Live Torino - Inter in Serie A

22.45 - Termina 0-0 una partita davvero spenta. Pochissime occasioni da goal da entrambe le parti. Di sicuro ci si aspettava qualcosa di più dall'Inter di Mazzarri, apparsa stanca e con poche idee. Nella prima frazione non ha pagato la scelta del tecnico Toscano di schierare due trequartisti alle spalle di Icardi, che era sempre troppo solo; nella ripresa ha provate a cambiare qualcosa, ma i risultati non sono arrivati. Ottima prova del Torino, sempre ben messo in campo. Partita preparata in maniera perfetta da Ventura, che non ha concesso nessuno spazio all'Inter, e ha provato a pungere i nerazzurri con delle ripartenze velocissime. Peccato per il rigore sbagliato da Larrondo.



22.35 - Doveri fischia la fine del Match. Finisce 0-0 all'Olimpico la partita tra Torino ed Inter.

90+3'- Espulso Vidic. Non fa sconti Doveri, che espelle direttamente il difensore Serbo, reo di averlo applaudito in maniera irriverente.

90+1'- Ci prova Vidic su calcio d'angolo. Ma Doveri fischia fallo in attacco del difensore Serbo.

90'- Contropiede del Torino con Molinaro, che crossa di potenza, invece di servire la palla indietro. Il quarto uomo segnala 3 minuti di recupero.

89'- Cross in area granata, ma viene sbandierato off-side ad Osvaldo.

86'- Fallo in attacco fischiato ad Icardi che si allaccia con Glik. Protesta l'attaccante argentino.

85'- Esce Jonathan stremato ed entra Nagatomo. Ultimo cambio per Mazzarri.

Le squadre faticano adesso a creare gioco.

81'- Numero di Sanchez che super con un sombrero Ranocchia, e poi viene chiuso in corner. Nulla di fatto sugli sviluppo dell'angolo.

80'- Altro cambio per l'Inter; esce Dodò, ed entra D'Ambrosio. Fischi assordanti per lui.

77'- Bellissima azione si Sanchez e Molinaro. Il terzino sinistro entra in area e mette al centro una palla insidiosa, sulla quale per pochissimo non arriva Larrondo.

76'- Ennesimo cross di Jonathan non sfruttato dagli attaccanti interisti.

75'- L'Inter alza il baricentro alla ricerca dei 3 punti.

74'- Ancora Hernanes, questa volta con un tiro da fuori; Padelli devia in angolo.

72'- Hernanes prova a spaccare in due la difesa Granata, ma Gazzi è insuperabile questa sera.

71'- Esce Maksimovic in barella. Sofferente il giocatore Granata, entra al suo posto Molinaro.

68'- Padelli salva il Torino su Osvaldo. Poi Gazzi rischia il rigore con un tackle su Medel, ma per sua fortuna prende solo la palla.

66'- Ammonito Hernanes per una brutta entrata a centrocampo.

65'- Pericoloso Osvaldo sugli sviluppo di un corner; colpo di testa che si spegne a lato.

63'- Cresce l'Inter, ma tardano ad arrivare le occasioni da goal.

61'- Larrondo resta a terra dopo uno scontro con Ranocchia. Soltanto una contusione per lui.

58'- Osvaldo ci prova di testa su cross di Dodò, palla alta.

57'- Mazzarri non è soddisfatto dei movimenti della squadra. Si scaldano anche Nagatomo e D'Ambrosio.

55'- Primi cambi della partita. Ventura inserisce Sanchez per uno stachissimo El Kaddouri; Mazzarri manda nella mischia Osvaldo e toglie M'Vila. Cambi offensivi per entrambi gli allenatori.

53'- Ancora Torino. Quagliarella vicinissimo al goal. Darmian semina il panico sulla fascia, mette in mezzo per Larrondo che di sponda serve Quagliarella. L'attaccante ex Juve prova la girata che termina a fil di palo.

51'- Si alza il ritmo del match. Quagliarella cerca Larrondo in area, che in scivolata non trova il pallone.

50'- Sulla ripartenza dal corner, velocissimo contropiede di Hernanes che serve Icardi; pessimo stop dell'attaccante argentino.

49'- Si fa vedere El Kaddouri in avanti, e guadagna un ottimo Corner. Handanovic libera l'area.

