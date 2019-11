Live Genoa - Napoli in Serie A

Il Napoli vince una partita insperata. Dopo l'errore di Insigne e le occasioni di Mertens ed Higuain nel finale sembrava finita. Invece il gol arriva lo stesso, dall'assist di Zuniga, sbuca De Guzman sul secondo palo e beffa Genova ed il Genoa. Vittoria sofferta, senza un buon gioco e con un Genoa volitivo per tutta la gara. Non basta, il Napoli vince a Marassi e guadagna i primi 3 punti della stagione. Vittoria fondamentale per ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions. Per la diretta di Genoa - Napoli è tutto. Dalla redazione di Vavel Italia e da Andrea Bugno, la più cordiale buonanotte.

Higuain a fine partita : "Era una partita difficilissima, non abbiamo giocato come vogliamo. Era la prima giornata, tanti di noi siamo arrivati da poco, ma abbiamo dimostrato carattere. Era fondamentale iniziare cosi con questa vittoria".

Il Napoli riparte da Genova. Nonostante una brutta prestazione della squadra di Benitez, arriva al 95' la scossa che può significare tanto. La vince De Guzman. Il neo arrivato du una campagna acquisti deludente.

FISCHIA BANTI!!!! IL NAPOLI LA PORTA A CASA! DI DE GUZMAN IL GOL VITTORIA!!!

Il gol del neo arrivato, dopo un assedio del Napoli negli ultimi minuti. Vantaggio azzurro al 95'.

DEEEEEE GUZMAAAAAAANNNNNNNN VANTAGGIO NAPOLIIIIIIIIIIIIIIIIIII

CLAMOROSA OCCASIONE NAPOLI!!! PRIMA MERTENS POI HIGUAIN!!! LA PALLA BALLA SULLA LINEAAAAAA

93' Angolo per il Napoli che ci prova ancora.

MERTENS VICINISSIMO AL GOL! GRANDE AZIONE DEL NAPOLI SULL'ASSE MERTENS - HIGUAIN, IL FURETTO BELGA CALCIA FUORI DI POCO.

5 MINUTI DI RECUPERO!

88' De Guzman dentro per Michu. Libera De Maio.

86' Angolo Genoa. Nulla di fatto.

85' Michu dentro per Insigne.

84' Giù Zuniga in area. Niente rigore anche in questo caso.

CLAMOROSO ERRORE DI INSIGNE!!! A TU PER TU CON PERIN! ERRORE PAZZESCO!

81' Mertens ancora a giro. Palla fuori. Entra Mussis fuori Sturaro. Ottima partita per Sturaro.

81' Insigne va via sulla sinistra. Sturaro in angolo.

79' Mertens dalla destra, chiude Antonelli.

77' Ragusa giù in area. Niente rigore. Banti era ad un metro.

77' Fallo di Albiol su Pinilla. Giallo anche per lo spagnolo. (N)

76' Ci prova il Napoli. Jorginho per Higuain. Ancora un errore per il pipita.

Un quarto d'ora al termine. Ritmi che si abbassano e il punteggio non si sblocca.

Arriva il momento di De Guzman e di Ragusa. Hamsik e Kucka usciranno.

73' Insigne dentro per Higuain. Al pipita manca solo lo stop.

71' Il Napoli prova a ripartire. Sbaglia ancora Hamsik.

70' Sinistro di Iago, para Rafael.

68' Riparte il Napoli. Mertens per Insigne. Dentro per Higuain, palla a lato. Entra Iago per Perotti.

Albiol resta a terra dopo uno scontro aereo.

Esce molto contrariato Callejon. Sbatte una bottiglietta d'acqua verso la panchina. Ancora tensione in casa Napoli.

65' Ancora Napoli. Hamsik per Jorginho. Destro di poco alto. Sta per entrare Mertens, esce Callejon.

