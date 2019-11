Il Milan si regala un centrocampista: van Ginkel è ufficiale!

Marco van Ginkel è un giocatore del Milan! A dare l'ufficialità è la stessa società rossonera. Ecco il comunicato: "Un altro olandese si veste di rossonero. Benvenuto van Ginkel". La trattativa ha subito un'accelerata nel pomeriggio ed è stata definita in serata. Il giocatore è stato convinto e Inzaghi può godersi il suo regalo dopo la vittoria contro la Lazio! Vediamo i dettagli dell'operazione...

LA TELEFONATA E L'ACCELERATA- Secondo Gianluca Di Marzio, questa mattina Fernando Torres, dopo aver superato brillantemente le visite mediche, ha subito chiamato l'ex compagno di squadra e gli ha consigliato di accettare l'offerta rossonera. Van Ginkel si trovava in patria, ad Amsterdam, e stava valutando le offerte di Milan e West Ham. Il centrocampista era combattuto tra l'accettare un club importante all'estero o affrontare una nuova avventura in Premier League. Nel pomeriggio però, mentre a San Siro il Milan esordiva con una vittoria in campionato, Carlo Laudisa ha rivelato su Twitter che il centrocampista olandese sarebbe arrivato in serata a Milano per visite e firma.

LE CONFERME E L'UFFICIALITA'- Le conferme non hanno tardato ad arrivare. Verso le 19.00, l'agente del giocatore ha rivelato in esclusiva a Calciomercato.com: “Posso confermare che è fatta, Marco si è convinto. Van Ginkel sarà del Milan”. Operazione conclusa, van Ginkel è rossonero! Adriano Galliani è riuscito a convincere il centrocampista del Chelsea per il prestito in rossonero. Il giocatore aveva sperato fino all'ultimo di ritagliarsi uno spazio nella squadra di Josè Mourinho ma alla fine ha deciso di sposare la causa rossonera per la prossima stagione. In serata è arrivato anche il comunicato di MilanChannel mentre il centrocampista volava già verso l'Italia. Prima delle ore 23.00, van Ginkel è atterrato a Linate e il profilo Instagram della società ha subito postato la foto del giovane classe '92 con la sciarpa della squadra. Tutto fatto!

Eccolo dunque il colpo Marco Van Ginkel. Il Milan ha ottenuto il sì del 21enne centrocampista olandese del Chelsea che domani affronterà le visite mediche e apporrà la sua firma sul contratto. L’agente Rob Jansen e l’intermediario Gianluca Fiorini sono stati al lavoro per giorni fino a raggiungere nel pomeriggio un accordo con Galliani. Il Milan può dunque accogliere il talentuoso centrocampista. Pippo Inzaghi riceve subito un bel regalo per la sua prima vittoria sulla panchina rossonera.

Ecco chi è il nuovo giocatore del Milan: