Live Italia U21 - Cipro U21 in delle qualificazioni Europeo 2015

Grazie per aver seguito con noi la nostra Nazionale Under 21. Questa sera,, alle ore 21:00, c'è l'Italia "maggiore" di Conte a Oslo contro la Norvegia, gara valida per l'Europeo 2016 che si giocherà in Francia. Seguitela con noi.

E' finita! Italia batte Cipro 7-1, Italia che chiude in vetta il girone 9, con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 2 sconfitte. Dietro agli azzurri, che volano ai playoff come testa di serie, c'è la Serbia a pari punti col Belgio 816) ma che finisce ai play-off grazie agli scontri diretti. Gli azzurrini concludono con 19 gol segnati e 7 subiti.

92' - Intanto la Serbia chiude al secondo posto, grazie al 4 a 1 in Irlanda del Nord.

90' - Ci saranno due minuti di recupero.

87' - Bernardeschi ha fatto segno che c'è stata una strana torsione al ginocchio sinistro ma la faccia del giocatore è serena. La Fiorentina non può permettersi di perdere un altro giocatore per un infortunio al ginocchio.

86' - Passano i minuti per si prevede sia un problema serio per Bernardeschi. Entrano i medici per controllare le articolazioni. Il giocatore riufita la barella e prova acamminare da olo e continua a rassicurare facendo segno con la mano che é tutto ok.

84' - Crisetig colpisce il palo! Nel frattempo Bernardeschi si siede sull'erba a causa dei crampi ma fa segno che é tutto ok. Di Biagio non potrebbe comunque farlo uscire perché ha già adoperato tutti e tre i cambi possibili.

80' - RUGANI SIGLA IL 7-1 PER L'ITALIA! Tocco sottomisura sugli sviluppi di un tiro non proprio perfetto di Bernardeschi.

76' - SESTO GOL DELL'ITALIA! 6-1! RETE DI LONGO CHE SI UNISCE ALLA FESTA AZZURRA! Longo se ne va in contropiede, supera il portiere cipriota ed appoggia in rete a porta vuota.

74' - Altro cambio per l'Italia: fuori Viviani, centrocampista e dentro Crisetig, centrocampista.

70' - Non si ferma più l'Italia! 5-1, RETE DI DEZI! Cross di Bernardeschi e Dezi schiaccia di testa. Primo gol con la maglia dell'Under 21 anche per lui (dopo bernardeschi) oggi.

66' - Anche la Serbia ha subito un gol intanto ed è sul 4-1.

65' - Intanto ammonito Panayiotou, davvero non una buona giornata per lui: ha causato l'autorete del vantaggio azzurro ed ora è stato anche ammonito.

62' - Fuori il "Gallo" Belotti e dentro Longo.

60' - L'ITALIA CALA IL POKER CON BELOTTI! 4-1! Grande azione personale del "palermitano", che salta un avversario e dal limite di destro trafigge il portiere avversario

57' - Doppio cambio: per l'Italia fuori berardi e dentro Dezi, per il Cipro fuori Panos Theodorou e dentro Poutziouris. Dezi ha appena preso il posto di Berardi come esterno destro.

56' - Anche la Serbia dilaga e si porta sul 4-0. Ora scavalca il Belgio in classifica e sale in seconda posizione.

55' - STURARO FA IL TRIS PER L'ITALIA! 3-1! Grande botta dalla distanza di Sturaro che beffa Mytidis. La gara dovrebbe essere chiusa.

52' - L'Italia ci prova ancora con Bernardeschi che non riesce a trovare lo specchio della porta. Intanto la Serbia si è portata sul 3-0 ed ha archiviato la pratica.

48' - Italia vicina al tris. Battocchio entra in area e calcia di destro, ma trova la respinta di Mytidis

46' - I giocatori sono in campo. Si riprende. L'Italia è in vantaggio per 2-1. Nessun cambio nelle formazioni.

Finisce il primo tempo allo Stadio Teofilo Pantini con l'Italia che è riuscita a capovolgere la gara: passata in svantaggio alla mezzora con gol di Sotiriou, è riuscita ad impattare con Federico Bernardeschi. Finale in crescendo per gli Azzurrini: prima Berardi e poi Belotti sfiorano il gol del 2-1 ma alla fine sarà un giocatore cipriota a regalare il momentaneo vantaggio ai ragazzi di Di Biagio.

46' - AUTORETE DEL CIPRO E VANTAGGIO ITALIANO! Bella discesa sulla destra di Zappacosta, cross in mezzo, Mytidis sfiora soltanto e la sfera carambola sui piedi di Panayiotou (entrato per Moulazimis) e finisce in rete.

