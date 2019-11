Live Juventus - Cesena, Serie A in diretta

22.44 - Per stasera è veramente tutto, Giorgio Dusi e Vavel vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una serena notte.

22.42 - Buffon non ha ancora subito un gol in questa stagione: in 5 partite ufficiali ha subito solamente 8 tiri in porta, più o meno pericolosi. Anche oggi grande prova dal punto di vista difensivo: solo Marilungo ha impegnato il numero 1 bianconero, senza nemmeno impensierirlo troppo però.

22.41 - La Roma ha espugnato Parma vincendo per 2-1, continua a braccetto la corsa delle due padrone di questa Serie A.

22.40 - Queste le parole di Giovinco, il migliore in campo, nonostante non abbia trovato il gol: "Mancava la ciliegina sulla torta, mi terrò per un'altra volta. Penso di aver fatto una buona gara, ho fatto tante belle partite, siamo sulla strada giusta. Allegri mi chiede cose diverse rispetto a quelle che chiedeva Conte, lavorandoci su ci si arriva sempre. La Roma è un'antagonista importante, ma noi dobbiam guardare partita dopo partita."

22.37 - Porta a casa la quarta vittoria su quattro la Juve in campionato, grazie alla doppietta di Vidal e al gol di Lichtsteiner nel finale. Partita stra dominata: la squadra di Allegri ha concluso 14 volte verso la porta. Segnali postivi sotto tutti i punti di vista, visto che Leali, il probabile erede di Buffon, ha giocato una signora partita, nonostante i tre gol subiti.

22.34 - FINISCE QUI!!!! 3-0 per la JUVENTUS sul CESENA!

90+1' - Ancora LEALI!!!! Bel sinistro di Padoin da fuori, bravo il portiere del Cesena a distendersi mettendo in corner.

90' - Prova ancora da calcio piazzato il povero Giovinco, sconsolato, che non riesce a trovare il gol. Tre minuti di recupero.

88' - PALO DI GIOVINCO!!!!! DA FUORI AREA!!! Sfortunatissimo, meriterebbe davvero il gol per quanto fatto oggi.

87' - Campo anche per Simone Pepe: esce proprio Lichtsteiner. Applausi di tutto lo Stadium.

85' - Padoin cerca l'inserimento del trenino sulla fascia destra, e il 26 arriva puntualissimo, per battere con un tocco sotto Leali per il 3-0.

85' - LA CHIUDE LICHTSTEINEEEEEEEEEEER!!!!!! IL 3-0 DELLO SVIZZERO!!!!

84' - CHE CONTROLLO DI GIOVINCO! Se la sistema in qualche modo sul sinistro e calcia, sull'esterno della rete. Meriterebbe il gol.

82' - Morata e Giovinco si trovano molto bene: lo spagnolo cerca il compagno d'attacco, ma è leggermente in fuorigioco.

81' - Giovinco vuole segnare a tutti i costi: bella azione collettiva della Juve e ottimo tiro della formica atomica, Leali risponde.

79' - Allegri invece spende il suo secondo: standing ovation per Arturo Vidal, dentro Padoin al suo posto.

77' - Bisoli esaurisce i cambi: Nica entra al posto di Giorgi.

76' - Prova a rifarsi l'ex Real: dribbling secco ma tiro molle.

75' - SUPER OCCASIONE PER MORATA! Chiellini lancia Evra nello spazio e sulla sua palla ottimo controllo dello spagnolo in area, che nel tentativo di girata si sposta da solo la palla e non riesce a calciare!

72' - Giorgi resta a terra dopo un colpo al braccio, ma si rialza.

70' - Cambio nella Juventus: applausi per un ottimo Llorente, dentro Morata al suo posto.

68' - Ora per il Cesena è durissima: la Juve gioca sul velluto.

64' - CHE RITORNO DI VIDAL! Dal limite dell'area controlla e piazza perfettamente in diagonale, Leali non ci arriva! 2-0 per la JUVENTUS!

