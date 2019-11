Live Napoli - Chievo Verona, in Diretta la 2^giornata delle Serie A

17.10 - Per questa sera è tutto, grazie per aver seguito la diretta di Napoli-Chievo su vavel.com . Una buona serata da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia.

17.04 - I risultati dagli altri campi:



Cagliari - Atalanta 1-2;

Fiorentina - Genoa 0-0;

Inter - Sassuolo 7-0;

Lazio - Cesena 3-0.



Ecco la classifica della Serie A:

17.01 - Man of the match il 22enne Francesco Bardi.

16.58 - Impresa del Chievo che riesce a sbancare il San Paolo. La rete della vittoria è stata segnata da Maxi Lopez in un'azione di contropiede. Eroe di giornata Bardi. Il portiere dell'Under-21 è stato decisivo, para un rigore ad Higuain e salva i suoi in più di 6 occasioni. Napoli sfortunato ma poco cinico in zona goal. Pesano ancora gli errori in fase difensiva.

90'+4'- Miracolo di Bardi. Il portiere ha parato tutto oggi, nega la gioia del goal a Zapata.

90+2'- Resiste il Chievo, Mertens guadagna un corner.

90'- Ammonito Inler per fallo su Hetemaj.

89'- Sono 5 i minuti di recupero.

88'- Fa fatica il Napoli, si avvicina l'impresa del Chievo.

Ultimi 5 minuti di gioco, con il Napoli che prova a trovare almeno il pareggio.

83'- Ci prova Mertens. Tiro altissimo del folletto belga.

82'- E' un muro la difesa del Chievo, sono in 6 dentro l'area di rigore.

81'- Impalpabile il Napoli in questi ultimi minuti. Corini passa a 5 in difesa inserendo Gamberini al posto di Izco.

79'- Tiro velleitario di Inler.

77'- Si fa vedere il Chievo. Ottima prestazione fino a questo momento per i ragazzi di Corini. Intanto Benitez manda in campo Zapata per Callejon.

75'- Mancano 15 minuti. Il Napoli non sembra in grado di scardinare la difesa del Chievo.

71'- Corner per il Napoli. Secondo cambio per il Napoli, entra de Guzman ed esce Jorginho. Per il Chievo entra Cofie es esce Lazarevic.

68'- Primo cambio per il Chievo, entra Botta ed esce Birsa.

65'- E' un muro Bardi oggi pomeriggio. Il portiere del Chievo devia in angolo un pericoloso tiro di Hamsik.

Non riesce a creare occasioni nitide il Napoli. Il Chievo non lascia nessuno spazio.

62'- Ci prova Hamsik servito da Inler. Tiro a lato dai 20 metri.

60'- Calcio d'angolo per il Napoli. Sfiora il goal Hamsik.

58'- Entra Mertens ed esce Insigne. Serviranno le sue giocate per riagguantare il pareggio.

54'- Ci prova Inler dal limite. Tiro strozzato del centrocampista svizzero. Il Napoli sembra accusare il colpo dello svantaggio.

51'- Il Napoli prova subito a riprendere il Chievo. Insigne tira fuori servito da Higuain.

50'- Maxiiiiiiiii Lopezzzzzzzz. Vantaggio Chievo, clamoroso al San Paolo. Ennesima sbavatura della difesa, questa volta è Albiol che commette l'errore decisivo.

49'- Ci prova Zuniga dalla distanza, Bardi si salva in corner.

47'- Fallo di mano di Cesar che rischia il secondo giallo.

16.07 - Si riparte con molto ritardo rispetto agli altri campi. Nessun cambio per entrambi gli allenatori.

16.03 - Squadre pronte per l'ingresso in campo.

15.59 - I risultati dagli altri campi:



Cagliari - Atalanta 0-1;

Inter - Sassuolo 4-0;

Fiorentina - Genoa 0-0;

Lazio - Cesena 1-0.

15.55 - Il copione della partita è quello previsto, il Napoli gioca ed il Chievo si difende a spada tratta cercando la ripartenza. Buon primo tempo della squadra di Benitez, che pecca un pò in cinismo. I ragazzi di Corini hanno svolto al meglio il loro compito, difendere lo 0-0 a tutti i costi. Soltanto Bardi ha evitato però lo svantaggio per i clivensi. Decisivo il portiere (questa volta in positivo, rispetto alla prima gioranta dove lo era stato in negativo) di proprietà dell'Inter con alcune parate strepitose, su tutte naturalemente il rigore intercettato ad Higuain. Per il Chievo unica occasione capitata sui piedi di Maxi Lopez.

