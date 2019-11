Live Juventus - Malmo in di Champions League

22.45 - Per stasera è davvero tutto, la Juventus batte 2-0 il Malmo in casa e comincia alla grande la propria Champions. Grazie da Vavel e Giorgio Dusi, a tutti una serena notte.

22.43 - Vista la vittoria dell'Olympiakos in casa contro l'Atletico Madrid, la Juve è in testa al girone insieme ai greci. La prossima gara sarà al Calderon per i bianconeri.

22.42 - Tevez dichiara a caldo: "fiero di giocare con questa maglia, do sempre il massimo. Ho giocato dietro ogni tanto anche troppo, devo imparare ad arrivare di più alla porta. Il girone è complicato e lo sappiamo, nessuno è facile da battere."

22.40 - A 1988 giorni e 1002 minuti di gioco dall'ultimo gol in Champions League, è una doppietta di TEVEZ a regalare ai bianconeri il successo. Primo tempo sofferto e senza spazi, nel secondo tempo grande calcio e vittoria ultrameritata.

22.38 - FINISCE QUA! 2-0 PER LA JUVE SUL MALMO!

90+2' - Romulo prova la fuga palla al piede, troppo veloce per i suoi stessi compagni.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - Doppio cambio per Allegri: standing ovation per Lichsteiner e soprattutto per Tevez, dentro Giovinco e Romulo, che esordisce.

89' - Esecuzione magistrale di Tevez, che firma la sua doppietta: palla sul lato del portiere e 2-0.

89' - ANCORA L'AAAAAAAAPAAAAACHEEEEEEEEEEEEEE!!!! CHE PUNIZIONE DI TEVEEEEEEEEEEEEZZZZ!!!!!!!!

88' - LA FUGA DI MORATA! Lascia sul posto Johansson e poi viene steso al limite dell'area da Helander, ammonito.

88' - Bonucci chiude su Mehmeti dopo una grande iniziativa di Linderholm.

85' - Primo cambio nella Juve: fuori un tutto sommato positivo Llorente, dentro Morata.

83' - OLSEN COL DOPPIO MIRACOLO SU LLORENTE! Prima di testa e poi di tacco sulla respinta ci aveva provato il navarro.

81' - Hareide finisce i cambi: dentro Rakip per Eriksson.

80' - Da fuori ci prova ancora Tevez: la palla esce, e non di poco.

78' - DOPPIA OCCASIONE PER LA JUVE! Prima Evra mette al centro una palla perfetta per Llorente e Pogba, che arrivano in ritardo per millesimi, poi ancora incursione di Lichtsteiner che serve ancora Pogba, che ha un controllo difficile.

77' - Llorente subisce due falli in meno di un minuto difendendo palla.

74' - I ritmi sono scesi molto ora, Allegri potrebbe preparare qualche cambio.

72' - Cambio nel Malmo: fuori Thelin e dentro Kroon. Male oggi l'attaccante di origini africane.

70' - CHE OCCASIONE PER LICHTSTEINER! Cross splendido, di prima, di Evra, in mezzo arriva lo svizzero ma di testa in tuffo impatta malissimo.

66' - Pogba la prova da fuori area, ma la palla rimbalza male e il tiro finisce sul fondo.

64' - Continua ad attaccare la Juve, ora si aprono gli spazi.

61' - GOL REGOLARE ANNULLATO AI BIANCONERI! Azione splendida della Juve con il solito taglio di Lichtsteiner, che stavolta riesce a recapitare a Llorente, con lo spagnolo che la appoggia in porta, ma il guardalinee vede malissimo e annulla un gol regolare.

59' - MILLENOVECENTOOTTANTOTTO GIORNI DOPO! Uno-due splendido tra l'Apache ed Asamoah, con l'assist di tacco del Ghanese in area, e il numero 10 batte Olsen.

59' - SI SBLOCCA TEVEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEZ!!!!! JUVE IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!

57' - Bonucci a terra dopo esser caduto male, dolore al collo per il centrale bianconero.

56' - A destra la Juve ha sempre delle autostrade che si aprono, ancora Tevez prova a chiamare Lichtsteiner al taglio, senza risultato.

55' - Asamoah ancora una volta cerca il jolly dalla distanza, ma per Olsen non ci son problemi.

53' - Primo cambio per il Malmo: fuori Rosenberg, acciaccato, e dentro Mehmeti, ex Palermo e Novara.

51' - JOHANSSON SUL CROSS DI LICHTSTEINER! Ancora Pogba, ancora palla dentro per il solito taglio dello svizzero, che la mette bassa al centro e permette la chiusura del centrale.

50' - Llorente salta più in alto di tutti su azione da calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa è debole e Olsen va in presa facile.

47' - Palla deliziosa di Pogba per Llorente, che però è scattato di poco in offside.

