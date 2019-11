Live Empoli - Milan in Serie A

Siamo arrivati alla conclusione. L'anticipo della 4^giornata di Serie A si conclude con un pareggio tra Empoli e Milan: al Castellani finisce 2-2. La nostra diretta scritta finisce qui. Grazie per aver seguito questo live match con noi e speriamo di poter vivere insieme con voi anche le prossime partite di campionato. Un saluto dunque dalla redazione di VAVEL e dal sottoscritto, Andrea Panzeri. A breve l'articolo post-partita sempre sulla nostra piattaforma. Grazie, buona notte e alla prossima partita.

LA LETTURA TECNICO-TATTICA: Il Milan ha sofferto tantissimo la dinamicità dell'Empoli capace, fino al gol del 2-2, di pressare altissimo e di non far giocare i centrocampisti rossoneri. Con van Ginkel in campo e il 4-3-3 come modulo, la squadra di Inzaghi non è stata capace di creare nessuna azione offensiva mentre, dopo l'ingresso di Bonaventura, con il 4-2-3-1 ha fatto decisamente meglio. Tutte le azioni offensive del Milan si sono sviluppate, in ogni caso, sulla fascia destra: timida la prestazione di De Sciglio, devastante invece Abate, soprattutto nella ripresa. Proprio dal suo piede sono arrivati i due assist della gara, quello per il colpo di testa di Torres e quello che ha liberato il diagonale di Honda. Il giapponese non è stato protagonista di una prestazione irresistibile ma ha confezionato un gol importantissimo ed è già a quota 3 reti segnate dopo sole 4 partite! Per quanto riguarda El Niño, il nuovo numero 9 rossonero ha dimostrato di essere ancora un grandissimo centravanti, il campione ammirato con le maglie di Atletico Madrid e Chelsea. Il suo gol e la prestazione da vero leader lo hanno dimostrato.

MILAN DAI DUE VOLTI- I rossoneri per quasi un tempo sono stati in balia dell'Empoli, che ha rischiato addirittura di dilagare. Il grandissimo gol di Fernando Torres, poco prima dell'intervallo, ha rianimato il Milan e nel secondo tempo, dopo un'inizio ancora stentato, la squadra di Inzaghi ha trovato il pareggio con un bel diagonale di Honda. Da quel momento è stato dominio del Diavolo che ha schiacciato i padroni di casa nella propria metà campo. Solo la traversa sul tiro di Menez, e un pò di sfortuna, hanno impedito al Milan di completare la rimonta e vincere la partita. Ai rossoneri servivano i 3 punti ma, per come si era messa la partita, il pareggio finale non è un risultato da disdegnare. Il match del Castellani ha sottolineato che la squadra è ancora in costruzione: lo spirito e la voglia ci sono ma alcuni limiti sono evidenti e bisognerà lavorare duro per migliorare.

FT - FINISCE QUI! PAREGGIO PER 2-2 TRA EMPOLI E MILAN AL CASTELLANI!!! I PADRONI DI CASA PORTANO A CASA UN PUNTO IMPORTANTISSIMO, OTTENUTO CONTRO UNA GRANDE SQUADRA E, SOPRATTUTTO, CON UNA GRANDE PRESTAZIONE. IL MILAN E' RIUSCITO A PAREGGIARE UNA PARTITA CHE SI ERA MESSA MALISSIMO E POTEVA SANCIRE LA SECONDA SCONFITTA DI FILA. I ROSSONERI HANNO PERO' RISCHIATO ANCHE DI VINCERE IL MATCH MA LA TRAVERSA HA FERMATO UN TIRO STREPITOSO DI MENEZ. DA SOTTOLINEARE LA QUADRATURA DI SQUADRA DELL'EMPOLI E LA PRESTAZIONE DI FERNANDO TORRES PER IL MILAN.

94' - De Jong butta via l'ultimo pallone utile del match. Manca ormai pochissimo.

93' - Colpo di testa di Honda che sovrasta Mario Rui sul cross di Bonera in proiezione offensiva. Nulla di fatto.

