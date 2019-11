Risultato Italia 2-0 Olanda in amichevole 2014

Finisce qui, l' italia in amichevole batte l' Olanda per 2-0, Al 3’ il gol di Immobile. De Rossi raddoppia al 9’ su rigore. La nuova Italia di Conte è partita nei migliori nei modi. A Bari debutto da applausi per Conte,da 16 anni un c.t. non vinceva all'esordio. Vi ringraziamo per aver seguito questa bella amichevole insieme a noi d Vavel Buona notte da tutta la Redazione Italia!

Saranno due minuti di recupero

42'' L’Italia, forte dell’uomo in più, continua a tenere alta la linea dei mediani e a pressare gli avversari.

38'' entra NARSINGH L. esce VAN PERSIE R. e FER per wijnaldum

35''Prima Occasione dell' Italia in questo secondo tempo,Cross di Pasqual per Destro che di testa non centra la porta

31'' esce IMMOBILE C. entra GIOVINCO S.

31'' Ammonito VERRATTI M.

29' entra CANDREVA A. esce DARMIAN M.

29 entra DESTRO M. esce ZAZA S.

28' entra VAN DER WIEL G. esce JANMAAT D

26'' Janmaat sfiora col braccio in area, ma per l' arbitro è tutto regolare

24'' Calcio di Punizione per gli azzurri: Tiro di seconda di Bonucci, ma l'arbitro fischia un blocco degli azzurri in barriera

22'' Bonucci è diventato il capitano

21'' Entra Parolo esce De Rossi

21'' Cillessen rischia il dribbling su Immobile: l' Ex torino commette fallo però

20' Prove tecniche in vista della partita contro la Norvegia

17' Ecco il primo cambio per l' Italia, Entra Verratti ed esce Marchisio

13' L' Italia non lascia nessun spazio all' Olanda, ritmi alti come vuole Conte

6''Al San Nicola ci sono poco più di 48.000 spettatori paganti

5'' Sneijder prova la conclusione dalla distanza, Sirigu c'è

4'' Lancio per Van Persie che al volo spara fuori

2'' I primi minuti sonoo all' insegna dell' Olanda

1'' Inzia il secondo tempo

21:45 Si scaldano Verratti e Parolo

finisce il primo tempo, grande Italia Bari, all'intervallo 2-0 sull'Olanda. I gol di Immobile e De Rossi su rigore

45' un minuto di recupero

39' Gli olandesi provano a rendersi pericolosi con Janmaat, ma Kuyt è anticipato da Astori

36'De Sciglio ci prova dalla sinistra, tiro centrale per Cillessen

35' Olanda non riesce ad uscire dalla propria metà campo

32' sterile possesso palla dell’Olanda.

31' Servito ancora in area Immobile da Zaza, alto di un soffio

29′ Deviazione di Blind sul cross di Darmian, calcio d’angolo per l’Italia.

28' problemi fisici di De Rossi

Il rigore di De Rossi

21' Gli olandesi permettono all'Italia di ripartire in contropiede: due contro uno, Immobile serve un lancio di misura per Zaza ma miracolo di Cilessen in corner

Il gol di Immobile

16' E' l' Italia ha dettare i ritmi della partita

12' Sostituzione OLANDA: entra VELTMAN esce LENS J. Dopo questa sostituzione l'Olanda passa a un 4-3-2

9' GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL' ITALIA, DE ROSSI HA SPIAZZATO IL PORTIERE OLANDESE. iNIZIO FANTASTICO PER QUEST' ITALIA

8' Rigoreeee per l' Italia, e cartellino rosso per B. MARTINS INDI, il difensore olandese ha atterato Zaza in aerea

6' Sneijder prova la conclusione, ma non centra la porta

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL' ITALIA, UNO A ZERO IMMOBILE CHE SALTA CILLESSEN E SEGNA L'1-0

1' Inizia il match, primo pallone toccato dagli azurri

20:44 Per 5/11 la squadra è quella della disfatta del Mondiale

20:43 Accoglienza meravigliosa del San Nicola di Bari, tutti in piedi a cantare l'inno

20:41 E' il momento degli inni nazionali, si inizia con quello olandese

20:40 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

20.30 Gli azzurri in campo per il riscaldamento

20:19 Maca meno di mezz'ora al debutta l'Italia di Antonio Conte, gli azzurri giocano in amichevole a Bari contro l'Olanda in vista del primo impegno ufficiale di martedì prossimo contro la Norvegia a Oslo (qualificazioni per i prossimi Europei in Francia). E' solo un test, certo, ma la prima impressione conta sempre.. E' il momento di ripartire