46' - Ricomincia da un altro cross di Lichtsteiner la Juve, Olsen tranquillo in uscita bassa.

21.48 - SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo.

21.46 - Squadre in campo, per ora però nessun cambio.

21.45 - Movimenti sulle panchine, vedremo se la Juve proverà nuove armi per aprire la scatola.

21.36 - Tevez è stato sicuramente il migliore tra i bianconeri, cercando più di tutti l'iniziativa. Troppo impreciso Lichtsteiner.

21.32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Partita complicata per la Juve, il Malmoe si difende tutto dietro la linea del pallone e concede pochissimi spazi.

45+2' - OLSEN COL BRIVIDO! La punizione di Bonucci si infrange sulla barriera, ma sulla corta respinta ancora il centrale bianconero prova la botta: il portiere del Malmoe rischia di farsela passare sotto le gambe ma riesce a tenerla lì.

45+1' - Ottima azione della Juve che però non riesce mai ad andare al tiro, ma poi Eriksson ingenuo stende Marchisio ai 22-23 metri: punizione interessante per chiudere il primo tempo.

44' - OCCASIONE ENORME PER LA JUVE! Illuminante il solito Tevez che pesca il taglio del solito Lichtsteiner, in area però lo svizzero sbaglia l'assist per Asamoah, che era solo davanti alla porta sguarnita.

40' - Bella azione della Juve, ma Lichtsteiner è impreciso nell'ultimo passaggio verso Pogba, che trova il modo di guadagnar comunque un corner.

39' - Calata l'intensità in questi minuti.

36' - Schema da corner che fallisce, la palla colpisce l'arbitro.

35' - Llorente in area difende bene la palla e prova a girarsi, trovando una deviazione che mette qualche brivido ad Olsen.

34' - Si fa vedere il Malmo, ancora con Eriksson, che da fuori area non trova la porta.

33' - Ancora Tevez cerca la porta da fuori, larghissima la palla però.

31' - CI PROVA LA JUVE! Pogba trova con un bel pallonetto Lichtsteiner che dal fondo mette al centro di prima, sul primo palo taglia Tevez ma il controllo è complicato e la palla va sul fondo.

29' - Terzo tentativo di Asamoah da fuori area dopo una buona sponda di Llorente, ma palla ancora una volta alta.

27' - Bonucci sbaglia il lancio lungo: pochissimi spazi per la Juve.

23' - Eriksson stende Pogba in mezzo al campo, secondo ammonito per il Malmo.

22' - Prova Tevez da fuori dopo una bella finta: risponde Olsen.

18' - BUFFON SALVA LA JUVE! Eriksson sorprende tutti sul secondo palo su un cross dalla destra e prova di prima col destro, il numero uno in uscita la respinge col piede.

17' - Grande palla di Marchisio per Pogba! Il numero 8 prova il tocco sotto per il taglio in area del francese, che però controlla aiutandosi con il braccio.

16' - Cannonata di Asamoah dai 30 metri, palla alta non di molto. Olsen era stato sorpreso.

15' - Ritmi bassi in questa fase, la Juve continua a far girare palla, gli svedesi cercano più di andare in contropiede.

12' - Ancora Lichtsteiner prova a cercare in area qualche inserimento sul primo palo: Olsen la fa sua senza problemi.

11' - Riesce a spazzare la difesa bianconera senza correr pericolo. Tanti saltatori a disposizione degli svedesi.

9' - Pogba a terra, il Malmo gioca e guadagna un corner. Giallo poi per Konatè, autore del brutto fallo sul centrocampista francese.

8' - Llorente va al colpo di testa su cross ancora di un propositivo Evra, Olsen respinge, ma c'era fuorigioco.

7' - Ancora Evra cerca il cambio di gioco, ma sbaglia tutto.

5' - Evra prova il tiro, Tinderholm respinge e prova ripartire, ma perde palla.

4' - Palla pericolosa al centro di Pogba, rasoterra, ma nessuno tocca. Prima occasione della gara.

2' - Partenza aggressiva della Juve, che cerca i cross da destra per Llorente.

1' - Pogba cerca il cross per Llorente, chiude la difesa del Malmo.

20.45 - SI COMINCIA! Parte l'avventura della Juve in Champions League.

20.44 - Tutto pronto al fischio d'inizio: primo pallone della partita che sarà giocato dalla Juventus.

20.42 - I brividi dell'inno della Champions League a Torino.

20.42 - CI SIAMO! Juventus e Malmoe arrivano sul terreno di gioco dello Juventus Stadium.

20.38 - Le squadre sono pronte nel tunnel.

20.33 - Ricordiamo la composizione della panchina bianconera: Storari, Romulo, Padoin, Ogbonna, Coman, Giovinco, Morata.

