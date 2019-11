Risultato della partita Inter 7-0 Sassuolo di Serie A 2014

La classifica aggiornata con i risultati della seconda giornata. 4 punti per l'Inter che insegue con Samp ed Atalanta Juventus e Roma. Il Sassuolo rimane ad 1 dopo il pareggio col Cagliari :

Sciolta e totalmente agli antipodi rispetto a quella vista con il Torino, l'Inter dilaga e si diverte col Sassuolo approfittando per rilanciare la condizione fisica di Palacio negli ultimi minuti e quella psicologica di Guarin (gol ed assist nel finale). A fare da mattatore sono i rappresentanti della new-age interista: Icardi e Kovacic. Maurito fa 1-0 dopo una percussione di Mateo, il croato dopo uno scambio doc fra Osvaldo e Icardi, sempre l'argentino si inventa una prodezza balistica da fuori area per il 3-0 preciso e morbido. Il poker è servito da Dani Osvaldo dopo grande azione di Dodò. 5-0 di Icardi su assist filtrante di Kovacic, 6-0 di Osvaldo con altruismo a picchi mai visti per Guarin e 7-0 del colombiano con una staffilata. Insomma, l'Inter vince e convince contro un Sassuolo incredibilmente brutto ed inefficace, sempre sotto e pure nervoso (vedi l'espulsione di Berardi a metà secondo tempo)

93° - E' finita. Un'Inter mostruosa distrugge un Sassuolo inerme nuovamente per 7-0, proprio come lo scorso anno.

90° - Tre minuti di recupero. Taider si libera ancora al tiro. Svirgolata mostruosa

83° - Di Francesco distrutto in panchina. L'Inter giochicchia e - forse - non vuole più infierire. La partita non ha più nulla da dire

75° - C'è spazio anche per Palacio. Mazzarri ha fame di gol e schiera tre punte: Osvaldo-Icardi-Palacio. Si passa a 4 dietro con Mbaye e Juan terzini ed Andreolli-Ranocchia in mezzo. Hernanes, Medel, Guarin in mezzo.

73° - GUARIN PROVA A RINASCERE! 7-0 INTER. NON SI FERMA PIU NESSUNO. E' IL BIS DEL SASSUOLO-INTER DELLO SCORSO ANNO. IMBECCATO DA OSVALDO, IL GUARO SBOMBA COME SUO SOLITO. PALO-GOL

71° - SONO 6! MAMMA MIA CHE INTER! STAVOLTA SEGNA OSVALDO SU ASSIST DI GUARIN CHE SUL FILO DEL FUORIGIOCO RICEVE DA HERNANES E DA BUON ALTRUISTA APPOGGIA AD OSVALDO PER IL COMODO TAP-IN DEL 6-0

63° - Osvaldo semina il panico saltando i semi-fermi baluardi nero-verdi. Arriva quasi in porta ma sbaglia il tiro: largo. Sostituzione intanto: dentro Guarin per Kovacic. Nel Sassuolo dentro Pavoletti per Zaza. Non cambiano gli assetti

60° - Sassuolo ora con il 4-4-1. Zaza unica punta, N.Sansone largo a sinistra e Biondini esterno destro. Intanto esce Nagatomo per M'Baye. Di contenimento la prova del giapponese

57° - Espulso Berardi per una brutta - ma ne abbiamo viste di peggiori - gomitata a Juan Jesus. Sempre bizzoso, questo talento

57° - Icardi aveva esultato con il pallone sotto la maglia in segno di gravidanza della sua partner Wanda. La Nara, in tribuna, fotografa il tutto facendo il segno del tre. Hat-trick, la palla sarà di Mauro.

55° - Taider prova a far secco Handanovic da appena fuori-area con un diagonale. Samir deve raccogliere la palla in due tempi ma qualche brivido c'è stato

54° - Brutto fallo di Gazzola su Dodò. Gioco interrotto con il brasiliano a terra. Medel si getta ovunque in scivolata alla ricerca della palla

52° - NON LO FERMA NESSUNOOOOOOOO! MAURO ICARDI HA FATTO 5-0! NON HO PAROLE PER DESCRIVERE L'ARGENTINO. IL CENTRAVANTI PER ANTONOMASIA. GRANDE ASSIST DI KOVACIC. ANCORA UNA VOLTA

48° - Osvaldo, sempre pimpante, non trova per poco il palo alla destra di Consigli.

