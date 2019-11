Live Hellas Verona - Palermo in Serie A

Grazier per aver seguito con VAVEL Italia la diretta di Verona - Palermo.

Cala il sipario al Bentegodi: il Verona conquista la prima vittoria in campionato battendo - immeritatamente - il Palermo di Iachini. Un buon Palermo, sfacciato e coraggioso, che fino alla fine prova ad impattare (Iachini inserisce una punta, Belotti, per un centrocampista, Bolzoni). Passano le stagioni ma Luca Toni non passa mai e non smette di segnare mai. Lui ha riaperto i conti nel primo tempo ed un autogol di Pisano ha segnato la gara nel finale. Il Verona si porta a 4 punti mentre il Palermo rimane ad un punto. Ecco la classifica aggiornata:

94' - Triplice fischio finale: Verona batte Palermo 2-1.

91' - Nico Lopez si fa ipnotizzare da Sorrentino e sbaglia un gol praticamente fatto! Erroraccio

90' - Quattro minuti di recupero a Verona.

86' - Dybala ha otto polmoni, non due...

83' - Doppio cambio nel Palermo, Iachini prova l'all in: fuori Feddal per Makienok, 202 cm di altezza, forse butteranno un po' di palloni là davanti ora... E fuori Eros Pisano (se escludiamo l'autogo, ha giocato una buonissima partita) per N'Goyi

82' - Dybala ancora pericoloso! Tiro da 30 metri!

80' - Juanito Gomez si tocca il ginocchio e chiede la sostituzione. Dentro il difensore Rafael Marques per lui

77' - GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'HELLAS! VERONA IN VANTAGGIO 2-1 AL BENTEGODI! AUTOGOL EROS PISANO! Juanito Gomez in area aggancia un bel cross di Tachtsidis e supera Sorrentino, Pisano tocca la palla involontariamente e sfortunatamente col ginocchio mandandola in rete

76' - Fuori Halfredsson e dentro Gustavo Campanharo dal Sao Paulo (Brasile).

74' - Tiro dalla distanza di Dybala. La palla scivola al lato della porta

71' - Spunto personale di Nico Lopez che prova il tiro dal limite. La palla si infrange contro la difesa

69' - Fallo si Rafa Marquez su Belotti. Sarà punizione per il Palermo.

67' - Altro cambio: fuori Bolzoni e dentro Belotti. Cambio azzardato di Iachini. Vazquez va mezzala (il tecnico del Palermo si fida delle sue qualità atletiche ed in generale ha molta fiducia in lui per schierarlo in un ruolo diverso dal suo) e Belotti deve attaccare la profondità.

62' - E' arrivato il momento dei cambi. Mandorlini manda dentro Nico Lopez, ex Udinese, al posto di Christodoulopoulos.

61' - Era rigore per il Verona ma Rocchi non l'ha visto. Dunque l'Hellas poteva essere in vantaggio ora.

59' - E Iachini aveva previsto tutto. Ripartenza fulminante di Toni che poi si lascia cadere (o viene spinto?) in area da Terzi. Rocchi lascia proseguire ma c'è qualche dubbio. Comunque, un contatto o una caduta non sempre vogliono dire rigore.

57' - Iachini si sbraccia e dice ai suoi di fare attenzioni alle ripartenze del Verona ed è praticamente in campo ora.

56' - CHE AZIONE DEL PALERMO! Uno-due tra Barreto e Vazquez nello stretto. L'ex Reggina tenta poi il tiro ma Rafael è reattivo e attento

53' - Torna in attacco il Palermo. Vazquez prova il mAncino ma la palla finisce in tribuna

51' - Meglio il Verona ora. Ma potrebbe essere solo una realtà illusoria. Il Palermo tiene bene in difesa e l'Hellas sta prendendo coraggio.

49' - Fa girare la palla il Verona. Bel passaggio di Halfredsson per Tachtsidis che prova il tiro. Sorrentino deve allungarsi per deviare

47' - Movimento a bordocampo, si riscaldano Nico Lopez, Brivio e Belotti.

46' - E' ricominciato il secondo tempo. Palla a Rigori, palla del Palermo.

Si ripartirà con le stesse formazioni presentate nel primo tempo.