64' - AAAAAAAAARTUUUUUUUUUUUUROOOOOOOOOOO VIIIIIIIIDAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!

62' - ANCORA LEALI! Parata facile stavolta, in presa a terra, sul colpo di testa di Ogbonna.

61' - GIOVINCO VA IN PORTA!!! Leali risponde. Ha provato direttamente da punizione!

59' - Cesena che non riesce più a uscire, Juve veramente arrembante in quest'inizio di ripresa.

58' - Preme la Juve: sul cross di Evra mette in corner Renzetti. Intanto a Parma la Roma è sull'1-1.

56' - Cambio nel Cesena: dentro Carbonero, fuori Perico. Molto più offensiva ora la squadra di Bisoli, con Defrel esterno destro dei cinque.

54' - Defrel prova la torre per Marilungo, ma il numero 89 non ci può arrivare e chiude Ogbonna.

51' - Perico stende Chiellini con un brutto fallo, giallo per il giocatore del Cesena.

50' - Pericolosissima Juve: ci prova anche Lichtsteiner da destra, chiuso.

48' - Lucchini abbattuto da Giovinco: il 12 controlla meravigliosamente e prova dai 35 metri a cercar la porta con Leali piazzato male, ma il centrale dei romagnoli salva tutto con la testa.

47' - OTTIMA JUVE! Giovinco defilato cerca la porta, Leali respinge male ma Vidal non ne approfitta! Palla troppo alta per coordinarsi.

21.46 - RICOMINCIA IL SECONDO TEMPO! Dentro Coppola al posto di Mazzotta nel Cesena.

21.40 - Qualche statistica del primo tempo:

21.35 - In questi primi 45 minuti è la solita Juve compatta e arrembante, che ha trovato il vantaggio con un calcio di rigore realizzato appunto dal cileno al 18'. Cesena che fatica a uscire dall'area ed è arrivato solo una volta al tiro, senza nemmeno impensierir troppo Buffon. Vantaggio giusto, ottimo Giovinco tra i bianconeri.

21.33 - Le parole di Vidal, autore del gol bianconero: "mi sento contento perchè son tornato a giocare, sono un po' stanco ma so che devo ancora arrivare al 100%, oggi bisogna vincere la partita."

21.31 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Un solo minuto di recupero.

45+1' - KRAJNC SALVA SU LICHTSTEINER! Sul cross di Evra, Llorente lo mette di tacco con una magia davanti a Leali, ma chiude tutto il centrale sloveno.

45' - Pereyra gestisce male un ortimo contropiede della Juve, sbagliando l'ultimo passaggio.

44' - Ancora un ottimo Giovinco ci prova dal limite dell'area, col sinistro stavolta, non trovando la porta.

43' - Ci prova anche Marchisio dalla grandissima distanza, palla alta sopra la traversa della porta di Leali.

41' - IL DESTRO A GIRO DI GIOVINCO! La palla sfiora il palo, Juve ancora vicinissima al raddoppio.

38' - Marchisio a terra si tocca il naso dolorante, perde sangue per una botta involontaria di Mazzotta.

36' - Malinteso tra Llorente ed Evra, palla sul fondo. Bisoli furioso con i suoi.

33' - LLORENTE VICINISSIMO AL 2-0!!! Evra crossa basso, il navarro controlla la palla a centro area spalle alla porta e prova a girarsi: palla che sfiora l'incrocio dei pali.

31' - Capelli stende Giovinco in ripartenza: giallo per lui.

31' - Marilungo prova a sorprendere Buffon dai 25 metri, ma il numero 1 bianconero alza in corner. Ci prova ora il Cesena.

28' - Super palla filtrante di Marchisio per l'inserimento da sinistra di Evra, che taglia verso il centro e non arriva sulla palla per pochi centimetri.

27' - Si è ripreso Evra, che è regolarmente in campo.

26' - Rimane a terra Evra, caduto sulla schiena dopo un contrasto aereo con Giorgi.

