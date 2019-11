Live Napoli - Palermo in Serie A

22.55 - Per questa sera è davvero tutto. Grazie per aver seguito la diretta di Napoli - Palermo su vavel.com. Una buona notte da Vavel Italia e da Vincenzo Esposito.

22.50 - Il Napoli va a quota 4 punti in classifica, mentre il Palermo sale a 3 punti. Ecco la classifica completa:

22.48- Ecco i risultati di questa serata infrasettimanale di Serie A:



Cagliari - Torino 1-2;

Fiorentina - Sassuolo 0-0;

Inter - Atalanta 2-0;

Juventus - Cesena 3-0;

Napoli - Palermo 3-3;

Parma - Roma 1-2;

Sampdoria - chievo 2-1;

Verona - Genoa 2-2.

22.44 - Continua il periodo no del Napoli. I partenopei hanno guadagnato soltanto 1 punto nelle ultime tre partite. Anche questa sera hanno pesato le disettanzioni difensive. Ottimo Palermo invece, che, dopo aver fermato in casa l'Inter, blocca anche il Napoli. Prestazione superlativa di Vazquez e Belotti.

90+6'- Finisce 3-3 al San Paolo un rocambolesco Napoli - Palermo. Piovono i fischi.

90+3'- Callejon conquista il corner, ma la difesa rosanero libera.

90+1'- Ci porva Higuain, ma la difesa del Palermo fa muro.

89'- Sono 5 i minuti di recupero. Nessuna azione goal in questi minuti finali.

86'- Il Napoli occupa costantemente la metà campo rosanero, ma non riesce a trovare il guizzo vincente.

84'- Ultimo cambio per il Napoli, entra Insigne ed esce Mertens.

79'- Palermo sulle gambe, ci prova il Napoli.

E' mancato il vero Mertens fino a questo momento per il Napoli.

76'- Secondo cambio per Iachini, entra Bolzoni ed esce uno stanchissimo Barreto.

73'- Ammonito Bamba.

70'- Benitez manda nella mischia Higuain, esce Zapata.

66'- Primo cambio nel Napoli, esce Hamsik ed entra de Guzman. Nel Palermo era entrato Silva al posto di Dybala.

65'- Mamma Vazquez. Sta seminando il panico nella difesa partenopea.

64'- Che partita. Non ci si ferma un secondo, adesso è Mertens a sfiorare la rete.

Il Palermo si era fatto più intraprendete ed è riuscito ad agguantare nuovamente il pareggio. Grande azione dei rosanero, partita dai piedi di Vazquez, che di tacco serve sulla corsa Dybala, cross al centro per Belotti che anticipa tutti e mette in rete il goal del 3-3.

62'- BELOTTIIIIIIIII. DOPPIETTA PER LUI. 3-3 AL SAN PAOLO.

61'- Palo esterno di Belotti. Sorprendente il giovante attaccante rosanero, che si gira in un fazzoletto e colpisce il palo esterno.

59'- Sorrentino salva il Palermo. Grandissima uscita su Zapata tutto solo in area.

58'- Grande giocata di Vazquez che super in dribbling Henrique e cerca l'assit per Belotti, tempestiva la chiusura di Ghoulam che mette in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

56'- Grandissima chiusura di Andelkovic su Mertens. Bravissimo il difensore rosanero.

52'- Fase di stallo del match, con il Napoli che non ha nessun interesse ad accelerare i ritmi.

47'- Parte bene il Napoli che controlla agevolmente il gioco.

21.50 - PARTITI. Primo pallone della ripresa giocato dal Napoli.

Squadre pronte per cominciare la ripresa, si aspetta solo il fischio dell'arbitro Doveri.

Per il Napoli ottimo inizio, ma poi si sono presentate le solite amnesie difensive. Il Palermo è partito un pò intimorito, concendendo troppo ai partenopei, per poi uscire alla distanza con la classe del terzetto d'attacco.