46° - Partito il secondo tempo.Icardi si è già reso pericoloso con un paio di apparizioni nei pressi dell'area ospite

E' Missiroli ad uscire. Tatticamente non cambia nulla

Si è scaldato e tolto la tuta l'ex Inter Taider. E' pronto ad entrare l'algerino. Vedremo al posto di chi. Sarà la seconda sostituzione per Di Francesco.

Un'Inter totalmente abulica a Torino si è trasformata in implacabile in quel di San Siro. Che si sia invertita la tendenza che voleva i nerazzurri migliori lontani da San Siro quest'anno? Forse. Ma parecchio lo sta facendo l'entusiasmo dei tifosi

47° - E' finito il primo tempo fra le proteste sassolesi verso Calvarese

46° - Zaza subisce un brutto fallo da dietro da parte di Medel ma l'arbitro non fischia niente. L'attaccante protesta, l'Inter riparte. Osvaldo sbaglia lo stop ma tiene in campo la sfera, mette in mezzo ma la situazione non si crea

45° - Mentre viene decretato un minuto di recupero ecco i primi segnali di nervosismo del Sassuolo

42° - 4-0, PARTITA STRACHIUSA! OSVALDO METTE DENTRO LA SUA RETE! GAZZOLA APPARECCHIA UN'ALTRA INSALATA E PERMETTE A DODO DI INVOLARSI IN MANIERA MERAVIGLIOSA. CONSIGLI ESCE, LA PALLA CARAMBOLA SU OSVALDO ED E' GOL

39° - Primo errore di gruppo dell'Inter che perde palla e si ritrova in 3 contro 2 contro Zaza centralmente e due ali ficcanti. Zaza allarga per Gazzola, Juan è in vantaggio ma prima di far sua la sfera tentenna forse troppo

38° - Per l'ennesima volta assente la mediana del Sassuolo. Kovacic irrompe senza nemmeno bussare da quelle parti creando scompiglio

37° - Prova a rispondere presente alla sfida l'altro grande attaccante in campo: Berardi. Il suo tiro improvviso non impressiona nessuno

34° - Applausi scroscianti per il team nerazzurro, autore di una prova al limite della perfezione

32° - Primo ammonito della gara: è Lorenzo Ariaudo per una trattenuta su Icardi

L'eurogol di Icardi.29° - SIAMO GIA 3-0!!!! ANCORA MAURO ICARDIIIIIIIIII, IMPLACABILEEEEEEEEE! INTER-SASSUOLO 3-0. UN TIRO MICIDIALE MORBIDO E POTENTE SUL SECONDO PALO. UN ARCOBALENO DAL NULLA. UN ATTACCANTE INCREDIBILE

26° - Fin qui grande prova di Medel che poco fa si è reso protagonista di un secondo recupero in scivolata prodigioso.

20° - KOVACICCCCCCCCCCCCCCCCCCC. 2-0 INTER. SI ERA SBLOCCATO ED ORA SPARA CON LA PISTOLA. TACCO VOLANTE DI ICARDI, SPONDA DI OSVALDO CHE SERVE L'ACCORRENTE KOVACIC. MATEO CON LO STOP ELUDE IL DIFENSORE E LA METTE DENTRO! GRANDE AZIONE NERAZZURRA

16° - Si è fatto male, per l'ennesima volta, Sime Vrsaljko. Ragazzo sfortunato. Sta per entrare Gazzola. Il terzino del Sassuolo è uscito sconfitto da un contrasto di gioco col prorompente Dodò

14° - Dopo uno fischiato qualche secondo fa ad Icardi, ecco l'offside di Berardi su lungo lancio

13° - Pericolo per l'Inter. Vrsaljko si libera sull'out di destra, complice un gran filtrante di Magnanelli. Vrsaljko affondo e mette al centro dove tutti ciccano l'impatto con la sfera, chhe beffardamente attraversa tutto lo specchio della porta senza esser toccata

11° - Juan Jesus rischia ma esce bene in dribbling, dalla sua zona di gioco. Allarga per Dodò

9° - Penetra Peluso in area. Puntato, Hernanes viene saltato e l'ex Juventus si rende pericoloso. Primo angolo della gara: per il Sassuolo.