20.31 - Rientrano negli spogliatoi le squadre a pochi minuti dal calcio d'inizio.

20.25 - Ecco le dichiarazioni di Beppe Marotta, AD bianconero: "normale avere pressione quando si gioca una competizione importante. Il gruppo ha fatto esperienza in Champions, e abbiam completato l'organico con giocatori di qualità."

20.19 - Nel frattempo le squadre sono in campo per il riscaldamento, lo stadio va riempiendosi, anche se non ci sarà il tutto esaurito.

20.16 - La nuova Juve di Allegri nelle prime due uscite ha tenuto di media il 64% di possesso palla, migliorando il 56% dello scorso anno. Segnale che Allegri vuole far giocare di più la palla.

20.12 - Ecco anche l'undici del Malmo, con Halsti, centrocampista, che viene arretrato sulla linea dei difensori, per giocare di fatto a specchio.

20.05 - Arrivano le formazioni ufficiali: la Juventus si schiera esattamente come previsto, con il 3-5-2 annunciato alla vigilia, con Asamoah interno di centrocampo come unica vera novità, viste le assenze.

20.00 - Buonasera da VAVEL e Giorgio Dusi, e benvenuti a questa diretta live di Champions League. Stasera comincia il cammino europeo della nuova Juventus di Max Allegri, che affronta in casa il Malmo.

I bianconeri hanno iniziato alla grande la stagione, ottenendo due vittorie in due partite di campionato, rispettivamente in trasferta contro il Chievo (1-0 con autorete di Bardi) e in casa contro l'Udinese (2-0 con gol di Tevez e Marchisio). Prestazioni positive entrambe, soprattutto in fase difensiva: nessun gol subito e pochissimi pericoli corsi, con Buffon chiamato solo una volta al grande intervento, per la precisione nel secondo tempo di Verona in un tu-per-tu con Maxi Lopez. Per il resto, pochi rischi e tanto possesso palla che ha fruttato diverse occasioni da gol, poco sfruttate dagli attaccanti, anche se proprio a Verona sono arrivati tre legni nella sola prima frazione di gioco.

19.50 - La stagione degli svedesi è già giunta alla 23esima giornata, e il Malmo è capolista con 49 punti, a +5 sulla prima inseguitrice, l'AIK Solna, con 46 gol fatti e 23 subiti. Protagonisti principali sono il centrocampista Forsberg e la punta Markus Rosenberg, che abbiamo imparato a conoscere in Germania, quando ha vestito la maglia del Werder Brema, seguito da parentesi poco positiva al West Bromwich, prima di tornare nella squadra in cui è cresciuto. Per quanto riguarda Forsberg, l'esterno sinistro (o anche destro) arrivato lo scorso anno ha messo insieme già 10 gol, tanti per non essere un attaccante.

La squadra di Hareide è ritornata a disputare la Champions League dopo 24 anni dall'ultima partecipazione, quando riuscì a eliminare l'Inter dei record di Giovanni Trapattoni, vincendo 1-0 in casa e pareggiando per 1-1 a San Siro. Sulla panchina degli svedesi c'era un Roy Hodgson che si stava affacciando al grande calcio. Il miglior risultato europeo del Malmo è sicuramente la finale di Coppa dei Campioni raggiunta nel 1979, prima di essere sconfitta dal Nottingham Forest di Brian Clough. La qualificazione quest'anno è arrivata grazie alle vittorie nei preliminari su Ventspils, Sparta Praga e Red Bull Salisburgo, quest'ultima ribaltando il 2-1 ottenuto in terra austriaca con un secco 3-0 allo Swedbank Stadion, grazie a una doppietta di Rosenberg.

19.40 - Sulla carta l'impegno per la Juventus è comunque facile, soprattutto perchè allo Stadium sono riuscite a vincere solo tre squadre in tre anni: Inter, Sampdoria e Bayern Monaco. L'obiettivo stagionale per la Champions non è semplicemente fare meglio dell'anno scorso, quello è un obbligo, vista l'eliminazione al primo turno per mano del Galatasaray. Allegri ha raggiunto come risultato migliore i quarti di finale con il Milan nel 2012, eliminato poi per mano del Barcellona, come successe anche la stagione successiva, ma agli ottavi. In generale il bilancio europeo dell'allenatore bianconero è di 10 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte. C'è bisogno di un segnale forte, visto che nelle ultime 8 partite di Champions della Juve è arrivata solamente una vittoria, in casa contro il Copenhagen.

