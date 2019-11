Live Inter - Atalanta in Serie A

22.50 - E con questo chiudiamo. Speriamo di avervi regalato una piacevola cronaca. Una buonanotte da VAVEL Italia

22.48 - La classifica al netto del turno infrasettimanale

22.40 - La grande punizione di Hernanes

Si issa al secondo posto dopo l'accoppiata Roma-Juventus l'Inter vincendo in maniera convincente contro l'Atalanta. Un 2-0 messo in cascina dal gol in sforbiciata di Osvaldo e da quella su punizione di Hernanes. Mai in pericolo l'Inter si permette di prendere un palo e sbaglia un rigore. Unica nota negativa: l'infortunio ad Icardi.

93° - Finisce qui. L'Inter batte l'Atalanta 2-0

92° - Prova la discesa Zappacosta, entra in area, riceva la palla e prova la botta sul secondo. Fuori

90° - Su ribaltamento di fronte dell'Inter Kovacic preferisce gestire la sfera piuttosto di aprirla avventatamente. Giro palla interista ora

89° - Trattenuta di Boakye ai danni di Dodò. Giallo per l'attaccante. Mazzarri finalmente rilassato in panchina

86° - LA FIRMA DEL PROFETAAAAAAAA RITROVATOOOOO. 2-0 INTER SU PUNIZIONE MAGISTRALE DEL BRASILIANO. ATALANTA SOTTO DI DUE RETI A TRE DALLA FINE

85° - Punizione dal limite per l'Inter, guadagnata da uno stoico Osvaldo. Barriera folta per Sportiello. Osvaldo, Hernanes e Dodò sul punto di battuta

85° - Dimostra buon piede Medel che uin tiro da lontano cerca di calibrarlo piuttosto che pensare al tiro potente. Sportiello alza. Angolo messo fuori dall'Atalanta

80° - Prova lo scherzetto Boakye con un tiro troppo telefonato sul secondo palo. Handanovic c'è ma non interviene

80° - Si è un po' addormentata la partita. Hernanes cerca il potente destro suggerito da Kovacic ma l'arcobaleno si alza troppo

75° - Si riaccende la lampadina di Kovacic che alza la palla dal limite per l'inserimento largo di Jonathan. Il brasiliano non riesce a controllare

73° - L'Inter si copre: dentro M'Vila per Palacio. Il francese va mezzala e Kovacic (appena ammonito) si alza a trequartista

71° - Che classe Papu Gomez! Altro tiro pericoloso con la stessa percussione precedenemente ripetuta. Nell'Atalanta arriva il momento di Denis per Bianchi

70° - Boakye in contropiede dall'angolo sinistro dell'area cerca l'imbeccata centale ma non trova nessuno. Palla ad Handanovic, l'Inter non mantiene calma e perde palloni davanti. Kovacic impreciso

66° - Hernanes si libera di Baselli riportando palla sul sinistro e prova il tiro sul primo palo basso e preciso. Una deviazione rende il tiro lento e prevedibile

65° - Sostituzione nell'Inter. Esce un volitivo Guarin e dentro un Hernanes alla ricerca di sé stesso.

63° - L'Inter ora soffre. Corner di Gomez, carambola pericolosa. Altro angolo

62° - Ancora tiro di Guarin che si allunga la palla ma stavolta partorisce un missile terra-aria che finisce in tribuna. Intanto Jonathan soffre a destra: Guarin non lo aiuta e lui deve badare a Dramé e Gomez

60° - Grandissimo tirto di Papu Gomez che prova a dare la scossa ai suoi con una conclusione da fuori che Handanovic non può che respingere solamente

60° - Ancora propositivo Dramé che mette in mezzo per Bianchi. L'Inter spazza. Ancora Dramé col cross, stavolta male

58° - Bene Benalouane che chiude il corridoio trovato da Osvaldo per Palaci intercettando il filtrante

55° - Calcio d'angolo pericoloso dell'Atalanta! Benalouane si avventa sullo spiovente, Handanovic esce male ma per fortuna del portiere la palla non diventa pericolosa

53° - Sfortunato Palacio che prende il palo dopo aver sbagliato il rigore nel primo tempo. Ruba palla a Gomez, Jonathan riceve la sfera, cade ma la palla arriva ad Osvaldo che la fa tornare fra i piedi di Palacio. Rodrigo prende il palo con un bel diagonale basso sul secondo palo