7° - Tiro dalla lunghissima distanza di Magnanelli. Nessuno esce. La traiettoria impensierisce Handanovic nonostante finisca ben alta.

5° - Dodò tiene in campo una difficile palla sulla fascia sinistra, rientra e mette in mezzo. Peccato al centro non ci sia nessuno. Di Francesco applaude e sprona i suoi

3° - VANTAGGIO DELL'INTER! 1-0 NERAZZURRO SUL SASSUOLO. HA SEGNATO MAUROOOOOOOOOO ICARDIIIIIIIIIIII. Kovacic sprinta approfittando del buco centrale del Sassuolo, prova il tiro che gli viene streozzato. La traiettoria arriva ad Icardi che, solo soletto, mette dentro dopo aver battuto in contrasto Consigli. Primo gol nella nuova A per l'argentino

1° - Il primo minuto di gara passa senza squilli. L'Inter cerca il corridoio giusto, il Sassuolo resta a guardare. Inter in tenuta nerazzurra e Sassuolo con divisa bianca e richiami verdi

0' - Partit! E' appena cominciata Inter - Sassuolo!

15.01 - Mazzarri con la fasciatura alla mano sinistra visto l'infortunio, in panchina. C'è Moratti in tribuna.

14.58 - Le squadre sono in campo. Strette di mano e convenevoli.

14.57 - Ecco giocatori e terna arbitrale nel tunnel antistante al campo. Saluti fra Ranocchia e Magnanelli, i due capitani oggi.

14.56 - Ed eccola Pazza Inter che risuona! Finalmente è tornato l'atteso inno

14.55 - Le squadre stanno per entrare nel tunnel

14.35 - Palacio che in allenamento in settimana si è preso gioco di Juan che aveva colorato i capelli in modo bizzarro mettendosi in testa una zolla del prato di Appiano.

14.19 - Nell'Inter Osvaldo vince il ballottaggio a 3 con Guarin e Palacio e si piazza al fianco di Icardi. Ecco il 3-5-2 di Mazzarri: Handanovic; Andreolli, Ranocchia, Juan Jesus; Nagatomo, Hernanes, Medel, Kovacic, Dodò; Icardi, Osvaldo. In panchina: Carrizo, Berni; Campagnaro, Mbaye, D'Ambrosio; ,Khrin, M'Vila, Obi, Kuzmanovic, Guarin; Palacio.

14.18 - Ecco le formazioni ufficiali. Nel Sassuolo Vrsaljko e non Gazzola, Terranova e non Antei. Per il resto 4-3-3 confermato in blocca con Consigli; Vrsaljko, Terranova, Ariaudo, Peluso; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Zaza, N. Sansone. A disposizione: Pomini, Polito, Antei, Gazzola, Longhi, Acerbi, Taider, Brighi, Gliozzi, Pavoletti, Floccari, Floro Flores.

14.00 - Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live e scritta di Inter - Sassuolo da VAVEL Italia ed Antonello Angelillo. Vi aggiorneremo in tempo reale con intervenenti testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Si gioca per la seconda giornata della Serie A 2014/15

Nella prima giornata del Campionato italiano i nerazzurri di Mazzarri non sono andati oltre uno scialbo 0-0 ottenuto in quel dell'Olimpico di Torino contro il Toro. Gara a tratti noiosa e che ha vissuto i propri picchi di entusiasmo nel momento dell'assegnazione del calcio di rigore in favore dei granata (penalty neutralizzato da Handanovic) ed in quello dell'espulsione di Nemanja Vidic. Espulsione discutibile che impedirà al centrale serbo di partecipare alla gara odierna. A Torino si è vista un'Inter grigia, schiacciata nel suo 3-4-2-1 raccolto e con pochi scatti da big. Un'Inter forse fin troppo penalizzata dalla contemporanea presenza di Medel e M'Vila a centrocampo, un'inedita coppia varata per la prima volta proprio due settimane fa. Scelta obbligatoria, in modo da permettere a Kovacic ed Hernanes di avanzare a supporto di Icardi vista l'assenza di Palacio e la forma non ottimale di Osvaldo.

