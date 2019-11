Napoli, Dzemaili e Pandev al Galatasaray

Ultimi movimenti in casa Napoli. Salutano la Campania e Napoli Goran Pandev e Blerim Dzemaili. La società partenopea ha ceduto i due a titolo definitivo, accordandosi con il Galatasaray, club di Istanbul, per una somma complessiva di circa 3 milioni di euro. Una cifra irrisoria se si pensa che il solo Dzemaili era costato al Napoli tre anni fa ben 9 milioni di euro più Blasi e Santacroce. D'accordo, siamo al primo di settembre, ed i contratti dei calciatori erano un pesante macigno sul monte ingaggi degli azzurri, ma la cifra sembra alquanto irrisoria.

Prandelli, allenatore del Galatasaray da due mesi, aspettava qualche colpo a centrocampo ed in attacco per completare la sua rosa. Il Napoli, dal suo canto, si libera dei contratti dei due giocatori che si sarebbero liberati a parametro zero la prossima estate. Il monte ingaggi degli azzurri si alleggerisce di circa tre milioni e mezzo (2 del macedone, 1.5 per lo svizzero).

Restano da piazzare ancora gli ultimi esuberi : Rosati, Radosevic e Donadel. Mentre discorso diverso sarà fatto per Gargano, che sembrerebbe aver convinto Benitez e potrebbe restare come quarta - quinta opzione per il centrocampo azzurro. In entrata, a meno di clamorose sorprese, non dovrebbero esserci novità. Lucas Leiva resta sempre in lista di sbarco dal Liverpool, mentre M'Poku sembra essersi accordato con l'Al Arabi, ma potrebbe restare in Belgio per un'altra stagione.