92' - Abate ha un ottimo pallone sui 25 metri ma, al posto dicercare l'imbucata, prova una conclusione improbabile. Pallone che finisce altissimo.

91' - Altro cross di Abate, instancabile sulla destra. Calcio d'angolo.

90' - 4 minuti di recupero!

89' - Cross di Bonaventura e colpo di testa di Zapata. Debole tra le braccia di Sepe.

88' - Assedio Milan!

87' - Palla bassa in mezzo di Menez ma non ci arriva nessuno! Corner.

86' - Ennesimo fuorigioco fischiato al Milan. I rossoneri, ora con l'uomo in più, devono provare a vincere la partita.

85' - INCREDIBILE! SECONDO CARTELLINO GIALLO IN UN MINUTO PER VALDIFIORI E ROSSO!! IL CENTROCAMPISTA DELL'EMPOLI ALZA TROPPO LA GAMBA E COLPISCE DE JONG. EMPOLI IN 10 UOMINI.

84' - Ammonito Valdifiori, autore di un fallo a metà campo su Menez.

83' - Zielinski esagera con i dribbling ma guadagna una rimessa laterale che fa salire la squadra. Quindi cross di Hysaj che non trova per pochi millimetri la deviazione di Maccarone.

82' - Calcio di punizione sulla trequarti calciato da Menez, palla tagliata in mezzo e De Jong non ci arriva per un soffio di testa.

81' - Ultimo cambio per il Milan: esce un buonissimo Fernando Torres ed entra Gianpaolo Pazzini. Inzaghi era indeciso su chi togliere ma alla fine ha optato per lo spagnolo, nonostante Menez sia molto stanco.

80' - TIRO DI HONDA E PALLA FUORI DI POCO! Sulla palla Menez, De Jong e Honda, batte il giapponese e pallone che, prima sorvola la barriera, poi finisce di poco fuori.

79' - Occasione Milan! Bonaventura si guadagna un calcio di punizione pericoloso da circa 25 metri.

78' - Serie di cross nell'area di rigore dell'Empoli ma i difensori padroni di casa riscono a sventare i pericoli portati dai rossoneri.

77' - Destro da fuori di Maccarone. Centrale.

76' - Sostituzione nell'Empoli: esce Pucciarelli ed entra Zielinski, centrocampista polacco di proprietà dell'Udinese.

75' - Esce benissimo palla al piede Zapata, Menez se ne va a tre giocatori dell'Empoli ma arriva senza forze sul fondo.

73' - Torres riceve palla al limite dell'area ma, al posto di calciare, chiede un taglio in profondità a Menez. Il francese però, stremato, non riesce ad arrivare sul pallone.

71' - Ha perso le distanze il centrocampo dell'Empoli. Zapata però perde un brutto pallone in mezzo al campo e, per poco, Maccarone non ne approfitta al volo su cross di Croce.

70' - E' calato molto Mario Rui, autore di una sessantina di minuti giocati alla grandissima. Ne sta beneficiando Ignazio Abate che, invece, è partito in sordina ma ora è diventato padrone di quella fascia.

68' - Laurini si butta ancora a terra. Non ce la fa il difensore francese. Al suo posto entra Hysaj.

67' - Grande intervento di De Jong che ferma il contropiede dell'Empoli.

66' - A terra Laurini. Problema fisico per lui.

65' - Preme ora il Milan! Menez se ne va, palla a Honda che rientra sul mancino ma spara altissimo. I rossoneri stanno prendendo campo, l'Empoli ora è calato ed è in difficoltà.

64' - Cambio nell'Empoli: entra e fa il suo esordio con la maglia azzurra Maccarone, gli fa posto Tavano.

63' - ANCORA TORRES E ANCORA MILAN VICINO AL SORPASSO! Colpo con la punta del Niño che finisce di poco a lato con Sepe battuto! Impatto devastante di Torres sul campionato italiano!! Che giocatore.

