Risultato Milan 3-1 Lazio di Serie A 2014

Esordio con il botto per il nuovo Milan di Inzaghi, 3-1 : i rossoneri battono la Lazio, decidono il gol di Honda, Muntari e Menez.

48'' PARATA DI DIEGO LOPEZ

48'' RIGORE PER LA LAZIO,ABATE STENDE CANDREVA

SARANNO 5 MINUTI DI RECUPERO

44'' Djordjevic, tiro al volo che finisce alto.

41'' Contropiede rossonero Armero-El Shaarawy-Niang, recupera all'ultimo Felipe Anderson, poi Armero non inquadra la porta

38'' Occasionissima per Niang, che però spreca

36'' Esce Menez, ottima partita e tutto San Siro lo applaude, ed entra Niang

34'' Anderson crossa dal fondo, Alex anticipa Djordjevic, Mauri al volo non trova la porta

31'' Esce un ottimo Honda ed entra Armero: Pippo si copre

31'' Altro corner per la Lazio, che insiste. Il Milan ora in affanno

27'' Ultimo cambio per i biancocelesti entra Stefano Mauri, esce Lulic.

L'esultanza di Pippo Inzaghi al terzo gol

22'' Muntari lascia il campo a favore di Essien.

21' GOOL DELLA LAZIO CHE PROVA A RIAPRIRE LA PARTITA, autgol di Alex che infila nella propria rete, disturbato da Djordjevic.

18'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI MENEZ, RIGORE CALCIATO SPLENDIDAMENTE

17'' RIGORE PER IL MILAN menez steso da Vrij

13'' Doppio cambio per la Lazio: Djordjevic e Anderson prendono il posto di Klose e Keita

10'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CON MUNTARI : Abate fa un ottima azione, crossa e Muntari in spaccata fa il 2-0

8'' Klose si libera al vertice destro, ma Candreva e Keita non ne approfittano

4'' Destro dai 25 metri di Poli ma non centra la porta

2'' Possesso Lazio in questi primi minuti

1'' Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio 1-0 contro la Lazio: decide Honda servito da un buonissimo El Shaarawy

43' Basta ci prova da fuori: sinistro debole a lato.

40' Fallaccio da dietro di De Vrij su El Shaarawy

37' Brutto intervento di Lulic su De Jong che gli costa il giallo

34' Il Milan cerca di sfruttare le ripartenze.

30' Candreva prova con il destro ma Diego Lopez para senza difficoltà

27' Conclusione da fuori di Muntari, ma non centra la porta

25' ' Ammonizione per Radu, dopo un intervento da dietro su Honda.

22' ' Applausi a San Siro per le buone giocate di Honda e Menez.

21' AMMONITO de Jong per un intervento in ritardo su Lulic

18' Partita combattuta, soprattutto in mezzo al campo.

15' Bel duello in velocità tra Keita e Abate

12' Scintille tra Poli e Lulic nei pressi del fallo laterale.

10' Muntari, ma tutto il Milan in pressione su giocatori biancocelesti

7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI HONDA, splendido contropiede guidato da El Shaarawy che poi serve il giapponese che insacca in rete

5' FIschiato fuorigioco ad El Shaarawy, ma oltre non era.

3' Il Milan subito aggressivo in mezzo al campo

1'Candreva prova a crossare sulla destra, palla fuori

1' Si parte con il primo pallone girato dai rossoneri

18:01 Le squadre sono in campo, manca poco all' inizio del match

17:59 Classica maglia rossonera per i padroni di casa del Milan, completo biancoceleste per la Lazio

17:56 Il grande acquisto del Milan è in tribuna a seguire la sua nuova squadra

17:41 Silvio Berlusconi potrebbe assistere a San Siro a Milan-Lazio. Il numero uno milanista è atteso in tribuna autorità per l'inizio del match. Ma i programmi potrebbero anche cambiare all'ultimo momento. Una sua eventuale presenza sarebbe un segale molto forte di vicinanza alla squadra e a Pippo Inzaghi

17:27 Uno stadio Meazza che a fatica si riempie

17:21 FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN Diego López; Abate, Zapata, Alex, Bonera; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, El Shaarawy.

