversari.

65' Corner in favore dell'Atalanta. Palla spazzata via dai difensori dell'Hellas.

62' Sostituzione per il Verona. Entra Christodoulopoulos per Hallfredsson.

61' Già una prima occasione per Rolando Bianchi con un tiro potente ma che termina sulla traversa.

60' Sostituzione per l'Atalanta. Entra Bianchi per Denis.

59' Occasione per Luca Toni che, smarcato al centro dell'area, prova a colpire il pallone un colpo di testa, ma gli sfugge di poco.

58' Denis carica un potente destro che viene murato dalle spalle dell'avversario.

56' Maxi Moralez prova a verticalizzare per Denis, pallone a vuoto.

54' Due calci d'angolo a favore dell'Atalanta. Nessuna conclusione.

52' Maxi tenta un colpo di testa molto debole, parato prontamente da Rafael.

49' Punizione per l'Atalanta per una trattenuta su Bonaventura.

47' Estigarribia s'infiltra in area, crossa per Moralez che manda il pallone sopra la traversa. Primo brivido di questo secondo tempo.

19.00 - Inizia il secondo tempo.

18.59 - Le squadre rientrano in campo. Tutto pronto per il secondo tempo di questo match.

18.56 - Alla fine del primo tempo 0-0 tra Atalanta-Hellas Verona.

45' Termina il primo tempo. Partita equilibrata, due squadre molto attive che manovrano buone azioni, ma che non riescono a trovare delle buone conclusioni. Nella prima parte di questi 45' era il Verona a portare le redini di questa partita: gran possesso palla, buone opportunità di far gol grazie ai tiri potenti di Jankovic e gli inserimenti di Luca Toni. Sportiello non sta facendo rimpiangere l'ex portiere Consigli, anzi si è fatto trovare pronto in più occasioni. Nella seconda parte, la Dea si sveglia e diventa pericolosa grazie agli avanzamenti in contropiede di Estigarribia, grazie alla prontezza di Bonaventura, Moralez e Denis. Difficile stabilire chi vincerà.

44' Fallo di Rafa Marquez su Moralez.Punizione Atalanta.

43' Cigarini si inserisce in area, Dramè riceve palla e la mette in mezzo con un cross teso, palla in angolo.

40' Zappacosta crossa, Martic manda la palla in angolo.

37' Hallfredsson si rivela pericoloso con un potente sinistro a giro che termina sulla traversa.

35' Ammonito Hallfredsson per un brutto fallo in scivolata su Cigarini.

34' Zappacosta sforna un'ottima cross teso diretto a Denis che non trova il pallone.

33' Estigarribia riparte in contropiede dopo un'azione del Verona, prova una conclusione facile per Rafael.

30' Calcio d'angolo per l'Atalanta. Dramè prova una conclusione troppo alta che finisce sulla traversa.

28' Martic entra duramente su Bonaventura. Punizione per l'Atalanta.

27' Benalouane commette fallo su Luca Toni.

26' Hallfredsson calcia rasoterra, pallone che termina di poco fuori la porta.

24' Calcio d'angolo per il Verona battuto da Obbadi.

23' Due fantastiche occasioni per il Verona. Sportiello para due conclusioni da parte di Jankovic e Toni.

21' Agostini sforna un buon cross basso per Toni al centro dell'area, che calcia troppo forte.

20' Conclusione di potenza da parte di Maxi Moralez, parata facilmente da Rafael.

18' Denis tenta una rovesciata in area, pallone che termina fuori.

17' Jankovic tenta una conclusione di potenza, parata da Sportiello.

15' Bella azione dell'Atalanta con Bonaventura e Denis che però non si conclude. Tiro di Bonaventura murato.

12' Fallo su Luca Toni che mette fine ad un'azione della Dea.

11' Verona più grintosa con un buon possesso palla. Atalanta più timida.

8' Nuovamente Jankovic prova a crossare in area, subito dopo tenta anche un tiro, prontamente murato dai difensori dell'atalanta.

7' Jankovic tenta una conclusione di destro da fuori area, ma con un tiro molto flebile.

5' Estigaribbia crossa in area, Bonaventura colpisce male di testa.

3' Estigarribia commette fallo ai danni di Hallfredsson. Punizione per l'Hellas.

2' Hallfredsson azzarda un cross che viene murato.

1' Obbadi mette palla al centro dell'area non trova però l'aggancio di Moras.

18.00 - Il fischio di Nicola Rizzoli dà il via a questo match.

17.58 - Le squadre sono appena entrate in campo.

17.55 - Allo stadio Atleti Azzurri d'Italia è tutto pronto per cominciare.

