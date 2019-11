Risultato Empoli 0-1 Roma di la 2^ giornata della Serie A 2014

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per aver seguito la diretta live di Empoli - Roma insieme a noi.

Seconda sconfitta consecutiva per l'Empoli, seconda vittoria per la Roma. Un inizio di campionato disastroso per l'Empoli, nonostante le prestazioni più che buone sia in questa partita sia in quella contro l'Udinese.La Roma di Garcia, invece, sta dimostrando di essere forte tanto quanto lo si credeva. La squadra di Sarri esce comunque a testa alta da questa partita: gli azzurri hanno dimostrato tanta compattezza, tanta precisione e tanta grinta.

90' + 4 Il fischio di Gervasoni sancisce la fine di questo match. La Roma vince 1-0.

90' + 3 Pericolosi inserimente in area da parte dell'Empoli con Tavano e Valdifiori, i difensori giallorossi spazzano via il pallone.

90' + 2 Fallo ai danni di Keita. Punizione per la Roma.

90' + 1 Destro sorpreso in posizione di fuorigioco. Punizione per l'Empoli.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

86' La Roma, concentrata nella trequarti avversaria, tenta di creare qualche buona azione offensiva con l'aiuto del fresco Gervinho.

83' Zielinski tira con precisione da fuori area, ancora una volta De Sanctis para.

81' Sostituzione per la Roma: entra Gervinho per Ljajic

79' Sostituzione per l'Empoli: entra Zielinski per Croce.

77' Mchedlidze tenta un potente tiro dalla lunga distanza ben indirizzato in porta: parata fantastica di De Sanctis.

75' Tavano mette il pallone al centro dell'area cercando Croce, che non lo aggancia.

72' Infortunio per Manolas che esce momentaneamente dal campo.

67' Sostituzione per la Roma: entra Keita per Pjanic.

66' Ammonizione per De Rossi per fallo su Pucciarelli.

64' Florenzi crossa al centro dell'area cercando Destro, che prova a tirare di testa ma non aggancia il pallone.

62' Fallo di Croce su Maicon. Punizione per la Roma.

61' Sostituzioni per l'Empoli: entra Pucciarelli per Verdi. entra Moro per Vecino.

57' Maicon sbaglia il tiro davanti al portiere, un'occasione che sembrava già gol.

54' Calcio d'angolo per l'Empoli: pallone indirizzato verso De Sanctis, che prontamente lo blocca.

51' Verdi salta tre avversari e tira dritto in porta: palla deviata, calcio d'angolo per l'Empoli.

50' Tavano serve Croce che va subito alla conclusione, ma il pallone termina sulla traversa.

49' Ljajic sorpreso per ben due volte in fuorigioco mentre cercava di impostare un'azione offensiva.

46' Fallo di Maicon su Verdi. Punizione per l'Empoli.

Finisce con il gol di Nainggolan il primo tempo di Empoli-Roma. Match totalmente equilibrato, anzi forse leggermente a favore dell'Empoli. La squadra di Sarri infatti è molto determinata e aggressiva. La linea di difesa è chiusa e raramente dà spazio ai giallorossi. Lodevoli le prestazioni di Valdifiori che imposta tutte le azioni e anche di Verdi che il più delle volte si è mostrato pericoloso davanti la porta di De Sanctis. La Roma di Garcia è molto macchinosa, parecchio lenta. Molti giocatori, come ad esempio Pjanic e Ljajic, non stanno dando il meglio di sè e sbagliano parecchi passaggi. Buoni invece gli inserimenti in velocità di Maicon e Cole che aiutano il tridente ad impostare le azioni offensive. Manolas e Castan sono quasi perfetti. Nonostante molti errori, la Roma è in vantaggio.

45' GOOOOOOOOLL! VANTAGGIO DELLA ROMA! NAINGGOLAN SEGNA CON UNO SPLENDIDO TIRO DA FUORI AREA, PRIMA COLPISCE IL PALO E POI FINISCE IN PORTA!

43' Punizione di Tavano da posizione interessante: De Sanctis non si lascia sorprendere.

41' Roma pericolosa con un'azione creata da Nainggolan: palo di Maicon e intervento di Pjanic murato.

36' Tavano a terra dolorante per un intervento irregolare di Castan.

35' Verdi tenta di finalizzare un'azione pericolosa dell'Empoli, palla che finisce sopra la traversa.

34' Tavano prova a sorprendere De Sanctis con un tiro piuttosto debole.

33' Florenzi in contropiede serve splendidamente Ljajic che però viene fermato da un intervento di Vecino.

31' Fallo di Manolas su Tavano. Punizione per l'Empoli.

28' Florenzi crossa cercando Destro in area, Tonelli salva di testa.

26' Mchedlidze serve Verdi che prova una conclusione dalla lunga distanza. Troppo alta.