62' - CHE TRAVERSA COLPITA DAL MILAN! JEREMY MENEZ BUTTA GIU' LA PORTA DELL'EMPOLI CON UNA SASSATA DAL LIMITE, MA CHE GIOCATA AVEVA FATTO TORRES CON UNA SERIE DI DRIBBLING UBRIACANTI A DISCAPITO DEI DIFENSORI AVVERSARI. Sfortunato qui il Milan.

60' - Il Milan prova a sfruttare il momento psicologicamente positivo: Abate fugge sulla destra e mette in mezzo, pallone respinto e conclusione di De Sciglio. Tiro che finisce sul fondo.

58' - GOOOOOLLLL !!!! DIAGONALE MANCINO DI HONDA E PAREGGIO A SORPRESA DEL MILAN !! IL GIAPPONESE TROVA LA TERZA RETE PERSONALE CON UN GRAN TIRO CON IL SINISTRO CHE SI INSACCA NELL'ANGOLINO BASSO PIU' LONTANO. 2-2, PROPRIO NEL MIGLIOR MOMENTO DELL'EMPOLI.

57' - Prova a dare la sveglia Menez! AZIONE PERSONALE DEL FRANCESE CHE ARRIVA AL TIRO DOPO UNA SERPENTINA. Para Sepe.

55' - MATCH POINT FALLITO DA TAVANO!! Clamoroso errore dell'attaccante dell'Empoli che, solo davanti ad Abbiati, conclude in malo modo. Pallone largo sul fondo.

54' - MILAN IN AFFANNO! E Verdi va vicino al 3-1. L'Empoli, in vantaggio, paradossalmente va all'assalto dei rossoneri.

53' - Che rischio per De Jong! Scivolata dell'olandese a fermare Verdi e calcio di rigore sfiorato.

52' - In affanno Abbiati e tutto il Milan che rischiano sul pressing alto dei padroni di casa.

51' - Cross lento di Abate, Sepe può far sua la sfera in presa alta.

50' - Torres arriva bene sul fondo ma mette in mezzo un pallone troppo pigro. La difesa dell'Empoli può allontanare e sulla ripartenza De Sciglio si becca l'ammonizione.

49' - Fallo di reazione di Laurini su De Sciglio, l'arbitro però richiama solo verbalmente il giocatore dell'Empoli.

48' - Verdi prova ad inventare con un tacco volante, Zapata rilancia con troppa fretta.

46' - Scivola De Sciglio, ne approfitta Tavano che serve Verdi che rientra sul destro e calcia. Facile parata per Abbiati.

45' - Si riparte!

SOSTITUZIONE NEL MILAN: esce Sulley Muntari ed entra Andrea Poli.

ANALISI - In questo primo tempo è stato determinante l'atteggiamento dell'Empoli. La squadra di Sarri ha pressato a tutto campo il Milan, ha mostrato grande personalità e non ha avuto paura di giocarsela a viso aperto contro i rossoneri. I calci piazzati sono stati, ancora una volta, fatali per il Milan, da due calci da fermo sono arrivate le due reti toscane. I rossoneri hanno comunque faticato moltissimo a fare gioco e a centrocampo si è sentita ancora la mancanza di un giocatore di qualità. Van Ginkel, infatti, ha dovuto abbandonare la gara dopo mezz'ora per una distorsione alla caviglia destra. Unica nota positiva per Inzaghi è stato il bellissimo gol di testa del nuovo numero 9 rossonero, Fernando Torres.

HT - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! La gara si è incendiata nei minuti di recupero a causa di due decisioni di Calvarese che ha dispensato Muntari dal secondo cartellino giallo e non ha giudicato da rigore il fallo di mano di Bonera. Dopo i primi 45 minuti la partita registra una grandissima prestazione dell'Empoli che è riuscito addirittura ad andare sul doppio vantaggio con i due gol, entrambi da calcio piazzato, di Laurini e Pucciarelli. Un brutto Milan ha trovato il gol che riapre i giochi al 43esimo con un colpo di testa da grandissimo attaccante di Fernando Torres! Nel tunnel per andare negli spogliatoi, l'allenatore dell'Empoli Sarri si è beccato un'espulsione per reiterate proteste verso l'arbitro Calvarese per il rigore negato alla sua squadra.