Anche il Sassuolo alla prima giornata ha pareggiato. Una X arrivata contro il Cagliari per 1-1 ed in cui tutto è successo nel primo tempo. Vantaggio sassolese con Zaza che mette dentro un gran tiro al volo offertogli dall'amico azzurro Berardi e pareggio della banda di Zeman con Sau che raccoglie un traversone rasoterra di Balzano. Gara in cui i due 4-3-3 di chiaro stampo offensivo di Zeman e Di Francesco si sono annullati seppur il risultato sia stato una bella gara. Non c'è dubbio però che il miglior momento dell'ultimo mese il Sassuolo lo abbia vissuto nel frangente in cui Zaza e Berardi hanno frantumato le difese avversarie con addosso le maglie di Italia ed Italia Under 21.

Di Francesco medita un solo cambio rispetto all'undici che ha affrontato il Cagliari: in porta dovrebbe esordire Consigli, uno dei tanti ottimi giocatori arrivati alla corte nero-verde in quest'estate. L'ex-Atalanta, giunto per sostituire l'infortunato Pegolo, ha ceduto i guantoni a Pomini nella gara contro il Cagliari ma oggi dovrebbe performare da titolare. Per il resto confermati i restanti dieci. In ballottaggio per la fascia destra Gazzola e Vrsaljko, subentrato all'83° contro il Cagliari e forse pronto ad una gara da titolare. Centralmente Antei ed Ariaudo con Terranova ed Acerbi in panchina e Bianco e P.Cannavaro infortunati. A sinistra Peluso. Centrocampo a tre con Biondini-Magnanelli-Missiroli. Alternative l'ex Taider, Chibsah e Brighi. In attacco tridente con Berardi, Zaza e quel Nicola Sansone tanto ghiotto di gol alle grandi (all'Inter ne ha già segnati 3). Pavoletti, Floro Flores e Floccari le alternative.

Più cambi nell'Inter che adopererà sempre il 3-5-2. In porta Handanovic. Linea a tre a difenderlo costruita da Juan Jesus, Andreolli (numericamente sostituirà Vidic, è preferito a Campagnaro) e Ranocchia, che per oggi sarà il centrale e non il mezzo-destro. A centrocampo Kovacic ed Hernanes rientrano negli slot di mezzali mentre il metodista sarà il solo Medel, visto che davanti le opzioni per affiancare Icardi sono aumentate. Un mediano solo, quindi, col cileno avvantaggiato su M'Vila per condizioni fisiche migliori (il francese l'11 settembre si è allenato a parte). Larghi ci saranno Nagatomo a destra e Dodò (recuperato) a sinistra con Jonathan che non sta benissimo. Altra opzione è D'Ambrosio al posto di uno fra il brasiliano ed il giapponese. Davanti il grande dubbio: chi con Icardi? Palacio ormai pronto a fare rientro a pieno regime nei ranghi nerazzurri e bisognoso di minuti nelle gambe, Osvaldo oppure Guarin in cerca di rilancio nella nuova posizione di trequartista ritagliatagli dopo la mancata cessione? In vantaggio sembra Palacio.

L'Inter dovrà tener conto anche del freddo e lungo viaggio che la attende giovedì, quando volerà fino in Ucraina per affrontare la prima gara di Europa League contro il Dnipro Dnipropetrovsk alle ore 19 italiane. La prossima gara di Serie A sarà disputata invece domenica prossima alle 20.45 in quel del Barbera di Palermo. Il prossimo impegno del Sassuolo è invece in programma per domenica prossima alle 15 in casa contro la Sampdoria.

Inter - Sassuolo e subito ti viene in mente quello 0-7 dell'anno scorso. Un'Inter mai più vista poi nel corso della stagione schianta con sette reti di scarto i neopromossi emiliani. Di quella squadra l'Inter conserva poco e nulla: Taider, R.Alvarez, Cambiasso e Milito sono partiti. L'unico marcatore superstite è Palacio e la sua titolarità non è certa. Al ritorno l'Inter vinse ancora, stavolta solamente per 1-0, grazie alla rete di Walter Samuel, anche lui partito. Insomma, il ciclone Thohir si sente eccome. Questi ultimi due precedenti sono anche gli unici due vista la perenne militanza dell'Inter in A e l'unica esperienza in essa del Sassuolo lo scorso anno.