Termina con la rete di Callejon una prima frazione davvero scoppiettante. Ben 5 reti in 45 minuti di gioco. Al doppio vantaggio del Napoli, firmato Koulibaly e Zapata, il Palermo ha risposto alla grande, riagguantando il pareggio con Belotti e Vazquez (terzo goal consecutivo per lui). All'ultimo secondo Callejon, con un goal dei suoi, ha poi portato in vantaggio i partenopei. Napoli - Palermo 3-2.

45'+1'- CALLEJONNNNNNNN. CHE PARTITA AL SAN PAOLO. NAPOLI NUOVAMENTE IN VANTAGGIO.

44'- Il Napoli non riesce a pungere la difesa rosanero. Mertens poteva servire Callejon nello spazio, ma ha preferito ripartire da Henrique. Il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero.

42'- Ripartenza rosanero con Dybala che conclude debolmente di testa.

41'- Che chiusura di Andelkovic, che salva su Hamsik pronto a colpire a botta sicura.

38'- Fallo di Rigoni da dietro su Mertens non sanzianto da Doveri.

35'- Si è sistemato bene il Palermo dopo lo scossone delle due reti subite. Adesso il Napoli fa fatica a trovare spazio in avanti.

33'- Secondo giallo del match per Morganella, che stende Ghoulam.

30'- Bella ripartenza del Palermo con Vazquez che pesca Belotti. L'attaccante rosanero salta Koulibaly che lo atterra e si prende anche il giallo.

26'- Si inizia a sentire qualche fischio dagli spalti del San Paolo.

Azione di rimessa del Palermo che prende in controtempo la difesa partenopea. Morganella è bravissimo ad inserirsi tra le linee a mettere un assist perfetto per Vazquez, che tutto solo dal dischetto fredda Rafael. Messo malissimo il centrocampo partenopeo.

24'- Vazquezzzzzzzz. Incredibile al San Paolo. Il Palermo riprende in 5 minuti il pareggio. Ancora in bambola la difesa azzurra.

20'- Callejon e Zapata vanno via in contropiede, lo spagnolo serve Duvan che il velocità super Bamba che lo atterra. Incredibilmente l'arbitro Doveri lascia correre.

Partita bellissima allo Stadio San Paolo, 3 goal in appena 18 minuti di gioco. Primo goal di Belotti in Serie A. Bravissimo l'attaccante dell'Under 21 a farsi spazio in area e a trafiggere Rafael con un perfetto colpo di testa.

18'- Belottiiii. 2-1 del Palermo, che riesce a sfruttare al meglio un calcio d'angolo.

14'- Palermo in bambola. Altra azione dei partenopei che seminano il panico nella difesa rosanero. Zapata mette in mezzo per Callejon che prova il destro, rimpalla Daprela che poi spazza la minaccia.

Il Napoli raddoppia con Zapata. Il goal sembra aver dato fiducia agli azzurri. Mertens ruba palla sulla 3/4, filtrante per Hamsik che stoppa vede Zapata tutto solo e lo serve, l'attaccante colombiano non ci pensa su due volte e scarica un destro all'incrocio. Bel goal per Zapata. Goal forse viziato da un fuorigioco millimetrico di Hamsik.

11'- DUVANNNNNNN ZAPATAAAAAAA. Uno due micidiale del Napoli che raddoppia con l'attaccante colombiano.

9'- Ci prova Hamsik. Il capitano azzurro supoer Bamba in dribbling e scarica il sinistro. Palla che scheggia la traversa.

6'- Si fa vedere il Palermo in avanti. Impreciso il cross di Dybala.

4'- Ancora Napoli in avanti. I partenopei voglio riconquistare il San Paolo.

Bravissimo il difensore francese a sfruttare il cross di Callejon, che di testa anticipa tutti e segna la prima rete in Serie A.

2' - KOULIBALYYYY. Napoli in vantaggio. Inizio scoppiettante dei partenopei.