20:10 LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (3-5-2): Sirigu; Ranocchia, Bonucci, Astori; Darmian, Giaccherini, De Rossi, Marchisio, De Sciglio; Immobile, Zaza. All.: Conte

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Janmaat, De Vrij, Martins Indi, Blind; Wijnaldum, De Jong, Sneijder; Kuyt, Van Persie, Lens. All.: Hiddink

20:00 Ecco l'arrivo degli azzurri al San Nicola di Bari

19:55 Buonasera e benvenuti all' amichevole di Italia- Olanda. Stasera al San Nicola partirà ufficialmente la nuova era Conte sulla panchina italiana. Si riparte dopo la disfatta Mondiale in Brasile. Debutto sulla panchina azzurra per il neo ct della nazionale che continua ad alternare lezioni tattiche e prove sul campo.Occhi puntati, dunque, su Antonio Conte, che ha aperto la sua gestione lasciando a casa Mario Balotelli. E' già tempo per il nuovo tecnico di convincere critica e pubblico: e le attese su di lui sono già altissime.

Particolare attenzione è risposta sulla coppia d'attacco Immobile-Giovinco, mentre Fabio Quagliarella ha raggiunto il gruppo per prendere il posto dell'infortunato Osvaldo. La formazione ce l’ha già in mente: il modulo è il 3 -5-2, quello utilizzato con la Juve, difesa a tre, cinque centrocampisti puri e due attaccanti. Oltre a quello di Antonio Conte ci sarà anche un altro debutto, quello di Guus Hiddink sulla panchina olandese.La nazionale Orange è reduce da un Mondiale decisamente positivo, soprattutto se raffrontato con quello italiano. La vittoria nella finalina contro i padroni di casa brasiliani è però già alle spalle e con il tecnico 67enne l'obiettivo è aprire un ciclo vincente.Per entrambe le formazioni questa amichevole è il match di avvicinamento all'esordio nei rispettivi gironi di qualificazione ad Euro 2016. L'Italia di Conte esordirà infatti il 9 Settembre, in trasferta, contro la Norvegia.

19:45 Conte, "chiamo in Nazionale solo chi lo merita"- Oggi tutti abbiamo una responsabilita' nei confronti dell'Italia, dei tifosi. Bisogna essere coscienti, avere grande orgoglio, grande senso di appartenenza", ha detto il neo ct. "Noi scendiamo in campo ma dobbiamo sapere che dietro di noi c'e' un Paese che tifa per noi - la sua chiosa - Daremo il 110%. Mi deluderebbe se io per primo non riuscissi a dare il massimo. Non nego a nessuno il sogno, ma quando il sogno diventa realta' devono darmi delle testimonianze". “La formazione ce l’ho in testa, parera’ Sirigu ma gli altri li vedrete schierati." Il ct non rivela l’undici che andrà in campo, limitandosi a comunicare solo chi andrà fra i pali. In dubbio El Shaarawy, per un problema alla caviglia «che si porta dalla partita di domenica. Vediamo come starà, faremo delle opportune valutazioni, senza prenderci rischi particolari”.

Per quanto riguarda la formazione, Conte non dovrebbe avere particolari dubbi. In porta giocherà Sirigu, mentre la difesa sarà composta da Ranocchia, Bonucci e Astori (i primi due ex baresi). In attacco qualche dubbio rimane almeno per la formazione italiana, con Immobile sicuro di partire titolare, con Zaza vicino e staffetta durante il corso dell'incontro con El Shaarawy e Giovinco. Centrocampo con De Rossi davanti alla difesa.