51° - Doppio cambio atalantino: Maxi Moralex fuori per Boakye e si passa a 4-4-2. Dentro anche Papu Gomez per D'Alessandro, stanco

50° - Cerca di rifarsi Kovacic on un tiro che qualche mese fa mai avrebbe provato dopo un tentativo errato di cross. Tiro al volo dal limite del croato che crea un po' di apprensione

48° - Zappacosta ferma fallosamente un Kovacic in vena che aveva preso velocità ed era stato atterrato solo da una spallata. Punizione Inter: bella traiettoria di Palacio che tutto solo si gira e cerca il centro della porta. Sportiello para

47° - Un minuto di gioco e Benalouane ha già subìto un fallo fatto un altro. Protagonista il difensore. Ripresa che parte a ritmi blandi

46° - Batte l'Inter. Osvaldo e Palacio si scambiano la palla. Si riparte: Inter in vantaggio 1-0

21.48 - Rientrano in campo le squadre. Paiono non esserci sostituzioni

21.37 - Il rigore sbagliato da Palacio

21.36 - Il gollazo di Osvaldo

L'Inter - nonostante il rigore parato da Sportiello a Palacio e l'infortunio occorso ad Icardi - è in vantaggio. Conduce 1-0 contro un'Atalanta poco grintosa ma comunque molto tecnica. Decide Osvaldo con una sforbiciata incredibile su assist di Guarin da pizzato. Quella di Osvaldo è una meraviglia da vedere e rivedere ma forse il gol è viziato da una spinta a Dramé. Primo tempo al solito nervoso quando si affrontano queste due squadre: Benalouane rischia molto.

48° - l'Atalanta getta l'ultima chance con un angolo claciato troppo lontano. Finisce qui la prima frazione

46° - D'Alessandro proiva a rendersi pericoloso ma viene respinto. Scintille Guarin-Dramé ma Osvaldo è partito e serve Palacio. Palacio sforna il cross, non c'è nessuno. Sugli sviluppi contropiede atalantino, Kovacic ferma Moralez. La partita si accende. Duelli ovunque. Medel si guadagna il fischio

45° - Saranno tre i minuti di recupero!

43° - Inter che ora gestisce. L'Atalanta non ha avuto reazione all'1-0. Dodò carica il tiro sbilenco. Out

42° - Altre scintille per Benalouane che si allaccia con Juan Jesus. Gervasoni lo calma. Sta rischiando il difensore atalantino

41° - Deve mettere in corner Benalouane per fermare la corsa verso la porta di Palacio. Angolo battuto da Dodò e messo fuori dallo stesso Benalouane

39° - PABLO DANIEL OSVALDOOOOOOOOOO 1-0 CHE ROVESCIATA DELL'ARGENTINOOOOOOOOOOOOOO. INTER IN VANTAGGIO. CHE GOL CHE GOL! SI LIBERA DI DRAME E METTE DENTRO DALL'ALTEZZA DEL DISCHETTO SU ASSIST DI GUARIN. MITRAGLIA PER LUI. SPORTIELLO PUO' SOLO GUARDARE

37° - Mazzarri non compiaciuto dall'infortunio di Icardi

36° - Prova a riprendersi Jonathan con un tiro suggerito da Osvaldo. Repsinge in angolo l'attento Dramé

35° - Break poderoso di Guarin che prende velocità e non appena può sgancia il tiro forte, rasoterra. Solito bolide che si spegne fuori

34° - Brutta punizione di Jonathan: troppo bassa. Non è in serata il brasiliano né offensivamente né difensivamente dove sta subendo Dramé

32° - Bel cross di Kovacic che però non trova però nessuna all'altezza del secondo palo. Dramé lascia scorrere

29° - SPORTIELLO PARA CLAMOROSAMENTE IL RIGORE A PALACIO. L'ATALANTA TIENE DURO. GRAN PARATA DEL GIOVANE ESTREMO DIFENSORE CHE SI DISTENDA ALLA SUA SINISTRA ED INTERCETTA IL TIRO

28° - Gran cretinata di Benalouane che dopo aver rotto di Icardi colpisce Ranocchia e provoca un calcio di rigore. Sarà penalty per l'Inter. Giustissimo. Benalouane ammonito

27° - Intervento da dietro di Carmona abbastanza duro su Osvaldo. Gervasoni estrae il primo cartellino: è giallo.