47' - FALLO DI MANO DI BONERA in area di rigore: l'Empoli insorge ma Calvarese non concede il penalty! In effetti, il difensore rossonero tiene il braccio aderente al corpo e non ferma un'occasione da gol. Episodio comunque dubbio.

46' - MUNTARI, già ammonito, ferma un'azione di ripartenza dell'Empoli e RISCHIA IL CARTELLINO ROSSO! Calvarese grazia il ghanese!!

45' - 2 minuti di recupero.

45' - Vecino dal limite dell'area ha una buona occasione ma spara altissimo col sinistro.

43' - CHE GOL !!! BELLISSIMA RETE REALIZZATA DA FERNANDO TORRES!!! EL NINO SEGNA IL SUO PRIMO GOL CON LA CASACCA ROSSONERA E IL MILAN ACCORCIA LE DISTANZE. FRUSTATA DI TESTA DELL'ATTACCANTE EX CHELSEA SU CROSS DI ABATE. 2-1 AL CASTELLANI.

42' - Ammonito Vecino.

41' - Torres si libera all'interno dell'area di rigore con una finta e prova il sinistro! Tiro però che finisce debole tra le braccia del portiere avversario.

40' - Mario Rui indemoniato! Il terzino sinistro dell'Empoli, schierato a sorpresa da Sarri è uno dei migliori in campo e non lascia un centimetro alla coppia Abate-Honda da quella parte.

39' - Conclusione dal limite dell'area di Bonaventura. La rasoiata del centrocampista rossonero indirizzato verso il secondo palo però trova pronto Sepe che si distende e blocca.

38' - L'Empoli gioca bene grazie a un palleggio di buonissima qualità. il Milan invece pecca proprio di tecnica in mezzo al campo.

37' - I giocatori dell'Empoli arrivano per primi su ogni pallone!

35' - Il Milan fa una gran fatica mentre l'Empoli è sempre pericoloso con le ripartenze. Intanto fallo inutile e sciocco di Muntari che si becca il cartellino giallo. Nuovo calcio di punizione per l'Empoli.

34' - Primo tiro del Milan. Ci prova Honda ma il suo sinistro viene deviato in corner.

32' - E L'EMPOLI SFIORA IL 3-0! Colpo di testa di Verdi che finisce di poco alto. La difesa del Milan traballa pericolosamente.

31' - ESCE IN BARELLA VAN GINKEL! Ghiaccio sulla caviglia destra per il centrocampista olandese che è costretto già a lasciare il campo. Sfortunato il ragazzo in prestito dal Chelsea. Al suo posto entra Bonaventura.

29' - L'Empoli va ad un'altra velocità rispetto al Milan: fuorigioco millimetrico fischiato a Tavano che aveva provato un pallonetto dal limite per sorprendere Abbiati. Intanto a terra dolorante van Ginkel.

27' - Cross di De Sciglio e incomprensibile colpo di testa all'indietro di Muntari. Milan mai pericoloso dopo quasi mezz'ora.

25' - Il Milan è lento e l'Empoli fa pressing a partire dall'area di rigore dei rossoneri.

23' - Accelerazione di Verdi che costringe Bonera a una grande chiusura difensiva. Il Milan soffre tantissimo. Inzaghi non si dà pace in panchina. Serve una scossa! Rossoneri irriconoscibili!!!

21' - INCREDIBILE!!! 2-0 EMPOLI !!! PAZZESCO, ANCORA SU CALCIO PIAZZATO. L'EMPOLI LA GIOCA CORTA IN AREA, LISCIO DI TONELLI E BUCO INCREDIBILE NEL QUALE SI INSERISCE PUCCIARELLI CHE, DA POCHI PASSI, FREDDA ABBIATI !! DOPPIO VANTAGGIO PER I TOSCANI SUI ROSSONERI AL CASTELLANI.