19:30 Hiddink: "Sono curioso di vedere l'Italia di Conte" - Seconda esperienza sulla panchina della nazionale olandese per Guus Hiddink (la prima nel triennio 1995-1998). Il tecnico, ex-del Chelsea e della nazionale russa, domani affronterà in amichevole l'Italia di Antonio Conte. "Le mie performance contro la nazionale azzurra? Ricordarsi di queste cose è una bella storia, ci penso a Natale eCapodanno. Ora però vado avanti. Tutti conoscono il calcio italiano e adesso dobbiamo dare tempo ai giovani di farsi vedere. Sono molto curioso di vedere Antonio Conte sulla panchina dell'Italia, dopo averlo conosciuto come calciatore e sportivo pieno di energia"

Per quanto riguarda l'Olanda, Hiddink, che martedì giocherà contro la Repubblica Ceca, dovrà fare a meno di Robben, infortunatosi alla caviglia, Huntelaar, malato, e van der Vaart che soffre di un affaticamento muscolare. Al loro posto Hiddink ha convocato il centrocampista del Psv Luciano Narsingh, tagliando la lista da 25 a 23. Dal primo minuto dovrebbe giocare Van Persie . visto che Hididnk ha fatto capire che si tornerà al classico 4-3-3 olandese

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Sirigu, Ranocchia, Bonucci, Astori, Parolo, De Rossi, Marchisio, Candreva, De Sciglio, Zaza, Immobile. All Conte. A disp: Buffon, Ogbonna, Darmian, Florenzi, Giaccherini, Maggio, Pasqual, Poli, Verratti, Destro, El Shaarawy, Quagliarella, Giovinco, Perin, Padelli.

OLANDA (4-3-3): Cillessen, Blind, Martins Indi, De Vrij, Janmaat, Sneijder, De Jong, Wijnaldum, Lens, Kuyt, Van Persie. All: Hiddink. A disp: Krul, Pieters, Van Der Wiel, Veltman, Verhaegh, Van Dijk, Afellay, Fer, Klaassen, Depay, Narsingh, Zoet.

19:15 Guardando le statistiche, quello con gli Orange sarà il diciannovesimo incrocio e i precedenti sono nettamente favorevoli agli Azzurri, che hanno vinto 7 volte, perdendo solo in 3 occasioni e pareggiando le restanti 8 volte. Il primo precedente risale addirittura al 1920 e il risultato finale fu un pareggio,mentre gli Olandesi hanno dovuto aspettare gli anni '70 per cominciare a vincere contro di noi, come ad esempio nella semifinale del Mondiale del 1978, dove i "tulipani" si imposero per 2 a 1. In tempi più recenti vi è stato l'epico match di Euro 2000, dove un'eroica Italia arrivò in finale ai danni dell'Olanda, padrona di casa, dopo una partita in cui Toldo sfoderò la prestazione migliore della sua carriera, neutralizzando ben 4 calci di rigore. Otto anni dopo, sempre all'Europeo, gli Olandesi si sono presi una rivincita, anche se solo nel girone eliminatorio, imponendosi per 3 a 0. L'ultimo precedente in ordine di tempo risale a due anni fa, quando in una partita amichevole l'Italia evitò la sconfitta solo grazie ad un goal di Verrati a tempo scaduto

Sarà una serata speciale anche per Ranocchia, Bonucci e Padelli, che hanno un passato con la maglia del Bari. In particolare i due difensori, hanno preso il volo proprio dal San Nicola, giocando in coppia nel Bari di Ventura. Bonucci ha poi un legame speciale con Bari, dove la moglie ha voluto festeggiare di recente il suo compleanno. Anche Ranocchia ha molti amici in città, mentre Padelli nella sua esperienza barese ha vissuto all'ombra di Gillet, che oggi è sua riserva al Torino.

19:00 Tornando all'Italia, Conte, che spera di sfatare il tabù che vuole un ct incapace di vincere all'esordio dai tempi di Dino Zoff (correva l'anno 2000 e il tecnico friulano esordì con un 2 a 0 contro il Galles), ha affermato di aspettarsi molto da chi scenderà in campo e che i giocatori sono consci che tutta Italia si aspetta molto da questa Nazionale, che ha molto da farsi perdonare. Sul suo progetto tecnico-tattico, il Ct ha ribadito come la sua idea sia quella di plasmare un gruppo che sia un giusto mix di veterani e di giovani, mettendo ancora l'accento sul fatto:

Il San Nicola sarà gremito: attesi circa 40 mila spettatori (ma fino a stasera si potrebbe arrivare anche fino a 50 mila). Prevista pioggia in serata.Prima della pausa estiva, l’Italia era reduce da una sola vittoria nelle ultime 10 gare (2-1 sull’Inghilterra ai Mondiali), con restante bilancio di 6 pareggi e 3 sconfitte. Gli azzurri non segnano da 220’.