63' CLAMOROSA OCCASIONE NAPOLI! Scambio Zuniga - Jorginho. Il colombiano tutto solo invece di servire Higuain prova il tiro. Para Perin.

60' Perotti salta Koulibaly facilmente, che torna sull'argentino e mette in angolo.

58' Kucka dentro per Pinilla. Chiude ancora Koulibaly.

57' Sturaro ci prova al limite dell'area, lo ferma Koulibaly

Primi dieci minuti di pressing genoano, ma è stato il Napoli a rendersi più pericoloso.

53' Ripartenza Napoli. Sturaro atterra Jorginho. Giallo per lui.

51' CLAMOROSA OCCASIONE PER HIGUAIN! Contropiede azzurro. Hamsik dentro per il pipita. Errore di Burdisso. Destro di Higuain di poco alto. Ammonito Marchese.

50' Scambio stretto Hamsik - Higuain, palla troppo lunga dello slovacco, fuori partita per il momento.

48' Callejon recupera palla e cerca subito la verticalizzazione per Higuain. Palla troppo corta.

46' Subito angolo per il Genoa. Libera Maggio

SI RIPARTE! Squadre in campo per il secondo tempo. Nessun cambio

Il gol del vantaggio di Josè Maria Callejon, simile al gol a Firenze della scorsa stagione :

I risultati dagli altri campi :

Cesena - Parma = 1-0 38' Rodriguez

Palermo - Sampdoria = 1-0 7' Dybala, Doria in 10 per l'espulsione di Regini.

Sassuolo - Cagliari = 1-1 42' Zaza, 44' Sau

Torino - Inter = 0-0 al 20' Larrondo si fa parare un rigore da Handanovic

Udinese - Empoli = 0-0

Il Napoli gioca bene nei primi 10-15 minuti di gara, va in vantaggio con Callejon e sembra gestirlo anche al meglio. Calano i ritmi e il Genoa risale il campo, sfruttando i troppi errori in fase di palleggio della squadra di Benitez. Troppo imprecisi e superficiali Inler, Jorginho e Hamsik. I grifoni iniziano a spingere dalle fasce con i cross di Edenilson e Marchese. Per due volte Pinilla va vicino al gol di testa, ed alla terza fa centro riportando la gara in parità. Pareggio tutto sommato giusto, con il Genoa che ha creato senz'altro di più rispetto agli azzurri.

BANTI FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO! UN BEL PRIMO TEMPO! A CALLEJON HA RISPOSTO PINILLA!

44' Ancora Higuain sulla destra, Kucka lo ferma.

42' Ci prova Higuain. Sbaglia il pipita, che non controlla. Sembra ancora una volta svogliato l'argentino.

Alla terza occasione Pinilla non sbaglia. Marchese perfetto dalla sinistra. Koulibaly si perde il cileno. Perfetta incoronata e 1-1.

39' PINILLAAAAAAAA!!!! 1-1 GENOAAAA!!! FINALMENTE MAURICIO PINILLA!!!

38' Hamsik prova ad andare da Higuain. Palla lunga per il pipita che non è mai stato servito a dovere.

38' Maggio dentro per Callejon. Fischiato un fuorigioco che non c'era.

36' Troppi errori in fase di impostazione per il centrocampo del Napoli. Pinilla ci prova al volo. Para ancora Rafael.

34' Contropiede Napoli. Insigne solo verso la porta. Rientra Sturaro perfettamente e toglie il pallone all'attaccante del Napoli.

34' Fallo di Inler, punizione per il Genoa dalla trequarti

33' Callejon resta a terra dopo uno scontro con Antonelli. Problemi al gomito per l'autore del gol.

31' Ripartenza Napoli. Hamsik per Insigne. Sbaglia il controllo il talento del Napoli.

Napoli che non controlla più il possesso palla come i primi minuti. Si è abbassato troppo ed il Genoa sta provando a sfruttarlo. Azzurri in difficoltà.