20' - Prima ammonizione della partita: cartellino giallo per Zapata.

19' - Su contropiede dopo una bella azione di Menez, l'EMPOLI VA ANCORA VICINO AL 2-0 CON VECINO! Bella girata del centrocampista uruguaiano sull'assist di Tavano e Abbiati si deve superare ancora!

18' - L'Empoli aveva imposto al Milan un ritmo altissimo nei primi minuti ma ora, raggiunto il gol del vantaggio, la squadra di Sarri ha abbassato il numero di giri del motore.

16' - Milan impaurito ora che sbaglia anche le giocate più semplici. Troppo statici i giocatori rossoneri che non trovano spazi giocabili.

14' - EMPOLI VICINO AL 2-0 !! Sull'onda dell'entusiasmo l'Empoli rischia di raddoppiare subito con Pucciarelli che chiama a una super parata Abbiati. Milan sotto shock!

13' - VANTAGGIO EMPOLI !!! GOL DI LORENZO TONELLI !!! IL DIFENSORE DELL'EMPOLI SI LIBERA DELLA MARCATURA DI BONERA E GIRA DI TESTA, IL PALLONE SBATTE CONTRO LA FACCIA INTERNA DEL PALO E SI INSACCA! 1-0 EMPOLI SUL MILAN !! PRIMO GOL PER TONELLI IN SERIE A.

12' - Primo calcio d'angolo anche per l'Empoli. Lo conquista Mario Rui dopo un bello scambio con Verdi.

11' - Errore di fraseggio di Muntari al limite dell'area di rigore dopo il corner battuto da Menez ma l'Empoli spreca il potenziale contropiede.

10' - Combinazione De Sciglio-Menez e il Milan conquista il primo corner della gara.

9' - Azione personale di Mario Rui che rientra sul destro e prova la conclusione. Il terzino dell'Empoli però è mancino e si vede, pallone che finisce addirittura in fallo laterale.

8' - Buon piede e grande personalità per van Ginkel in questo avvio. L'olandese si propone in ogni azione rossonera.

7' - Filtrante sbagliato da Verdi, palla al Milan con van Ginkel che prova ad innescare Torres con un lancio di 40 metri. Pallone non precisissimo che finisce tra le mani di Sepe.

6' - Ci prova Abate dalla destra, palla a Honda che mette in mezzo ma Menez viene anticipato. Sulla ribattuta buona pressione alta del Milan che non fa uscire l'Empoli.

4'- Torres ruba un buon pallone a centrocampo ma Menez non riesce a saltare il connazionale Laurini e commette fallo.

3' - Il pressing dell'Empoli costringe i difensori rossoneri ad appoggiare ad Abbiati e poi a lanciare lungo.

2' - Bel palleggio per Torres che dimostra grande tecnica. Primo pallone toccato in rossonero anche da van Ginkel.

1' - Milan approssimativo in uscita, Muntari offre un pallone pigro a Torres che si fa anticipare. Preme subito fortissimo l'Empoli.

0' - Palla all'Empoli che lancia subito in avanti, allontana Bonera.

20:45 - Calvarese controlla che sia tutto in ordine e dà il via alla partita. E' iniziata Empoli-Milan !

20:42 - Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco! Manca ormai poco all'inizio della partita, primo match della 4^giornata di campionato.

20:40 - Le squadre sono nel tunnel, pronte per fare il loro ingresso in campo. Sugli spalti più di mille tifosi del Milan per supportare i rossoneri.

20:30 - Un quarto d'ora all'inizio del match! Sale l'attesa al Castellani di Empoli.