26° - Brutta l'espressione di Maurito in panchina. Mani sul volto e tanto dolore

24° - Icardi proprio non ce la fa dopo la botta. Entra Osvaldo.

23° - Occasione per Kovacic che cerca il tiro a giro dopo il recupero palla e contropiede di Guarin. Il tiro del croato si perde di poco fuori

22° - Ancora Dramé propositivo. Male Ranocchia che non accorcia. Il cross dell'Atalanta chiama il taglio sul primo di Bianchi che in spaccata guadagna angolo

20° - L'Atalanta affida le sue sorti a Cherubin che su angolo tira al volo e colpisce in pieno volto Vidic, che appare tramortito dopo aver colpito il pallone

18° - Scambio di Dramé con D'Alessandro. Il terzino si sgancia e prova ancora il tiro sul primo palo. Handanovic blocca

17° - Brutto colpo per Icardi che si accascia per terra pericolosamente. Benalouane lo ha colpito col ginocchio sulla coscia

15° - Preciso filtrante di Kovacic che mette davanti alla porta Palacio. L'argentino colpisce ma Sportiello respinge

14° - Insidioso il cross di Dodò sul quale si fiondano Icardi e Palacio. Nessuno colpisce la palla e Jonathan che poteva essere pericoloso in terza battuta non vede arrivare la sfera. Angolo Inter. PALO DI VIDIC CHE SI LIBERA DI CHERUBIN ED HA TUTTO IL TEMPO DI COLPIRE!

11° - Belle le intenzioni della coppia Palacio-Icardi. Sul filtrante di Ranocchia Icardi fa velo e scatta, Palacio cerca di ridargliela ma sbaglia la misura. La palla la prende Guarin che guadagna una punizione. Cross del colombiano sul secondo: scontro Ranocchia-Benalouane-Sportiello. Il difensore interista rimane per terra

10° - Dramé sfodera il tiro molto debole. Handanovic non ha problemi

9° - Perde palla Jonathan sulla destra. Sul semplice appoggio recupera l'Atalanta, fermata poco dopo da un recupero di Kovacic che commette fallo e chiede scusa

7° - Tiro rasoterra ed al solito potente di Guarin su punizione da lontano. Carmona devia in angolo. Batte Dodò, non colpisce Vidic, Ranocchia al volo non arpiona, Medel dal limite cerca la botta. Di poco fuori, occasione per il cileno

6° - Dopo altre chance a ripetizione e dopo tante altre palle recuperate, l'Atalanta cerca il tiro con una conclusione al volo di Maxi Moralez. Sfera alta. Sul ribaltamento gioco pericoloso di Benalouane su Palacio che faceva a sportellate

5° - Un po' in apprensione la difesa dell'Inter che subisce le offensive dell'Atalanta, brava a recuperare palla non appena viene persa. Corner bergamasco. Non c'è nessuno, spazza Guarin

2° - Zappacosta, in una delle sue discese, si porta la palla troppo oltre ed incontra la linea di fondo. Rimessa Handanovic

1° - Icardi, impotente sul lancio lungo di Ranocchia forse prematuro, si lamenta timidamente e chiama pazienza nella creazione del gioco.

0' - Partiti. Gervasoni ha fischiato. E' l'Atalanta a gestire il primo possesso. Sfera sui piedi dei registi atalantini. L'azione si sposta sulla sinistra dove Dramé cerca la scodellata per Bianchi. L'Inter recupera palla. Kovacic riparte e serve Palacio, Benalouane in scivolata mette in rimessa laterale

20.44 - Saranno proprio Ranocchia e Cigarini i capitani. Scambio di gagliardetto e solito testa o croce

20.43 - Squadre in campo. Spazio al rito delle strette di mano

20.42 - Cigarini saluta amichevolmente Ranocchia nel tunnel

20.41 - La squadra atalantina aspetta quella interista nel tunnel. Siamo prossimi al calcio d'inizio.