2'- Sio fa vedere subito Zapata, che entra in area ed impegna Sorrentino, palla in angolo.

20.45 - L'arbitro Doveri fischia l'inizio del match. Il Napoli cerca di comandare subito l'incontro.

20.40 - Squadre in campo agli ordini di Doveri. Le due sconfitte consecutive hanno lasciato il segno, c'è pochissima gente al San Paolo.

20.35- Mancano 10 minuti all'inizio del match. Ieri il Milan ha pareggiato 2-2- ad Empoli. Ecco tutte le partite della serata:

Inter-Atalanta;

Cagliari-Torino;

Parma-Roma;

Sampdoria-Chievo;

Fiorentina-Sassuolo;

Juventuns-Cesena;

Verona-Genoa;



20.25 - Novità anche nell'11 rosanero. Iachini fa debuttare Bamba dal primo minuto al fianco di Andelkovic e Terzi. Non riposa Dybala, che va a completare il reparto d'attaccon con Belotti e Vazquez. Ecco la formazione ufficiale del Palermo. Sorrentino; Andelkovic, Terzi, Bamba; Morganella, Barreto, Rigoni, Daprelà; Vazquez; Dybala, Belotti.

20.15 - Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli Benitez fa partire Higuain dalla panchina, al suo posto Duvan Zapata. Si rivede Ghoulam dal primo minuto, con che Gargano vince il ballottaggio con David Lopez, per il resto confermate le nostre indiscrezioni. Ecco la formazione dei partenopei: Rafael; Henrique, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Inler, Gargano; Callejon, Hamsik, Mertens; Duvan.

20.10 - Fa davvero impressione, nonostante il turno infrasettimanale, vedere un San Paolo così vuoto.

20.05 - Buonasera a tutti e benvenuti da Vincenzo Esposito e da Vavel Italia alla diretta scritta live ed online della Serie A. Questa sera seguiremo insieme dallo Stadio San Paolo, Napoli - Palermo, match valido per la quarta giornata di campionato con inizio alle ore 20.45. Partita ricca di spunti, con un Napoli in crisi nera dopo le due sconfitte consecutive, e con un Palermo che domenica sera è riuscito a bloccare l'Inter sull'1-1 con una prestazione davvero ottima.

19.55 - QUI PALERMO - Iachini dovrà rinunciare a Muñoz e Gonzalez ancora indisponibili. Modulo invariato, 3-5-1-1, con qualche lieve correttivo per quanto riguarda gli uomini che scenderanno in campo. Il tecnico del Palermo proporrà, secondo quanto appreso da TuttoPalermo.net, un undici con i consolidati dettami tattici, tanta difesa e tanto filtro a centrocampo. Nel ruolo di esterno destro di centrocampo ballottaggio tra Pisano e Morganella, con il secondo leggermente favorito, nello spot di esterno sinistro dovrebbe essere confermato Daprela. In difesa possibile chance per Souleymane Bamba al fianco di Terzi ed Andelkovic. In mediana confermatissimo il trio Bolzoni - Rigoni - Barreto, che tanto ha fatto bene contro l'Inter di Mazzarri. In attacco Iachini potrebbe concedere un turno di riposo a Paulo Dybala, con contestuale inserimento di Andrea Belotti, con Vazquez, inamovibile, al suo fianco.