15.49 - Giacomelli fischia la fine del primo tempo. 0-0 tra Napoli e Chievo Verona. Per adesso decide Bardi, che in più occasioni ha salvato i suoi e ha parato un rigore ad Higuain.

45'- Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero. Ci provano ancora i partenopei con Higuain ed Insigne. Si salva ancora il Chievo.

44'- Forcing finale del Napoli che prova a chiudere in vantaggio la prima frazione.

40'- Momento di stallo del match. Il Chievo, ben messo in campo, rende difficile il palleggio del Napoli.

35'- Bardi salva ancora i suoi su un tiro a volo di Insigne, servito in maniera perfetta da Hamsik.

33'- Insigne prova il tiro da fuori area. Fallo di mano di Danielli, ammonito. Batte lo stesso Insigne, che calcia altissimo.

31'- Traversa clamorosa di Maxi Lopez. L'attaccante argentino, partito sul filo del fuorigioco, colpisce al volo di esterno destro. La traversa salva il Napoli.

Per adesso è Bardi il migliore in campo. 3 parate decisive per il portiere di proprietà dell'Inter.

27'- Bardiiiiiii. Il portiere del Chievo si supera e para il rigore ad Higuain. Parata spettacolare del portiere clivense.

26'- Rigore per il Napoli. Fallo di Cesar su Higuain. Ammonito il difensore sloveno.

25'- Fallo di Hetemaj su Hamsik. Avrebbe meritato il giallo il giocatore clivense.

23'- Il Chievo si affaccia per la prima volta nella metà campo partenopea. Possesso palla totalmente a favore del Napoli.

22'- Callejon conquista un corner. Ci prova Koulibaly, palla alta.

18'- Bel tiro di Insigne che termina di pochissimo a lato. Il Napoli alza i ritmi alla ricerca del meritato vantaggio.

16'- E' il turno di Hamsik. Il centrocampista slovacco imbeccato da Insigne, impegna Bardi, che para in tuffo. Sulla ripartenza, il velocissimo Lazarevic costringe Maggio al fallo. Ammonito il terzino partenopeo.

13'- Higuain vicino al vantaggio. Imbeccato da Insigne conclude di testa, attento Bardi.

12'- Il Napoli ci prova constantemente, il Chievo non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

9'- Il Chievo è tutto rintanato nella propria metà campo. Il Napoli prova a sfondare sulle fasce. Bella azione partenopea, con Maggio che arriva sul fondo e mette al centro un buon pallone per Callejon, murato dalla difesa clivense.

6'- Pericoloso il Napoli con Higuain, l'attaccante argentino riceve un pallone in area ma non riesce a concludere. Sale il forcing azzurro.

4'- Il Chievo rintuzza gli attacchi partenopei. Bravo Lazarevic a conquistare una punizione dai 35 metri. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio piazzato.

1'- Si fa vedere subito il Napoli. Bella giocata sulla fascia di Hamsik, il capitano azzurro mette la palla al centro per Callejon, che cicca il tiro.

15.02 - L'arbitro Giacomelli fischia l'inizio del match. Primo pallone giocato dal Chievo.

15.0o - Sono tantissimi gli striscioni che ricordano Davide Bifolco, il 17 enne rimasto ucciso nella scorsa settimana.

14.58 - Squadre in campo, bella cornice di pubblico al San Paolo. Il Napoli dovrà dimostrare di non commettere più gli stessi errori della scorsa stagione, troppi i punti persi contro le medio piccole. Al Chievo il difficile compito di fermare l'attacco partenopeo.

14.55 - Squadre già nel tunnel agli ordini dell'arbitro Giacomelli. Tutto pronto per l'inizio di Napoli - Chievo Verona.

14.50 - Mancano 10 minuti all'inizio del match. Il Napoli proverà a portare a casa i 3 punti in tutti i modi, con il Chievo che proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai partenopei con una squadra molto difensiva.

