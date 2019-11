Live Parma - Milan in Serie A

E con le parole dei due allenatori concludiamo questo Live. Per questa sera è tutto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, il nostro invito è alla prossima partita per seguire ancora con noi il campionato di Serie A. Un ringraziamento da VAVEL.com e dal sottoscritto, Andrea Panzeri. Buona notte e alla prossima!

Filippo Inzaghi, intervistato a fine partita, è entusiasta per il risultato e per la voglia messa in campo dai suoi ma aggiunge: "Abbiamo sbagliato troppo. Dobbiamo ancora lavorare tantissimo perchè alcune cose che ho visto non mi sono proprio piaciute. Menez? Se tutti i parametri zero fossero come lui e Alex...è un campione e ha dei numeri incredibili!"

Donadoni, ai microfoni di PremiumCalcio, ha parlato di errori arbitrali. Secondo l'allenatore del Parma l'arbitro ha sbagliato in occasione del rigore concesso a Menez e delle due ammonizioni a Felipe, ma alla fine ha riconosciuto i meriti del Milan e ha fatto i complimenti a Filippo Inzaghi.

E' solo la seconda partita ufficiale del Milan 2014/15 ma la mano di SuperPippo Inzaghi si vede di già! Cuore, grinta e sacrificio per onorare la maglia rossonera, ecco il DNA di questa squadra. Gioco palla a terra, movimento negli spazi, dinamicità e fantasia: il nuovo Milan si diverte e fa divertire. La fase offensiva è ineccepibile, se Inzaghi dovesse sistemare anche quella difensiva il Diavolo potrebbe davvero credere in un campionato da protagonista!

JEREMY MENEZ: Mostruoso, incredibile, stratosferico, magnifico, straordinario... gli aggettivi si sprecano per la prova indimenticabile di questa sera del talento francese! Un alieno atterrato sul prato del Tardini, il numero 7 del Milan è indubbiamente il migliore in campo del match. Forse, la partita più bella in carriera fin qui per Jeremy, trascinatore dei rossoneri privi di El Shaarawy e Torres. Il ragazzo ha personalità da vendere e mette il suo piede in ogni azione del Milan. Quello ammirato oggi è un vero campione! INEFFABILE.

Questa sera al Tardini, Parma e Milan hanno inscenato una partita memorabile: alla fine vincono i rossoneri per 4-5. In ordine: il Milan si porta avanti al 25' con il neo-acquisto Bonaventura, ma l'ex Cassano pareggia dopo nemmeno 2 minuti sfruttando un'amnesia difensiva. I rossoneri però si riportano avanti con una grande azione che porta al gol di testa di Honda e allungano con il rigore conquistato e realizzato da Menez. Nel secondo tempo, Felipe trova un gol fortunato e fortunoso e Bonera si fa espellere per doppia ammonizione. De Jong, a sorpresa, porta però il Milan sul 2-4 e gela il pubblico di casa. Il Parma non demorde e trova ancora la via del gol con l'altro difensore centrale, Lucarelli. Felipe decide allora di dare una mano al Diavolo e si fa buttare fuori per doppio cartellino giallo. Menez ringrazia e firma un gol pazzesco, sfruttando anche errore difensivo di Ristovski. Sul 3-5 la partita sembra chiusa ma, a un minuto dalla fine, De Sciglio va in autogol a causa di un errore di Diego Lopez, che si infortunia anche. Dopo i sette interminabili minuti di recupero però, l'arbitro pone fine a una gara pazza e il Milan può, finalmente, gioire!

Era dal 2006 che il Milan non vinceva le prime due partite di campionato. La partita pazzesca del Tardini di Parma regala altri tre punti ai rossoneri dopo quelli conquistati a San Siro contro la Lazio. Il Diavolo raggiunge Roma e Juventus, suo prossimo avversario, in vetta alla classifica con 6 punti. Possiamo dire forse di aver assistito alla partita di Serie A più bella degli ultimi anni!