Live Napoli - Palermo, Diretta Serie A

19.45 L’UOMO DEL TURNOVER – Che Benitez dai tempi di Valencia e Liverpool sia l’uomo del turnover è risaputo. Ma anche lui, questa volta, ha esagerato. Dopo l’insensata rivoluzione friulana, si prepara una contro-rivoluzione, dove lo spagnolo si affiderà alla squadra migliore. Del resto non ci sono altre possibilità. Il Napoli ha assoluto bisogno dei tre punti questa sera, e il tecnico spagnolo si affiderà a chi può garantirgli certezze. E allora tutti i big di nuovo in campo, a partire dalla trequarti. Nessun esperimento alla Zuniga, nè l'evanescente Michu. A supportare Higuain saranno la bestia nera del Palermo Hamsik, il funambolo Mertens e un Callejon con voglia di ritrovarsi. Inler troverà di nuovo il suo posto a centrocampo, perchè c'è bisogno di qualcuno con i piedi buoni, che sappia far girare il pallone. Con Jorginho ancora fermo ai box, ballottaggio tra Gargano e David Lopez per l'altra maglia disponibile in mediana. Zuniga, invece, dovrebbe riprendersi la sua posizione di esterno sinistro, mentre sulla destra si dovrebbe rivedere Henrique, dimostratosi più affidabile di Maggio. Non dovrebbero rifiatare, invece, Albiol e Koulibaly.

19.40 COME ARRIVANO LE SQUADRE – Animi completamente contrastanti tra le squadre che scenderanno in campo questa sera al San Paolo. Il Napoli è in uno stato confusionale mai visto prima con Benitez alla guida, dopo aver collezionato una sola vittoria, risicata, in quel di Genova nella prima giornata. Da allora, due sconfitte, Chievo in casa e Udinese al Friuli. E’il momento di riscattarsi. Il Palermo invece ha racimolato soltanto due punti in tre gare, ma considerando il calendario non è andata affatto male. Due pareggi, uno dopo aver comandato per 85 minuti contro la Sampdoria al Barbera nella gara del ritorno in A, ed un altro nell’ultima giornata contro l’Inter di Mazzarri (dominando a lunghi tratti). La sconfitta invece è arrivata al Bentegodi nella seconda gioranta di campionato, contro il Verona di Luca Toni per 2-1.

19.30 - "Sono tanti anni che alleno, la chiave è avere la fiducia della squadra nel progetto e noi l'abbiamo. Questa è la strada giusta, la stessa strada dello scorso anno. Se vinciamo una partita cambia tutto per voi, ma non per noi. L'obiettivo è il traguardo finale. Ho parlato con De Laurentiis, entrambi abbiamo fiducia che la squadra, con questo organico, farà una buona stagione e arriverà vicino al top della classifica. Poi, la realtà è la solita: le società più forti sono quelle con il fatturato più alto, noi proviamo ad avvicinarci a loro", esordisce così Rafa Benitez in conferenza stampa, cercando di riconquistare l'ambiente e stemperando la tensione che aleggia nell'aria a Napoli. Naturalmente il tecnico spagnolo è sotto accusa per le scritteriate scelte fatte domenica ad Udine: " Decidete voi cosa è un turnover, ciascuno ha la sua opinione. Noi abbiamo bisogno di cambiare giocatori giocando ogni tre giorni, io mi confronto con lo staff ed alla terza partita consecutiva cerchiamo di preservare alcuni elementi dagli infortuni. Se vinciamo facendo turn over la rosa diventa più forte, questa è la chiave. Qualche volta succede che si perde e la colpa è dell'allenatore". Benitez si concentra poi sui suoi ragazzi: "Dobbiamo recuperare la fiducia, questo è il problema che va risolto con la testa e non con il cuore, senza farsi prendere dalla fretta. Non posso perdere la testa dietro le critiche, anzi debbo trasmettere tranquillità". Infine un commento sui nuovi acquisti e sulla sfida di questa sera: "La qualità di Michu non è il palleggio, ma arrivare in area da dietro. Lui si inserisce bene, deve trovare il feeling con i compagni. De Guzman è più bravo di lui, per esempio, tra le linee. David Lopez fisicamente è un portento. Il Palermo? E' veloce nelle ripartenze. Mi aspetto il solito apporto dei tifosi, spalla a spalla arriveremo al traguardo"