20:25 - L'Empoli arriva a questa sfida con 1 solo punto e l'ultimo posto in classifica da condividere con Cagliari e Torino. La squadra di Sarri ha perso per 2-0 contro l'Udinese e 0-1, in casa, contro la Roma. L'unico risultato utile è pervenuto nell'anticipo di sabato delle ore 18:00 contro il Cesena con un pareggio per 2-2. Il Milan, invece, ha raccolto 6 punti in classifica grazie alle vittorie delle prime due giornate contro Lazio, 3-1 a San Siro, e Parma, 4-5 rocambolesco al Tardini. Sabato sera però i rossoneri sono stati fermati in casa dalla Juventus che si è imposta per 0-1 con un gol di Tevez.

20:20 - Le squadre stanno effettuando il riscaldamento sul prato dello stadio Castellani. Tutto esaurito sugli spalti. L'Empoli per preziosi punti salvezza, il Milan per ripartire dopo la Juventus e continuare a pensare in grande: tra meno di mezz'ora parte la 4^giornata di campionato con l'anticipo Empoli-Milan!

20:10 - Occhio a Verdi! Il trequartista dell'Empoli è cresciuto proprio nelle giovanili del Milan ed è rossonero per confessione. Per lui una grande occasione per far rimpiangere la sua cessione e mettersi in mostra contro la squadra (del cuore) che l0 ha portato nel calcio che conta. Agendo tra le due linee, Verdi potrebbe essere il pericolo maggiore per la retroguardia rossonera.

20:05 - Confermate tutte le indiscrezioni del pomeriggio in casa Milan. Inzaghi sceglie il suo undici: Bonera, Muntari e Honda hanno vinto il ballottaggio rispettivamente con Rami, Poli e Bonaventura. In casa Empoli tutto confermato salvo per il terzino sinistro, gioca Mario Rui al posto del più quotato Hysaj.

20:02 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI-



EMPOLI (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Tonelli, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Tavano, Pucciarelli. ALL. Sarri



MILAN (4-3-3): Abbiati; Abate, Bonera, Zapata, De Sciglio; De Jong, Muntari, van Ginkel; Honda, Menez, Torres. ALL. Inzaghi

19:59 ABBIATI SARACINESCA- Con Diego Lopez ancora fermo per infortio, anche questa sera toccherà a Christian Abbiati difendere la porta milanista: in 4 precedenti con le maglie di Milan, Juventus e Torino, il portiere rossonero non ha mai subito una rete dalla squadra toscana dell'Empoli. Una statistica incoraggiante per il Diavolo.

19:45 L'ORA DI FERNANDO- Il Milan cambia: da falso nueve a vero, tocca a Fernando Torres! Dopo tre partite in cui Pippo Inzaghi si è affidato al talento di Jeremy Menez in una posizione che piace molto al francese, stasera a Empoli tocca al vero nove, che ha assaggiato la Serie A negli ultimi minuti contro la Juve. È la notte del Niño, che in tre settimane ha conquistato tutti a Milanello per professionalità, umiltà ed educazione ma ora deve stregare i tifosi con i suoi gol. Dopo tante parole e giorni di attesa, adesso tocca a lui lasciare il segno nella storia del Milan. Torres ha nel suo bagaglio i gol e l'esperienza giusta, lui è uno di quelli a cui basta una palla vagante per colpire. Il Niño può offrire la profondità, ma anche giocare di sponda con gli esterni che a loro volta hanno una duplice opzione: puntare dritti verso il fondo, oppure stringere e cercare il triangolo e il tiro. Inzaghi cambia qualcosa in chiave tattica ma spera che il risultato sia lo stesso di quello delle partite contro Lazio e Parma.

ESORDIO A CENTROCAMPO- Questa sera non sarà solo la serata di Fernando Torres dunque, ma anche quella di Marco van Ginkel: l’olandese farà infatti il suo esordio assoluto con la maglia rossonera e da lui Inzaghi si aspetta sia quantità che qualità. Il giocatore, che è in prestito dal Chelsea, prenderà il posto di Poli sulla mediana e dovrebbe agire prevalentemente sul centro-destra.

