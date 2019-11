Genoa - Napoli : l'occasione degli azzurri

Finalmente l'attesa è finita. La Serie A 2014/2015 è ai nastri di partenza. Il Napoli inagurerà il proprio campionato in quel di Marassi, con l' impegnativa sfida al Genoa di Gasperini, che quest'estate ha rinforzato molto il proprio organico.

L'estate azzurra, di certo, non è stata tra le migliori. Il malumore che si respira in città è forte : la mancata qualificazione ai gironi di champions, un mercato incolore, il disordine con alcuni elementi della squadra e la continua critica all'operato della dirigenza, fanno si che il Napoli non si presenti a Genova nel miglior modo possibile.

La partita che aspetta gli azzurri di Benitez, però, potrebbe essere un buon trampolino di lancio, anzi, di ri-lancio. Le premesse non sono ottime, ma la qualità in casa Napoli di sicuro non manca. Partire bene in campionato per poi, perchè no, vincerlo, è di certo l'obiettivo partenopeo, che dopo aver perso l'Europa che conta, deve vincere, almeno in Italia, per dare un senso alla propria stagione.

Per centrare l'obiettivo Benitez, non può far altro che puntare sulla certezza Higuain, che nonostante la condizione fisica precaria, è comunque un fattore che può fare la differenza. Dietro il Pipita, sono certe le presenze di Hamsik e Callejon, mentre per il versante sinistro, Insigne è in vantaggio su Mertens. A centrocampo, potrebbe scendere in campo il neo-acquisto De Guzman, esordendo cosi in serie A, al fianco di Inler, che, dopo le pesanti bocciature nelle notti di Champions, ha voglia di riscatto. I dubbi maggiori sono, invece, per le scelte che Benitez prenderà in difesa. Più o meno sicuri sono gli impieghi di Maggio, Albiol e Koulibaly, nonostante i disastri del San Mames, mentre per l'out di sinistra si giocano il posto Britos, Mesto e Zuniga.

Più o meno sicura, invece, la formazione dei padroni di casa. Gasperini metterà in campo il suo classico 3-4-3, con Perin in porta e De Maio - Burdisso - Marchese a proteggerlo. In mediana invece, dovrebbero essere certe le presenze di Edenilson, Rincon, Sturaro e Antonelli, a supporto del trio offensivo composto da Perotti, Kucka e Pinilla.

Sarà gara dura a Marassi e Benitez, nella conferenza stampa prepartita, ha chiesto all'ambiente di rimanere unito. Calciatori, società, ma sopratutto tifosi. Tutti dovranno dare il proprio contributo. Questa la richiesta di Don Rafè. Quel che è certo, è che nelle partite Napoli - Genoa, o Genoa - Napoli, lo spettacolo arriva anche dagli spalti, dove le tifoserie sono gemellate da oltre 30 anni.