Tutto facile per la Juventus: 3-0 al Cesena

Tutto facile per i campioni d’Italia che allo Juventus Stadium battono con un largo punteggio un modesto Cesena e ottengono la quarta vittoria su altrettante gare senza subire gol. La squadra di Allegri ha sempre tenuto in mano la partita, risolta dalla doppietta di un Vidal non ancora al meglio, e rifinita dall'inesauribile Lichtsteiner. Il duello a distanza con la Roma è appena iniziato, ma sembra già essere avvincente.La Juventus, dopo Parma-Roma 1-2, è ancora prima con i giallorossi a 12 punti, mentre il Cesena resta a quota 4. Continua inoltre la striscia di vittorie allo Juventus Stadium

I bianconeri partono forte e cominciano subito a martellare la difesa avversaria. Al 10’ c’è la prima occasione per la Juventus: punizione batte Giovinco sulla barriera e sulla ribattuta calcia al volo impensierendo Leali. Nel primo quarto d’ora il Cesena riesce a difendersi ma non a ripartire. Al 17’ calcio di rigore per un fallo di mano un braccio largo di Cascione su tiro di Pereyra. Vidal trasforma il rigore e sigla il suo primo gol della stagione 2014-2015. I primi venti minuti, per il Cesena, sono complicati e non può più concentrarsi solo in difesa, non reagiscono e pensano prima a non prenderle: Llorente avrebbe l’occasione per il raddoppio, ma da pochi passi non trova la porta. Giovinco è molto ispirato, ma al solito poco incisivo e anche poco fortunato. Al 31’ però arriva la prima occasione per il Cesena con Marilungo che fa partire un destro dai 25 metri ma Buffon respinge con i pugni. Dopo un minuto di recupero il risultato finale del primo tempo è Juventus-Cesena 1-0: dominio della compagine di Allegri, con la rete dal dischetto di Vidal.

Nella ripresa la musica non cambia e la Juve riparte con la voglia di chiudere la gara e il Cesena è in affanno. Al 60’ mischia in area del Cesena con Marchisio che recupera palla e si guadagna una punizione. Al 64’ Vidal trova il raddoppio con un gran destro dell’area. Giovinco ci prova da tutte le posizioni, poi entra Morata che fallisce clamorosamente una ghiotta occasione gol. Al 40’ il gol del definitivo 3-0 di Stephan Lichtsteiner, che raccoglie un grande assist di Padoin.