Dicevamo del mercato estivo del Sassuolo. A Di Francesco sono state affidate le sorti di parecchi buoni giocatori: da Consigli, Vrsaljko e Taider di cui prima agli esperti Paolo Cannavaro, Biondini e Floro Flores. Si è fermato a Sassuolo anche Pavoletti, quel ragazzo che l'anno scorso in B si è messo ben in mostra e che ha fatto gola a parecchie piccole di A prima di rimanere in maglia nero-verde. Le cessioni più significative sono state quelle di Kurtic, passato in prestito alla Fiorentina, Marrone, riscattato dalla Juventus, Rossini, prestito al Bari, Ziegler, tornato alla Juventus, Pucino, Sanabrìa e Farias.

L'Inter ha invece preso in prestito con diritto di riscatto Pablo Daniel Osvaldo dal Southampton, Dodò dalla Roma e M'Vila dal Rubin Kazan. A zero sono arrivati Vidic e Berni mentre l'unico investimento importante è stato fatto su Medel, preso per 8 milioni. Importanti i rientri dai prestiti di Khrin ed Obi, alternative ad un centrocampo impoverito numericamente dalle cessioni di Taider, Cambiasso (terminato il contratto è passato al Leicester), Mudingayi e Mariga (svincolatisi) e Ricky Alvarez (passato in prestito al Southampton). In difesa è partito il prezioso Rolando cui prestito era terminato così come Samuel, accasatosi al Basilea a contratto scaduto. Girati in prestito i giovani Laxalt (Empoli), Botta, Bardi e Biraghi (Chievo), Crisetig (Cagliari) e Duncan (Samp). In compartecipazione sono finiti Benassi col Torino (1.5 mln per la metà) e Benedetti con il Cagliari (1 mln per la metà) mentre Belfodil è partito definitivamente verso Parma per 3.5 mln. Sugli esterni out Javier Zanetti (ritiratosi) e Wallace, in porta addio a Castellazzi (ora al Torino) ed in attacco a Milito (ora la quarta punta è Bonazzoli, un bel giovanotto). Infine si è riuscito a piazzare solamente in prestito i due esuberi Schelotto (Chievo) e Silvestre (Samp)

Tanti i temi toccati in conferenza stampa da Mazzarri. Dall'idea di gruppo, fondamentale nel progetto di ricostruzione avviato con l'avvento di Thohir, fino alla necessaria metamorfosi per garantire qualità e bel gioco a un gruppo spesso apatico in zona offensiva "Dopo la fine del mercato abbiamo fatto una sorta di patto, concetti che porto avanti da sempre ma che ora sono ancora più forti perché si sta creando un gruppo molto unito, che in campo ora dà l'anima. Non posso svelare cosa ci siamo detti ma conta che loro nelle interviste sottolineino questa cosa. Guarin per due volte aveva le valigie pronte? Gli ho detto di azzerare tutto, l'ho trovato super carico, come se davvero la sua vera storia con l'Inter iniziasse adesso. La tattica? Ai Mondiali si è visto che chi aggredisce l'avversario soffre meno. Sto lavorando per coniugare la qualità con l'equilibrio e senza pause. Sento qualche genio che dice che il mio è un calcio propositivo, ma quello che conta è che centrocampisti con caratteristiche offensive diano anche una mano in copertura. Voglio un calcio offensivo, con un ritmo più alto. Anche se manca qualcuno, tutti sanno cosa serve, compreso che quando la palla ce l'hanno gli altri bisogna andarla a recuperare.... Dura contro le piccole? A volte produciamo una grande mole di lavoro ma concretizziamo poco. Però con la condizione credo che possa crescere anche la qualità del gioco". Importante anche il riferimento ai nazionali. Le parole di Mazzarri aprono il campo a un mini turnover "Medel è tornato un po' acciaccato e anche M'Vila non è al meglio. Anche Ranocchia e Nagatomo sono tornati stanchi, ma stanno smaltendo la fatica. Palacio sente ancora qualche dolorino ma la condizione fisica è buona anche perché è un super professionista. Vedrò nella rifinitura, perché non ha i 90' nelle gambe, ma anche Osvaldo ha appena recuperato da un problema. Guarin partirà dalla panchina perché là davanti ho bisogno di uomini con certe caratteristiche".