19:35 LA VIGILIA IN CASA MILAN- Il Milan arriva dalla sconfitta interna nel posticipo serale di San Siro contro la Juventus. L'1-o patito davanti al proprio pubblico e con una brutta prestazione contro i campioni d'Italia poteva minare l'entusiasmo della truppa di Inzaghi, ma SuperPippo ha promesso che stasera i rossoneri sapranno rialzare subito la testa. Tra ieri e oggi si sono rincorse continue notizie sui cambi di formazione rispetto l'undici che è stato sconfitto dai bianconeri. Numerosi erano i ballottaggi per determinare chi sarebbe partito dal primo minuto contro i toscani stasera. Pochi minuti fa però, SkySport ha dichiarato che il tecnico rossonero ha deciso i suoi uomini. Stasera contro l'Empoli dovrebbe giocare quindi il rientrante Bonera e non Rami, che i giornali avevano dato titolare dopo la prova in chiaroscuro contro la Juve. A centrocampo si pensava a Bonaventura o a Poli per completare il reparto insieme a De Jong e all'esordiente van Ginkel, ma sarà Muntari a partire ancora una volta dal primo minuto. In attacco, si era parlato di un leggeroa turnover, soprattutto per Menez ma il francese è intoccabile, visto il suo momento di grazia, e sarà lui a formare il reparto avanzato con Honda e Torres, per la prima volta titolare con la casacca del Milan. Solo panchina quindi per El Shaarawy e Bonaventura, inserito in tutte le formazioni virtuali dai media, o a centrocampo o tra i tre d'avanti, e invece escluso (almeno inizialmente) dalle scelte di Inzaghi.

INZAGHI HA DECISO- Secondo quanto riporta SkySport24, mister Filippo Inzaghi ha sciolto un dubbio di formazione importante in attacco: come attaccanti esterni, il tecnico rossonero ha infatti deciso di schierare Honda a destra e Menez a sinistra, con Torres al centro del reparto offensivo rossonero. Partiranno quindi dalla panchina sia Bonaventura, che sembrava invece favorito per una maglia da titolare, sia El Shaarawy. Resta invece ancora un ballottaggio a centrocampo dove Muntari sembrerebbe leggermente in vantaggio su Poli per scendere in campo dal primo minuto insieme a De Jong e van Ginkel. In difesa invece giocheranno come centrali Bonera (e non Rami) e Zapata, mentre i terzini saranno Abate a destra e De Sciglio a sinistra.

19:30 LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA IN CASA EMPOLI- Maurizio Sarri, tecnico dell'Empoli, ha parlato in conferenza stampa a poche ore dalla gara di stasera contro il Milan al Castellani: "Il Milan non è tra le favorite del campionato ma sta giocando con grandissima umilità nonostante i nomi altisonanti in squadra. Noi dobbiamo metterci più determinazione per portare a casa i punti sfuggitici in queste prime tre gare. Abbiamo fatto buone prestazioni ma ci sono mancate piccole cose che non ci hanno permesso di raccogliere quanto meritavamo. Abbiamo questo limite e sarebbe ora di andare oltre. In questa categoria l'errore non è ammesso. La fase offensiva nostra è fatta di palleggio e inserimenti, non di tiri dalla grande distanza, sono queste le nostre caratteristiche. Non si può giocare contro le proprie caratteristiche. Dove si può mettere in difficoltà il Milan? Penso che se riusciamo a ripetere la partita fatta per 60 minuti contro la Roma possiamo fare bene, nonostante il recupero dalla gara sul sintetico (di Cesena n.d.r.) sia più difficile rispetto a quello dalla partita sul campo naturale. Maccarone? Sta bene dal punto di vista clinico ma si è allenato pochissimi negli ultimi 40 giorni. Credo sia pronto più per uno spezzone di gara che per una gara completa".