20.38 - Gli spalti vuoti di San Siro

20.35 - Intanto Thohir, che sarà presente allo stadio, ha parlato così:



"Abbiamo fiducia nel progetto iniziato l'anno scorso, vale a dire costruire la squadra e aumentare le entrate nel rispetto del FFP. Mazzarri è passato dal nono al quinto posto e abbiamo rinnovato il suo contratto. Ausilio ci ha dimostrato di poter costruire una buona squadra, rispettiamo il lavoro che ha fatto e per questa ragione abbiamo scelto di proseguire con lui". Sul match di stasera: "Dobbiamo vincere, non è facile contro l'Atalanta, l'ultima volta abbiamo vinto nel 2010. Ma in attacco abbiamo Icardi e Palacio e nelle ultime partite abbiamo comunque fatto dei punti. A Palermo con 35 gradi era molto difficile, poi si era al rientro da Kiev. Gli arbitri? Dobbiamo rispettare le decisioni, così come sfruttare le occasioni da gol. Bisogna vincere in casa. Kovacic ed Icardi? Entrambi fanno parte della squadra che stiamo costruendo. Poi ci sono anche Dodò e Vidic, che con loro sono giocatori importanti e assieme ad Ausilio stiamo discutendo il loro rinnovo. Però siamo sempre una squadra anche quando vinciamo. Nessun problema, stiamo lavorando per averli con noi più a lungo, anche se hanno già un contratto di più anni. I lavori a San Siro? Positivi, sono stati fatti anche ad Appiano Gentile. Serviranno un paio di anni, ma del modo migliore per migliorare il Meazza parleremo nei prossimi mesi, sia per la finale di Champions ma anche per l'Inter. Lo stadio è importante per noi".



Dichiarazioni prese da Fc.Internews

20.35 - Dieci minuti all'inizio della gara

20.18 - Lo spogliatoio dell'Inter:

20.08 - Qualche curiosità:



- l'Inter fra la fine della scorsa stagione e l'inizio di questa in casa non prende gol da 268 minuti

- nelle ultime otto trasferte dell'Atalanta solo una volta i nerazzurri non hanno segnato almeno un gol

- qualora scendessero in campo sarebbero le presenze numero 100 per Andreolli in A e 200 per Avramov in Italia

20.07 - San Siro è pronto

20.04 - Nell'Atalanta qualche sorpresa. Dramé ce la fa e viene confermato a sinistra. Al centro è Biava a far posto a Cherubin. Centrocampo speculare a quello visto contro la Fiorentina quindi D'Alessandro e Cigarini ci sono. Davanti Maxi Moralez dietro Denis. Ecco l'XI nel dettaglio: Sportiello; Zappacosta, Benalouane, Cherubin, Dramé; Estigarribia, Cigarini, Carmona, D'Alessandro; Maxi Moralez; Bianchi. A disposizione: Avramov, Del Grosso, Scaloni, Biava, Bellini, Raimondi; Migliaccio, Papu Gomez, Baselli, Molina; Denis, Boakye.

20.01 - Ecco l'undici iniziale dell'Inter che schiera Handanovic in porta; Ranocchia, Vidic e Juan Jesus in difesa (nessuno riposa). A centrocampo Medel e Kovacic punti fermi. Guarin risoffia il posto ad Hernanes. Larghi Dodò e Jonathan. Davanti con l'annunciato Palacio c'è Icardi. In panchina: Carrizo; Andreolli, Mbaye, Campagnaro, D'Ambrosio, Nagatomo; Kuzmanovic, Khrin, M'Vila, Hernanes, Obi; Osvaldo

19.45 - Buonasera a tutti e benvenuti alla diretta live scritta ed online della partita Inter - Atalanta, match valevole per la quarta giornata di Serie A con inizio alle 20.45 e facente parte del primo turno infrasettimanale del Campionato 2014/15. Vi terremo sul pezzo con continui interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale.

Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento a San Siro dopo un passo falso. Nel weekend l'Inter è nuovamente inciampata a metà del guado fra big e pretendente tale ottenendo l'ennesimo pareggio al Barbera di Palermo. Il risultato di 1-1 è stato fissato da Vazquez, puntuale a punire l'incredibile indecisione di Vidic, e Kovacic, in seguito all'avanzamento da mezzala a trequartista orchestrata da Mazzarri. Un'Inter rivedibile che non ha recriminato per i due gol (uno era regolare) annullatigli.



L'Atalanta poco prima, nonostante una positiva prova, è dovuta soccombere al gol decisivo di Kurtic che ha fermato il risultato sullo 0-1 per la Fiorentina.



