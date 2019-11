La Fiorentina chiude col botto, preso Richards

Giornata di annunci in casa viola. La dirigenza fiorentina è al lavoro per colmare le lacune della rosa di Montella. La necessità era quella di dare manforte ad una difesa sempre in costante affanno (e la gara di Roma contro i giallorossi l'ha confermato), e di rinforzare il centrocampo. Cosi è stato.

COLPO DA 90 - dall'Inghilterra, e dal Manchester City in particolare, arriva Micah Richards. Terzino destro, all'occorrenza anche difensore centrale di grande spessore. Fisico e stazza imponente, il classe '88 di Birmingham è dotato di una grande esplosività e velocità. Ha debuttato nel Manchester City il 22 ottobre 2005 contro l'Arsenal, da allora ha conquistato stabilmente il posto nell'undici di base della squadra, ottenendo anche la nomination per il miglior giovane giocatore della squadra per la stagione 2005-2006. Nelle ultime tre stagioni si sono completamente perse le sue tracce, complice l'intervento ai legamenti del ginocchio che ne ha limitato l'utilizzo : soltanto 9 le presenze in Premier League.

Il giocatore è arrivato in mattinata a Firenze dopo aver trattato sull'ingaggio per tutta la notte. Everton e Sunderland hanno provato ad inserirsi fino all'ultimo istante, ma la trattativa è oramai alle fasi finali. La Fiorentina avrà il suo difensore.

RINFORZO IN MEDIANA - la viola ha acquisito dall’Amburgo Milan Badelj, croato classe ’89. Operazione definita con il club tedesco, al quale andrà una cifra intorno ai 5 milioni, mentre il calciatore firma un quadriennale a 1 milione a stagione. Alto 186 centimetri per 76 chili di peso, Badelj è un centrocampista dotato di buona tecnica e capace di giocare in tutti i ruoli di un centrocampo a rombo. Il suo ruolo naturale è regista, ma può giocare anche come mezzala e all’occorrenza anche da trequartista. Buoni piedi e anche stazza fisica. In nazionale croata ha preso parte alle selezioni giovanili prima dell’esordio in Nazionale A datato 23 maggio 2010, dove vanta 9 presenze ed 1 gol. Ha preso parte anche all’ultimo Mondiale in Brasile ma come ventiquattresimo, cioè prima tagliato e poi chiamato al posto dell’infortunato Mocinic. La dirigenza viola si è tuffata sul centrocampista croato dopo aver visto l'impossibilità di chiudere le trattative con Fernando e Stambouli.

OCCHI SUL FUTURO - Oltre al presente, a Firenze si guarda anche in prospettiva. Non può essere definito altrimenti l’arrivo a Firenze di Ricardo Bagadur, giovane difensore croato classe 95 del Rijeka. Difensore centrale statuario, 189 centimetri per 87 chilogrammi, è stato grande protagonista con le squadre giovanili del Rijeka, esordendo in prima squadra nell’ottobre 2013 in un match di coppa di Croazia.