27' ANCORA GENOA! ANCORA PINILLA! MIRACOLO RAFAEL! Bravo il cileno ad indirizzare il cross di Edenilson verso la porta azzurra. Si supera l'estremo difensore brasiliano.

25' Il Genoa prova a sfruttare le fasce ma il Napoli chiude bene con gli esterni d'attacco che si sacrificano molto.

23' Il Napoli torna in avanti. Inler cerca il taglio di Callejon, chiude Marchese.

20' OCCASIONE GENOA! Cross dalla sinistra di Marchese. Pinilla prende il tempo a Koulibaly. Rafael in angolo. Ancora Pinilla di testa, palla a lato. Napoli che arretra troppo.

18' Napoli che spinge sulla destra, Callejon apre per Maggio. Il cross dalla destra va direttamente sul fondo.

16' Ancora Edenilson dalla destra, Pinilla e Kucka si ostacolano e libera la difesa del Napoli.

15' Si vede il Genoa. Cross di Edenilson, Pinilla di testa sopra la traversa.

14' Inler dalla distanza. Tiraccio lento che finisce a lato.

13' Genoa che sembra un pò confusionario quando deve impostare la manovra. Il Napoli è più organizzato e gestisce meglio il pressing e il possesso palla.

11' Contropiede Napoli. Higuain si fa largo sulla sinistra e serve l'accorrente Hamsik. Doppio passo e destro, palla alta!

9' Angolo Genoa dopo una chiusura di Albiol

8' Riparte il Genoa. Perotti dalla destra per Edenilson. Cross che Rafael gestisce facilmente.

7' Genoa in difficoltà. Non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Pressa bene il Napoli.

5' Ancora Napoli. Insigne punta Edenilson. Solo angolo

Perfetto contropiede azzurro. Inler porta il pallone e serve Insigne. Apre sulla sinistra per Higuain, il cross di sinistro del pipita è una delizia per il destro a volo dello spagnolo! Inizio fantastico del Napoli

3' CAAAAAAAAAAALLLEEEEEEJOOOONN!!! 1-0 Napoli

3' Perotti crossa dalla destra, Albiol libera.

2' Subito Napoli in avanti. Cross di Callejon dalla destra, libera De Maio

20.46 FISCHIO D'INIZIO DI BANTI!

20.44 Huddle per il Napoli. Higuain carica i compagni!

20.43 Squadre schierate in campo. In tribuna suonano le note di "you'll never walk alone", che accompagna generalmente le partite casalinghe del Liverpool.

20.40 Squadre nel tunnel. CI SIAMO! Torna la Serie A per Genoa e Napoli!

20.30 Le squadre rientrano negli spogliatoi tra il boato della folla di Marassi. Atmosfera spettacolare al Ferraris con le tifoserie delle due squadre gemellate. Dovrebbe essere così in ogni stadio italiano.

20.25 Gasperini conferma gli undici della vigilia. Unico dubbio era rappresentato dal ballottaggio in attacco da Kucka e Iago. Il primo giocherà assieme a Pinilla e Perotti nel tridente. Nel Napoli, come detto, si rivede Zuniga. Le altre scelte vedono preferire Insigne a Mertens dopo i malumori del talento classe 91 del Napoli. A centrocampo, torna Inler al posto di Gargano, con De Guzman che siede inizialmente in panchina. Jorginho sarà l'altro centrocampista.

20.15 In diretta, sempre su Vavel Italia, potrete seguire anche la diretta live dall'Olimpico di Torino di Torino - Inter.

20.10 Mercato Napoli – Praticamente chiusa la cessione di Pandev e Dzemaili. A sorpresa entrambi i giocatori si trasferiscono in Turchia alla corte di Cesare Prandelli al Galatasaray. Accordo trovato sia con il Napoli, al quale dovrebbero andare 4 milioni per il centrocampista svizzero e 3 per Pandev, sia con i calciatori che firmeranno domani dopo le visite mediche. Il Napoli, oltre ad incassare cash per la cessione dei cartellini, risparmierà anche gli ingaggi, soprattutto quello da due milioni del macedone, che pesava non poco sul monte ingaggi della rosa partenopea.