23' Fallo di Verdi ai danni di De Rossi. Punizione per la Roma.

21' Maicon cerca Destro in area di rigore con un tiro lungo, ma l'attaccante non aggancia il pallone.

18' Altri due calci d'angolo per l'Empoli. Nessuna conclusione.

16' Croce parte in contropiede dopo un'azione dei giallorossi, serve Tavano che viene murato da Nainggolan. Angolo per l'Empoli.

13' La Roma diventa più aggressiva grazie agli inserimenti di Maicon e Cole, che avanzano in velocità sulle fasce.

11' Nainggolan sforna un ottimo assist per Florenzi che prova un buon tiro a volo, parato prontamente da Sepe.

9' Empoli in possesso palla cerca di creare una buona azione offensiva.

6' Tavano prova ad insaccare il pallone dopo un calcio d'angolo, ma non trova la porta.

5' Fallo di De Rossi su Verdi. Punizione per l'Empoli.

3' Una buona occasione per entrambe le squadre, Verdi per l'Empoli e Pjanic per la Roma, ma nessuna conclusione.

1' Ljajic crossa per Florenzi che prova a tirare al volo ma viene murato dal difensore azzurro

18.02 - Il fischio di Gervasoni dà inizio a questa partita.

17.57 - Squadre appena entrate in campo.

17.52 - Secondo le quote bwin, la squadra favorita di questo match è la Roma, ma la maggior parte degli scommettitori ha scommesso in almeno un gol della squadra di Sarri.

17.50 - Una foto di tutti i tifosi giallorossi allo stadio Castellani accorsi per sostenere la loro squadra.

17.40 - Ecco le formazioni ufficiali

17.35 - La Roma è scesa in campo per gli allenamenti.

17.30 - Durante il tragitto in pullman, la squadra giallorossa ha incontrato un inconveniente: la parte superiore del pullman si è danneggiata passando sotto un ponte troppo basso. Ecco l'immagine twittata da Radja Nainggolan.

17.25 - Una foto in diretta dello stadio Castellani.

17.15 - Roma, Florenzi dichiara: "Pensare di vincere porta fuori strada. È una partita difficile, loro vorranno fare bene, non siamo qui per una scampagnata, dovremo essere cattivi. Le insidie? Loro sono bravi, saranno molto aggressivi, dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco. Rosa ampia? Siamo tutti molto bravi, non dobbiamo fare calcoli su Roma A e Roma B, siamo tutti importanti."

17.05 – Empoli, Barba, giocatore cresciuto nelle giovanili della Roma e attualmente difensore dell’Empoli ha dichiarato: “Che emozione incontrare la Roma. Sarà difficile limitare Gervinho”

16.55 – Mangiante comunica che le condizioni metereologiche e del campo sono perfette.

16.50 – L’ultima vittoria della Roma contro l’Empoli fu 10 anni fa grazie ad un grande cucchiaio di Francesco Totti.

16.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Empoli - Roma. Seconda giornata di Serie A 2014/2015 in casa Empoli, allo stadio Castellani. Dopo quattordici giorni di sosta, eccoci alla seconda giornata del campionato. Per l’Empoli non sarà facile vedersela con gli uomini di Garcia, vice-campioni in carica. Nella scorsa gara la squadra di Sarri perse 2-0 contro l’Udinese, con doppietta di Di Natale, ma, nonostante il risultato, ha disputato una buona gara. La Roma ha invece vinto col medesimo risultato contro la Fiorentina, dimostrandosi aggressiva e talentuosa come poche volte prima. Sulla carta sembrerebbe già tutto deciso, ma gli azzurri cercheranno di dare filo da torcere ai giallorossi. Un match tutto da scoprire.

16.35 - PERCORSO EMPOLI - L’allenatore dell’Empoli, Maurizio Sarri, ha fatto il suo primo debutto in Serie A e già nella seconda giornata si troverà ad affrontare una squadra forte come la Roma, attualmente squadra vice-campione d’Italia. La squadra azzurra è composta da tanti giovani grintosi, vogliosi di aggiudicarsi un posto da titolare nella rosa e di far bene in campionato. Ad affiancare i giovani talenti, ci sono alcuni volti noti che hanno più esperienza, come gli attaccanti Tavano e Maccarone, pronti a dare il massimo, anche se Maccarone è infortunato e probabilmente salterà questo match. Si è conclusa con una sconfitta la prima giornata per l’Empoli in trasferta contro l’Udinese. Risultato pienamente meritato per l'Udinese, anche se la squadra di Sarri ha giocato davvero bene, sfiorando anche il vantaggio. Ci si aspetta una bella prestazione anche nella prossima partita, ma i lupi di Rudi Garcia sono affamati di vittoria e lo hanno dimostrato contro la Fiorentina di Montella, soprattutto nei primi 45 minuti, perciò sarà molto complicato vincere.

