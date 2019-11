Milan, la rivincita di Menez

Una vittoria del Milan pazzesca contro il Parma per 5-4 e soprattutto la prestazione di Jeremy Menez: il francese ha infatti trascinato i rossoneri al Tardini con una doppietta e con delle giocate da fenomeno, tanto da ricevere anche i complimenti al telefono del presidente Berlusconi nel post-partita.

Complimenti a chi l’ha preso: Galliani, chi ha confezionato l’affare a parametro zero. A chi l’ha ricaricato: Flippo Inzaghi. Infatti Jeremy Menez aveva dichiarato che i tempi di Roma ha sbagliato molto, sia nei comportamenti che nello stile di vita, mentre a Parigi era un uomo di Ancelotti ma non lo è mai stato di Blanc; quegli anni calcisticamente erano lontani e che ci saremmo trovati di fronte un giocatore totalmente diverso, e sinceramente in pochi ci avevano creduto a queste parole. Ora Jeremy Menez sta dimostrando con i fatti di avere avuto assolutamente ragione, valorizzato dal modulo disegnato da Pippo Inzaghi ed esaltato dalla velocità di una manovra che lo identifica come l’autentico fulcro e trascinatore. Due su due, con una magia da fenomeno che ha rinvigorito l’amore degli estimatori che ai tempi del Monaco erano convinti di aver individuato un nuovo fuoriclasse assoluto di questo sport.

Il falso nove lo ha fatto, ancora, Jeremy Menez. Il francese, sul quale molti geni del web ironizzavano con la sciarpa e l’hashtag “we are parametri zero”, ha messo in mostra una prestazione favolosa dove ha fatto vedere tutto il suo repertorio.Con il Parma ha fatto tutto: attaccante, esterno, regista e anche il mago: appunto quando un gol diventa magia: l' attaccante francese del Milan segna un gol con un perfetto colpo di tacco

Al termine di Parma-Milan Jérémy Ménez ringrazia il tecnico rossonero :“Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo rischiato un po’ troppo secondo me, perché noi abbiamo fatto la partita e abbiamo preso quattro gol un po’ strani. Alla fine abbiamo vinto ed è quello che conta. Non abbiamo mollato niente e quello è il bello, io sto provando a fare il mio al massimo e aiutare la squadra, oggi siamo riusciti a fare una bella partita, ma abbiamo sofferto tanto. Sono cambiato già da due o tre anni, ma la gente ha un’immagine di te e resta con quell’immagine, io mi sento bene, questa squadra mi ha aiutato tanto e mi sento bene; l’allenatore mi ha aiutato tanto e ringrazio anche lo staff. Ora dobbiamo riposare, la prossima partita sarà difficilissima, la Juve è una grandre squadra, oggi abbiamo sofferto ma è una bella vittoria”. Pippo Inzaghi, ha elogiato Jeremy Menez per la prestazione e lo splendido gol realizzato: "Quella di Menez - ha dichiarato il mister - è una rete geniale, come lui. È arrivato a parametro zero ma nessuno se ne è accorto. Si pensa che un giocatore a parametro zero sia in declino, ma se sono tutti come lui e Alex ben vengano".Al termine della partita il presidente del Milan Silvio Berlusconi ha telefonato ad Adriano Galliani per fare i complimenti alla squadra. Il dirigente rossonero ha poi passato a Menez il cellulare. Il colloquio telefonico fra Berlusconi e l'attaccante francese è durato circa un minuto.

Menez ci riprova, lo fa con la maglia rossonera ed è convinto di farcela. In barba a chi non gli aveva creduto nemmeno due mesi fa. Jeremy, l’ex testa calda che ha conquistato i cuori dei milanisti.