Più Torino in questi primi minuti della ripresa.

47'- Ottima palla di Darmian per Larrondo, che tira da posizione impossibile. C'erano a centro area Quagliarella e Nocerino. Pessima scelta per l'attaccante Granata.

21.46 - Doveri fischia l'inizio della ripresa. Palla al Torino.

21.45 - Squadre pronte nel tunnel per rientrare in campo. Una pillola statistica: Handanovic ha parato 14 rigori nelle ultime 5 stagioni di Serie A, almeno il doppio di ogni altro portiere.



21.42 - Torino in palla questa sera. I ragazzi di Ventura reggono bene il campo e lasciano pochissimo spazio di manovra all'Inter. I Nerazzurri non decollano; troppo solo Icardi, con Hernanes e Kovacic che sembrano pestarsi un pò i piedi. Sembra opportuno togliere uno dei due fantasisti per dare una mano ad Icardi.

21.40 - Riepiloghiamo i risultati dei primi tempi delle partite di questa sera:



Cesena - Parma 1-0;

Genoa - Napoli 1-1;

Palermo - Samp 1-0;

Sassuolo - Cagliari 1-1;

Udinese - Empoli 0-0.

21.35 - Dopo lo scoppiettante 3-3 della passata stagione ci si aspettava qualcosa in più questa sera, ma a regnare è il tatticismo e la voglia di non perdere la prima partita stagionale. Unica emozione il rigore parato da Handanovic a Larrondo.

45'- Non c'è recupero, Doveri fischia la fine del Primo Tempo. Decide Handanovic che para un rigore a Larrondo.

44'- Ranocchia va vicino alla rete. Il capitano Interista colpisce di testa in area piccola, ma il suo tiro è alto.

42'- Altro fallo, questa volta è Maksimovic a stendere Dodò e a beccarsi il cartellino giallo.

40'- Ancora un fallo su Quagliarella, questa volta è Medel a commettere il fallo. Avrebbe meritato il giallo il mediano Cileno. Si incattivisce il match, risponde Gazzi con un fallo su Jonathan.

37'- Juan Jesus ferma con le cattive Quagliarella. Nocerino spreca malamente la punizione.

35'- Colpo di testa alto di Quagliarella sugli sviluppi di un corner.

34'- Ancora Inter in avanti. I granata si difendono ordinatamente.

33'- Ci prova Hernanes di testa dal limite dell'area, tiro di poco a lato.

Sugli altri campi hanno segnato soltanto Palermo e Napoli. Serata con pochissimi goal.

Dopo la prima mezz'ora di gioco il possesso di palla è quasi totalmente dell'Inter, che però non riesce a sfruttarlo a dovere.

27'- Bella triangolazione al limite dell'area Granata dei nerazzurri, palla ad Icardi che è però oltre la linea dei difensori.

24'- L'Inter stenta a ripetere la prestazione di Giovedì sera. Kovacic ancora non si è visto.

Probabilmente il rigore è stato concesso con troppa generosità, ma ci ha pensato Handanovic a togliere ogni dubbio.

20'- Handanoviccccccc. Ancora lui. Ennesimo rigore parato. Ma che rigore orribile di Larrondo.

19'- Rigore per il Toro...

Partita dalla difficile interpretazione per l'Inter, che non riesce a verticalizzare verso Icardi. Il Torino si chiude benissimo e prova a ripartire velocemente.

15' - Jonathan batte malissimo un calcio d'angolo. Partita molto combattuta.

13'- Riparte velocemente il Torino che guadagna un ottimo calcio d'angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

12'- Altro corner per l'Inter. Si difende bene il Toro.

8'- Jonathan conquista un corner. Riesce a sbrogliare il Torino che prova a ripartire in contropiede con Quagliarella, salva la difesa nerazzurra.

6'- Si fa vedere il Torino con el Kaddouri, che sbaglia un tocco e si trascina il pallone sul fondo.

4'- Ritmi molto elevati in questi primi 4 minuti.

2'- I Nerazzurri iniziano con molta personalità. Tiro di poco a lato di M'Vila.

20.45 - Partiti, Doveri dà inizio al match. Primo pallone giocato dall'Inter.