16.25 - PERCORSO ROMA - Per la Roma di Rudi Garcia invece, questo campionato è iniziato col piede giusto, difatti i giallorossi hanno portato a casa 3 punti contro la viola di Montella in un match per niente facile. Questa partita contro l’Empoli sulla carta sembrerebbe facile, ma non bisogna mai sottovalutare gli avversari, soprattutto se pieni di entusiasmo e grinta come quelli dell’Empoli. L’allenatore Garcia per la prima volta dovrà organizzare la sua rosa per un doppio impegno, ossia campionato e Champions League, perciò ci si aspetta un leggero turnover, come ad esempio Totti a riposo e spazio a Destro, cosicchè il capitano possa essere in piena forma per affrontare il CSKA Mosca. Sono note a tutti le qualità di ct di Rudi Garcia, anche dall’esperienza con il Lille, perciò organizzerà e preparerà al meglio la sua squadra. Difatti ha già rinforzato ogni reparto della sua rosa, adesso ha a disposizione più riserve ed inoltre, ha rimpiazzato bene anche il posto di Benatia. Infine, l’allenatore dovrà anche fare i conti con gli impegni nelle nazionali, difatti ben 16 giocatori giallorossi sono tornati nella capitale solo mercoledì.

16.15 - FORMAZIONE EMPOLI - Per quanto riguarda la formazione della squadra di Sarri, probabilmente sarà utilizzato il modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Sepe, nella difesa a quattro saranno schierati Laurini e Hysaj sulle fascia, Rugani e Tonelli centralmente. Le due punte saranno Tavano e Mchedlidze, il georgiano che troverà spazio grazie all’infortunio di Maccarone. A sostegno delle punte di sarà Verdi, a centrocampo invece troveremo Valdifiori, Vecino e Croce.

16.05 - FORMAZIONE ROMA - La formazione giallorossa si presenta sempre con il modulo 4-3-3. Tra i pali ci sarà l’immancabile De Sanctis, sulle fasce sarà lotta tra Maicon e Torosidis, mentre è sicuro Cole, al centro troveranno spazio Manolas e Astori. A centrocampo De Rossi, Nainggolan, l’autore del primo gol di questo campionato e Pjanic, che vorrà riscattarsi dal rigore sbagliato con la Bosnia. Non è da escludere un possibile schieramento di Keita. Nel tridente riposo per Totti, spazio a Mattia Destro con Iturbe e Gervinho.

15.55 - PRECEDENTI - Le due squadre, Empoli e Roma, si sono affrontate ben 18 volte nel campionato di Serie A. La Roma ha totalizzato 12 vittore contro le 3 dell’Empoli, che ha collezionato più sconfitte solo contro l’Inter. Ma d’altra parte, l’Empoli ha segnato contro la Roma 16 reti, più che con tutte le altre squadre. Gli ultimi tre precedenti sono finiti con una vittoria a testa e un pareggio.

15.45 - In conferenza stampa Garcia non ha voluto esprimersi molto sull’incontro di Champions fissato per mercoledì 17, ma ha voluto concentrarsi, giustamente, sull’imminente incontro contro l’Empoli, in campionato – “La Champions? Andrà male con l'Empoli se ci pensiamo. Il mio ruolo mi obbliga a far sì che la squadra resti con la giusta concentrazione solo per questa partita, non mi ricordo neanche con chi giochiamo mercoledì” - Il tecnico è super concentrato su questo match, non si è espresso né sul mercato né sulla questione Benatia – “"Abbiamo ritrovato il gruppo al completo dopo la pausa per le nazionali da soli due giorni, dobbiamo dimostrare che sono stati sufficienti per preparare la partita. Maicon è pronto per giocare, di Benatia non parlo più" - lascia intendere che non ci sarà un turnover ma sceglierà in base a come si mette la partita - "Non c'è una Roma uno o una Roma due. Farò le scelte in base alla partita, non faccio piani pensando al prossimo impegno. Non voglio fare calcoli e non voglio che li faccia la mia squadra. Assolutamente. Tutti dicono che è una partita già vinta, ma non è così. Dobbiamo giocare al 100%, anche perché l'Empoli ritorna a giocare in casa in Serie A e vorrà far bene. Quando abbiamo una serie di 6 partite in 17 giorni il problema non è l'inizio, ma la fine. Per adesso nessun giocatore ha problemi, solo gli africani (Gervinho e Keita) hanno giocato fino a due giorni fa con la nazionale e devo valutare bene anche se possono iniziare tutti e due dall'inizio".