LAZIO: Berisha,Basta,DeVrij,Cana,Radu(C.),Parolo,Biglia,Lulic,Candreva,Klose,Keita.

17:13 Direttamente dallo spogliatoio dei rossoneri

17:05 Intanto Fernando Torres sta svolgendo le visitiche mediche.

17:00 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Milan - Lazio, match della prima giornata del nuovo campionato di Serie A. A San Siro va in scena la sfida tra le nobili decadute del nostro calcio:le due grandi deluse dell’ultimo. Adesso, Milan e Lazio devono riconquistare credibilità, soprattutto agli occhi delle rispettive tifoserie.

Comincia l’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina dei rossoneri. il Milan viene da una stagione da dimenticare e dal mercato non sono certo arrivate quelle soddisfazioni (e garanzie) che il popolo milanista si aspettava. O meglio, non ancora, perché Menez potrebbe poi rivelarsi un autentico colpo, così come Diego Lopez, Alex e, soprattutto, Torres. Sin dalle prime uscite stagionali si è visto un diavolo diverso rispetto alle precedenti annate, recupero veloce di palla e tanto contropiede. Del resto, la rosa rossonera non spicca per qualità, quindi, non rimane che trovare accorgimenti tattici funzionali agli uomini a disposizione.

16:45 "Sono Molto emozionato" Così esordisce alla vigilia della sua prima partita di serie A da allenatore, Pippo Inzaghi pensa di partire da una buona base. "Dopo due mesi alla guida di questa squadra posso dire che si è ritrovato lo spirito e il dna Milan, la voglia di lavorare ogni giorno con impegno. Non so se sarà sufficiente ma è già una buona base di partenza - ha spiegato l'allenatore rossonero - Sono molto fiducioso. La squadra era preoccupata, poco convinta delle proprie qualità. Dopo quello che hanno passato questi giocatori, era dura lavorare bene su certezze che non c'erano più. Ma ora vedo che la squadra lavora bene e sono sereno"

Non ci sarà il nuovo acquisto dei rossoneri, Fernando Torres, arrivato per raccogliere l’eredità di Balotelli. Il nino sarà solo in tribuna, il Niño avrà tempo e modo di prendere la residenza al centro del tridente rossonero, "Inizio una nuova tappa della mia carriera in un club molto grande - dice l'ormai ex attaccante del Chelsea - non succede tutti i giorni di giocare nel Milan. Sono entusiasta di poter lavorare con Inzaghi che conosce perfettamente la vita dell'attaccante. Spero di aiutare la squadra a tornare in Champions League. Conosco qualche giocatore come Alex, Essien, Diego Lopez. Anche Demetrio Albertini mi ha parlato bene del Milan, è un mio grande amico". Lo spagnolo vuole lasciarsi alle spalle gli anni non esaltanti con il Chelsea: 46 gol tra Premier League, coppe nazionali e europee in tre stagioni e mezza, un bilancio piuttosto deludente.

16:30 Grandi emozioni a San Siro, ma Inzaghi lavora soprattutto per mettere in campo una squadra tosta e preparata per affrontare l’impegnativo match contro la Lazio. In difesa dovrà fare a meno degli squalificati Mexes e De Sciglio, così toccherà ad Alex e Bonera giocare al centro, con Abate e Armero sulle fasce Spazio subito anche per Diego Lopez: sarà lo spagnolo a difendere la porta milanista. Montolivo ancora out per un problema al ginocchio, il centrocampo sarà affidato a De Jong, Muntari e Poli. In attacco Menez, mentre El Shaarawy e Honda dovrebbero giocare ai lati nel tridente. Ennesimo stop per Giampaolo Pazzini, che si ferma alla vigilia dell’esordio in Campionato. Per il Pazzo si tratta di un risentimento muscolare, da valutare nei prossimi giorni. Il Pazzo potrà sfruttare la sosta ma l’infortunio gli impedirà di andare in panchina questa sera contro la Lazio e in Nazionale domani