Risultati che hanno disegnato questa classifiche per le due squadre che scendono stasera in campo:





Nelle prime tre giornate di Serie A 2014-15 l'Inter ha sommato 5 punti (dista 4 punti dalla prima piazza e risiede al 6° posto) rimanendo imbattuta, vincendo una gara (quella in casa) e pareggiando le due fuori casa. Una tendenza invertita rispetto a quella dell'anno scorso, che vedeva i nerazzurri esprimersi meglio in trasferta. Nell'ultimo match l'Inter ha anche perso l'imbattibilità della difesa, per la prima volta perforata nella stagione 2014/15 dopo le giornate passate senza dover raccogliere palle dalla porta di Handanovic contro Stjarnan (due volte), Dnipro, Torino e Sassuolo. L'Inter possiede attualmente anche il migliore attacco della Serie A, grazie sopratutto ai sette schiaffi impartiti al Sassuolo. Delle otto reti segnate in Campionato tre portano la firma di Icardi, due di Osvaldo e Kovacic ed una di Guarin.



L'Atalanta si trova un punto sotto, all'ottavo gradino, a cinque lunghezze della vetta. In totale somma quattro punti ottenuti pareggiando con il Verona e vincendo con il Cagliari. In tre partite ha segnato due reti (Boakye ed Estigarribia) e ne ha incassate altrettante .

L'Inter a Palermo si è schierata con il solito 3-5-2. In porta Handanovic. Difesa composta dai tre titolari: Ranocchia - Vidic - Juan Jesus da destra verso sinistra. A centrocampo spazio per Medel, Guarin (tornato nel ruolo di interno dopo che gli era stato assegnato il vestito di trequartista di riserva) al posto di un Hernanes in calando ed appunto Kovacic (recuperato all'ultimo). Sugli esterni Nagatomo (risposatosi a Kiev) e D'Ambrosio (con uno stanco Dodò ed un convalescente Jonathan in panchina). Davanti ancora Osvaldo con Icardi piuttosto di Palacio. I seguenti accorgimenti di Mazzarri hanno permesso all'Inter di passare prima al 4-3-1-2 (Juan Jesus fuori e dentro Hernanes) e poi al pesante 4-3-3 (Palacio per Kovacic). Prendendo spunto dalle scelte di domenica scorsa ipotizziamo l'undici che potrebbe schierare Mazzarri oggi:



in porta Handanovic. A proteggerlo sempre quei tre a meno di riposo per Juan Jesus (nel caso dentro Andreolli) o Vidic (che forsè non ha più l'età per reggere il doppio-impegno). In mediana solito dubbio fra M'Vila e Medel con Kovacic ed Hernanes mezzali (in rampa di lancio al posto del poco convinto Profeta Guarin oppure Kuzmanovic o M'Vila per una soluzione più muscolare e che permetta a Kovacic di fare il trequartista). Sugli esterni potrebbe essere il momento di Jonathan a destra con ballottaggio Dodò-Nagatomo a sinistra. Davanti probabile che Palacio giochi 45-60 minuti al fianco di Osvaldo o Icardi. L'Inter dovrà poi scendere in campo domenica prossima contro il Cagliari nel bis dell'impegno casalingo

L'Atalanta vista contro la Fiorentina ha vestito l'abituale abito del 4-4-2. Per la seconda gara consecutiva, lì davanti, c'era Boakye e non Maxi Moralez, in coppia con Denis. Sulle ali la dipartita di Bonaventura ha aperto le porte della titolarità a D'Alessandro con l'inesauribile Estigarribia dall'altra parte. Inossidabile coppia di mediani Cigarini-Carmona al centro. Lì dietro altro spazio per il promettente Zappacosta a destra e per Dramé a sinistra. Al centro solo panchina per Stendardo: quest'anno il centrale sembra tagliato fuori dalla coppia Biava-Benalouane. In porta Sportiello al posto di Consigli, partito verso Sassuolo.



Questa sera Colantuono potrebbe cambiare molto la sua formazione. Potrebbe trovare spazio, in difesa, Cherubin al posto di uno fra Biava e Benalouane mentre Dramé ha subìto una botta alla spalla e potrebbe permettere la titolarità a Del Grosso. Del Grosso che però potrebbe giocare anche al posto di D'Alessandro. In mezzo al campo spazio a Baselli con panchina per Cigarini. Le due punte davanti saranno Maxi Moralez e Bianchi stando alle ultime dai campi. Riposo per Boakye e Denis. Sorprende la non convocazione di Stendardo.