45' - Berardi prova il sinistro che viene deviato in angolo dal portiere Mytidis. Si è svegliata l'Italia ora.

44' - Ci saranno tre minuti di recupero. Più che giusto il sostanzioso recupero visto il cammbio chiesto dal Cipro per Moulazimis e il tempo perso per l'infortunio del portiere cipriota.

41' - BERNARDESCHIIIIIIIIIIIIIII PAREGGIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! La riapre il giocatore della Fiorentina. Buona azione collettiva, l'Italia fa girare palla e Bernardeschi svetta di testa su cross di Sturaro. Primo gol con la maglia dell'Under 21 per Federico Bernardeschi.

39' - Intervento in scivolata del capitano Bianchetti. Ottima scelta di tempo. Bianchetti inoltre si arrabbia coi compagni di reparto e con gli altri della squadra per l'atteggiamento sottomesso dei suoi (come dargli torto?)

36' - Volée di BELOTTI! Movimento da centravanti vero, che gran bel giocatore! Rimane strozzato in gola il grido di gioia per il quasi gol del pareggio italiano

34' - Intanto arrivano brutte notizie da Portadown. La Serbia si è portata sul 2 a 0 grazie alle reti di Pesic e Srnic nel giro di due minuti. L'Italia sarebbe attualmente fuori dall'Europeo U21.

32' - Sabelli viene pescato sul filo del fuorigioco (e ci ha visto giuro il quarto uomo) ma nello scontro col portiere è Mytidis ad avere la peggio. Il portiere avversario é rimasto a terra e la partita è ferma da due minuti.

30' - Di Biagio impietrito in panchina manda a scaldare Longo.

28' - GOL CIPRO! Sotiriou prende bene il tempo a Sabelli e insacca di testa nella prota avversaria.

25' - CONTATTO IN AREA DI RIGORE! Sabelli viene trattenuto e va a terra ma riguardando il replay non ci sentiamo di dire che é calcio di rigore a favore degli azzurrini.

23' - Rapido cambio di campo di Berardi che nota l'inserimento di Battocchio e subito crossa per l'amico di squadra. Battocchio tenta la conclusione ed il portiere cipriota è costretto a distendersi e salva la sua porta

22' - Di Biagio chiede ai centrali di difesa di far partire la manovra così da lasciare liberi i centrocampisti ma Sturaro e Viviani faticano davvero molto ad andare avanti.

21' - Esce Moulazimis, il giocatore che prima era a terra, ed entra Panayiotou. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

21' - Conclusione potnte dalla distanza di Domenico Berardi. Palla che termina di poco al lato.

18' - Di Biagio ha commentato così questa prima parte di gara: "Troppo leziosi". E non sbaglia, gli azzurrini fanno vedere belle giocate ma nulla di più, si evidenzia la difficoltà nel costruire una manovra, nel fare un contropiede, avviare un'azione offensiva.

17' - Veronica bellissima di Federico Bernardeschi che é il protagonista di questo primo quarto d'ora.

15' - Come avevamo previsto, sta cominciando a piove a Castel di Sangro.

11' - Intanto sono andati via i primi dieci minuti di gara ed anche la Serbia, sull'altro campo, è ferma sullo 0-0 con l'Italia del Nord.

10' - Attenzione, sta scoppiando un piccolo caso: il giocatore del Cipro Moulazimidis si fa male fuori dal campo e quando vede che l'Italia stava continuando a giocare, è rientrato, a gattoni quasi, in campo. H notato che nessuno fermava il gioco ed è riuscito chiamando il fallo. L'arbitro poteva espellerlo per aver fatto il furbo ma lascia correre. Intanto, Di Biagio chiama Bernardeschi e gli dà delle indicazioni tattiche.

7' - Ci prova Viviani da calcio piazzato, ma la sua conclusione termina a lato. Negli azzurri sono diffidati i seguenti calciatori: Belotti, Antei, Longo, Baselli, Murru, Sabelli, Romagnoli, Berardi e Bernardeschi. Devono stare ben attenti questi ultimi perché i cartellini gialli non si annullano ai playoff.

5' - Fallo di Sturaro. Sarà punizione per il Cipro.

2' - Subito l'Italia é padrona del campo. Berardi non ci crede abbastanza e sfiora debolmente di testa a tu per tu col portiere.

1' - Uno-due tra Bernardeschi e Berardi, quest'ultimo verticalizza per Belotti ma il giocatore del Palermon no arriva in tempo sul pallone.

17.00 - VIA! Il Cipro giocherà il primo pallone della gara.