24' - Cesena che prova ad essere aggressivo, ma è eccessivamente impreciso.

20' - Dopo il vantaggio, Allegri inverte nuovamente Vidal e Pereyra: il 23 sulla destra e il 37 sulla sinistra.

18' - AAAAAAAAAAAAAAAARTUROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL!!! Rigore non perfetto, Leali si lancia sulla sua destra azzeccando l'angolo, ma non può tenerla. 1-o Juve!

17' - RIGORE PER LA JUVE! Cascione respinge con il braccio il tiro a giro di Pereyra: braccio non molto largo.

16' - Ogbonna prova l'incornata sulla punizione di Giovinco, c'è Leali.

15' - Prova il contropiede il Cesena, sul lancio lungo di Renzetti chiude Ogbonna. Attivissimo Giovinco nella Juve.

12' - Si sono invertiti Vidal e Pereyra nella loro posizione da interni.

10' - LEALI SI SUPERA! Sulla respinta della barriera Giovinco calcia al volo da fuori con grandissima coordinazione: colpo di reni di Leali a metterla in corner.

9' - Incursione di Pereyra! Doppio dribbling e fallo di Cascione dal limite dell'area. Punizione pericolosa.

8' - Ci prova Lichtsteiner dai 25 metri col sinistro, ma la palla finisce larga.

7' - Cesena in difficoltà sul piano del gioco, fatica a ripartire, troppo schiacciato dietro.

6' - Bonucci chiude su Marilungo! L'attaccante aveva recuperato palla dopo un pasticcio di Lichtsteiner, provvidenziale il 19.

5' - Presunto fallo di mano di Cascione in area, lascia correre Giacomelli.

3'- Nel Cesena invece è Mazzotta a giocare da interno, con Renzetti largo a sinistra.

2' - Subito la Juve mette le tende nella metà campo avversaria. Pereyra in mediana è sul centro-destra.

20.46 - SI PARTE! Comincia Juventus - Cesena.

20.45 - Calcio d'inizio per il Cesena, che attaccherà sotto la curva sud, cuore della tifoseria bianconera di casa.

20.43 - SQUADRE IN CAMPO!

20.30 - Le squadre rientrano negli spogliatoi, 15 minuti al fischio d'inizio di Juventus - Cesena.

20.25 - Le parole di Marotta, su turnover e allenatori: "Abbiamo tanti elementi in rosa e le competizioni sono diverse, quindi le forze vanno dosate, Allegri può capire il momento giusto per cambiare. Abbiamo scelto il miglior allenatore a disposizione, l'ha dimostrato coi fatti. Noi possiamo valutarlo ora, ha grandi capacità e siamo contenti. Avremmo scelto Allegri a fine stagione scorsa? Gli scenari cambiano da un giorno all'altro, abbiamo colto l'opportunità migliore. Sulle scelte di Conte non commento, io sono abituato a guardare il futuro. Abbiamo il dovere di supportare Allegri."

20.17 - Squadre già in campo per il riscaldamento.

20.14 - Cambiamenti non indifferenti anche nel Cesena: fuori Brienza, dentro Defrel vicino a Marilungo. Mazzotta gioca da interno di centrocampo al posto di Coppola, mentre in difesa c'è Krajnc. (3-5-1-1) Leali; Krajnc, Lucchini, Capelli; Perico, Giorgi, Cascione, Mazzotta, Renzetti; Defrel; Marilungo.

20.11 - Ecco le formazioni ufficiali, partendo dalla Juventus. Allegri sorprende e lascia in panchina Tevez alla fine, schierando Giovinco al fianco di Llorente; a centrocampo non c'è Pogba, dentro Pereyra. Ecco il 3-5-2 bianconero: Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pereyra, Evra; Llorente, Giovinco.

20.00 - Buonasera da Vavel e Giorgio Dusi, e benvenuti alla diretta live di Juventus - Cesena, gara valida per la quarta giornata di Serie A.