19.20 UOMO IN PIU, UOMO IN MENO – Il rebus Hamsik è uno di quelli che, tra i tanti, preoccupa di più in casa Napoli. Lo slovacco sta avendo un processo di involuzione continuo, non riuscendo ad essere più decisivo come i primi anni in maglia azzurra. Forse la pressione e la poca personalità, non hanno permesso al capitano napoletano di esplodere definitivamente. Hamsik non riesca a segnare al San Paolo da quasi un anno, dal 2 novembre 2013 contro il Catania. Poi si è messo anche l’infortunio al piede a complicare le cose, condizionando il rendimento del calciatore e il difficile recupero, ora Marek vuole tornare al gol nel momento più duro della gestione legata a Rafael Benitez. Lo vuole fare nel giorno delle 250 presenze in maglia azzurra, un record da non sottovalutare affatto.

Serie A in Diretta

19.10 - Un pò di numeri e curiosità



L’ultimo incontro tra Napoli e Palermo si disputò 2 anni fa e i partenopei vinsero 3-0 grazie alle reti di Maggio, Insigne ed Inler. L’ultimo pareggio risale al 2009-2010, quando la gara terminò a reti inviolate. L’unica vittoria del Palermo è datata 1951/1952, con il risultato di 2-1 in favore dei rosanero. La vittoria più larga del Napoli è avvenuta nella stagione 1934/1935 con il risultato di 6-0.



LE STATISTICHE – Il Palermo ha disputato 20 gare a Napoli in Serie A, perdendo in 15 occasioni, pareggiando 4 volte e vantando un solo successo. I gol segnati in questi 20 incontri sono 50, con una netta predominanza dei padroni di casa, autori di 44 reti a fronte delle sole 6 subite. Tenendo conto anche delle 20 partite disputate in terra siciliana, il bilancio vede sempre il Napoli in vantaggio con 20 vittorie a 8 (12 i pareggi). Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro il Palermo, senza subire gol nelle ultime tre. Marek Hamsik ha segnato sette gol in carriera ai rosanero, vittima preferita dello slovacco in Serie A. Dopo tre giornate, il Napoli è la formazione che ha realizzato più tiri verso la porta avversaria, 43 (esclusi respinti) – 17 dei quali nello specchio della porta.

Live Napoli - Palermo

19.00 - I Convocati



Napoli: Sono 23 i convocati da Rafa Benitez. Ancora ai box Jorginho, per il resto tutti convocati, si rivede anche Ghoulam dopo la frattura all'ulna del braccio sinistro. Ecco la lista dei convocati: Rafael, Andujar, Colombo, Maggio, Mesto, Zuniga, Ghoulam, Koulibaly, Britos, Albiol, Henrique, Gargano, Inler, De Guzman, David Lopez, Callejon, Insigne, Mertens, Hamsik, Michu, Duvan, Higuain





Palermo: Sono ventiquattro - come riporta il sito ufficiale del Palermo - i giocatori rosanero convocati dal tecnico Giuseppe Iachini per la sfida di questa sera contro il Napoli: Fulignati, Sorrentino, Ujkani; Andelkovic, Bamba, Daprelà, Emerson, Feddal, Lazaar, Morganella, Pisano, Terzi, Vitiello; Barreto, Bolzoni, Chochev, Ngoyi, Quaison, Rigoni, Vazquez, Belotti, Dybala, Makienok, Joao Silva.

Risultato Napoli - Palermo, Serie A

Il Pronostico



Nonostante il momento negativo, il favorito dell'incontro di stasera è sempre il Napoli, con la vittoria dei ragazzi di Benitez quotata ad 1,4o. Il pareggio è quotato 4,50 con la vittoria esterna del Palermo data a 8,00. Viste le recenti partite delle due squadre, vi consigliamo di puntare sul goal (quota 1,85) e sull'over 2,5 (quota 1,75), e per chi vuole rischiare qualcosa in più, consigliamo la Combo goal+over 2,5 quotata a 2,15.