Europa League, parte bene la Fiorentina: 3-0 al Guingamp

Comincia bene l'avventura europea della Fiorentina, che supera 3-0 il Guingamp nel primo match del gruppo K. Al Franchi, la squadra di Montella passa in vantaggio grazie ad un colpo di testa di Vargas (34') mentre i francesi restano presto in 10 per l'espulsione di Diallo (doppio giallo al 38'). Nella ripresa i viola raddopiano con Cuadrado (67'), servito da Pizarro. Il 3-0 finale lo segna Bernardeschi (88').I viola hanno conquistato la prima vittoria stagionale e i primi gol; in campionato finora hanno ottenuto un pareggio interno contro il Genoa, perdendo a Roma per 0-2. Il Guingamp era reduce da un inizio di Ligue1 decisamente deficitario, appena 6 punti in cinque gare di campionato non rappresentano di certo un gran bottino.

La Fiorentina ha un evidente predominio territoriale, ma il Guingamp si difende in maniera ordinata: Al 19' rete annullata a Gomez per evidente posizione di fuorigioco. Al 23' Cuadrado tenta il pallonetto dalla destra, blocca Samassa. Al 28' bel cross di Vargas a centro area, ma Gomez, pressato dai difensori, non riesce a colpire di testa. . Al 34′ passa la Fiorentina, grande lavoro di Kurtic che crossa dal fondo, ottimo il blocco di Gomez in mezzo all’area avversaria, arriva Vargas che di testa batte Samassa. Al 38' secondo giallo per Diallo per fallo su Pizarro e conseguente espulsione, Fiorentina in superiorità numerica. Al 44' Gomez conquista un calcio di punizione da posizione invitante, si presenta sul pallone Cuadrado che spedisce l'appoggio di Pizarro sulla barriera. Scocca il 45', l'arbitro assegna 2' di recupero e termina il primo tempo. Fiorentina – Guingamp: risultato parziale 1 a 0. La viola legittima il suo vantaggio sul finire della prima frazione, i francesi tendono a chiudersi senza lasciare spazi.

Inizia la ripresa, fuori Borja Valero, dentro Badelj. Al 4' corner per la Fiorentina e ce spreca una doppia occasione con Gomez e Cuadrado, ottimo lo spunto di Kurtic che ha innescato l'azione. . Al 64′ primo tiro del Guingamp, salva bene Tatarusanu su Beauvue e disinnesca la palla gol dei francesi. Al 67′ la Fiorentina raddoppia: grande apertura di Pizaro che imbecca Cuadrado, il colombiano stoppa bene il pallone e subito punta la porta, destro secco e palla in rete. All’87 i viola trovano il terzo gol con Bernardeschi’ che stoppa al limite dell’area, si accentra e scarica il sinistro, grande gol per lui, primo ufficiale con la maglia gigliata. Scocca il 45', l'arbitro assegna 2' di recupero. Termina l'incontro. Fiorentina – Guingamp: risultato finale 3 a 0. I Viola conquistano agilmente la vittoria. Buoni i debutti di Kurtic e Badelj.

Il primo gol di Vargas

Il raddoppio di Cuadrado

il 3-0 di Bernardeschi