16.55 - Istantanea dallo stadio:

16.55 - E' il momento degli inni. Si suona prima quello cipriota, poi verrà il momento di quello italiano.

16.50 - I giocatori stanno entrando in campo.

16.30 - Per quanto riguarda il Cipro ci sono due novità: in difesa non c'è Temistocleous (terzino sinistro) ma Christofides (dalle giovanili dell'APOEL) e in posizione di esterno destro d'attacco non ha convinto Demetriou ed al suo postot roviamo Roushias. Vediamola nel dettagio: Mytidis; Moulazimis, Ioannou, Efthimiou, Christofides; Zacharias Thodorou, Panos Theodorou, Froxylias; Roushias (dall'Omonia Nicosia), Stiriou, Kyprianou

16.30 - L'account ufficiale dell'Italia carica i ragazzi e ricorda ai tifosi di seguire la gara con questa foto.

16.15 - Abbiamo le formazioni! Ecco gli Azzurrini che si schierano con Bardi; Zappacosta, Bianchetti, Rugani (e non Antei come avevamo già annunciato) e Sabelli a sorpresa (si accomoda in panchina Biraghi); Sturaro, Viviani; Berardi, Bernardeschi, Battocchio; Belotti.

16.00 - Benvenuti alla diretta live e scritta di Italia U21 – Cipro U21, partita valida per le qualificazioni all'Europeo U21 che si terrà in Repubblica Ceca nel 2015. E' una partita fondamentale per gli Azzurrini di Di Biagio perché se, come probabile, batteranno il Cipro – avversario abbordabile – saranno qualificati all'Europeo.

Quattro giorni fa la Nazionale italiana U21 è stata protagonista di una vittoria thriller contro una Serbia orfana dei suoi migliori talenti (Markovic, Nastasic...): 3-2 in rimonta (doppietta di Pesic per i serbi e di Belotti per l'Italia, con gol vittoria di Berardi). In occasione di quella partita, il c.t aveva schierato un 4-2-4 con Longo titolare a sorpresa, Berardi, Belotti e Battocchio davanti; a centrocampo Viviani era squalificato (ma ci sarà per questa sfida) e lo ha sostituito Sturaro, affiancato da Crisetig; in difesa Zappacosta, Antei, Bianchetti e Biraghi; infine, in porta Bardi. Nei primi dieci minuti abbiamo assistito ad una partita azzurra davvero brutta (e la Serbia ne ha approfittato segnando due gol) ma in seguito i ragazzini di Di Biagio hanno preso in mano la gara compiendo un miracolo e rimontando.

15.55 - Nel gruppo 9, l'Italia attualmente conta 15 punti ed é seconda dietro solo al Belgio, primo a 16 punti (che però ha già giocato tutte le sue otto partite, mentre gli Azzurri solo sette, questa col Cipro sarà la loro ottava). Al terzo posto c'è la ferita Serbia con 13 punti, impegnata a casa dell'Irlanda del Nord in contemporanea (ore 17:00, ndr). Ricordiamo che si classificano le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde che poi, a loro volta, si affronteranno nei play-off che determineranno le 7 finaliste. A fini di uniformità, per le nazionali dei gruppi a sei squadre (gruppo 1 e gruppo 2) non si tiene conto dei punti conquistati contro l'ultima in classifica del proprio girone. Se l'Italia perde e la Serbia vince, questa conterà 16 punti cioè tanti quanti il Belgio, e si andrebbero a valutare gli scontri diretti. Per quanto riguarda le seconde migliori l'Ucraina é ormai qualificata (a 19 punti), a seguire ci sono Olanda, Islanda e Russia a 16.

15.39 - Come dicevamo, l'Italia é seconda nel suo gruppo (composto da Serbia, Belgio, Cipro e Irlanda del Nord), ed ha vinto 5 partite: - Cipro, a casa loro, 0-2 (Fedato e Improta); - Belgio, a casa loro, 0-1 (Battocchio); - Irlanda del Nord, a Reggio Emilia, 3-0 (Viviani, Rozzi e Belotti) e poi a Lurgan 0-2 (Rugani e Trotta) e l'ultima - la Serbia (già citata sopra). Ne ha perse solamente due: - Serbia, a Gornji Milanovac, 1-0 (Causic) e - Belgio, tra le mura amiche 1-3 (Battocchio per noi; Hazard - il fratello di Eden, è bene ricordarlo – Malanda e Ferreira Carrasco per loro).

