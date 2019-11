La Roma vince ad Empoli, decide un'autorete di Sepe

Vince e va a 6 punti in classifica una Roma cinica. I giallorossi hanno avuto la meglio su un coraggioso Empoli, che a pagato l'inesperienza e il tasso tecnico inferiore rispetto ai giallorossi.. Partita ricca di alti e bassi, con una Roma poco incisiva nel primo tempo, e che riesce a passare in vantaggio solo grazie ad una giocata di Nainggolan, che propizia l'autorete di Sepe con un tiro potentissimo. L'Empoli ha messo in campo sicuramente tanta voglia e coraggio, ma il divario tecnico era davvero incolmabile. Adesso la Roma potrà concentrarsi totalmente sull'impegno di Champions di mercoledì sera.

Le Scelte

Nessuna sorpresa nell'11 di Sarri. Confermato Sepe tra i pali, a guidare la difesa è il talentuoso Rugani. A centrocampo l'allenatore dell'Empoli dà fiducia a Valdifiori, Croci, Verdi e Vecino. In attacco Mchelidze prima punta con Tavano a supporto.

Rudi Garcia attua un massiccio turnover, soprattutto in attacco. Si rivedonoin difesa Castan e Maicon. A centrocampo nessuna sorpresa con De Rossi, Pjanic e Nainggolan. In avanti cambia tutto l'allenatore della Roma: giocano Destro, Ljajic e Florenzi.

La Cronaca

La Roma prova a tenere il pallino del gioco, ma l'Empoli è davvero intraprendente pressando a tutto campo. Bisogna aspettare l'8°minuti per vedere la prima azione goal; Tavano anticipa Castan e calcia di poco a lato, servito da un crss perfetto di Valdifiori. La Roma si va vedere al 12° con Florenzi che costringe Sepe a superarsi. La partita è bloccata per più di 15 minuti, con i giallorossi in crisi. I toscani provano a finire il primo tempo sullo 0-0, ma nel recupero la Roma trova la rete decisva. Ancora una volta è Nainggolan ad essere decisivo, bolide dal limite, Sepe devia la palla sul palo, ma un rimpallo sfortunato fa terminare la palla prima sulla sua schiema e in rete.

La ripresa inizia con un cambio di Garcia, esce Castan ed entra Astori. La Roma, forte del goal, prende in mano il gioco e cerca di chiudere la partita. Maicon va vicino alla rete in due occasioni, soltanto Sepe riesce ad evitare il raddoppio. Sarri prova a cambiare qualcosa e manda in campo Moro e Pucciarelli, ma la musica non cambia. L'unico evento da segnalare nella ripresa è il rischio preso da Manolas, che interviene in maniera irruenta su Mchedlidze, poteva starci il rigore. La Roma gestisce e non rischia niente, De Sanctis quasi inoperoso. I giallorossi vincono ad Empoli 1-0 e vanno da soli in vetta alla classifica a 6 punti. Ora testa alla Champions per i ragazzi di Garcia.