14.40 - Le altre sfide che si disputeranno in contemporanea:



Inter - Sassuolo;

Fiorentina - Genoa;

Cagliari - Atalanta;

Lazio - Cesena

14.35 - E' terminato da pochissimo l'anticipo delle 12.30 tra Sampdoria e Torino. I doriano si sono imposti con un secco 2-0. Decisive le reti di Gabbiadini e di Okaka. Gol strepitoso dell'ex attaccante delle Roma.

14.30 - Diramata anche la formazione ufficiale del Chievo Verona. Corini schiera i suoi con un 4-3-2-1, con Maxi Lopez unica punta. Alle spalle dell'attaccante argentino Lazarevic è stato preferito a Meggiorini. Per il resto confermate le nostre indiscrezioni.

(4-3-2-1): Bardi; Frey, Dainelli, Cesar, Biraghi; Izco, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Lazarevic; Maxi Lopez

14.25 - I tifosi napoletani hanno risposto all'appello di Rafa Benitez. Si riempie sempre di più il San Paolo, si supereranno i 40000 spettatori.





14.17 - 50^partita con la magia del Napoli per Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, autentico trascinatore dei partonopei, ha realizzato 25 reti, con una media di almeno 1 gol ogni due partite.

14.14 - Diramata la formazione ufficiale del Napoli. Nessuna sorpresa, confermate le nostre indiscrezioni.

(4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Zuniga; Inler, Jorginho; Insigne, Hamsik, Callejon; Higuain

14.10 - Tutto pronto nello spogliatoio del Napoli. Anche il San Paolo è pronto a supportare i propri beniamini.

14.05 - Benvenuti da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia alla diretta scritta live della seconda giornata della Serie A Tim 2014-2015. Questo pomeriggio seguiremo l’incontro del San Paolo, tra Napoli e Chievo Verona. Il Napoli vuole i 3 punti all'esordio casalingo per agganciare in vetta Roma e Juventus, contro un Chievo che non ha nulla da perdere.

13.55 - Benitez è stato chiaro nella conferenza stampa di ieri, a prescindere dai giocatori che scendono in campo, bisogna essere tutti uniti per cercare di ambire allo Scudetto, dai tifosi agli addetti ai lavori. Il tecnico spagnolo non ha risparmiato nessuno, lanciando anche un messaggio alla società partenopea e una stoccata ai tifosi: "Perché uno come Immobile deve andar via di qui? Mi piacerebbe un Napoli con tanti ragazzi napoletani perché sono i migliori. Poi però mi chiedo perchè i tifosi fischiano Insigne?" Poi un messaggio anche per Behrami, con il quale i rapporti non erano idilliaci: "Abbiamo fatto un mercato fantastico rispettando i parametri della società, siamo più forti dello scorso anno anche perché chi è andato via e adesso parla, come Behrami, era un panchinaro. Alla fine abbiamo acquistato anche il centrocampista di cui avevamo bisogno".

13.50 - Corini è conscio che la sfida di oggi sarà particolarmente ostica per il suo Chievo, ma prova comunque a motivare i suoi ragazzi: "Prepariamo le partite sempre per vincere, anche se contro un avversario forte che ha già due partite ufficiali in più, di livello Champions, e questo incide come col Genoa negli ultimi venti minuti. I rossoblù hanno perso intensità, loro hanno spinto e vinto nel finale. Questo è un vantaggio." L'allenatore clivense, ex giocatore del Napoli, sa bene quanto conti il San Paolo per la squadra azzurra: "Quella partenopea è una grande piazza, dove si vive di calcio sempre e dove la spinta dei tifosi è continua. Per chiunque è difficile venire a giocare al San Paolo, l'ambiente e caldissimo ed è in grado di fare la differenza". Il piano partita di Corini sembra scontato, i clivensi cercheranno in tutti i modi di contenere i partenopei tenendo sempre dietro la linea della palla 8-9 uomini e cercando poi la ripartenza veloce con Birsa e Maxi Lopez: "In questo momento Radovanovic può fare bene il centrocampista centrale e l'interno, sicuramente sarà della partita perchè è in grande condizione. Maxi Lopez? Ha fisicità, ti può far salire e anche attaccare la profondità. Giocheremo con due trequarti ed una punta oppure con due esterni offensivi ed una punta".