Da non sottovalutare le eventuali sorprese di sorta per entrambe le formazioni. Si sa, la fatica - quando si tratta di turni infrasettimanali - impone avvicendamenti fra gli elementi meno pronti a tornare in campo appena due giorni dopo l'impegno precedente.

Ecco i convocati delle due squadre:



INTER:

Portieri: Handanovic, Carrizo, Berni;

Difensori: Campagnaro, Andreolli, Ranocchia, Vidic, Juan Jesus, Dodò, Mbaye, Jonathan, D'Ambrosio, Nagatomo;

Centrocampisti: Hernanes, Medel, Kovacic, M'Vila, Kuzmanovic, Guarin, Obi, Khrin;

Attaccanti: Icardi, Osvaldo, Palacio



ATALANTA:

Portieri: Sportiello, Avramov, Frezzolini;

Difensori: Bellini, Benalouane, Biava, Cherubin, del Grosso, Dramé, Raimondi, Scaloni, Zappacosta;

Centrocampisti: Baselli, Carmona, Cigarini, D'Alessandro, Estigarribia, A.Gomez, Migliaccio, Maxi Moralez, Molina;

Attaccanti: Denis, Boakye, Bianchi

Queste le parole di Walter Mazzarri nella conferenza stampa in cui ha annunciato l'impiego dal 1° minuto di Palacio ed ha sottolineato lo stato di forma molto rivedibile di Hernanes fra le altre cose.



Colantuono invece ha così parlato: "Contro l’Inter ci vorrà la partita perfetta e dovremo avere la mentalità delle ultime due vittorie che abbiamo conquistato a Milano. Turnover? Può darsi di sì, può darsi di no. La partita con la Fiorentina e stata molto dura e dispendiosa e abbiamo diversi giocatori con qualche problemino. Valuterò, ne parlerò con la squadra e decideremo. Denis in crisi? Sappiamo i problemi che ha avuto durante la preparazione e sappiamo che ha un fisico che non va subito in forma, per cui non mi preoccupo e lo attendo. Se giocherà? Anche per lui vedremo. L’Inter ha attaccanti di qualità, quando la palla arriva lì davanti può essere molto pericolosa. E in più c’è Kovacic che sta diventando uno dei giocatori più forti della Serie A. Sarà una partita molto tosta e dovremo evitare di entrare in campo molli per non fare la fine del Sassuolo"

Inter ed Atalanta si sono affrontate ben 119 volte fra Campionato, Coppa Italia e competizioni europee. I milanesi hanno prevalso 65 volte mentre l'Atalanta ha vinto appena 25 volte. 29 i pareggi verificatisi. Se all'Atleti Azzurri di Bergamo l'Inter non vince dal 2008, non cambia molto la storia a San Siro dove l'Inter non trova la vittoria dal 2010 quando prevalse per 3-1 (Tiribocchi; Milito, Mariga, Chivu). Negli ultimi tre Inter - Atalanta i padroni di casa non hanno mai ottenuto i tre punti. L'anno scorso l'Atalanta vinse 1-2 beffando Mazzarri nel recupero. Nel 2013 l'Atalanta vinse per 3-4 mentre l'anno prima tutto si fermò sullo 0-0. In generale l'Inter non batte la Dea da 6 match.



Mazzarri ha 20 volte incontrato l'Atalanta ed ha un saldo negativo (6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Colantuono ha un saldo tutto sommato positivo contro l'Inter: tre vittorie, due sconfitte e cinque pareggi.

Ad arbitrare la gara ci sarà Gervasoni, lo stesso Gervasoni che diresse l'Inter-Atalanta 3-4 di due anni fa di cui abbiamo parlato prima. Con Gervasoni, l'Inter ha vinto tre volte, perso due e pareggiato due. Uno di questi due pareggi rissale all'ultima gara dell'Inter diretta da Gervasoni: 0-0 con l'Udinese. Ha invece diretto l'Atalanta quattro volte: i bergamaschi hanno perso tre volte e vinto una. I suoi assistenti saranno Preti e Passeri. Il quarto uomo risponde al nome di Cariolato mentre gli addizionali sono Tagliavento e Ghersini.