Primo turno infrasettimanale di questa stagione che è stato aperto ieri sera dall'anticipo tra Empoli e Milan, finita 2-2 grazie alle reti di Tonelli, Pucciarelli, Torres e Honda.

19.50 - Proprio queste due squadre sono state le avversarie delle protagoniste del match di Torino di stasera nell'ultimo turno: la Juve ha sbancato San Siro grazie al gol di Carlitos Tevez, mentre il Cesena è stato bloccato sul 2-2 contro i Toscani in casa, subendo una rimonta dal 2-0.

I ragazzi di Max Allegri hanno avuto un ottimo inizio di stagione: 4 gare ufficiali e 4 vittorie, con 6 gol fatti e nessuno subito. Una delle migliori partenze dell'allenatore toscano, accusato più di una volta di avere delle difficoltà nelle prime partite della stagione. Nonostante i vari infortuni (Pirlo, Barzagli e le difficoltà di Vidal su tutti), la Juve è apparsa solida come sempre, capace di un gioco fluido e un ottimo giro-palla, e ha dimostrato di avere più alternative dello scorso anno, soprattutto Pereyra è stato un ottimo sostituto di Vidal, e visti i problemi fisici del cileno potrà tornare molto utile.

19.40 - Per quanto riguarda il Cesena, 4 punti in tre partite son un buon bottino, anche se sarebbero potuti essere anche di più, soprattutto considerando l'ultimo pareggio con l'Empoli. La squadra di Bisoli si è seduta sul vantaggio subendo la rimonta dei Toscani, cosa che era successa anche all'esordio con il Parma, ma nonostante questo erano arrivati i tre punti, grazie alla rete di Alejandro Rodriguez.

19.25 - La Juve nei precedenti a Torino è in vantaggio per 7 vittorie a 1: quest'unica del Cesena è arrivata con uno 0-2 a tavolino nel 1987/88, a causa di un petardo lanciato dagli spalti che causò un trauma uditivo a Sanguin, centrocampista dei romagnoli. La vittoria più ampia è un 6-1 del 1981, con tripletta di Bettega e gol di Scirea. L'ultimo gol del Cesena in casa della Juve risale al 2007 e fu marcato da Papa Waigo, ma la partita finì comunque per 2-1 per i bianconeri. Gli ultimi tre match si sono conclusi tutti con la vittoria della Juventus, per un totale di 7 gol fatti e 2 subiti. L'ultima, il 4 dicembre 2011, fu risolta da Marchisio e Vidal, per il 2-0 finale. Sono 6 invece i pareggi.

Passiamo ora alle probabili formazioni, partendo dai Campioni d'Italia in carica: indisponibili in difesa Caceres e Barzagli, oltre a Marrone, quindi davanti a Buffon vanno gli unici tre disponibili, ovvero Ogbonna, Bonucci e Chiellini. Sulle fasce cambio rispetto a sabato scorso: debutto da titolare per Romulo molto probabile, mentre dall'altra parte è favorito Evra. In mezzo potrebbe partire Vidal dal primo minuto, ma il cileno non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, quindi Pereyra è pronto a subentrare; a completare il reparto Marchisio e Pogba. Davanti ancora incertezze: Morata non è ancora al 100% e potrebbe giocare qualche minuto ma partendo dalla panchina, mentre Coman è più quotato per affiancare uno tra Tevez e Llorente, probabilmente l'Argentino, vista la condizione strepitosa (4 gol in 4 partite).

19.15 - Il Cesena si schiera a specchio, tornando a 3 in difesa, dopo aver giocato a 4 contro l'Empoli. Confermati comunque 10 titolari su 11, solamente Defrel parte dalla panchina. Tra i pali ovviamente Leali, mentre i centrali sono i titolari: Volta, Lucchini e Capelli. Sulla destra andrà Perico, mentre a sinistra è favorito Mazzotta su Renzetti. Centrocampo a tre con Giorgi, Cascione e Coppola, anche se potremmo vedere Carbonero in campo per qualche minuto, poco probabile il debutto dal primo minuto però. In panchina va per la prima volta Pulzetti, che ha recuperato dal problema al tendine rotuleo. Coppia d'attacco che sarà composta da Marilungo e Brienza, i più in forma tra i romagnoli. Panchina quindi per Djuric e Rodriguez.

