Milan, buona la prima: 3-1 contro la Lazio

Esordio col botto per il Diavolo.che a San Siro supera la Lazio 3-1. Honda, servito da un grande assist di El Shaarawy, sblocca il match al 7'. Nella ripresa arrivano il bis di Muntari (56') e il 3-0 di Menez (64'), a segno grazie a un rigore provocato da un fallo di De Vrij sullo stesso francese. Un autogol di Alex regala ai biancocelesti il gol della bandiera (67'). Diego Lopez para un rigore a Candreva al 94'.

Il Milan- privo di Pazzini e in attesa del neo acquisto Torres, si schiera con un 4-3-3 con una novità: Bonera al posto di Armero. Dopo 8 minuti è Honda a sbloccare il risultato. Fantastico contropiede di El Shaarawy che di esterno destro serve Honda solo in area di rigore, il giapponese con il destro trafigge Berisha per l'1-0. De Jong, Radu e Lulic sono i primi ammoniti di una gara che si gioca a ritmi bassi. La squadra di Inzaghi ha cercato di gestire il possesso palla per addormentare la partita. La Lazio ha puntato molto sul lato destro del campo, su cui Candreva ha messo in difficoltà Bonera. L' unica occasione biancoceleste al 23' con uno scambio tra Lulic e Klose che si è concluso con una palla sporcata verso il tedesco su cui la difesa rossonera è riuscita chiudere in tempo.

La ripresa si è aperta come il primo tempo, con la Lazio a fare gioco e il Milan a giocare in contropiede. Al 10' però il Milan a raddoppiare con Muntari, bravo a trovarsi in mezzo all'area per il tap-in su ottimo cross di Abate. Al 18' il diavolo ha trovato addirittura il 3-0 grazie a unrigore dubbio fischiato da Tagliavento su Menez, ostacolato da De Vrij. Dal dischetto il francese ha realizzato l'ottavo gol in serie A, il primo con la maglia rossonera. La Lazio non molla e va in rete grazie ad una deviazione sfortunata di Alex. Al 94' rigore per la Lazio: Candreva è stato atterrato da Abate e dal dischetto si è fatto parare il rigore da Diego Lopez, per il definitivo 3-1.