17.45 - Ecco le forze dell'ordine fuori lo stadio di Bergamo.

17.35 - FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA (4-3-3): Rafael; Agostini Marquez Moras Martic; Hallfredsson Tachtsidis Obbadi; Jankovic Toni Gomez.

17.30 - FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (4-4-1-1): Sportiello; Zappacosta Dramè Biava Benalouane; Cigarini Carmona Estigarribia Bonaventura, Moralez; Denis.

17.25 - Le quote bwin per il match Atalanta-Verona sono: 1 - 2.15, X - 3.20, 2 - 3.40. Perciò i favoriti sono proprio i padroni di casa.

17.15 - L'Atalanta è arrivata allo stadio.

17.05 - Questa la presentazione di Leonardo Spinazzola, l'acquisto dell'Atalanta, in prestito dalla Juventus.

17.00 - Queste le parole spese da Colantuono sull'avversaria odierna, l'Hellas: "Hanno perso due pedine importanti ma si sono rinforzati e hanno completato l’organico. Hanno un’intelaiatura definita, Mandorlini allena il gruppo da alcune stagioni e quindi rappresentano uno scoglio molto, molto duro per il nostro esordio. Davanti Toni è sempre pericoloso, facciamo attenzione e proviamo a giocarci al massimo le nostre carte”

16.55 - Una foto dello stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

16.50 - Atalanta-Verona una gara d'esordio come quella del 1989-90 dove decise l'atalantino Armando Madonna. In quel campionato ci fu la retrocessione dell'Hellas Verona, un evento traumatico. Ci si aspetta un destino diverso con Toni e i suoi compagni di squadra.

16.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Atalanta - Hellas Verona. Prima giornata di serie A 2014/2015 in casa bergamasca, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Due squadre che nello scorso campionato hanno dimostrato personalità e grinta e che hanno raggiunto punteggi inaspettati. Da un lato l’Hellas, la neopromossa, che ha per un soffio sfiorato l’Europa League, e dall’altro un’Atalanta che ha conquistato 6 vittorie di fila e che ha totalizzato ben 50 punti finali. Ci si aspetta di tutto.

16.35 - PERCORSO VERONA – Nella scorsa stagione l’Hellas ha disputato un’ottima prima parte di campionato, classificandosi quinta nel girone d’andata. Il debutto si concluse con una vittoria in casa contro il Milan, poi però arrivarono le sconfitte contro Juve e Roma in trasferta. Vinse praticamente tutte le gare in casa, eccetto quella con il Chievo, persa al 92’. Nella seconda parte di campionato il rendimento è notevolmente calato tant’è che la squadra gialloblù ha abbandonato il sogno europeo classificandosi in decima posizione.

16.25 - PERCORSO ATALANTA – I nerazzurri invece, nella scorsa stagione, hanno iniziato per il quarto anno sotto la guida di Colantuono. Il campionato si apre con una sconfitta in casa Cagliari. La Dea è la squadra che ha perso più volte nelle prime giornate di Serie A. Arriva poi la prima vittoria in casa contro il Torino, seguita da una sfilza di sconfitte (Napoli, Fiorentina e Parma) e altrettante vittorie (Udinese, Chievo, Lazio). L’anno si conclude con il pareggio col Genoa e la sconfitta contro i campioni d’Italia. Nella seconda parte, la squadra disegna un buon percorso che, dopo un record di 6 vittorie consecutive, accende le speranze europee, fermate poi dai ko contro Roma e Verona. Il suo campionato si conclude con 50 punti, un grande record.

16.15 - FORMAZIONE ATALANTA - Per questo inizio di campionato, l’allenatore nerazzurro Colantuono, probabilmente schiererà il solito 4-4-1-1. Tra i pali probabilmente troveremo Consigli, eccetto un'eventuale cessione, la difesa sarà formata da Dramè e Zappacosta sulle fasce, Biava e Benalouane centrali. Bonaventura sarà in campo dal 1’ minuto e forse anche per l’ultima volta in maglia nerazzurra, insieme a lui Estigarribia, Cigarini e Carmona. In attacco preferito El Tanque a Rolando Bianchi, con alle spalle l’aiuto di Maxi Moralez.

16.05 - FORMAZIONE HELLAS VERONA - La squadra di Mandorlini invece ha in serbo alcune novità. Sono stati ceduti Romulo e Iturbe, ci sarà spazio per i neo arrivati Rafa Marquez e Ivan Martic, i quali saranno schierati in una difesa a 4 insieme al greco Moras e ad Agostini. Anche a centrocampo ci sono novità: Christodoulopoulos, il nuovo giocatore arrivato dal Bologna, giocherà insieme al consueto Hallfredsson e con Tachtsidis.Il tridente offensivo sarà formato da Gomez e Jankovic a sostegno di Luca Toni, la colonna portante di questa squadra che ha tanto sorpreso nella scorsa stagione.