20.08 Arriva anche l'ufficialità della formazione del Genoa. Ecco l'undici di Gasperini : 3-4-3 con Perin; De Maio, Burdisso, Marchese; Edenilson, Rincon, Sturaro, Antonelli; Kucka, Pinilla, Perotti. Tutto confermato!

20.05 Arbitro della serata sarà Luca Banti di Livorno, 40 anni, internazionale. E' all’undicesima stagione tra campionati di A e B. L’esordio in serie A in Juventus-Cagliari 4-2 del 29 maggio 2005. Vanta 140 presenze in serie A e 65 in B. Nei venti precedenti con il Napoli tra campionato e coppa Italia: undici vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte.

20.00 Torna finalmente titolare Camilo Zuniga. Il colombiano assente in maglia azzurra dall'ottobre scorso, quando gli azzurri persero sul campo dell'Arsenal. 11 mesi dopo il terzino protagonista del Mondiale con la Colombia torna titolare. Benitez aveva detto che era una possibilità ma che non avrebbe avuto i 90 minuti nelle gambe : staremo a vedere.

19.58 Finale anche a Milano : il Milan ha superato per 3-1 la Lazio a San Siro. Gol di Honda, Muntari e Menez su rigore. Autogol di Alex nel finale con Candreva che ha fallito un rigore a gara chiusa.

19.50 Finale a Bergamo : Atalanta e Verona chiudono a reti inviolate, 0-0.

19.47 Arriva l'ufficialità della formazione del Napoli di Rafa Benitez : non c'è De Guzman, ma ci sono i ritorni di Zuniga ed Inler. Il 4-2-3-1 dell'allenatore spagnolo prevede : Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Zuniga; Inler, Jorginho; Insigne, Hamsik, Callejon; Higuain.

19.40 Nella nuova Serie A due gli anticipi di ieri. La nuova Juventus di Allegri ha vinto a Verona sponda Chievo con un gol – autogol di Caceres. La prima antagonista nella corsa allo scudetto, la Roma di Garcia ha sconfitto all’Olimpico per 2-0 una volenterosa Fiorentina di Montella con i gol di Nainggollan e Gervinho. Dalle 18 si giocano altri due anticipi : Atalanta – Verona e Milan – Lazio. Allo stadio Atleti azzurri d’Italia è ancora 0-0, a Milano il Milan di Pippo Inzaghi è avanti per 3-1 sulla Lazio di Pioli. Ai gol di Honda, Muntari e Menez su rigore, ha risposto la Lazio con un cross di Candreva deviato da Alex nella sua porta. A seguire le altre sei gare : oltre a quella che seguiremo in diretta, in contemporanea giocheranno Palermo – Sampdoria, Torino – Inter (diretta su vavel), Sassuolo – Cagliari, Cesena – Parma ed Udinese – Empoli.

Benvenuti alla diretta scritta live della prima giornata della Serie A 2014-2015. Questa sera seguiremo l’incontro di Marassi, tra Genoa e Napoli. Il Napoli vuole tornare alla vittoria dopo la batosta in Champions League, il Genoa di Gasperini vuole confermare anche sul campo quanto di buono ha fatto sul mercato. Dalla redazione di Vavel Italia e da Andrea Bugno, la più cordiale buonasera ed un augurio di buon campionato.

19.30 I PRECEDENTI - Genoa e Napoli si sono affrontate 42 volte a Marassi nella loro storia, con un dominio rossoblu tra le mura amiche: 18 vittorie contro le 9 degli azzurri. I pareggi tra le due squadre, invece, sono ben 15. L’ultima vittoria del Grifone risale alla stagione 2011-2012, un 3-2 propiziato dalla doppietta di Palacio e dal gol di Gilardino per i padroni di casa e dalle reti di Cavani e Lavezzi per gli ospiti, mentre il Napoli si è imposto nella sfida dello scorso campionato, vincendo per 0-2 grazie a una doppietta di Pandev.