FT - E' FINITA!!! E' FINITA AL TARDINI!! PARTITA STORICA, INCREDIBILE, CLAMOROSA: FINISCE 4-5 PER IL MILAN CONTRO IL PARMA!!! E' SUCCESSO DI TUTTO STASERA MA, ALLA FINE, I ROSSONERI PORTANO A CASA TRE PUNTI IMPORTANTISSIMI. UNA PARTITA DI CUORE, GRINTA ED ENTUSIASMO PER IL DIAVOLO CHE HA TROVATO ANCHE UN MENEZ STREPITOSO! TRA POCO PROVEREMO A FARE UNA SINTESI DI TUTTO QUELLO CHE E' SUCCESSO IN QUESTA PARTITA. A TRA POCO.

97' - ERRORE DI CASSANO! Ultimo pallone giocabile della partita e l'attaccante del Parma calcia addosso a Zapata al posto di mettere in mezzo per l'accorrente Palladino!

96' - I 6 minuti sono scaduti e il Milan prova congelare il risultato.

95' - Il Parma non riesce a calciare in porta. Basterebbe centrare lo specchio della porta perchè il Milan gioca praticamente senza portiere.

94' - Diego Lopez non riesce nemmeno a rinviare dal fondo. Tocca a Rami effettuare il rinvio.

93' - E ORA E' ASSEDIO DEL PARMA! TUTTI I 20 GIOCATORI IN CAMPO, TRANNE MIRANTE, SONO NELLA META' CAMPO DEL MILAN!

90' - 6 minuti di recupero, ma potrebbero essere 7 per le cure mediche a Diego Lopez. Il portiere galiziano è in piedi e rimane tra i pali della porta del Milan con una netta fasciatura solo perchè i rossoneri hanno esaurito le sostituzioni.

89' - NON CI CREDE NESSUNO: AUTOGOL DI DE SCIGLIO! PASSAGGIO ALL'INDIETRO DEL TERZINO A CHIAMARE IN CAUSA DIEGO LOPEZ, IL PORTIERE STA PER CONTROLLARE IL PALLONE MA CROLLA A TERRA E LA SFERA FINISCE IN RETE. DIEGO LOPEZ RIMANE GIU' E SI TIENE LA COSCIA. INFORTUNIO PER IL PORTIERE SPAGNOLO ROSSONERO E AUTOGOL DI DE SCIGLIO. 4-5 A UN MINUTO DAL 90'.

87' - Le due squadre sono stremate, i giocatori hanno dato tutto e l'espulsione per parte si fa sentire. In ogni caso la condizione fisica delle due formazioni, considerando che siamo alla seconda giornata di campionato, è più che ottima!

86' - Ammonito Acquah.

85' - Terza sostituzione anche per il Milan: esce uno stratosferico Menez, senza ombra di dubbio migliore in campo, ed entra M'Baye Niang.

83' - Azioni disordinate per il Parma che, ormai, cerca il quarto gol solo attravarso la furia agonistica.

80' - Inzaghi è un leone in gabbia! Incontenibile il nuovo allenatore del Milan che continua a dare indicazioni. Da spot pubblicitario ogni esultanza sui gol rossoneri.

79' - MA COSA STA SUCCEDENDO??!! MENEEEEEZZZZZ E ANCORA IL MILAN !!! 3-5, CLAMOROSO AL TARDINI !!! PASTICCIO DIFENSIVO DEL PARMA E IL FRANCESE DRIBBLA MIRANTE E CHIUDE IN GOL UN SONTUOSO COLPO DI TACCO. STIAMO ASSISTENDO A UNO SPETTACOLO DI RARA BELLEZZA!

78' - Ultima sostituzione per il Parma: esce Belfodil ed esordisce in Serie A il giovane Bidaoui!

77' - ESPULSO FELIPE !!! ALTRO EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. NUOVO FALLO DEL DIFENSORE DEL PARMA, ANCORA UNA VOLTA SU MENEZ E QUESTA VOLTA E' SECONDO GIALLO E QUINDI ROSSO. RISTABILITA LA PARITA' NUMERICA!

75' - PALO DI MENEZ !!! Ennesima progressione devastante del francese che fa tutto da solo e, da posizione molto defilata, chiama Mirante a una grande parata. Il pallone viene deviato sul palo e finisce in corner.