20.43 - Le squadre sono in campo. Applauso assordante dell'Olimpico.

20.40 - Lo Speaker annuncia le formazioni. Splendida la cornice di pubblico. Il Torino di Ventura proverà a confermare la splendida scorsa stagione, culminata con la qualificazione in Europa League. L'Inter di Mazzarri vuole dimenticare la scorsa stagione, ricca di alti e bassi, e stupire.

20.35 - Mancano 5 minuti all'inizio della Serie A per Torino ed Inter. Che ruolo avranno le due squadre in questa nuova stagione?!?! Non ci resta che scoprirlo.

20.30 - Finalmente Giovedì sera si è sbloccato Mateo Kovacic. Il talentuoso giocatore Croato ha realizzato una tripletta a cornice di una prestazione splendida.

20.25 - Tutto esaurito l'Olimpico di Torino. Nonostante la cessione di Cerci, non è scemato l'entusiasmo dei tifosi granata.

20.20 - E' ormai ufficiale, Cerci lascia il Torino e va a rinforzare i Campioni di Spagna dell'Atletico Madrid. Era nell'aria il trasferimento dell'attaccante della nazionale Italiana, che si è appena imbarcato su un volo per Madrid da Malpensa.

20.15 - Cambia qualche uomo Ventura rispetto alla partita di Europa League di Giovedì sera. Gazzi prende il posto di Vives squalificato, e Maksimovic prende il posto di Molinaro, che contro l'RNK Spalato non aveva convinto. In attacco Quagliarella con Larrondo, preferito a Barreto.

20.13 - Ecco la Formazione del Torino: Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Darmian, Nocerino, Gazzi, El Kaddouri, Maksimovic; Quagliarella, Larrondo.

20.10 - Confermate le scelte di Mazzarri che si affida al 3-4-2-1 con Kovacic ed Hernanes alle spalle di Icardi. In mediana esordio con la maglia dell'Inter per il cileno Medel.

20.05 - Ecco la Formazione Ufficiale dell'Inter: Handanovic; Ranocchia, Vidic, Juan Jesus; Jonathan, M'Vila, Medel, Dodò; Hernanes, Kovacic; Icardi.

19.55 - Nelle partite delle 18.00 successo del Milan sulla Lazio per 3-1, e pareggio a reti bianche tra Atalanta e Verona.

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Torino - Inter. In diretta la prima giornata della Serie A 2014/2015. Inter e Torino riprendono il cammino dopo una stagione differente. Da applausi il campionato dei ragazzi d Ventura, approdati alla qualificazione europea, dopo l'esclusione,per mancati pagamenti, del Parma di Ghirardi. Così così l'Inter, dalla quale ci si poteva aspettare qualcosa di più. Un Torino rinnovato, senza Immobile, ceduto a peso d'oro al Borussia Dortmund, ma soprattutto senza Alessio Cerci, ormai vicinissomo all'Atletico Madrid di Simeone. Già nei recenti impegni di Europa League Ventura ha rinunciato al suo diamante più luminoso e anche nella notte dell'Olimpico la freccia granata osserverà i compagni dalla tribuna.

19.30 - Ad accomunare Inter e Torino, appunto, l'Europa League. Entrambi i club hanno completato il cammino che porta alla qualificazione alla fase a gironi. I play-off hanno mostrato due squadre in salute. L'Inter non ha faticato contro gli islandesi dello Stjarnan, già battuti 3-0 nella gara d'andata. Il ritorno si è rivelato una mera formalità. Occasione adatta per mettere in vetrina nuovi innesti e talenti sulla via della consacrazione. La tripletta di Kovacic, la doppietta di Icardi, lo squillo di Osvaldo, fresco di convocazione in Nazionale.

Cammino più tortuoso per il Torino, impegnato già in quattro sfide. Duello equilibrato con l' RNK Spalato. Lo 0-0 in trasferta, costellato da diversi errori sottoporta, ha acceso la spia del pericolo in casa Cairo. Sul filo dell'incertezza anche il ritorno, fino al penalty della liberazione di El Kaddouri.

