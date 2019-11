Roma, a Empoli una trappola con vista europea

Apre la Roma, ad Empoli. Sul campo di una neopromossa, riapparsa con entusiasmo nel calcio che conta, l'undici di Garcia prova a respingere sirene di mercato e di Coppa. Mentre infuria, sui quotidiani, l'assalto a Strootman, con un ipotetico duello tra Manchester e Real a gennaio, con Maicon, punito dal Brasile, nuovamente nei ranghi, e l'esordio in Champions ormai alle porte - vietato sbagliare con il Cska - difficile mantenere la condizione adeguata per un impegno di Serie A.

A complicare ulteriormente i piani la sosta dedicata alle rappresentative nazionali, con diversi effettivi, in special modo Keita e Gervinho, giunti a Roma solo pochi giorni prima del match. Garcia allontana il turnover, evidenziando la grandezza di una squadra resa più forte dal mercato. Fioccano le alternative rispetto allo scorso anno e anche la polemica partenza di Benatia è stata assorbita con l'arrivo di Manolas, Holebas e Yanga-Mbiwa. Proprio Manolas è sicuro di un posto nella formazione titolare, in virtù del turno di squalifica da scontare in Coppa.

Le novità dovrebbero riguardare soprattutto il fronte offensivo. Totti, in accordo con la società, concentrerà sforzi e enenrgie nelle notti d'Europa. Spazio, in Italia, a Mattia Destro, a lungo a un passo dall'addio. Riposo probabile anche per Gervinho, come detto impegnato in un tour senza sosta con la Costa d'Avorio. Scalpitano Iturbe e Florenzi nel tridente d'attacco. In regia De Rossi, Astori favorito su Castan.

Sarri prepara un Empoli classico, di certo non remissivo. Tavano è la luce attorno cui prende vita la manovra. Verdi e Mchedlidze completano il fronte, pronti a sfruttare la non eccelsa rapidità della difesa giallorossa.

L'esordio ha confermato il ruolo di principale antagonista al titolo per la Roma di Garcia. La sensazione è che la sessione estiva del mercato abbia chiuso il gap nei confronti della Juventus. L'autorità con cui i capitolini hanno superato la Fiorentina di Montella ha stupito. Discorso diverso per l'Empoli, cenerentola con un solo obiettivo, la salvezza.

Queste le migliori azioni di Roma - Fiorentina:

Le probabili formazioni: