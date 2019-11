Live Fiorentina - Sassuolo in serie A

Grazie per aver seguito il live di VAVEL Italia. Buona proseguimento di serata.

La classifica attuale (in attesa della gara di domani sera, Lazio - Udinese):

Gli altri risultati di stasera: Juventus - cesena 3-0, Sampdoria - Chievo 2-1, Cagliari - Torino 1-2, Inter - Atalanta 2-0, Parma - Roma 1-2, Verona - Genoa 2-2, Napoli - Palermo 3-3.

Continua la carestia di gol in casa Viola. Questa sera Montella e Di Francesco si dividono un punto che assume un valore ed un'importanza diversi: la Fiorentina ha ora 5 punti in classifica, il Sassuolo quattro. Questa sera i padroni di casa hanno meritato più volte il vantaggio, colpendo due pali (prima con Cuadrado, poi con Borja Valero) e creando azioni pericolose con Babacar (ottima gara la sua). Il Sassuolo, dopo un primo tempo vissuto a cercare di difendersi in tutti i modi contro gli attacchi della Fiore, ha preso coraggio nel secondo tempo fino a quando gli infortuni di Longhi e Floro Flores non hanno obbligato il tecnico dei neroverdi a due cambi forzati. Partita tutto sommato equilibrata che non ha visto né vincitori né vinti.

93' - Finisce 0-0 al Franchi. Reti inviolate tra Fiorentina e Sassuolo.

90' - Tre minuti di recupero a Firenze assegnati dall'arbitro Cervellera. Più che giusti.

88' - Il guardalinee richiama Babacar: l'ex Modena era in fuorigioco. Palla agli ospiti.

86' - Quattro minuti più recupero all'Artemio Franchi. Il Sassuolo si sta difendendo in tutti i modi possibili.

84' - Montella si gioca la carta Mati Fernandez. Fuori Borja Valero.

83' - Rovesciata spettacolare di Babacar che diventa quasi un assist per Bernardeschi. L'ex Crotone non ne approfitta, tuttavia il senegalese era già in posizione di fuorigioco.

81' - Fuori Chibsah e dentro l'ex interista Taider.

78' - Ora le indicazioni di Montella per i suoi attaccanti sono: Bernardeschi e Babacar vicini con il secondo un po' più alto e Ilicic dietro di loro.

76' - Fuori Cuadrado (non la sua miglior partita) e dentro Ilicic.

75' - COSA SI E' MANGIATO CUADRADO! Cross dalla destra che dopo un paio di ribattute finisce tra i piedi di Cuadrado che sceglie la conclusione al volo ma il pallone finisce in tribuna!

72' - Punizione per il Sassuolo: Nicola Sansone calcia malissimo. La sfera finisce sopra la traversa.

71' - Brutto tackle di Kurtic ai danni di Chibsah

68' - Federico Bernardeschi prende il posto di Joaquin. Non cambia nulla nell'assetto tattico dei Viola.

66' - Nella Fiorentina si prepara ad entrare Federico Bernardeschi. Il primo indiziato ad uscire è Joaquin.

64' - Il Sassuolo si affaccia in attacco per la prima volta in questo secondo tempo.

60' - ALTRO PALO DELLA FIORENTINA, PALO DI BORJA VALERO! Babacar è bravissimo a giocare la palla in area per l'accorrente Borja Valero che con l'esterno destro beffa Consigli ma il palo gli dice di no.

58' - Cross interessante di Tomovic dalla destra verso la zona occupata da Babacar, ma Cannavaro anicipa l'attaccante viola con un poderoso colpo di testa

58' - Intanto anche Floro Flores deve abbandonare il campo per problemi alla coscia destra. Strano cambio di Di Francesco: fuori un attaccante (Floro Flores) e dentro un difensore (Gazzola): 5-3-2 ora per il Sassuolo.

56' - Arriva il cambio (la Fiorentina non ha approfittato dello svantaggio numerico del Sassuolo) : dentro Peluso per Longhi, cambio forzato per Di Francesco.

53' - Longhi esce dal campo perchè non ce la fa a continuare ma Peluso non è ancora pronto.

51' - Problemi fisici per Longhi. La panchina del Sassuolo, frettolosamente, prepara l'ingresso in campo di Peluso.

49' - Possesso palla sterile dei padroni di casa ora. Intanto Di Francesco manda Zaza e Taider a scaldarsi.

47' - Inquadrato Vargas in tribuna ad assistere alla gara.

46' - Cuadrado è a tera. Subito lo staff della Fiorentina si prepara a soccorrere il giocatore che, però, prontamente si rialza. Tuttavia cammina per il campo e prova qualche esercizio con la gamba sinistra.

46' - Si riparte. Palla affidata al Sassuolo.

Anche il Sassuolo ripropone lo stesso undici visto nel primo tempo.

Confermiamo che la Fiorentina non ha cambiato uomini nel secondo tempo.

I giocatori stanno rientrando i campo. Sembrano non esserci cambi.

Intanto sugli altri campi: la Juve vince di misura contro il Cesena (gol di Vidal), la Sampdoria conduce per 1-0 sul Chievo (Gastaldello), il Cagliari perde - in casa - contro il Torino per 1-2 (Cossu; Glik e Quagliarella); l'Inter è in vantaggio grazie al golazo di Osvalo, la Roma vince a casa del Parma con gol di Ljajic, il Verona perde al Bentegodi (punito da Matri), ed il Napoli è sul 3-2 contro il Palermo (Koulibaly, Zapata e Callejon per la squadra di Benitez; Belotti e Vazquez per i rosanero).

In questa prima parte di gara la Fiorentina é stata la squadra migliore in campo: ha creato più occasioni e mostrato un gioco più fluido. Manca però la cosa più importante: il gol. Il Sassuolo, invece, deve assolutamente rivedere la difesa e cercare - nel secondo tempo - di non finire in apnea a causa del pressing asfissiante dei padroni di casa.

45' - Non ci sarà recupero all'Artemio Franchi di Firenzi. Intervallo. Si va negli spoigliatoi sulo 0-0.

44' - Aggancia Babacar in area, non controlla perfettamente, si allunga di un millimetro in più la palla, provvidenziale Antei che lo anticipa quel secondo in più che basta per non permettergli di calciare.

43' - Proprio Babacar viene ora pescato in posizione di fuorigioco.

42' - Gara positiva di Babacar che sta attaccando la profondità e cercando più volte il tiro.

41' - Davvero poca cosa difensivamente ed offensivamente questo Sassuolo che nonostante tutto sta riuscendo a strappare uno 0-0 in casa della Fiorentina. Fiorentina , protagonista di molte occasioni in questi quaranta minuti, ma incapace di concretizzare e di mettere a segno un gol.

40' - Percussione di Marcos Alonso che serve con precisione Borja Valero. Lo spagnolo calcia ma strozza il tirop. Tiro che termina fuori di molto.

38' - Colpo di testa di Savic su cross da calcio d'angolo di Borja Valero. Pallone fuori davvero di pochissimo.

37' - Occasionissima per la Fiorentina e quinto corner per la Viola! Joaquin ci proa ma la difesa, con qualche incertezza, respinge e regala il calcio d'angolo.

35' - Finalmente il Sassuolo ha cominciato ad uscire dal proprio centrocampo. Ora la partita si sta facendo equilibrata.

35' - Timide proteste di Borja Valero che proclama un calcio di rigore! L'arbitro lascia proseguire ma, riguardando il replay, Magnanelli spinge sì Borja Valero in area ma forse non era considerabile come penalty. Qualche dubbio, comunque.

34' - Colpo di tacco di Floro Flores, non male l'idea del giocatore del Sassuolo, ma il tocco è troppo forte e poco preciso. Perde palla.

32' - Montella ha chiesto a Cuadrado di spostarsi a destra (il colombiano stava giocando come esterno sinistro) e di approfittare delle ingenuità di Longhi.

31' - Su calcio d'angolo, Biondini d'esterno destro, quasi di tacco, stava per ingannare la difesa avversaria e lo stesso Neto.

28' - Tensione in campo tra Kurtic e Floro Flores. Si mette in mezzo anche Gonzalo Rodriguez. Ci sono alcuni spintoni. L'arbitro di gara ammonisce subito Rodriguez e Floro Flores e calma gli animi.

27' - SE LA CAVA CONSIGLI! Ancora Cuadrado ricerca l'1-0, libera il destro da fuori area ma il portiere del Sassuolo respira, non bene, e Borja Valero - pressato - non riesce a raggiungere il pallone.

23' - Primo ammonito della gara: Vrsaljko, dopo un duro contrasto ai danni di Borja Valero.

23' - Anche la squadra di Di Francesco si presenta dalle parti di Neto: Chibsah tenta la conclusione. Primo tiro degno di nota da parte degli ospiti.

22' - Ancora Fiorentina pericolosa in attacco! Questa volta Babacar ci prova dalla distanza. Il Sassuolo sta difendendo anche con i tre attaccanti.

21' - Di Francesco ha chiesto ais uoi di cambiare totalmente atteggiamento, di essere più aggressivi e veloci nelle ripartenze. Nello stesso tempo ha richiesto di poter recuperare più palloni. Montella, inevece, ha incitato ai suoi di accamparsi nella metà campo avversaria.

21' - Tomovic sbaglia completamente il cross, i tifosi dell'Artemio Franchi si lamentano, la palla si infrange contro la difesa avversaria.

17' - Fallo di Vrsaljko ai danni di Cuadrado.

15' - Assedio della Viola che nno riesce a sbloccare il risultato. La squadra di Montella ha iniziato forte e sta pressando bene il Sassuolo nella sua metà campo.

11' - PALO DI CUADRADO! Il pallone passa sotto la mano di Consigli ma è il legno a salvare il portiere. Joaquin è andato sul gfondo ed ha messo in mezzo, Babacar ha mancato la palla e allora Cuadrado ne ha approfittato per tirare.

9' - Babacar verticalizza nel cuore dell'area per Joaquin ma quest'ultimon no aggancia il pallone. Occasione sprecata per la Fiorentina

6' - 330esima partita in serie A per Canavaro. Diciamo che ha portato un po' di esperienza alla squadra di Di Francesco.

5' - Tomovic ha tentato il colpo di testa, la palla però finisce fuori. Sarà rimessa dal fondo.

4' - Tiro-cross di Kurtic che Consigli non riesce a bloccare. Primo calcio d'angolo per la Viola.

1' - Subito pericoloso Cuadrado con un bel tiro nello specchio della porta. Consigli salva.

20.45 - Il calcio d'inizio sarà dei padroni di casa. Tutti pronti. Babacar e Cuadrado toccano il primo pallone del match.

20.40 - I giocatori sono nel tunnel pronti per entrare in campo.

20.10 - La Fiorentina entra in campo per la fase di riscaldamento.

20.06 - Nel Sassuolo in porta troviamo Consigli; Vrsaljko sulla destra, Paolo Cannavaro - come annunciato - al suo debutto con la maglia neroverde nella serie A 2014/2015 dopo aver scontato le 3 giornate di squalifica (è Acerbi ad accomodarsi in panca per lasciargli spazio) e Antei, sulla sinistra non c'è Peluso ma Longhi. A centrocampo troviamo Biondini e Magnanelli e Chibasah (non Taider); infine, in attacco, come sospettato Zaza non c'è (problemi al ginocchio ma è in panchina) e sarà Floccari il suo sostituto, affiancato da Floro Flores e Nicola Sansone. Di seguito la formazione completa: Consigli; Vrsaljko, Antei, Cannavaro, Longhi; Biondini, Magnanelli, Chibsah; Floro Flores, Floccari, Nicola Sansone.

20.00 - Abbiamo le formazioni ufficiali. Partiamo da quella della Viola: tra i pali confermato Neto; a destra il ballotaggio è stato vinto da Savic, Gonzalo Rodriguez e Tomovic (quindi non Basanta) formeranno la coppia centrale di difesa, a sinistra bocciato Paqual e promosso Marcos Alonso; Montella aveva già annunciato Kurtic e Borja Valero a centrocampo, tra i due non c'è però Pizarro (non ha smaltito il problema alla caviglia) ma Aquilani. In attacco fuori Bernardeschi, che si accomoda in panchina e dentro Joaquin. Ecco l'XI: Neto; Savic, G.Rodriguez, Tomovic, Marcos Alonso; Kurtic, Borja Valero, Aquilani; Cuadrado, Babacar, Joaquin

(presentazione a cura di Arianna Radice)

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta live scritta ed online della partita Fiorentina- Sassuolo, match valevole per la quarta giornata di Serie A con inizio alle 20.45 e facente parte del primo turno infrasettimanale del Campionato 2014/15. Per la quarta giornata di campionato, la Fiorentina non potrà contare né su Giuseppe Rossi né tantomeno su Mario Gomez, entrambi infortunati, tanto per cambiare. Anche il Sassuolo ha un'assenza importante nel reparto offensivo: non ci sarà, infatti, a causa della squalifica, Domenico Berardi. E la sensazione è che non vedremo in campo dal primo minuto neppure Simone Zaza cui verrà concesso un po' di riposo

Non bastasse quindi il nuovo, gravissimo, infortunio occorso a Pepito Rossi in avvio di stagione, per i viola in questi giorni è arrivata un’altra pessima notizia dall’infermeria. Mario Gomez, a dire la verità protagonista di un inizio tutt’altro che entusiasmante, sarà infatti costretto a fermarsi per un periodo piuttosto lungo. L’attaccante tedesco, ancora a secco di goal in questa stagione, durante il match vinto dai viola contro l’Atalanta: “Ha subìto una lesione di I grado alla giunzione mio-tendinea dei flessori della coscia destra

19:30 Di Francesco: “Dobbiamo migliorare in fase realizzativa"- Eusebio di Francesco al suo Sassuolo chiede ai suoi ragazzi, alla vigilia del match di domani sera (stasera, ndr) contro la Fiorentina, freddezza sotto rete e maggior pericolosità offensiva: “Dovremmo cercare di ripetere la prestazione di domenica contro la Samp, come mentalità e approccio alla gara – ha detto Di Francesco in conferenza stampa – Mi piacerebbe vedere una squadra un po’ più di qualità, soprattutto negli ultimi 20 metri: in questo dobbiamo migliorare, ma so che è nelle nostre corde e con qualche sicurezza in più torneremo ad essere più pericolosi. Dobbiamo essere più lucidi, concretizzare sulle ripartenze, essere più incisivi sotto porta”. A proposito della Fiorentina, ha parlato così: “Andiamo a Firenze sapendo di avere di fronte una squadra dalle grandissime qualità tecniche. Il giocatore che temo di più? Sicuramente Cuadrado, capace di creare sempre superiorità numerica”. Infine, qualche battuta sul match di domani: “Dobbiamo mettere in campo gente che stia bene ed abbia forze fresche, sarà una partita dispendiosa, la nostra tipologia di gioco porta i giocatori a perdere tantissime energie. Farò tantissime valutazioni, ma penso che qualcosa nell’undici iniziale cambierà”.

Montella: “Una maledizione sui nostri attaccanti"- Nessuna conferenza stampa quest’oggi per Vincenzo Montella, che, però, ha comunque parlato al sito ufficiale della Fiorentina, analizzando la prossima sfida al Sassuolo e il momento dei viola. Prima, però, la tegola Gomez: “L’ho visto ieri prima dell’allenamento, è stata una sorpresa anche per me. Gli esiti hanno evidenziato questa lesione, c’è una maledizione sui nostri attaccanti. Ma sono cose che capitano, in breve tempo speriamo di recuperarlo”. Uno sguardo a quella che sarà la Fiorentina di domani: “Nuovi innesti? I ragazzi appena arrivati si stanno piano piano ambientando, c’è chi va più veloce. Sono giocatori con qualità importanti, vanno messi nelle condizioni migliori. Ci vorrà un pò di tempo, ma già ci sono segnali positivi. Giovani? Prove positive, soprattutto per Kurtic"





19:15 Solo due dubbi per Montella che decide di tornare al 4-3-3, dato che in attacco non ci sarà Gomez, c’è un ballottaggio per il posto a fianco a Rodriguez al centro della difesa tra Savic(favorito) e Basanta e uno in attacco tra Bernardeschi (sul quale Montella non vuole addossare responsabilità eccessive) e il redivivo Joaquin che dopo essere finito ai margini quest’anno ed essersi accomodato parecchie volte in tribuna questa sera potrebbe avere la sua occasione .Per la partita interna con il Sassuolo la Fiorentina conta di rilanciare dal 1' Borja Valero non utilizzato contro l'Atalanta per un colpo al retto femorale sinistro rimediata nella gara di Europa League con il Guingamp.

Qualche dubbio anche per Eusebio di Francesco, che molto probabilmente non avrà Zaza a disposizione (colpito al ginocchio contro la Sampdoria) con Floccari che scalpita, qualche chance anche per Pavoletti, ritrova però Paolo Cannavaro che ha scontato le tre giornate di squalifica che si riferivano alla passata stagione. Per il difensore sarà dunque il debutto stagionale con la maglia del Sassuolo. Resta ancora fuori Berardi che deve scontare altri due turni di stop. Per far posto a Cannavaro, Di Francesco potrebbe escludere Acerbi o in alternativa Antei, anche se quest'ultimo si è ben comportato con la Sampdoria.

Probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Neto; Richards, G. Rodriguez, Basanta, Tomovic; Kurtic, Pizarro, Vargas; Cuadrado, Bernardeschi, Babacar. A disp.: Tatarusanu, Savic, Marcos Alonso, Pasqual, Aquilani, Fernandez, Badelj, Borja Valero, Marin, Joaquin, Ilicic. All.: Montella Indisponibili: Rossi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Taider; Floro Flores, Floccari, Sansone. A disp.: Pomini, Antei, Terranova, Bianco, Ariaudo, Longhi, Gazzola, Missiroli, Brighi, Chibsah, Zaza, Pavoletti. All.: Di Francesco Indisponibili: Pegolo, Manfredini

19:00 Sarà il Sig. Angelo Cervellera della Sezione AIA di Taranto a dirigere la partita Fiorentina-Sassuolo, quarta giornata della Serie A TIM 2014/15 in programma Mercoledì 24 Settembre alle ore 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze. Assistenti sono stati designati il Sig. Barbirati di Ferrara e il Sig. Pegorin di Latina. Quarto Ufficiale il Sig. Bianchi di Lucca. Sono stati designati in qualità di arbitri di porta il Sig. Valeri di Roma 2 e il Sig. Candussio di Cervignano.

Gli unici due precedenti di Serie A tra queste due squadre sono quelli dello scorso campionato: una vittoria esterna per parte. La Fiorentina non vince in casa in campionato da quattro turni (2N, 2P) – per i viola è il digiuno di vittorie più lungo dal maggio 2012 (4N, 2P). I viola hanno mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle ultime otto gare casalinghe di Serie A.