19.15 - Un'Inter ben diversa da quella dello scorso anno. Il mercato low cost di Ausilio ha portato alla corte di Mazzarri uomini in perfetta sintonia con le idee del tecnico. La diga mediana, ricostruita con Medel e M'Vila, funziona e protegge la qualità di Hernanes e Kovacic. Vidic, anche se non più nel fiore dell'età, rappresenta un totem di livello mondiale, la guida perfetta per l'esuberante Juan Jesus. La Guinnes Cup ha portato alla ribalta una squadra già pronto, notevolmente più quadrata rispetto a quella spaurita dello scorso anno. La novità di rilievo è rappresentata dal brasiliano Dodò. Altalenante nella Roma, scintillante nelle prime uscite in nerazzurro. Il 3-5-2 sembra esaltare le doti del brasiliano.

19.00 - Gli unici limiti palesati dall'Inter nel pre-campionato riguardano la fase offensiva. Se si esclude la scorpacciata con lo Stjarnan, l'undici di Thohir ha spesso faticato a trovare la via della rete. Manca ancora l'apporto di Palacio. L'argentino soffre per un fastidio alla caviglia e, dopo il Mondiale, lotta per ritrovare la miglior condizione. Osvaldo ha arricchito un reparto che può contare sul solo Icardi, perché Kovacic e Hernanes sono adattabili, ma di certo non sono seconde punte di ruolo. Alvarez è a un passo dalla cessione e non rientra nei piani di Mazzarri. Il finale di mercato potrebbe portare regalo gradito. Lavezzi non è stato convocato dal Psg per scelta tecnica. Sogno o realtà?

A proposito di non convocazioni, nell'Inter che vola a Torino non c'è Fredy Guarin. Il colombiano è da tempo sul mercato e Thohir vuole monetizzare per investire altrove. Resta viva la pista Zenit. La qualificazione alla fase successiva della Champions League potrebbe spingere Villas Boas a investire sul mercato. L'Inter ha già rifiutato offerte di prestito provenienti dalla Spagna. Si cede solo a titolo definitivo e per una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

18.50 - Per l'esordio Mazzarri pare orientato a varare il 3-4-2-1. Diversi cambi rispetto all'undici di Coppa. In difesa rientra Vidic. Ai suoi lati Juan e Ranocchia. Medel e M'Vila in mezzo, esterni Jonathan e Dodò. Più avanti Hernanes e Kovacic, con Icardi unica punta.

3-5-2 per Ventura. Glik a guidare la difesa. Benassi, un ex nerazzurro, in mezzo. Nocerino a garantire quantità, Darmian corsa. Fari su Fabio Quagliarella, alla ricerca del primo gol prestigioso nella sua nuova avventura in maglia granata. Il peso dell'attacco graverà su Fabio e su Larrondo.

18.40 - In conferenza stampa Mazzarri ha evidenziato le difficoltà dell'esordio, sottolineando il differente profilo di questa stagione alle porte. Maggior equilibrio rispetto al passato, con diverse compagini che hanno avvicinato la vetta del campionato. Una sorta di livellamento in cui in tanti puntano a inserirsi “I granata sono una buona squadra con un bravo allenatore: sarà un test probante. Sono curioso di vedere come reagiranno i ragazzi affrontando la prima partita da tre punti dopo il bel pre-campionato. A parte le prime tre dell'anno scorso, ci sono altre quattro squadre pronte ad essere delle sorprese. Ci sarà sicuramente più equilibrio e l’importante sarà riuscire ad avere la continuità di rendimento che compete a un grand club come l'Inter. Noi partiremo più avvantaggiati questa volta: chi era qui lo scorso anno ha trovato lo stesso allenatore. I giocatori ormai mi conoscono, mentre l'anno scorso dovevo capire tante cose. Siamo partiti con le idee sicuramente più chiare"

18.30 - Pirotecnico pari nella scorsa stagione. Torino avanti di un uomo e di un gol. Rosso ad Handanovic e rete di Farnerud (Cerci sbaglia un rigore). Pari in acrobazia di Guarin, ma nella ripresa è Immobile a restituire il vantaggio ai padroni di casa. Uno straordinario Palacio trascina l'Inter sul 2-3 ma non basta. Ingenuità, in coppia, di Carrizo e Wallace. Fallo inutile del primo e errore di posizione del secondo sul piazzato di Bellomo. 3-3 al fischio finale.