73' - LUCARELLIIIII PARTITA RIAPERTA ANCORA UNA VOLTA!!! VERAMENTE INFINITA QUESTA PARTITA CHE CONTINUA A STUPIRE! IL DIFENSORE BIANCOSCUDATO STACCA PIU' ALTO DI TUTTI SU CALCIO D'ANGOLO E BATTE DIEGO LOPEZ CON UN'INCORNATA DI PURA RABBIA. STACCO A PIEDI PARI DI LUCARELLI CHE HA UN GRANDE TEMPISMO.

72' - Cambio per il Parma: Donadoni butta nella mischia Coda togliendo Jorquera.

71' - Partita che non concede nemmeno un attimo di respiro! I giocatori continuano a dare il massimo. Nessuno si sta risparmiando.

70' - Incredulo Cassano per l'errore commesso! Anche il pubblico non ha gradito... Intanto ammonito De Ceglie.

68' - CLAMOROSO, DE JONG E GOL DEL MILAN!!!!! INGENUITA' DI CASSANO A CENTROCAMPO E UN'AUTOSTRADA PER IL CENTROCAMPISTA OLANDESE DEL MILAN CHE SI INVOLA E, FREDDISSIMO, BATTE MIRANTE IN USCITA. ESULTANZA SOTTO LO SPICCHIO DI TRIBUNA OCCUPATO DAI TIFOSI ROSSONERI. INCREDIBILE, IL MILAN ALLUNGA SOTTO DI UN UOMO!

67' - La difesa rossonera cerca di reggere l'urto portato dalle offensive dei padroni di casa. De Sciglio riesce a liberare.

66' - Ora il Parma può spingere e il Milan è costretto a difendersi in inferiorità numerica!

64' - Sostituzione per il Parma: fuori Ghezzal e dentro Palladino.

63' - Menez a terra per un colpo subito alla testa dopo uno scontro aereo con Acquah.

62' - Doppio cambio per il Milan: escono Alex (infortunato) e Honda ed entrano Zapata e Rami. Il Milan si sistema ora con un 4-3-2.

61' - Problemi per Alex! Fastidio muscolare per il difensore brasiliano del Milan che si accascia a terra. Problemi per Inzaghi che deve già sostituire l'espulso Bonera.

60' - Cassano calcia la pericolosa punizione dal limite ma il suo tiro finisce alto!

59' - Ammonito De Jong. Il centrocampista rossonero esce dalla barriera troppo presto e si becca il giallo.

58' - CAMBIA LA PARTITA: FALLO DI MANO DI BONERA AL LIMITE, SECONDO GIALLO ED ESPULSIONE! In scivolata il difensore rossonero alza il braccio e intercetta il tiro di Jorquera. Calcio di punizione dal limite per il Parma e Milan in 10 uomini!

56' - Senza esclusione di colpi questo match, le due squadre continuano a spingere sull'acceleratore. Ce la faranno a tenere questo ritmo fino al 90' ?

55' - ABATE VICINISSIMO AL GOL! Discesa spaventosa del terzino rossonero che chiede e ottiene l'uno-due con Menez e arriva a calciare dall'interno dell'area di rigore, super parata di Mirante che salva la sua squadra. Milan vicinissimo al 2-4 !!

52' - Ancora un colpo di scena al Tardini! Il Parma non demorde e ora è di nuovo in partita. Il Milan era partito bene ma, con un pò di sfortuna, è stato trafitto per la seconda volta.

51' - GOOOOOL !!!! ACCORCIA LE DISTANZE FELIPE !!! GOL ABBASTANZA CASUALE DEL DIFENSORE CHE DEVIA IN RETE UN TIRO SBAGLIATO DI JORQUERA, TRASFORMATOSI IN UN CROSS PERFETTO. BRUCIATA LA DIFESA ROSSONERA E INCOLPEVOLE DIEGO LOPEZ.

50' - Muntari perde un pallone pericoloso in uscita e Bonera deve sparecchiare in calcio d'angolo.

