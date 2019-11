Milan, in cerca di conferme contro l' Empoli

Dopo il primo passo falso contro la Juve, il Milan è atteso questa sera alla riscossa con il ben più facile Empoli. Archiviata la sconfitta di misura contro la Juve, è già tempo di guardare avanti e di rimettersi al lavoro; il campionato, infatti, non concede pause.

Inzaghi "Morale sempre altissimo, con la Juve grande gara"- Il tecnico rossonero ha archiviato la partita contro la Juventus,e pensa già alla sfida contro i toscani: "L'Empoli ha fatto 3 ottime partite. Ci aspetta una partita difficile. A Udine meritava di passare in vantaggio. Ho visto la partita di sabato: hanno avuto la gara in mano per 85 minuti. E' ben organizzata, sarà una gara insidiosa. Siamo carichi, siamo in un momento positivo e cerchiamo di rimanere carichi.Non posso pensare dopo l'Empoli. Si va sempre a cercare il pelo nell'uomo, non deve essere così per noi. Ora stiamo acquisendo certezze, sarebbe importante fare una bella gare domani. Il campo ci dirà se l'abbiamo preparata nel modo migliore".

Sarri: "La Serie A non perdona"- Il tecnico dell'Empoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan. : "Veniamo da buone prestazioni, ma ancora ci manca qualcosa per raccogliere quanto abbiamo espresso. Affronteremo una squadra che in questo momento sta giocando con grande umiltà. Quest´anno ho visto un atteggiamento diverso, di una squadra disposta anche a soffrire ma allo stesso tempo ripartire e forte. Hanno nomi importanti, ma noi non dovremo farci impressionare da questo, cercando di ripetere le prestazioni fatte ed evitare certi errori. La Serie A non permette errori e dobbiamo riuscire a fare qualcosa di meglio per portare a casa i risultati"

Per la sfida contro l’Empoli, Filippo Inzaghi è pronto a cambiare almeno quattro uomini rispetto alla formazione che è scesa in campo sabato sera contro la Juventus. Cambi necessari per attuare un po’ di turnover: hristian Abbiati confermato in porta, come confermati tre giocatori su quattro rispetto alla Juventus. Ignazio Abate, Mattia De Sciglio eCristian Zapata sarà il centrale al fianco del quale Daniele Bonera tornerà titolare dopo aver scontato la giornata di squalifica, quindi andrà in panchina Adil Rami. In mezzo al campo, debutterà Marco Van Ginkel che, con ogni probabilità, prenderà il posto di Sulley Muntari. A completare il reparto di mediana ci saranno Andrea Poli e Nigel De Jong. Infine in ’attacco confermato Keisuke Honda (che potrebbe riposare contro il Cesena) e i nuovi acquisti, Giacomo Bonaventura e Fernando Torres, alla sua prima da titolare in maglia Milan.

EMPOLI (4-3-2-1): Sepe, Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui, Croce, Valdifiori, Vecino, Verdi, Zielinski, Tavano.

A disposizione: Bassi, Pugliesi; Laurini, Perticone, Bianchetti; Signorelli, Moro, Laxalt, Guarente, Pucciarelli; Maccarone, Aguirre.

Allenatore: Sarri.

MILAN (4-3-3): Abbiati, Abate, Bonera, Zapata, De Sciglio, Poli, De Jong, Van Ginkel, Honda, Torres, Bonaventura.

A disposizione: Agazzi, Gori, Rami, Mexes, Albertazzi, Zaccardo, Armero, Muntari, Menez, Niang, Pazzini, El Shaarawy.

Allenatore: Inzaghi.

Toscani reduci dal primo punto: 2-2 sul campo del Cesena, ma in casa contro il Milan non hanno mai vinto: 4 pari e 5 ko. Il Milan non pareggia da 12 gare di Serie A, con 9 vittorie e 3 sconfitte. i precedenti delle ultime sfide giocate tra Empoli e Milan al Castellani nel girone di andata, gli ex del presente e del passato, gli episodi che hanno fatto la storia e gli ultimi incontri delle due squadre:

EMPOLI-MILAN, GLI ULTIMI 5 INCONTRI DISPUTATI NEL GIRONE D’ANDATA:

Stagione 2006/07, 12^ giornata: Empoli-Milan 0-0

Stagione 2005/06, 9^ giornata: Empoli-Milan 1-3

Stagione 2003/04, 12^ giornata: Empoli-Milan 0-1

Stagione 2002/03, 12^ giornata: Empoli-Milan 1-1

Stagione 1998/99, 16^ giornata: Empoli-Milan 1-1

GLI EX TRA EMPOLI E MILAN:

Nell’Empoli: Simone Verdi (è cresciuto nel settore giovanile Rossonero),Romano Perticone (cresciuto nel settore giovanile Rossonero sino al 2005) e Massimo Maccarone (cresciuto nel settore giovanile Rossonero) Nel Milan: Ignazio Abate (all’Empoli nel 2007/2008), Riccardo Saponara(all’Empoli dal gennaio 2009 al 2013)