15.55 - Colantuono in conferenza stampa ha messo subito in chiaro quali sono gli obiettivi di questa stagione: "Domani inizia un nuovo campionato ma la filosofia non cambia: dobbiamo dare il massimo, i proclami li lasciamo ad altri. Vogliamo raggiungere quanto prima la salvezza, questo sì, poi vedremo di andare avanti con l'impegno che ci ha sempre contraddistinto. Voglio fatti, non chiacchiere da bar. Per quanto riguarda la mia squadra non c'è nessun problema: io faccio giocare i calciatori che ho a disposizione."

Sul Verona: "È un’ottima squadra, nonostante le cessioni di Romulo e Iturbe si sono rinforzati bene prendendo giocatori di qualità. Poi c'è Mandorlini, mister validissimo: conosce l'ambiente da anni ed è stato capace di costruire un gruppo, uno zoccolo duro, molto unito. Siamo pronti, partire bene è importante ma senza esagerare. Non dobbiamo farci condizionare dalla prima partita, se andrà male ci sarà sicuramente tempo per recuperare, se andrà bene dovremo mantenere i piedi per terra."

Sul mercato e sulla probabile formazione: “Siamo in tanti e qualcun altro probabilmente partirà. Per ora Jack è qui, dunque se mi chiedete se domani gioca io vi rispondo: certo che gioca. Consigli? Non c'è ancora l'ufficialità del suo passaggio al Sassuolo, però se andasse via prenderemmo un altro portiere. Abbiamo comunque Sportiello, che è un elemento affidabile. Cigarini? Un giocatore importante, averlo con noi è determinante. Ma comunque non dobbiamo farci distrarre e pensare al Verona. Oltre a Sportiello, la linea sarà Zappacosta, Biava Benalouane e Dramè. In attacco ci sarà Denis, in coppia con uno tra Moralez e Boakye. Centrocampo? Estigarribia, Cigarini, Bonaventura e Carmona"

15.45 - Mandorlini invece "I dubbi di formazione sono pochi. In testa ho già la squadra, non la dico perché sono abituato a fare così. Andremo a giocare una partita difficile, i moduli sono quelli ma cambieranno gli interpreti e il nostro modo di giocare. Dovremo cercare di creare altre situazioni, se ne sono andati calciatori importanti, qualcosa cambieremo perché sono cambiate le caratteristiche dei giocatori in rosa L'Atalanta? Incontreremo una squadra arcigna e agguerrita, le qualità le conosciamo e inoltre hanno acquistato calciatori di qualità come D'Alessandro e Boakye, sarà dura incontrarli in un ambiente tosto. Hanno più certezze di noi, si conoscono e stanno facendo bene da diversi anni.. I nerazzurri hanno fatto un bel precampionato, inoltre Bergamo è un campo tradizionalmente difficile ".

Sul mercato: "Con il direttore Sogliano abbiamo parlato alla fine della rifinitura. E' un mercato molto difficile, nella testa ho soltanto l'Atalanta e il direttore sa cosa serve, vedremo se ci sarà l'opportunità e la necessità di concludere alcune trattative. Tre terzini sinistri con l'eventuale arrivo di Brivio? Forse siamo un po' scaramantici, l'anno scorso eravamo nella stessa situazione ed è stata una grande stagione. Questa domanda dovete farla al direttore Sogliano e comunque Brivio ancora non è un acquisto ufficiale. Mancano pochi giorni di mercato, siamo abituati a gestire la situazione, dovremo essere bravi e speriamo di avere davanti non solo calciatori ma anche uomini. Evangelista? Lo conoscevo, l'ho visto giocare, non conosco le dinamiche dell'affare".

Sugli obiettivi: "Da gennaio a oggi ho perso Jorginho, Iturbe, Romulo e Marquinho ma questo viene in mente solo a me. Avremo addosso gli occhi di tutti e ora dico che è irrealistico pensare di migliorarsi ma nulla è impossibile: l’obiettivo è la salvezza soffrendo il meno possibile. Dobbiamo dimostrare che i risultati ottenuti non sono arrivati per caso. Europa? Ci è sfuggita all’Olimpico con la Lazio e non per colpa nostra. Toni dice che è stato un bene non andare. Io ero pronto, peccato... La guarderemo in tv".