19.10 - Allegri ieri in conferenza stampa ha avuto belle parole per i suoi giocatori, come anche il CT della Nazionale, nonchè ex allenatore dei Bianconeri: "Conte ha detto che la mia Juve è più forte dell'anno scorso? Se lo ha detto posso stare sereno."

Anche la situazione degli infortunati sta nettamente migliorando, ma non ci saranno cambiamenti e rivoluzioni: "Parlare di turnover sminuisce chi gioca meno, più di turnover si tratta di scelte tecniche, anche in base agli avversari. Abbiamo giocato solo 3 partite, da dopo la sosta avrò bisogno di tutta la rosa in ottime condizioni. Non è semplice inserire 4-5 nuovi giocatori a partita, un paio vanno bene. Pereyra, ad esempio, è arrivato da riserva e ora si può considerare titolare, è stato un'ottimo acquisto e la chamata di Martino nella nazionale Argentina lo conferma. Anche Tevez meriterebbe la Seleccion. Morata dal primo minuto? Piacerebbe anche a me vederlo in campo per 90 mimuti, ha grande tecnica e qualità ma è rientrato con la squadra dopo un mese di semi-inattività. Va inserito piano piano. Arturo si è allenato con la squadra da 4 giorni, non è al 100% ma deve fare minuti. Dovrò essere bravo e fortunato a bilanciare i suoi allenamenti e le partite per evitare altri infortuni. Ogbonna è cresciuto in autostima e sicurezza. Ha grandi qualità, ha fatto una bella partita a Milano. Barzagli sta lavorando per recuperare al 100%. Caceres non ha nulla di grave, dovrebbe farcela per l'Atletico, Pirlo sta già calciando, farà gli esami in settimana. Evra si sta inserendo bene, sono contento, domani potrebbe giocare titolare".

Infine un avvertimento per la corsa al quarto scudetto: "Il Cesena è in forma, rispecchia molto il suo allenatore, è una squadra aggressiva, e difende bene. I campionati si vincono con le piccole, altrimenti tocca giocarsi tutto negli scontri diretti. E noi vogliamo arrivare ai big match in posizione di forza. È troppo presto per una corsa a due, ci sono ancora tanti punti in palio".

19.00 - Dal canto suo invece Bisoli riconosce le grandi difficoltà che potrà avere la sua squadra a fare punti a Torino: "Partite come queste sono più facili da preparare, perché quando giochi contro una squadra come la Juventus la concentrazione non può mancare. Dobbiamo cercare di limitare i loro pregi. Sappiamo che per noi è un appuntamento proibitivo, loro non perdono in casa da due anni e mezzo. Proseguiamo con il blocco storico, con due giocatori che ci hanno aiutato, altri che si sono aggiunti. Firmerei per avere sempre 4 punti in tre partite. Daremo tutto, se saremo battuti sarà perchè avremo trovato un avversario più forte".

Sarà un Cesena votato soprattutto alla fase difensiva, e non potrebbe essere altrimenti: "Proveremo a tenere un buon ritmo, cercando di fare densità a metà campo per impedire le giocate dei tanti campioni che hanno. Stiamo recuperando qualche giocatore, ma i quattro punti conquistati contro Parma, Lazio ed Empoli sono un ottimo bottino".

L'arbitro di questa gara sarà Piero Giacomelli di Trieste, coadiuvato dagli assistenti di porta Massa e Abbattista e dai guardalinee Galloni e Tegoni. Il quarto uomo sarà invece Tonolini. La Juventus ha incrociato l'arbitro friulano due volte, l'ultima volta fu contro il Bologna lo scorso aprile, quando fu Paul Pogba a firmare la vittoria dei bianconeri.