19.20 Genoa-Napoli è una partita che evoca dolci ricordi nelle menti dei tifosi genovesi e partenopei: il 10 giugno 2007, infatti, le due squadre pareggiarono 0-0 a Marassi e passarono entrambe in Serie A. Quella partita rinforzò notevolmente il gemellaggio tra le due tifoserie. Dal ritorno in Serie A, Genoa e Napoli a Marassi non è più finita senza reti: 2-0 per il Genoa nel 2007-2008, 3-2 per il Genoa nel 2008-2009, 4-1 per il Genoa nel 2009-2010, 0-1 per il Napoli nel 2010-2011, 3-2 per il Genoa nel 2011-2012, 2-4 per il Napoli nel 2012-2013 e 0-2 per il Napoli nel 2013-2014. Ben 26 gol in sette partite, di cui 14 del Genoa e 12 del Napoli. Se si considerano tutte le sfide tra Genoa e Napoli, i gol realizzati diventano 129, di cui 73 del Genoa e 56 del Napoli. Gli uomini di Benitez sono considerati favoriti per questa gara, ma le statistiche sorridono al Genoa.

19.10 Il Napoli torna in campo dopo la disfatta europea di Bilbao. Nel primo allenamento disponibile dopo il ritorno dalla Spagna, Benitez s’è fatto sentire con i giocatori, tenendoli a rapporto per più di dieci minuti. Sul discorso tenuto alla squadra è tornato in conferenza stampa : "Ho fatto un discorso molto arrabbiato, per far capire alla squadra quello che non mi piace e gli errori. Ma sono stato anche positivo per far capire che abbiamo fatto dodici punti, terzo posto, Coppa Italia, record di vittorie in trasferte e che dobbiamo avere quel livello. Poi non so se ci sono squadre più forte di noi. Noi siamo arrabbiati, ma dimostriamolo in campo”.

19.00 Nel resto della conferenza stampa l’allenatore spagnolo ha parlato a 360 gradi del rapporto che la squadra ha con la città di Napoli, chiedendo aiuto e sostegno a prescindere dal risultato, soprattutto nelle difficoltà : "La lezione di Bilbao ci farà migliorare, la prima cosa è che spalla a spalla tutti insieme possiamo andare avanti. L'Athletic ha fatto una buona partita, ma quando perdevano 1-0 sono rimasti tutti insieme ed hanno vinto, tutta la città era unita. I nostri tifosi sono intelligenti e ci sosterranno, soprattutto nei momenti di difficoltà. San Mames ha applaudito e sostenuto la squadra anche sotto di un gol. Tutti insieme per una stagione lunga in cui vogliamo fare bene". Infine è tornato anche sul mercato, parlando in maniera positiva, ma non entusiasmante, di David Lopez : “Sa giocare, ha posizione, sa colpire di testa. Non possiamo pensare che lui sia Gonalons, con tanti anni d'esperienza, ma è uno che ci può aiutare”.

18.50 Gasperini è alle prese con i soliti problemi di un allenatore con una rosa nuova per metà, forse anche di più, dei suoi componenti. Amalgamare e presentare un’undici già con una propria identità alla prima giornata di campionato è alquanto difficile. Tanti gli innesti del nuovo Genoa di Preziosi, Matri e Perotti su tutti. Non ci sarà sicuramente l’ultimo acquisto, forse quello più importante del mercato del grifone : Lestienne. Così come l’altro acquisto dell’ultima ora Roncaglia dalla Fiorentina. Seguito a lungo dal Milan, il belga può essere l’attaccante esterno perfetto per l’attacco di Gasperini. Nonostante gli arrivi di Perotti, Matri, Pinilla, Rosi, Rincon ed Edenilson, la squadra è ‘in prova’ e bisognerà capire la sua collocazione nelle gerarchie del campionato. Tuttavia le scelte fatte sul mercato, sono state fatte con cura, lungimiranza ed intelligenza.