Tra le due squadre non sussiste alcun precedente, l'unica volta che la Juventus ha incontrato una squadra svedese era la stagione 2004/05, quando nei preliminari di Champions trovò il Djurgardens. Finì 2-2 all'andata a Torino, mentre al ritorno in Svezia i bianconeri ebbero la meglio per 4-1. Ecco la sintesi della partita:

19.30 - Passiamo ora alle formazioni, partendo dalla Juventus. Allegri deve fare a meno di Pirlo e Vidal, che non sono stati nemmeno convocati per infortunio, ma le loro situazioni sono in miglioramento. Assente anche Marrone, mentre Pereyra, che ha esordito sabato con un'ottima prestazione, è squalificato. Barzagli recupera e dovrebbe andare in panchina, mentre invece Chiellini è a disposizione e partirà dal primo minuto. Aggregato alla prima squadra anche il primavera Mattiello, difficilmente comunque troverà spazio in panchina.

Nel 3-5-2 Allegri schiera quindi davanti a Buffon la difesa a tre con Caceres a destra, Chiellini a sinistra e Bonucci al centro; sulle fasce agiscono Lichtsteiner ed Evra, con Marchisio nella posizione di regista, mentre a fianco lui ci sono Pogba e Asamoah, alla prima da interno, dopo due stagioni in cui è sempre stato impiegato da esterno sinistro. Davanti nessun dubbio: Tevez e Llorente.

19.20 - Si schiera specularmente il Malmo, anch'egli con la difesa a tre, che sarà più a 5, visto che la squadra di Hareide giocherà una partita difensiva, puntando sulle ripartenze e sui calci piazzati, su cui Rosenberg può sfruttare la sua stazza. In porta va quindi Olsen, con davanti a lui il trio formato da Johansson, Helander e Halsti, mentre le fasce sono occupate da Tinnerholm e Konate, che sostituisce l'assente Ricardinho; Forsberg, accentrato rispetto al solito, gioca in mediana con Eriksson e Adu, mentre davanti, di fianco al suddetto Rosenberg, c'è Thelin, che potrebbe partire più arretrato per dare manforte al centrocampo e marcare a uomo Marchisio.

Allegri è apparso sicuro di se e dei suoi ragazzi nella conferenza stampa della vigilia: "Non bisogna fossilizzarsi sulla presunta mancanza di mentalità europea juventina. Siamo una grande squadra, dobbiamo cercare di rimanere a livello delle big in Champions. Sono partite diverse che vanno interpretate diversamente rispetto a quelle di campionato. In Europa le squadre giocano per vincere, c'è meno tattica e più velocità. Se mi sento un allenatore più da Champions o da campionato? In Europa non ho ancora vinto nulla, in Italia ho conquistato uno scudetto. È il mio quinto anno in Europa, ho ancora molto da fare e spero di farlo con la Juve. Abbiamo un girone semplice all'apparenza, ma si diceva così anche l'anno scorso, poi la Juve non ha passato il turno. In Europa non ci sono partite facili. Il Malmoe è più avanti per quanto riguarda la condizione, dobbiamo puntare sull'attenzione, la tecnica e la sicurezza difensiva. Abbiamo una rosa competitiva per andare avanti in Champions e campionato; nel calcio non c'è nulla di proibitivo".

19.10 - Sarà l'esordio stagionale per Chiellini, dopo la squalifica e l'infortunio: "Mi alleno senza nessun fastidio. Abbiamo grande voglia di stupire ed entusiasmo per fare grandi cose. Stiamo cercando di ridurre al minimo gli errori e nelle ultime 2 partite abbiamo fatto primi tempi bellissimi, questa è la strada. Anche in Europa dobbiamo continuare a lavorare sulla solidità difensiva."

Punta invece sulla pressione Hareide, allenatore norvegese del Malmo: "La Juve deve vincere ad ogni costo, noi non abbiamo la stessa pressione. Loro non sono ancora entrati nel vivo della stagione e questo può essere un vantaggio per noi. Siamo abituati a giocare ogni tre giorni e i nostri attaccanti sono i migliori di Svezia. Dovremo cercare di sfruttare i calci piazzati e puntare sulla velocità delle giocate. Contro una squadra come la Juve non si può pianificare nulla, si può solo cercare di fare del proprio meglio."

19.00 - Tra i migliori attaccanti c'è sicuramente Rosenberg, tornato in patria dopo 9 anni in giro per l'Europa: "Contro una squadra come la Juve non si può pianificare nulla, si può solo cercare di fare del proprio meglio. Incontrare le squadre migliori permette di crescere".

L'arbitro della gara sarà il polacco Szymon Marciniak. Il fischietto classe ’81 non ha mai arbitrato la Juventus, ma negli anni passati ha già incontrato Lazio e Fiorentina nelle fasi a gironi di Europa League e, più recentemente, il Torino in una delle due gare valide per i preliminari sempre di Europa Leauge. Marciniak sarà affiancato dai guardalinee Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz e da Radoslaw Siejka, quarto uomo. Paweł Raczkowski e Tomasz Musiał saranno i giudici di porta.