49' - Punizione dai 25 metri per il Milan. Sul pallone Honda.

48' - La partita ha ancora un buon ritmo. Alex deve compiere un intervento in scivolata per intercettare un filtrante di Ghezzal.

46' - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Palla al Milan.

INTERVALLO - Che partita al Tardini! Una partita bellissima e ben quattro gol nei primi 45 minuti. Al bellissimo gol di Bonaventura risponde subito, dopo meno di 2 minuti, Cassano ma a seguire è solo Milan. Honda riporta avanti i rossoneri su cross di Abate e allo scadere Menez si procura e trasforma un calcio di rigore. Vantaggio meritato per un Milan spumeggiante, dinamico e voglioso. Il Parma comunque ha giocato alla pari e può ancora sperare di ribaltare il risultato. Giusta la decisione di dare il calcio di rigore al Milan e giusta la decisione di Massa di non espellere Lucarelli a causa della posizione abbastanza defilata. Il fallo, comunque, si concretizza all'interno dell'area e non al limite come sostenevano i giocatori della squadra di casa. Migliore in campo senza dubbio Jeremy Menez! Ci attendiamo un secondo tempo altrettanto spettacolare.

HT - FINISCE IL PRIMO TEMPO TRA PARMA E MILAN, 1-3 ALL'INTERVALLO!

45' - GOOOOOL !!! MENEZ NON SBAGLIA !!! TIRO CENTRALE E POTENTE CHE NON LASCIA SCAMPO A MIRANTE, 1-3 PER IL MILAN ! SECONDO RIGORE PROCURATO E TRASFORMATO DAL FRANCESE EX PSG DOPO QUELLO CONTRO LA LAZIO.

44' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN! MENEZ SE NE VA IN VELOCITA' SU UN LANCIO LUNGO E LUCARELLI LO STENDE. AMMONITO IL DIFENSORE DEL PARMA. DUBBI PERCHE' POTEVA ESSERE ROSSO.

43' - Menez ancora protagonista con una bella azione personale. L'arbitro però non gli concede un fallo subito.

42' - Il Milan prova a gestire il vantaggio questa volta ma non disdegna qualche folata offensiva. Il giro palla degli uomini rossoneri inizia già dalla propria area di rigore. Inzaghi non vuole che i suoi uomini buttino via il pallone.

40' - PARTITA BELLISSIMA! Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto e ne guadagna soprattutto lo spettacolo. Intanto dallo spicchio dei tifosi rossoneri salgono cori per Inzaghi e sfottò contro Cassano.

38' - HONDAAAAA !!!! 2-1 MILAN ! CHE AZIONE DEI ROSSONERI !!! LANCIO STUPENDO DI MENEZ A TROVARE LA CORSA DI ABATE CHE, CON UN CROSS PERFETTO, METTE IL PALLONE SULLA TESTA DI HONDA CHE ARRIVA COI TEMPI GIUSTI ALL'INTERNO DELL'AREA DI RIGORE E BATTE MIRANTE. SECONDO GOL IN DUE PARTITE PER KEISUKE HONDA IN QUESTO CAMPIONATO.

37' - Ancora un dribbling per Menez, davvero in forma. I rossoneri guadagnano un altro calcio d'angolo. Sul cross di Honda fallo di De Jong su Mirante in uscita alta.

36' - Ci prova il Parma con un'azione disordinata ma pericolosa. Alla fine la difesa del Milan, seppur in affanno, allontana.

35' - Tunnel di Poli e fallo di Felipe non ravvisato dall'arbitro. Inzaghi in panchina chiede spiegazioni al quarto uomo.

34' - Bravissimo Bonera in anticipo su Acquah. Il centrocampista del Parma commette anche fallo.

33' - Cross di Jorquera troppo profondo, esce senza problemi Diego Lopez, protetto anche dalla diagonale di Abate.

31' - Il Milan ora prova a riordinare le idee e a fare possesso palla. Doccia fredda però per i rossoneri che hanno sprecato il vantaggio dopo solo un minuto.

29' - La partita si è accesa! Ora ritmi altissimi.