Sul bomber Luca Toni: "Toni Per il Verona ha la stessa importanza che Tevez ha per la Juve e Higuain al Napoli. Se Juve e Napoli dipendono da un giocatore mi sta bene che il Verona sia Toni-dipendente. Marquez? E’ un campione che ha vinto tanto ma arriva da annate in campionati meno difficili della nostra A. Ma non posso che essere felice per come si è messo a disposizione: è un ragazzo straordinario".

Sul futuro: "E’ legittimo puntare sempre più in alto ma qui sono a casa e in estate non ho valutato nessuna proposta: volevo restare qui. Siamo indietro come strutture e occorre ripartire dai giovani. Conte? Ha vinto tutto, se non è lui l’uomo giusto per la Nazionale... Balotelli? Tecnicamente perdiamo qualcosa, ma non credo che Inzaghi lo rimpiangerà"

15.35 - Il bomber gialloblù ha rilasciato un’intervista in cui confessa che giocherà il suo ultimo anno e proprio per questo vuole fare un’ottima stagione. “Ultima stagione da calciatore? Penso di sì. Chiaro, se dovessi fare 20 gol ci penserei a continuare a ancora. Voglio fare una grande stagione, quella è la cosa principale, poi ci troveremo a giugno e vedremo. Penso che ormai la mia esperienza in Nazionale sia chiusa – confessa – l’anno scorso è andato tutto molto bene non facciamo l'errore di ripartire dalla stagione 2013-14. Ragioniamo con una mentalità da neopromossa che deve arrivare ai 40 punti il prima possibile e poi cercare di toglierci delle soddisfazioni. Spero di fare un altro bel campionato. Dopo aver battuto dei record non è facile ripetersi. Voglio fare gol, soprattutto importanti, aiutare giovani e società a crescere e raggiungere la salvezza. A livello personale mi piacerebbe raggiungere le 300 reti tra i professionisti, non vedo l'ora e sarò felice“

15.25 - Atalanta – Verona un match interessante, con , da una parte, una squadra che ha voluto confermare la sua rosa in vista degli ottimi risultati nella precedenti stagione, parliamo ovviamente della Dea. Dall’altra parte invece, i gialloblù hanno effettuato alcuni cambiamenti, come la cessione di Iturbe e Romulo, e l’acquisto di Marquez e Christodoupopolos. Nella scorsa stagione l’Hellas si è rivelata un po’ la novità della Serie A che ha anche sfiorato l’Europa League. Forse quest’anno potrà farcela, grazie ai nuovi acquisti e soprattutto all’immancabile bomber Luca Toni.

15.15 - L’arbitro di questa partita sarà Nicola Rizzoli, assistito da Giorgio Schenone di Genova e Nicola Andrea Nicoletti di Macerata. Fabio Pietro Galloni sarà il quarto uomo. Rizzoli ha arbitrato altre 7 partite dell’Hellas, 1 in seria A. Due sono le vittorie, contro il Vicenza e contro il Bari. Cinque sono i pareggi: con l’Avellino e Spezia in casa, contro Cagliari, Catania e Torino in trasferta.

15.05 - L’incontro era previsto per le ore 20.45, ma è stato anticipato alle 18.00, per motivi di sicurezza poichè è stata classificata come una gara da “profili di massimo rischio”. Saranno 300 le forze dell’ordine che saranno addette alla sicurezza e che eviteranno eventuali contatti tra le tifoserie. Le due tifoserie infatti, hanno avuto molti momenti di tensione in passato, sia nei momenti precedenti che durante le partite. Un esempio lampante è ciò che accadde lo scorso 19 aprile, dove si creò un immenso caos tra i tifosi che si rigettavano anche contro le stesse forze dell’ordine. Si spera che questa volta la situazione sia migliore. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Chi vorrebbe mai vedere scontri o incidenti? Sono convinto che sarà una partita tranquilla. Spero di vedere una bella domenica di sport.”

14.55 - CURIOSITA' Sia i nerazzurri che i gialloblù sono sulle tracce del “Papu” Gomez. L’attaccante vorrebbe lasciare il Metalist e le due squadre si sono fatte avanti. Inizialmente l’Hellas sembrava giocasse d’anticipo, difatti aveva raggiunto un accordo di massima con il club per il prestito, ma l’Atalanta, mettendo in conto la vendita di Bonaventura, inserisce nel suo mercato proprio il nome di Gomez. Domani i dirigenti del Metalist saranno a Milano per sistemare le carte in tavolo.

14.45 - Ci troviamo in casa bergamasca, perciò la partita sarà disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, costruito nel 1928 con l’antico nome di Brumana.