I giocatori stanno rientrando in campo. Intanto Saviola si scalda.

46' - Finisce 1-1 il primo tempo a Verona. La squadra di Iachini é nettamente la migliore in campo sopratutto grazie alle azioni dei due assi argentini Vazquez e Dybala. Il Verona fatica a trovare spazi e riesce a pareggiare il gol di Vazquez (firmato al minuto 17 su tap-in dopo un miracolo di Rafael su Dybala) solo su rigore, calciato ovviamente da Toni, grazie ad eccessive trattenute di Andelkovic sullo stesso Toni (decisione corretta). Nel secondo tempo i tifosi e Mandorlini si aspettano di più dalla propria squadra.

45' - Ci sarà un minuto di recupero al Bentegodi.

43' - Terzo ammonito della ara, indovinate chi? Ancora un sicialiano (Dybala)! Nervosismo tra la squadra di Iachini ora.

41' - LUCA TONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! CALCIO DI RIGORE PERFETTO. GUARDA SORRENTINO E POI SCEGLIE L'ANGOLO GIUSTO! ANCORA LUI, ANCORA A SEGNO CONTRO IL PALERMO! RUOTA LA MANO ATTORNO ALL'ORECCHIO!

40' - CALCIO DI RIGORE! SARA' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Andelkovic trattiene insistentemente Toni in area fino a quanto l'italiano cade. L'arbitro nno ha dubbi: penalty.

35' - Daprelà effettua un cross a rientrare dalla fascia ma Dybala é in ritardo.

32' - Sorrentino c'è! Il portiere del Palermo blocca un colpo di testa insidioso di Moras!

31' - Il secondo ammonito della gara è ancora un sicialiano: Feddal per un brutto fallo su Juanito Gomez.

28' - Eccellente partita di Eros Pisano. Ancora una volta mette al centro un bel cross per Vazquez ma l'argentino viene pescato in posizione di fuorigioco.

25' - Il Verona conquista un calcio d'angolo. Palla velenosa al centro dell'area, Bolzoni però spazza subito via

23' - Primo ammonito della gara: Daprelà (Palermo).

21' - Anche Toni ci prova! Cross di Halfredsson ma il giocatore ex Fiorentina non ci arriva

19' - Subito arriva la risposta dell'Hellas con Juanito Gomez che non si coordina alla perfezione per il destro potente

17' - GOLLLLLLLLLLLLLLL DEL PALERMOOOOOOOOOOOOO! GOL VAZQUEZZZZZZZZZZZ! Parte tutto da una grande azione di Eros Pisano che crossa basso per Dybala, quest'ultimo prova la magia di tacco, la palla viene deviata e Rafael compie un miracolo. A quel punto tutto facile per Vazquez che deve solo appoggiare dentro

14' - Bene l'inserimento di Obbadi in area ma il giocatore dell'hellas sbaglia il tiro. Meglio il Palermo in questo primo quarto d'ora

12' - Barreto innesca bene Dybala ma Moras é attento e chiude. Ottimo intervento del difensore greco

10' - Toni controlla sulla trequarti e poi effettua un passaggio errato all'indietro. Palla persa.

7' - Dybala ci prova! Il numero nove del Palermo calcia forte dal limite ma Rafael blocca in due tempi

6' - Sono quarantuno anni che le due squadre non si scontrato nel massimo campionato italiano.

5' - Ritmi blandi dopo cinque minuti di gara. Il Verona fa girare palla, il palermo studia la squadra avversaria.

2' - Inquadratura per un serio e concentrato Saviola in panchina.

20.45 - La partita è cominciata. Calcio d'inizio dei padroni di casa.

20.40 - I giocatori sono nel tunnel. Tra poco il direttore di gara darà il via a Verona - Palermo.