Questi i convocati dell'Inter: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni, 5 Juan Jesus, 6 Andreolli, 14 Campagnaro, 22 Dodò, 23 Ranocchia, 25 Mbaye, 33 D’Ambrosio, 55 Nagatomo, 10 Kovacic, 13 Guarin, 17 Kuzmanovic, 18 Medel, 20 Obi, 44 Krhin, 88 Hernanes, 90 M’Vila, 7 Osvaldo, 8 Palacio, 9 Icardi. Rientra quindi Palacio, mentre spicca l'assenza di Jonathan, fermato da un affaticamento articolare.

Di Francesco si presenta a San Siro memore della doppia sconfitta subita in campionato lo scorso anno. Dopo il 7-0 casalingo, una prestazione di ben altra fattura a Milano (senza Di Francesco in panchina). Il tecnico riparte dai gioielli Zaza e Berardi, senza però reprimere la giusta emozione per una partita di cartello, solo sognata dal Sassuolo nel recente passato. La Scala del calcio come trampolino di lancio, non come àncora in grado di tarpare le ali "Giocare a San Siro è sempre un piacere. E’ la Scala del calcio: da una parte intimorisce, dall’altra stimola a dare qualcosa di più". Su Zaza e Berardi. "Un bene che se ne sia parlato tanto: dobbiamo cavalcare questo entusiasmo rimanendo ben concentrati su un impegno comunque molto difficile". L'organico è al completo "Con il rientro di Taider ho tutti a disposizione: sto ancora valutando la formazione iniziale, ma credo qualcosa cambierò, rispetto all’undici che ha giocato contro il Cagliari. Vrsaljko? E’ pienamente recuperato", Occorre ricordare il passato per non ripetere gli stessi errori "Impossibile dimenticare, ma è stata una lezione dalla quale abbiamo imparato molto, e i cui insegnamenti abbiamo messo a sfrutto nel prosieguo della stagione".

I convocati del Sassuolo: Pomini, Polito, Consigli, Longhi, Antei, Vrsaljko, Ariaudo, Acerbi, Bianco, Gazzola, Terranova, Peluso; MAgnanelli, Missiroli, Biondini, Taider, Brighi; Zaza, Pavoletti, Sansone, Floccari, Floro Flores, Gliozzi. Fuori Cannavaro, squalificato, e Pegolo, fermo per infortunio.

Questi i risultati della pre-season di Inter e Sassuolo :



INTER: Inter - Prato 1-0 (M'Baye), Real Madrid - Inter 1-1 (Icardi, vittoria ai rigori), Manchester Utd - Inter 1-0, Inter - Roma 2-0 (Vidic, Nagatomo), Eintracht Frankfurt - Inter 3-1 (Botta), PAOK - Inter 0-0, Stjarnan - Inter 0-3 (Europa League; Icardi, Dodò, D'Ambrosio), Inter - Stjarnan (Europa League: 3 Kovacic, 2 Icardi, Osvaldo



SASSUOLO: Sassuolo - Pro Piacenza 2-0 (Birghi, Kurtic), Bologna - Sassuolo 0-1 (Berardi), Sassuolo - Empoli 1-2 (Sereni), Villarreal - Sassuolo 2-4 (Missiroli, Zaza), Sassuolo - Cittadella 4-1 (Coppa Italia; Zaza, 2 N.Sansone, Floro Flores), Juventus - Sassuolo 1-0, Sassuolo - Milan 0-2

Nella passata stagione l'Inter ha ottenuto il nono rendimento casalingo (8 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte) ed il Sassuolo il dodicesimo rendimento esterno (4 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte). I capocannonieri della Serie A 2013/14 di queste due squadre sono stati Palacio con 17 reti e Berardi con 16.

L'arbitro della gara sarà Calvarese, acocmpagnato dagli assistenti Vuoto, Longo (guardalinee), Padovan (4° uomo), Russo ed Aureliano (giudici di porta). Su San Siro, per domani, è previsto meteo sereno.