13.40 - Probabili Formazioni



Benitez come sempre farà affidamento al collaudato 4-2-3-1, e con molte probabilità schiererà lo stesso 11 che ha esordito alla prima di campionato a Genova. Insigne dovrebbe vincere il ballottaggio con Mertens, rientrato soltanto mercoledì dopo gli impegni con la nazionale belga, per lui dovrebbe esserci spazio dal 1°minuto giovedì in Europa League contro lo Sparta Praga. In difesa confermati Maggio e Zuniga sugli esterni, con Albiol e Koulibaly (in vantaggio su Henrique) centrali. Spazio ad Inler e Jorginho in mediana, con de Guzman che scalpita per una maglia da titolare. In avanti il solito Higuain, con il capitano Hamsik a supporto.



Il Chievo dovrebbe scendere in campo con un 4-3-2-1, con Birsa e Meggiorini a fare da appoggio all'unica punta Maxi Lopez. Dovrebbero partire dalla panchina Paloschi e Lazarevic, ma non è escluso il loro utilizzo a gara in corso. Difendersi sì, ma ripartire veloci per far male alla difesa del Napoli, che ha sempre patito le ripartenze degli avversari in contropiede, denunciando uno scarso equilibrio in fase difensiva. Ecco dove cercherà di colpire Corini. Per quanto riguarda il resto della squadra, tutto confermato : Bardi agirà tra i pali, Frey, Dainelli, Cesar e Biraghi a comporre la linea difensiva, mentre a centrocampo la diga sarà composta da Izco, Radovanovic ed Hetemaj. In forse Sardo, autore del gol del momentaneo vantaggio nella scorsa stagione.



13.35 - La prima giornata



All'esordio stagionale in Serie A il Napoli è riuscito a riscattare l'amara eliminazione dalla Champions League con una vittoria in zona cesarini contro il Genoa di Gian Piero Gasperini. Ci ha pensato de Guzman a scacciare gli incubi di un altro risultato che non avrebbe accontentato nessuno, soprattutto Rafa Benitez.

Il Chievo non ha potuto nulla contro la Juventus alla prima giornata. I ragazzi di Corini hanno provato a resistere, ma i Campioni in carica della Serie A sono riusciti a strappare i 3 punti grazie ad un'autorete di Biraghi. Certo non poteva esserci inizio di stagione più difficile per il Chievo, prima la Juve e poi il Napoli fuori casa.

I risultati degli anticipi della 2^Giornata giocati ieri.



Empoli - Roma 0-1



Juventus - Udinese 2-0

13.25 - Un pò di numeri



Il Napoli è in vantaggio per sei vittorie a cinque in Serie A contro il Chievo, un solo pareggio finora tra le due squadre (quello per 1-1 dell’ultimo precedente dello scorso gennaio).

Il bilancio al San Paolo vede i padroni di casa vittoriosi quattro volte, una vittoria ospite e un pareggio.

Il Napoli collezionò cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei partite casalinghe dello scorso campionato, e chiuse la stagione con quattro vittorie nelle ultime quattro gare giocate al San Paolo.

Nello scorso campionato, solo una volta il Chievo riuscì a segnare più di un solo gol in trasferta: il successo per 4-2 in casa del Livorno dello scorso aprile.

L’ultimo pareggio dei clivensi in Serie A risale al 25 gennaio scorso (18 partite fa), proprio contro il Napoli al San Paolo. I veneti hanno subito 21 tiri (inclusi i respinti) nella prima sfida della nuova Serie A, più di ogni altra squadra.

13.20 - Nella passata stagione Napoli - Chievo Verona è terminata 1-1. I clivensi con una prestazione degna di nota costrinsero la squadra di Benitez al pareggio, che arrivò soltanto nei minuti finali con Albiol. Per il Chievo goal del solito Sardo, che quando calca il terreno del San Paolo si trasforma, in stile Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

Per la partita di questo pomeriggio è stato designato dalla Figc l'arbitro Piero Giacomelli. Il fischietto triestino, 37 anni a novembre, è alla quinta stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A in Genoa-Cagliari 0-1 del 3 aprile 2011. Il signor Giacomelli, che vanta 34 presenze in serie A e 39 in B, ha arbitrato una sola volta il Napoli al San Paolo.

Pronostico



I favori del pronostico sono tutti a vantaggio del Napoli, favorito ad una quota che si aggira tra 1,30 e 1,35. Altissima la quota del Chievo (9,00), che difficilmente riuscirà a strappare qualche punto dal San Paolo. Per chi è alla ricerca di una quota più sostanziosa consigliamo la Combo 1+over 2,5.