20.05 - Ecco anche quella dei padroni di casa. Saviola deve rimandare il suo debutto dal primo minuto, al suo posto c'è Christodoulopuolos. 4-3-3 composto da Rafael in porta; Martic, Moras, Rafa Marquez, Agostini a comporre la retroguardia; Obbadi, Tachtsidis, Hallfredsson a centrocampo; tridente formato da Christodoulopoulos, Toni, Juanito Gomez

20.00 - Abbiamo il primo XI confermato, è quello degli ospiti. Una solo novità rispetto alle probabili formazioni, fuori Bamba e dentro Feddal.Di seguito la formazione completa: Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Feddal; Eros Pisano, Bolzoni, Rigoni, Barreto, Daprelà; Vazquez, Dybala

19.55 - In attesa delle formazioni ufficiali ci godiamo le foto dagli spogliatoi. Eccone una di quello rosanero:

19.45 - Benvenuti alla diretta live e scritta di Hellas Verona – Palermo, partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il fischio di inizio é previsto per le ore 20:45 allo stadio Bentegodi della splendida città di Verona.

Nella prima giornata di Serie A, il Verona aveva pareggiato in casa dell'Atalanta (0-0), ed il Palermo aveva ospitato allo stadio Barbera la Samp strappando anch'esso il pareggio (1-1, Dybala e Gastaldello in rete). I padroni di casa si trovano attualmente al tredicesimo posto a pari punti (1) con Cagliari, Genoa, Fiorentina, Torino e Sassuolo (hanno tutte già giocato la loro seconda partita). I palermitani, invece, occupano la dodicesima posizione con un punto come tutte le altre squadre di cui sopra ed a -2 dal Cesena, undicesimo a tre punti.

19.17 - Negli ultimi cinque incontri disputati tra le mura amiche, il Verona conta due vittorie e tre pareggi: in Coppa Italia contro la Cremonese (24 agosto, 3-0, Toni, Moras e Christodoulopoulos); durante le amichevoli estive: contro lo Shakhtar (1-1, Toni e Fred), contro l'Al Khor (4-0, doppietta Toni, Nené, Rabusic) e contro il Rubin Kazan (1-1, Azmoun e Toni); infine, durante il campionato scorso, il 10 Maggio contro l'Udinese (2-2, Toni; Di Natale; Hallfredsson; Badu).

Il Palermo, invece, nelle ultime cinque partite fuori casa ha fatto l'en plein: cinque vittorie su cinque. L'ultima contro l'Apollon, in amichevole, durante l'estate (0-1, Belotti); poi l'anno scorso, in serie B, contro la Ternana (1-2, doppio Belotti), contro il Cittadella (0-2, E.Pisano ed Abel Hernandez), a casa del Novara (0-1, Vazquez) ed infine espugnato anche lo stadio Domenico Francioni del Latina (1-3, Dybala, E.Pisano e Lafferty).

19.00 - I precedenti tra le due squadre sono sei (2 vittorie del Verona, 3 del Palermo ed un pareggio): il più recente risale al 17 agosto dell'anno scorso, Coppa Italia, vinse il Verona di misura grazie alla rete del solito Luca Toni. Il 27 Novembre 2012 fu ancora il Verona ad imporsi al Barbera per 1-2 (Giorgi per le Aquile; Cocco e autogol Labrin per i Mastini). In seguito, dobbiamo percorrere la linea del tempo ed andare 10/11 anni indietro per trovare le prime vittorie del Palermo e l'unico pari tra le due: serie B, 24 Aprile 2004, Verona – Palermo 1-2; 12 Gennaio 2003, sempre campionato di serie B e sempre al Bentegodi, finì però 0-0; 31 Maggio 2003, Palermo batte Verona 2-0, ed infine 23 Novembre 2003, a casa dei rosanero finì 3-1 a sfavore degli ospiti.

L'ultimo giorno di mercato il Palermo si é assicurato due giocatori: Joao Silva (prima punta) dal Bari e Sol Bamba (difensore) dal Trabzonspor, e ne ha ceduto uno solo: Abel Hernandez (prima punta), volato in Inghilterra all'Hull City. L'affare Joao Silva era quasi sfumato perché il contratto era stato depositato circa 33 secondi dopo la fine del calciomercato e dunque la Lega non lo aveva accettato. I rosanero hanno fatto però ricorso ed alla fine il giocatore é andato a completare il reparto offensivo. Nelle ultime ore della deadline day, il Verona si é portato a casa in prestito per un anno dall'Olympiakos Javier Saviola - ex Barça e Real Madrid -, ha ufficializzato il passaggio di Brivio (dall'Atalanta) ed infine ha preso in prestito con diritto di riscatto a fine stagione Frederik Sorensen (dalla Juve).