27' - INCREDIBILE, PAREGGIO DEL PARMA !!! CASSANO!!! REAZIONE DEI PADRONI DI CASA CHE, CON UN'AZIONE INSISTITA, ANNULLANO SUBITO IL VANTAGGIO DI BONAVENTURA. FANTANTONIO BATTE DIEGO LOPEZ CON UN COLPO DI TESTA RAVVICINATO. LA DIFESA ROSSONERA COMPLETAMENTE ASSENTE SUL CROSS CHE HA PORTATO AL GOL.

25' - CHE GOOOOOOLLLLLLLL !!!!!! CHE GOL DI BONAVENTURAAAAAA !!! IL MILAN PASSA IN VANTAGGIO CON UN BEL GOL DEL NUOVO CENTROCAMPISTA ROSSONERO. HONDA METTE IN MEZZO UN PALLONE BASSO, VELO DI BONAVENTURA PER SE' STESSO A LIBERARSI DELLA MARCATURA DEL DIFENSORE DEL PARMA E DIAGONALE CHE FREDDA MIRANTE. GOL ALL'ESORDIO PER BONAVENTURA. TUTTI CORRONO AD ABBRACCIARE MISTER INZAGHI!

24' - Ammonito Felipe! Somma di falli per il difensore del Parma che si becca il giallo per un fallo (ancora) su Menez nella metà campo rossonera.

23' - ANCORA MILAN!!! Bellissimo cross di Menez dal limite dell'area piccola a cercare Bonaventura. Il centrocampista nostrano anticipa tutti ma non colpisce bene di testa e la palla finisce larga ma che occasione!

21' - OCCASIONE MILAN! Calcio di punizione di Honda, palla in mezzo, Alex in scivolata al volo aggancia il pallone, De Jong da pochi metri e in precario equilibrio non ci arriva e Mirante respinge in tuffo con le gambe. Sull'azione di contropiede grande chiusura di De Sciglio su Acquah.

20' - Grande discesa di Honda sulla fascia destra. Il giapponese parte da solo e semina due avversari costringendo Felipe all'ennesimo fallo.

19' - Numero di Menez a centrocampo e fallo di Felipe. Massa però non ammonisce il difensore del Parma e fa infuriare la panchina del Milan.

17' - Ammonito Bonera. E' lui il primo a finire sul taccuino dell'arbitro per un fallo a centrocampo su Cassano. In realtà, però, sembra che il difensore rossonero scivoli al momento dell'intervento. Giallo dubbio.

16' - Molto movimento senza palla da parte dei giocatori rossoneri. Si vede anche una certa personalità da parte degli uomini di Inzaghi, una squadra completamente diversa rispetto quella vista l'anno scorso.

15' - Bravo Bonaventura in chiusura dopo la ripartenza del Parma sugli sviluppi del corner battuto dal Milan.

14' - I terzini del Milan spingono molto e si proiettano sempre in fase offensiva. Intanto primo corner della partita per i rossoneri.

13' - Possesso palla dei rossoneri in attesa di un varco. Buon ritmo per le due squadre.

12' - Il Milan spinge sulla destra sfruttando Abate e le sovrapposizioni di Poli. Il Parma è costretto a chiudersi nella propria metà campo.

10' - Cassano a terra dopo un contrasto di gioco con Muntari non sanzionato dall'arbitro. De Jong mette fuori con fair-play.

9' - Ci prova De Jong con un lancio lungo ma il suggerimento per Menez è fuori misura.

7' - Honda spreca una buona possibilità per un contropiede servendo tardi Menez, ormai finito in fuorigioco.

6' - Occasione Parma! Gran giocata di Cassano sulla destra: pallone basso in mezzo sul quale, prima non ci arriva Ghezzal, poi Belfodil viene anticipato. Brivido, ma è solo corner.

4' - Grande azione di pure determinazione del Milan: Abate arriva al cross, tocco all'indietro di Honda e De Sciglio, al limite dell'area, spara fuori. Primo tiro del match.

3' - Brutto fallo di Acquah su De Sciglio! Il centrocampista biancoscudato meritava il cartellino giallo. Massa non se la sente però di ammonire il giocatore dopo soli 180 secondi.