Le dichiarazioni del tecnico della Lazio Mister Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lazio: "La squadra è concentrata e determinata. Stiamo facendo il meglio possibile per prepararci a questa trasferta. C’è da parte di tutti la voglia di cominciare bene il campionato. Vale per noi e vale per loro. Sia noi che il Milan vogliamo tornare in Europa. Ci attende un avversario tosto e temibile, un avversario di valore. Nessuna squadra in questo momento del campionato può essere perfetta e al 100%. Ne il Milan, ma neanche noi. Non guardo i risultati del pre-campionato. Rispetto tutti i miei colleghi, giovani e vecchi perché so il lavoro che c’è dietro. Il fatto di affrontare un avversario importante ci da carica. Klose è pronto come tutti i suoi compagni, non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Noi andiamo per fare la nostra partita, per portare a casa i tre punti, ma di fronte abbiamo un avversario forte, motivato, che gioca in casa."

16:15 A San Siro non ci sarà Marchetti: il portiere infatti è stato frenato da un problema muscolare, Pioli si affiderà a Berisha. Il tecnico della Lazio, ha proposto due linee arretrate: una composta da Basta (che ha recuperato dal problema di ieri), De Vrij, Gentiletti e Braafheid (quest'ultimi due saranno presentati domattina), l'altra dalla coppia Ciani-Cana con esterni Cavanda e Radu. Più delineato sembra il centrocampo che affronterà i rossoneri con Parolo,Ledesma e Lulic. Nel tridente d'attacco invece inizia un ballottaggio che potrebbe protrarsi per tutta la stagione: quello tra Klose e Djordjevic, al centro tra Candreva e Keita.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Bonera, Armero; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, El Shaarawy

A disp.: Abbiati, Agazzi, Zaccardo, Rami, Zapata, Albertazzi, Essien, Cristante, Saponara, Mastour, Niang. All.: Inzaghi

Squalificati: Mexes, (1), De Sciglio (1)

Indisponibili: Montolivo, Pazzini

Lazio (4-3-3): Berisha; Basta, Cana, De Vrij, Radu; Parolo, Ledesma, Lulic; Candreva, Klose, B. Keita

A disp.: Strakosha, Guerrieri, Novaretti, Gentiletti, Gonzalez, Braafheid, Konko, Cataldi, Biglia, F. Anderson, Mauri, Djordjevic. All.: Pioli

Squalificati: Pereirinha (1)

Indisponibili: Marchetti

16:00 I PRECEDENTI – Lo scorso anno la doppia sfida tra Milan e Lazio terminò 1-1 sia all’Olimpico che a San Siro, dove ci fu il primo gol del nuovo corso di Kaká in rossonero, reso vano dal pareggio di Ciani. Nella stagione precedente, invece, Milan-Lazio fu di scena nella prima giornata di campionato, proprio come quest’anno: anche in quel caso la sfida terminò pari, grazie ai gol di Klose, Cissé, Ibrahimović e Cassano.

LE STATISTICHE – 142 sfide in archivio in Serie A tra Milan e Lazio, di cui la metà disputate a San Siro. Le vittorie dei rossoneri ammontano a 60, quelle dei biancocelesti a 26, mentre è alto il numero di pareggi, ben 57. Nello specifico delle gare disputate nella città della Madonnina, il Milan è uscito vittorioso per 40 volte, perdendo in 9 occasioni (22 i pareggi). Nel totale delle 142 gare sono stati messi a segno 380 gol, 224 dai rossoneri e 156 dai biancocelesti.