PROBABILE FORMAZIONE MILAN: (4-3-3) Abbiati; Abate, Bonera, Zapata, De Sciglio, Poli, De Jong, van Ginkel, Honda, Menez, Torres. ALL: Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI: (4-3-1-2) Sepe; Laurini, Tonelli, Rugani, Hysaj; Vecino, Valdifiori, Croce; Verdi; Tavano, Pucciarelli. ALL: Sarri

19:15 L'ARBITRO- Il direttore di gara di Empoli-Milan, Giampaolo Calvarese, della Sezione arbitrale CAN di Teramo, è nato a Teramo il 20 Febbraio 1976. In Serie A ha diretto 40 gare complessive ed il suo esordio risale al 24 Maggio 2009. I precedenti con i Rossoneri sono 3. Il bilancio registra 2 vittorie e 1 sconfitta. Sono 10 i precedenti con l'Empoli con il bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte.

LE PARTENZE DEL MILAN IN CAMPIONATO- Dopo 4 giornate di campionato il Milan ha, come punteggio record negli ultimi 8 campionati, incluso quello in corso, i 7 punti totalizzati nella stagione 2009/10. Il risultato sarebbe almeno raggiungibile stasera almeno con un pareggio ad Empoli. Per trovare un punteggio superiore ai 9, cifra massima raggiungibile dalla squadra di Inzaghi, se vincesse stasera al Castellani, si dovrebbe risalire alla stagione 2006/07, quando i rossoneri hanno totalizzato 10 dei 12 punti a disposizione.

19:00 CURIOSITA'- Il risultato più frequente nei 9 precedenti tra Empoli e Milan al Castellani è 0-1. Questo score si è verificato in due occasioni: il 6 dicembre 2003, quando Kakà segnò un grandissimo gol da 30 metri, e il 5 ottobre 1997, quando i rossoneri vinsero grazie ad una rete di Andreas Andersson. Football Data ci ricorda invece dato statistico riguardante Filippo Inzaghi e il suo tabù da sfatare: da calciatore, SuperPippo ha incrociato gli azzurri toscani per 8 volte ed è in svantaggio: 2 le sue vittorie, 3 i successi empolesi, 3 anche i pareggi, con 3 reti segnate e non ha mai vinto al Castellani.

PRECEDENTI E STATISTICHE- L’Empoli ha vinto solo due dei 18 precedenti in Serie A giocati contro il Milan, 12 i successi rossoneri e quattro i pareggi. I toscani non hanno mai vinto in casa contro il Milan in Serie A (4 pareggi e 5 sconfitte) e non sono mai riusciti a segnare più di un gol nelle gare contro i rossoneri. Il Milan invece ha fallito l’appuntamento con il gol solo due volte nelle nove trasferte in casa dell’Empoli nella massima serie. Due vittorie ed una sconfitta in questo avvio di campionato per la squadra di Inzaghi, che non pareggia in Serie A da 12 turni (9 vittorie e 3 sconfitte). I rossoneri però subiscono gol da quattro trasferte di fila in campionato, per una media di 2.25 a partita. Massimo Maccarone ha segnato 4 gol in 10 presenze contro il Diavolo in A mentre Diego Laxalt, quando vestiva la maglia del Bologna, ha segnato una doppietta contro il Milan all’esordio nel campionato italiano (settembre 2013). Proprio con la maglia dell’Empoli, invece, Ignazio Abate ha esordito in Serie A nella stagione 2007/08, quando trovò anche il suo primo gol nella massima serie.

VIA ALLA 4^GIORNATA DI SERIE A- L'anticipo del Castellani tra Empoli e Milan apre la quarta giornata del girone di andata della Serie A 2014/2015. Domani sera tutte le altre gare si giocheranno alle ore 20:45 ad eccezione del posticipo di giovedì in scena all'Olimpico di Roma tra Lazio e Udinese. Il calendario non offre partite di cartello ma propone molte partite equilibrate e che promettono di regalare un bello spettacolo. Le partite sono le seguenti: Cagliari-Torino, Fiorentina-Sassuolo, Hellas Verona-Genoa, Inter-Atalanta, Juventus-Cesena, Parma-Roma, Sampdoria-Chievo e Napoli-Palermo.