2' - Primo fallo della partita: Lucarelli tocca da dietro Menez. Punizione giocata corta.

1' - Il primo pallone del match è giocabile per il Parma.

20.45 - SI PARTE! IN DIRETTA DAL TARDINI, PARMA - MILAN !!!

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo! Tra poco si comincia.

20.42 - Il Parma ha cambiato molto rispetto alla partita d'esordio a Cesena mentre il Milan conferma per nove undicesimi la formazione che ha battuto la Lazio. Nelle file rossonere De Sciglio (squalificato contro i biancocelesti) e Bonaventura hanno preso il posto di Zapata ed El Shaarawy, infortunato.

20.40 - Sabato prossimo il Milan affronterà in casa la Juventus, sarebbe importante per i rossoneri vincere questa sera e raggiungere i bianconeri a quota 6 in classifica. Per il Parma, invece, un'altra sconfitta significherebbe una partenza tutta da dimenticare

20.30 - Osservando le due formazioni si nota immediatamente che a entrambe le squadre manca una punta di peso. Il Parma si affida a Belfodil che dovrà essere ispirato da Cassano e Ghezzal mentre il Milan punta sulla rapidità e l'imprevedibilità del trio Bonaventura-Honda-Menez. Sembra chiaro quindi che la partità non si baserà su lanci lunghi o cross dalle fasce, questo potrebbe favorire la fruizione del gioco palla a terra. Mancano quindici minuti all'inizio della gara, l'attesa aumenta.

20.20 - Le squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento. Intanto, in tribuna, i tifosi del Parma sfoggiano una maglietta blu con la scritta in giallo "andiamocela a riprendere". L'intera città crede nella possibilità di riconquistare quest'anno l'accesso all'Europa League, ottenuto sul campo la stagione scorsa ma sfumato per un cavillo burocratico.

20.05 - Roberto Donadoni mischia le carte. L'allenatore del Parma cambia ben quattro giocatori rispetto alla formazione ipotizzata alla vigilia del match: in difesa Ristovski per Cassani e Felipe per Paletta, sulla fascia sinistra De Ceglie prende il posto di Gobbi e in attacco Ghezzal rivela Palladino.

20.00 - Doppio forfait a meno di un'ora dall'inizio della partita: nel Parma non ce la fa Paletta, al suo posto Felipe, mentre nel Milan confermata l'assenza di Fernando Torres, nemmeno in panchina.

19.50 - DIRAMATE LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH !



FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Mirante; Ristovski, Felipe, Lucarelli, De Ceglie; Acquah, Lodi, Jorquera; Ghezzal, Cassano, Belfodil.



FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Diego Lopez; Abate, Alex, Bonera, De Sciglio; Poli, De Jong, Muntari; Honda, Menez, Bonaventura.

19.33 - NOTIZIA DELL'ULTIMO MINUTO: TORRES OUT !!! Fernando Torres, secondo quanto riportato da SportMediaset, ha rimediato una lieve distorsione alla caviglia nell'allenamento di rifinitura e non sarà nemmeno in panchina questa sera! El Niño si accomoderà quindi in tribuna, il suo esordio slitta così alla gara del 20 settembre, a San Siro, contro la Juventus. Confermato a questo punto l'attacco formato da Honda, Bonaventura e Menez. Pronto in panchina Gianpaolo Pazzini.

19.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Parma - Milan, posticipo della seconda giornata di Serie A. Da una parte il Milan, chiamato alla conferma dopo il successo con la Lazio, dall'altra il Parma, obbligato a riscattare l'inatteso stop d'esordio a Cesena. A condire il tutto un ex d'eccezione, Roberto Donadoni, una carriera con la maglia del diavolo.

19.15 - Parma - Milan, anche sul fronte mercato. A poche ore dal termine della sessione estiva pareva concluso lo scambio Zaccardo - Biabiany, con conguaglio in favore dei ducali. A far saltare la trattativa il mancato accordo sull'ingaggio tra la società di Ghirardi e il campione del Milan. Noti i successivi passi, con il Parma costretto a cedere Amauri al Torino e il Milan pronto a ripiegare su Bonaventura.

