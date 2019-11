Napoli: Benitez premiato per le 100 panchine in Champions

Rafa Benitez, accorso a Nyon per il solito incontro annuale del "Convegno degli Allenatori di Club d’Elite della UEFA", è stato premiato dal presidente della UEFA stessa, Micheal Platini, per aver raggiunto il traguardo delle 100 presenze nella competizione più prestigiosa d'Europa.

L'allenatore del Napoli, protagonista nella massima competizione per club d'Europa da più di dieci anni (ha partecipato per la prima volta alla Champions nella stagione 2002/2003 con il Valencia), è riuscito anche ad alzare la "Coppa dalle grandi orecchie" con il Liverpool, in una delle finali più rocambolesche della competizione. Il tecnico spagnolo ha raggiunto con la partita del San Mames le 105 partite in Champions, presenze che diventano 151 se si aggiungono le partite allenate anche nelle altre competizioni internazionali organizzate dalla UEFA (Coppa UEFA, oggi UEFA Europa League e Supercoppa Europea).

Ecco le parole di Benitez dopo la consegna del riconoscimento della UEFA: “per qualsiasi allenatore è un privilegio aver avuto l’opportunità di disputare più di un centinaio di partite nella massima competizione europea, ed è chiaro che per me si tratta di un traguardo molto importante nel mio percorso professionale. Inoltre, sappiamo cosa significa superare le varie fasi in un torneo come questo e ancora di più, arrivare a disputare una finale per ben due volte. Sappiamo bene anche cosa vuol dire vincerlo e credo che il ricordo della partita in Turchia tra Liverpool e Milan sia ancora vivo nella memoria di tutti. Questi riconoscimenti ti servono a guardarti indietro con emozione però, soprattutto, per incentivarti a continuare il tuo lavoro ogni giorno per continuare ad aggiungere traguardi alla tua carriera professionale"”.