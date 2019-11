Champions League, il ritorno della Roma dopo quattro anni

E’ il momento dell’esordio in Champions League anche per la Roma, che ritorna nella massima competizione europea dopo un’assenza di 4 anni. Grande atmosfera si respira nella capitale,i tifosi avvertono il grande momento, l’entusiasmo e la voglia di far bene, soprattutto di stare vicino alla squadra. I giallorossi ospiteranno il Cska Mosca, ovvero la squadra più abbordabile del girone che comprende anche Bayern Monaco e Manchester City. Vincere è fondamentale per conquistare subito punti preziosi in chiave qualificazione.

Totti: "Fare come l'Atletico Madrid non sarebbe male- All'Olimpico saranno in 60 mila a spingere i giallorossi contro i russi del Cska Mosca. In attesa della carica della curva, sono Rudi Garcia e Francesco Totti a far salire l'adrenalina per la prima notte europea del ciclo americano.Se il tecnico francese ammette: "Il Cska non è la squadra più debole del girone, ma mi aspetto di giocare con entusiasmo e gioia. Abbiamo lottato tanto lo scorso anno per essere in Champions: godiamocela". il capitano gli fa eco: "Il girone è difficile, ci piace: lo affronteremo a viso aperto. Noi come l'Atletico Madrid? Sarà il campo a dirlo. Noi cercheremo di fare bella figura, di entrare in campo e giocare come sappiamo fare. Affrontiamo squadre forti e blasonate, ma cerchiamo e speriamo di fare quanto ha fatto l'Atletico Madrid. Non sarebbe male".

Georgi Milanov, centrocampista del CSKA Mosca, ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma di Champions League: "Siamo ottimisti. La Roma è un'ottima squadra, nonostante Daniele De Rossi sia squalificato. Non ho mai giocato contro di loro, ma sono stato a Roma. Ci saranno i nostri tifosi allo stadio, sono certo che ci aiuteranno"

I giallorossi arrivano al match carichi dopo la vittoria in trasferta contro l’Empoli e vogliosi di fare bene nella prima uscita stagionale nella massima competizione europea. La Roma ha svolto l’ultima seduta di allenamento prima del match di domani sera all’Olimpico contro il Cska Mosca, Garcia ha così potuto avere le ultime indicazioni prima di stilare la lista per le convocazioni e decidere l’undici che andrà in campo. Recupera per il match invece Gervinho che si è allenato con i compagni, addirittura Garcia potrebbe schierarlo come titolare con Iturbe sulle fasce, Totti al posto di Destro come terminale offensivo.De Rossi invece è squalificato e al suo posto dovrebbe esserci Keita, vicino a Pjanic e Nainggolan Davanti a De Sanctis, giocheranno Maicon, Manolas, Astori e Torosidis, preferito sulla sinistra a Cole

Leonid Slutski punta sul 4-2-3-1, che però sarà orfano della stella Dzagoev e di Wernbloom, anch'essi fermati dal giudice sportivo. - Nel suo 4-2-3-1, Slutski dovrebbe optare per una linea difensiva composta da Fernandez, Ignashevich, Berezutski e Nababkin davanti ad Akinfeev;Natcho e Milanov formeranno la cerniera di centrocampo, con Tosic, Eremenko e Musaalle spalle di Doumbia, che si alternerà con il nigeriano nel ruolo di prima punta.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Manolas, Astori, Torosidis; Pjanic, Keita, Nainggolan; Iturbe, Totti, Gervinho. A disp. Skorupski, Cole, Holebas, Yanga-Mbiwa, Florenzi, Destro, Ljajic. All: Rudi Garcia

CSKA MOSCA (4-3-2-1): Akinfeev; Fernandes, V. Berezutski, Ignashevich, Nababkin; Milanov, Natcho, Eremenko; Tosic, Musa; Doumbia. A disp. Chepchougov, Chernov, Efremov, Panchenko, Makarov, Bazeliuk. All: Slutski

Arbitro: Borbalán (ESP). Ass: Martínez (ESP), Alonso (ESP); Add: Del Cerro (ESP), Manzano (ESP); IV: Miranda (ESP)



L'unico precedente tra Roma e CSKA Mosca risale alla Coppa delle Coppe 1991/92: A spuntarla furono i giallorossi che vinsero a Mosca con il risultato di 1-2 per poi perdere in casa 0-1. La Roma partecipa alla Champions League per l'8a volta, l'ultima apparizione fu nella stagione 2010/2011. Il miglior risultato ottenuto dai giallorossi nella competizione è il raggiungimento dei quarti di finale, nel 2006/07 e nel 2007/08, quando in panchina c'era Luciano Spalletti. Un precedente anche per Rudi Garcia ai tempi del Lille nella fase a gironi di Champions del 2011/12: 2-2 in Francia e vittoria all'inglese (0-2) in Russia. Ma non bastò, perché il Lille arrivò ultimo, mentre il Cska secondo. Il bilancio della Roma contro le squadre russe è di 5 vittorie, 0 pareggi e una sola sconfitta; mentre quello del Cska contro le italiane è di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Anche il CSKA Mosca partecipa per l'8a volta alla Champions League: il miglior risultato è datato 2009/10, nella prima stagione dell'allenatore Leonid Slutsky, che portò la squadra fino ai quarti di finale (dove fu eliminata dall'Inter di Mourinho).