19.05 - Dubbio in attacco per il Milan: La caviglia di El Shaarawy non si è sgonfiata e il faraone non è stato convocato per la partita del Tardini. Mister Inzaghi è chiamato a scegliere chi schierare in attacco. Inizialmente sembrava potesse toccare a Fernando Torres posizionarsi tra Honda e Menez, ma più probabilmente sarà Bonaventura a fare il suo esordio con la maglia rossonera dal 1' minuto, con El Niño dirottato in panchina. Dovrebbe quindi giocare l'ex Atalanta con Menez impiegato nuovamente come falso nueve.

18.55 - La vigilia per il Parma: Problemi in casa Parma: Biabiany e Mariga non sono stati convocati. Cassano invece è completamente recuperato e sarà in campo dal primo minuto. E' scattato però l'allarme Paletta: il difensore non è al meglio nonostante si sia allenato con la squadra negli ultimi giorni. Durante la conferenza stampa di ieri, Donadoni ha suonato la carica: "La revoca delle dimissioni del presidente Ghirardi è per noi un impulso a fare ancora meglio. Vogliamo dargli le soddisfazioni che merita: dipenderà tutto da noi e vogliamo riscattarci dopo Cesena. Il nostro obiettivo? La conferma della categoria: solo dopo aver raggiunto questo traguardo, potremo pensare a costruire qualcosa di più”.

18.45 - Il direttore di gara: Sarà Davide Massa, 33 anni, della Sezione di Imperia ad arbitrare la gara del Tardini fra Parma e Milan. Accanto a lui ci saranno i due assistenti Barbirati e Marzaloni, il quarto uomo Nicoletti ed i due addizionali Banti e Candussio. Arbitro dal gennaio 1997, ha esordito nella massima serie il 23 gennaio 2011 in occasione della sfida fra Fiorentina e Lecce. Massa ed il Milan si sono incrociati solamente 4 volte con un bottino che vede 2 vittorie rossonere, 1 pareggio ed 1 sconfitta.

Probabile formazione del Parma:

Probabile formazione del Milan:

I precedenti: L’anno scorso il Parma è riscito a battere il Milan sia all’andata che al ritorno, segnando in tutto 7 reti e subendone 4. La gara del Tardini finì con un rocambolesco 3-2 con una rete di Parolo quasi da metà campo al 94'. Dal 2003/04 a oggi, però, il Parma ha battuto il Milan solo tre volte su 20 sfide di Serie A. Il bilancio al Tardini vede il Milan in vantaggio per nove vittorie a otto, sei invice i pareggi.

18.30 La seconda giornata di Serie A: Parma-Milan, aspettando la gara del lunedì sera tra Hellas Verona e Palermo, è il posticipo della 2^giornata della Serie A 2014/2015. Dopo la vittoria della Roma ad Empoli per 1-0 e quella della Juventus in casa contro l'Udinese per 2-0, nel pomeriggio si sono disputate sei partite. Clamorosa la sconfitta del Napoli che, nella prima al San Paolo, cade contro il Chievo per un gol di Maxi Lopez, nel primo tempo Higuain si fa parare il rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Incredibile anche il 7-0 con cui l'Inter schianta a San Siro il Sassuolo: tripletta di Icardi, doppietta di Osvaldo e gol anche per Kovacic e Guarin. Sugli altri campi, Fiorentina e Genoa offrono un pareggio a reti inviolate, la Sampdoria batte il Torino 2-0, il Cagliari di Zeman perde anche in casa contro l'Atalanta per 1-2 e la Lazio regola un modesto Cesena per 3-0.

18.20 - Buone notizie per la società Parma. Il Presidente Ghirardi ha deciso di ritirare le dimissioni, confermando la sua presenza al vertice del club. Dopo l'addio all'indomani dell'esclusione europea, un ripensamento figlio dell'affetto mostrato dalla tifoseria e condizionato dalla fiducia nel rinnovamento iniziato da Carlo Tavecchio, eletto alla guida della FIGC.