Sulla questione Maicon, dopo l’accaduto in nazionale - "Ha giocato col Brasile ed è una buona cosa anche perché era una amichevole. Ho parlato con lui, è pronto per questo ciclo di partite. Cosa è successo con la nazionale? Ha sbagliato, è rientrato in ritardo, ma non ha niente a che vedere con la Roma" - Prolungando il discorso su tutta la difesa invece - "Cole sta migliorando e con la Fiorentina ha fatto un'ottima partita. Poi c'è Emanuelson, che può giocare anche più avanti, e Holebas, che abbiamo preso perché i tempi per Balzaretti sono più lunghi del previsto".

15.35 - Maurizio Sarri nella sua conferenza, si mostra determinato a cambiare ciò che la carta dà per scontato, non si dà per vinto già in partenza - “Proveremo a fare la nostra gara. Se sul campo dimostrano, come sulla carta, di essere più forti, vinceranno. Ma noi non dobbiamo partire battuti prima del fischio d’inizio. Vogliamo render loro la vita difficile. Sappiamo che non sarà facile ma cercheremo di mantenere le gara in equilibrio, facendo il possibile con le nostre forze. Non voglio perdere la gara due volte: prima durante la settimana perché la squadra si sente inferiore, e poi sul campo” - il tecnico è speranzoso data la buona prestazione fatta ad Udine, nonostante la sconfitta - “La Roma è una squadra che ha momenti travolgenti, ma anche quando non sembra avere in mano la gara ha ripartenze che possono far male. Faremo la nostra gara, provando a sfruttare le nostre caratteristiche e cercando ogni tanto anche di farci rincorrere. Domani, ma del resto come sempre, dovremmo mantenere le nostre caratteristiche e sfruttare le nostre qualità: non siamo una squadra che se si chiude fa risultato, ma solo attraverso i nostri valori potremmo fare punti. Ripartiamo dalla buona prestazione di Udine, che ci ha lasciato molto amaro in bocca per come è maturata la sconfitta”.

Dando un’opinione sulla Roma e sui suoi giocatori - “Con la Roma ripartiamo, consapevoli di affrontare una squadra che ha voglia di affermarsi. Chi mi preoccupa dei giallorossi? Fare un nome soltanto toglierebbe solo merito agli altri, perché ci sono tanti giocatori importanti. Inutile parlare di singoli, anche perché credo che la Roma sia una squadra molto attrezzata, per l’Italia ma anche per l’Europa. Per quanto riguarda la formazione, ci sarà l’ultimo allenamento e decideremo. Ho un solo dubbio, valuteremo tenendo conto di più fattori. I nuovi? Stanno lavorando e col tempo cerchiamo di inserirli al meglio”.

15.25 - Il match Empoli – Roma si terrà alle 18 e sarà la gara che aprirà questa seconda giornata di Serie A. Questa partita si prospetta interessante: da una parte i vittoriosi lupi giallorossi che vogliono ripetersi anche in trasferta, dall’altra gli speranzosi azzurri dell’Empoli che vogliono riscattarsi dopo la gara d’esordio non finita nel migliore dei modi (sconfitta per 2-0 contro l’Udinese).

15.15 - CURIOSITA’ - “Allo stadio a piedi o in bicicletta” questo è l’appello alla sicurezza che è stato sancito dal Gruppo operativo sicurezza in occasione di questa gara dell’Empoli contro la Roma allo stadio Carlo Castellani. E’ una raccomandazione fatta al fine di agevolare il più possibile la viabilità dato che il traffico nelle ore precedenti e successive il match, si prospetta molto intenso.

15.05 - Ecco le dichiarazioni di Maccarone, l’attaccante infortunato dell’Empoli: “La Roma oggi è tornata a livelli importanti grazie anche ai tanti giovani forti in rosa e a Francesco Totti, tuttora decisivo. Destro? L'ho incrociato a Siena, e già allora era molto forte. I nostri obiettivi? Anche lo scorso anno ci davano per spacciati dicendo che saremmo arrivati a metà classifica; alla fine invece siamo saliti in Serie A. Siamo una squadra giovane con tanti esordienti, è questa la nostra forza”

14.55 - Ecco le dichiarazioni di Francesco Tavano che si esprime su Totti e dichiara amore all’Empoli: "Totti, stavolta vinco io e poi mi dai la maglia. A Roma andò male, colpa del Valencia. Fui ingannato, in Spagna non mi volevano e non giocavo mai perché c'era pregiudizio verso gli italiani. Sarri mi ricorda Spalletti, ci dirà come mettere in difficoltà la Roma. Resterò fino a fine carriera a Empoli"

14.45 - L’arbitro designato per questo match è Andrea Gervasoni, sarà lui a dirigere la gara delle 18 allo stadio toscano “Castellani”. Sarà la decima gara in cui dirigerà la Roma, e la 5 con la squadra dell’Empoli.

14.35 - Ci troviamo in casa Empoli, perciò il match sarà disputato allo stadio Castellani. Uno stadio inaugurato il 12 settembre 1965 e dedicato a Carlo Castellani, un giocatore morto prematuramente.