Il Cipro é quarto a sei punti, matematicamente fuori dall'Europeo, con 2 vittorie e 5 sconfitte. Le due vittorie sono arrivate con Irlanda del Nord (3-0: Roushias, Theodorou, Sotiriou) e Serbia (2-1: Froxylias e Thalassitis per i ciprioti; Mitrovic per i serbi). Le sconfitte con: Belgio, 2-0 (M'poku e Lestienne); Serbia, 2-1 (doppietta Milunovic per i vincitori; Kyriakou per i perdenti), con l'Irlanda del Nord, 1-0 (Christofides); Italia, 0-2 (Fedato e Improta) ed ancora Belgio, 0-6 (Tielemans, Denayer, M'Poku, Batshuayi, Kabasele).

15.21 - A Castel di Sangro, oggi, in campo vedremo un 4-2-3-1 italiano con Bardi in porta; difesa riconfermata salvo Antei che dovrebbe lasciare il posto a Rugani; in cabina di regia torna Viviana con Sturaro; sulle trequarti e avanti il compito di far segnare e segnare é affidato alle 4B: Berardi, Bernardeschi (dietro la punta per lasciare libero sulla fascia Berardi), Battocchi e Belotti.

I ciprioti risponderanno con un 4-3-3 solido e organizzato che cercherà di arginare il 4-2-3-1 italiano: Mytidis (dal Larnaca) in porta; Moulazimis (dall'Omonia Nicosia), Ioannou (dall'APOEL), Efthimiou (dall'Othellos Athenou) e Themistocleous a comporre la linea difensiva; Zacharias Theodorou (dall'Anorthosis Famagosta), Panos Theodororou (dall'Aris Limassol) e Froxylias (dal Larnaca, tenetelo d'occhio) a centrocampo; Demetriou (dal Zakakiou), Sotiriou e Kyprianou davanti. Il c.t. Hadjiloukas dovrà fare a meno solo di Laifis (squalificato).

15.11 - Dopo la vittoria con la Serbia, adesso manca l’ultimo scalino, battere il Cipro oggi a Castel di Sangro per conquistare la qualificazione. “Non è l’ultimo scalino, ma potrebbe essere il primo”, precisa il tecnico degli Azzurrini Di Biagio, “Non dobbiamo mai dimenticare qual è l’obiettivo massimo. Paradossalmente la gara di oggi era semplice prepararla dal punto di vista degli stimoli, con i miei collaboratori ci siamo detti che quella con Cipro sarà più complicata”. La speranza è ora di “recuperare, per avere più scelte, [Federico] Viviani, [Daniele] Baselli e [Salvatore] Molina". A una cosa, poi, tiene in particolar modo Di Biagio. “C’è da migliorare dal punto di vista del gioco, non possiamo accontentarci”, conclude, “Dobbiamo giocare meglio, ne abbiamo l’obbligo perché siamo l’Italia. Ma sono molto contento per i ragazzi, meritano un risultato così importante e so quanto ci tenevano…”.

Prima del gol decisivo di Domenico Berardi, la partita l’ha rimessa in piedi Andrea Belotti. “Le cose semplici non ci piacciono, a giudicare da come vanno le nostre partite”, scherza il bomber, “Ma i due gol che abbiamo subìto sono state nostre disattenzioni, non bravura della Serbia. Ma siamo stati nello stesso tempo bravi a ribaltare una partita in cui dopo quindici minuti sembravamo già spacciati, è stato importante pareggiarla a fine primo tempo ed è contato. Nel secondo tempo abbiamo creato tanto, ci è bastato il gol di Berardi ma potevamo farne altri”. Adesso l’obiettivo è “sfondare” in Serie A con l’US Città di Palermo. “Io devo sempre farmi trovare pronto, poi il mister fa le sue scelte”, conclude il numero 9 degli Azzurrini, “So di poter essere decisivo sia partendo dalla panchina sia giocando titolare, l’ho dimostrato lo scorso anno e sicuramente voglio dimostrarlo anche quest’anno”.

Alcune sfide in campo saranno interessanti, ad esempio quella tra i due attaccanti di maggiore spessore: Belotti (a quota tre gol con la maglia azzurra) e Sotiriou (a segno una sola volta ma é il giocatore più pericoloso del Cipro, inoltre non ama solo segnare ma anche far segnare); o quella tra i due portieri: Bardi fino ad ora ha compiuto 22 parate, mentre Mytidis è stato impegnato due volte in meno (20); non ci perderemo neanche il duello tra i due giocatori che tirano di più in porta: Belotti per noi (10 tiri) e P.Theodorou per loro (la metà, 5).

15.00 - A Castel di Sangro, in Abruzzo, ci saranno 14 gradi e probabilmente potrebbe piovere. La triade dei direttori di gara é svizzera, come anche il quarto uomo.