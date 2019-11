Milan - Lazio: il rebus della prima giornata

Linee strette e ripartenze veloci. Il Diavolo riparte da qui. Riparte da Pippo Inzaghi, 41 anni all'esordio in serie A dopo una sola stagione in panchina nella primavera rossonera con cui ha vinto il torneo di Viareggio 2014. Balotelli, Kakà e Seedorf sono già un lontano ricordo. Si riparte dal gruppo più che dall'individualità; si riparte da uomini veri come Diego Lopez ed Alex. Come De Jong e Pazzini. Dopo il Mondiale Balotelli è scappato dall'Italia diventando SuperMario a Liverpool. Per sostituirlo il Milan ha scelto la voglia di rivalsa di Fernando Torres. Poi Menez per Robinho in attesa di rigenerare Honda. Si punta sul pieno recupero di De Sciglio ed El Shaarawy, che di fatto è un nuovo acquisto dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio.

La lista dei 22 convocati da Mister Inzaghi in vista della sfida Milan-Lazio: Abbiati, Agazzi, Lopez, Abate, Albertazzi, Alex, Armero, Bonera, Rami, Zaccardo, Zapata, Cristante, De Jong, Essien, Honda, Muntari, Poli, Saponara, El Shaarawy, Mastour, Menez, Niang.Giampaolo Pazzini non figura nella lista dei convocati per un problema muscolare che verrà valutato nelle prossime ore.

Lazio - Lotito è stato di parola ed ha rifatto il look alla sua Lazio. I biancocelesti ripartono da Stefano Pioli in regia; 48 anni, 169 panchine in A tra Parma Chievo e Bologna. Sono arrivati Basta e De Vrij per rinforzare la difesa. A centrocampo i polmoni di Parolo più la conferma di Biglia e Candreva. Uguale: corsa, qualità e tiro per un centrocampo completo. Davanti top gun Miro Klose, reduce dal trionfo in Brasile ed affiancato da Keita, pronto a fare il salto definitivo. L'acquisto più importante sarà il ritrovato affetto dei tifosi, pronti ad entusiasmarsi di nuovo?!

Il sito ufficiale della SS Lazio comunica la lista dei 23 convocati di Mister Pioli per Milan-Lazio:

Berisha, Guerrieri, Strakosha; Braafheid, Cana, de Vrij, Novaretti, Konko, Radu, Gentiletti, Basta; Lulic, Ledesma, Gonzalez, Mauri, Parolo, Biglia, Candreva, Cataldi, Felipe Anderson; Klose, Keita, Djordjevi

Statistiche - Sarà la 143esima sfida, in Serie A, tra Milan e Lazio, di cui la metà disputate a San Siro. 60 vittorie del Milan, 26 quelle dei biancocelesti, mentre è alto il numero di pareggi, 57. Nello specifico delle gare disputate a Milano, il Diavolo è uscito vittorioso per 40 volte, perdendo in 9 occasioni con 22 pareggi. Nel totale delle 142 gare sono stati messi a segno 380 gol, 224 dai rossoneri e 156 dai biancocelesti. Sono tre stagioni che il Diavolo non vince alla prima di campionato (pareggio proprio contro la Lazio nel 2011, poi due sconfitte contro Sampdoria e Verona) mentre la Lazio è la squadra che ha pareggiato più di tutte alla prima giornata di Serie A (28) andando a segno in 16 delle ultime 17 gare d’esordio.

Lo scorso anno la doppia sfida tra Milan e Lazio terminò 1-1 sia all’Olimpico che a San Siro. Anche nella stagione precedente Milan-Lazio si è giocata alla prima giornata; anche in quel caso la sfida terminò pari, 2-2, grazie ai gol di Klose, Cissé, Ibrahimović e Cassano. Il Milan esordirà in campionato per la settima volta contro la Lazio: dopo aver perso la prima nel 1936 a Roma, ha poi ottenuto due vittorie e tre pareggi. Complessivamente i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime nove sfide di campionato contro la Lazio ma sono comunque imbattuti a San Siro con i biancocelesti da 24 partite; era la stagione 1989-1990 ed i capitolini ebbero la meglio grazie a un’autorete di Paolo Maldini. Sono due le partite con più reti, entrambe terminate con il punteggio di 5-3. La prima nel 1936-1937 (doppiette di Piola e Capra, tripletta di Moretti e gol di Odorico), la seconda nel 1992-1993 (doppietta di Van Basten, Gullit, Papin, Simone, Winter, Fuser, Signori). La vittoria più larga del Milan, invece, è un tennistico 6-1 datato 1957-1958.