18.40 Ai microfoni di Sky, ed in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha confermato le buone operazioni di mercato effettuate dalla società, ma anche ricordato che necessiterà del giusto tempo per amalgamare al meglio una rosa con circa quindici nuovi giocatori : "Intorno a noi c'è molta curiosità, la squadra è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione ma la società è stata abile a costruire una rosa che spero possa dare soddisfazioni ai tifosi".

18.30 PROBABILI FORMAZIONI – CASA NAPOLI : molti i dubbi di formazione per Rafa Benitez. Oltre al solito ballottaggio Insigne – Mertens in attacco, sulla linea dei tre rifinitori alle spalle di Higuain, sono almeno tre i possibili cambi rispetto alla trasferta di Bilbao. Inler dovrebbe tornare in campo, presumibilmente al posto di Gargano. Scalpita anche De Guzman. L’olandese, in squadra da una decina di giorni potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo secondo. In difesa Maggio si gioca un posto con Henrique. Al centro i titolari dovrebbero essere ancora Albiol e Koulibaly, mentre sulla sinistra Britos è favorito su Zuniga, ma non è da escludere l’impiego del colombiano, al centro di tante polemiche sul suo mancato impiego e sulla sua scomparsa quando si tratta di vestire l’azzurro.

18.20 PROBABILI FORMAZIONI – CASA GENOA : Rispetto al suo collega Benitez, Gasperini non avrà molti dubbi di formazione. Non ci saranno i nuovi Lestienne e Roncaglia, come detto, e Matri. Nel suo classico 3-4-3, davanti a Perin dovrebbero essere confermati i tre difensori centrali dello scorso anno : De Maio, Burdisso e Marchese. A centrocampo ed in attacco spazio alle tante novità di formazione. Confermati a centrocampo i soli Sturaro ed Antonelli, che saranno accompagnati da Rincon e Edenilson. In attacco trio tutto nuovo : il talentuoso Perotti agirà con Pinilla e Iago, che resta in ballottaggio con Kucka. Greco e Rosi dovrebbero partire dalla panchina, pronti ad entrare nella ripresa.

18.10 CAPITOLO MERCATO – Per quanto riguarda il Napoli, David Lopez, centrocampista ufficializzato in mattinata in arrivo dall’Espanyol, dovrebbe essere l’ultimo acquisto di una campagna estiva alquanto deludente. Gli ultimi giorni di calciomercato dovrebbero riguardare maggiormente le uscite : Dzemaili, richiesto dal Milan e da squadre inglesi, dovrebbe partire sicuramente; Pandev altrettanto; in lista di sbarco restano anche i soliti esuberi Rosati, Radosevic, Donadel e probabilmente anche Gargano (ma non è escluso del tutto la conferma). Il Genoa, dopo gli arrivi di Lestienne e Roncaglia, dovrebbe aver chiuso anch’essa il cerchio attorno ad una squadra notevolmente ritoccata, ma che sembra completa in ogni reparto e ben assortita. Gasperini cercava un centrale di spessore, che potesse dare qualità ad un reparto che rischiava di andare in apnea per il lungo forfait di Antonini. Roncaglia è stato scelto nonostante la trattativa sia stata lunga e complicata, tra brusche frenate e rare accelerate, l’ultima e decisiva ieri quando la Fiorentina ha detto sì al prestito e di fatto ha dato il via libera per la cessione del giocatore. L’unico ruolo che sembra scoperto sembra essere l’out di sinistra, dove manca un’alternativa ad Antonelli. Brivio potrebbe essere il nome giusto.