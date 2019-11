L' Empoli ferma il Milan: 2-2 al Castellani

Milan che strappa un punto nell'anticipo della quarta giornata di andata sul campo dell'Empoli. Un 2 a 2 dal doppio volto: una prima parte assolutamente toscana e una ripresa più rossonera. Padroni di casa che devono rammaricarsi per l'esser stati recuperati di due reti e soprattutto per non esser riusciti a siglare anche la terza marcatura soprattutto con Tavano. I rossoneri dimostrano carattere e determinazione al Castellani, recuperando una partita cominciata male ma Inzaghi questa sera avrà da riflettere: 8 goal subiti in 4 gare, troppo per le ambizioni di questo Milan.

I toscani partono benissimo e l 13′ un ottimo stacco di testa di Tonelli, in dubbio sino a qualche ora prima dell’inizio della gara, porta i vantaggio i suoi. Il difensore elude la marcatura di Bonera e fredda, senza alcuna opposizione, l’incolpevole Abbiati. L’assedio dei padroni di casa non si arresta sino al raddoppio firmato Pucciarelli che arriva al 21′: l’attaccante sfrutta alla perfezione un tocco di Tavano dal centro dell’area piccola rossonera approfittando, per la seconda volta in pochi minuti, di un “Bonera” assolutamente spaesato. La rezione dei rossoneri è fiacca e senza qualità. Si fa male Van Ginkel e al suo posto entra Bonaventura. l' Empoli che sfiora il tris con Verdi che manda il pallone di poco sopra la traversa. aL 39' arriva il primo tiro in porta per i rossoneri con Bonaventura, ma Sepe blocca con facilità. Ci vuole un guizzo del Niño Torres per portare nuovamente in partita il Milan. Abate pennella dalla destra un cross per la testa di Torres che, in torsione, batte Sepe sul palo più lontano.e qui si chiude il primo tempo.

Inzaghi inserisce Poli per Muntari all'inizio della ripresa. Gara equilibrata senza grandi emozioni. Arriva quindi l'ammonizione per De Sciglio per gioco scorretto. Empoli che tiene e Milan che prova a recuperare il punteggio, sfiora il 3-1 con Tavano che in contropiede smangia letteralmente il gol mandando la palla sul fondo. Il Milan continua a soffrire senza riuscire ad imbastire azioni d’attacco, ma al 13' trova il pareggio: Honda si porta centralmente al limite dell’area avversaria, carica il tiro realizzando con una rasoiata precisa sul quale Sepe non può nulla. Per il giapponese è la terza rete in quattro partite, un bottino niente male. MIlan che sfiora il terzo gol prima con Menez che colpisce in pieno la traversa e poi con Torres si mangia il gol del vantaggio mentre Maccarone va a sostituire Tavano e Hysaj va dentro per Laurini. .Nel finale ci provano entrambe le squadre. Il Milan va vicino al 3-2 nuovamente con Honda su calcio di punizione, ma il pallone termina fuori di poco. L’Empoli tiene duro e alla fine riesce a portare a casa un punto d’oro e meritatissimo. Il Milan riesce a risvegliarsi dall'incubo ma non va oltre il pareggio.

1-0 Tonelli

2-0 Pucciarelli

2-1 Torres

2-2 Honda