18.49 - Mandorlini, nella conferenza pre-gara di ieri, si é esposto così: "Il Palermo? Siamo preparati, speriamo sia anche il campo a confermarlo. Mi aspetto una partita difficile. Sono trascorse ormai due settimane dalla partita di Bergamo contro l'Atalanta, abbiamo avuto solo questa settimana per preparare la partita al meglio. Capisco la curiosità dei tifosi, Javier (Saviola, ndr) ha fatto qualcosa di importante nella sua carriera ed ora è pronto, vedremo. Sa giocare e lo sa fare sempre, deve trovare il tempo e la situazione giusta. Vorrei vedere scendere in campo tutti i nuovi acqusti. Hanno voglia di entrare, da Saviola a Nico Lopez passando per Valoti e Ionita. Questo è lo spirito giusto, prima o poi l'occasione capita a tutti. Uno stadio pieno? E' sempre stato così, e di questo siamo contenti. Dovremo tirar fuori ancora più voglia e carica. I tifosi ci daranno una grande mano anche domani (oggi, ndr), ma sarà importante lo spirito della squadra che va in campo".

Il tecnico dei gialloblu non si é del tutto sbilanciato sulla formazione che vedremo in campo ma é certo che Saviola debutterà al Bentegodi. Mandorlini ha a disposizione tutti i giocatori tranne Sala, che nell'ultima seduta ha lavorato a parte e soffre ancora per il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. L'allenatore sembra deciso a riconfermare gli undici visti contro l'Atalanta a Bergamo ad eccezione di Jankovic che dovrebbe lasciare il posto proprio al "Conejo" Saviola. Questo il probabile XI:

18.44 - Queste le poche parole pronunciate invece da Iachini in sala stampa: "È un gruppo che ora dovrà consolidarsi, dovrà conoscersi. L'obiettivo è far lavorare tutti per far prendere conoscenza e certezze. Dobbiamo arrivare a dare a questi ragazzi la certezza di quello che devono fare sul campo. Bamba? Ha fatto qualche allenamento con noi, poi è partito, è tornato da un lungo viaggio e ieri si è allenato ma era molto stanco, come normale che sia. Credo di dover valutare in pochissimo tempo quale sarà stato il suo recupero, anche parlandogli. Ma in difesa abbiamo anche Andelkovic, Terzi, Feddal. Su questi ragazzi andrà fatto un lavoro profondo, dovremo farlo essendo squadra, coniugando i risultati”. L'allenatore del Palermo deve fare a meno dei difensori Muñoz e Giancarlo Gonzalez e di Della Rocca. Andelkovic, Terzi e Bamba i maggiori indiziati a formare la difesa (occhio a Feddal però). Centrocampo nelle mani di Pisano, Bolzoni, Rigoni (ex Chievo), Barreto e Daprelà. Coppia d'attacco Vazquez-Dybala con il giovane talento azzurro Belotti a partire dalla panchina.

Questi i convocatidi tutte e due le squadre. Entrambi gli allenatori hanno chiamato in causa 24 giocatori:

VERONA:



Portieri: Rafael, Benussi, Gollini.

Difensori: Rodriguez, Rafa Marquez, Sorensen, Moras, Rafael Marques, Brivio, Agostini, Martic.

Centrocampisti: Obbadi, Hallfredsson, Ionita, Valoti, Campanharo, Tachtsidis.

Attaccanti: Saviola, Toni, Jankovic, Lopez, Lazaros, Gomez Taleb, Nenè.



PALERMO:



Portieri: Fulignati, Sorrentino, Ujkani.

Difensori: Andelkovic, Bamba, Daprelà, Feddal, Lazaar, Morganella, Pisano, Terzi, Vitiello.

Centrocampisti: Barreto, Bolzoni, Chochev, Maresca, Ngoyi, Quaison, Rigoni, Vazquez.

Attaccanti: Belotti, Dybala, Makienok, Joao Silva.

Il direttore di gara sarà l'italiano Rocchi. Il meteo prevede circa 21 gradi a Verona, questa sera, ed il 56% di umidità.