Diretta Lazio e Udinese in Serie A

Nessuna azione significativa durante i minuti di recupero: la Lazio non riesce ad arrivare al gol del pareggio, perciò la gara termina 1-0 per i bianconeri. Eppure la squadra di Pioli ci ha provato, ci ha provato in tutti in modi nella ripresa a firmare almeno un gol, ma Karnezis si è sempre fatto trovare pronto o il più delle volte, le conclusioni non erano delle migliori. Ancora una volta la Lazio viene sconfitta in un match in cui ha fornito un'ottima prestazione e ha mostrato la grinta giusta che ogni squadra dovrebbe avere. L'Udinese, dal suo canto, ha difeso il suo vantaggio, anche se spesso ha rischiato grosso. La squadra di Stramaccioni si fionda al 3° posto in classifica al di sotto solo delle due inarrivabili Juve e Roma. La Lazio invece rimane coi suoi miseri 3 punti.

3 minuti di recupero.

87' Ammonizione per Lulic.

85' Candreva attacca la porta dei bianconeri con un cross che si trasforma in un tiro, bloccato dal portiere dell'Udinese.

83' Cross a vuoto sfornato in area di rigore da Keita, non ci arriva Klose.

81' Altra occasione per la Lazio per pareggiare! Lulic calcia con un tiro debole, Karnezis allontana il pallone, fortunatamente dove non erano presenti i giocatori biancocelesti.

80' Sostituzione per l'Udinese: entra Belmonte per Fernandes.

79' Prima occasione per Keita! Ottimo tiro verso il centro della porta, para Karnezis.

77' Djordjevic riceve palla in area di rigore, si gira rapido per calciare ma viene murato.

75' Sostituzione per la Lazio: entra Keita esce Braafheid.

73' Di Natale viene lasciato tutto solo nella trequarti avversaria: Marchetti legge l'azione ed esce coi tempi giusti.

71' Grande punizione calciata da Candreva: pallone basso e buona traiettora, ma non riesce a trovare la porta.

70' Fallo di Danilo su Djordjevic, punizione dal limite dell'area.

69' Fallo di Klose ai danni di Allan. Punizione Udinese.

66' GRANDE OCCASIONE PER LA LAZIO! Candreva serve, con un pallonetto, Klose al centro dell'area che non riesce però ad arrivare sul pallone.

64' Fa il suo ingresso in campo il bomber bianconero: Totò Di Natale al posto dell'autore del gol, Thereau.

62' Punizione rasoterra calciata da Candreva, parata da Karnezis.

61' Fallo su Candreva. Punizione da buona posizione per la Lazio.

60' Ripartenza di Fernandes che calcia da fuori area, uscita con i pugni di Marchetti

58' Sostituzione per la Lazio: entra Lulic per Ledesma.

52' Klose si mostra pericoloso con un colpo di testa su cross di Onazi, ma il pallone non è ben indirizzato in porta.

50' Parolo piazza un tiro sul primo palo dopo un assist di Braafheid, facile per Karnezis.

48' Djordjevic fa rabbrividire la porta di Karnezis con un tiro dalla traiettoria perfetta ma il portiere riesce a bloccarlo.

47' Occasione per l'Udinese con il sinistro di Fernandes che finisce di poco sopra la traversa!

46’ Sostituzione per la Lazio: entra Djordjevic per Anderson.

E' iniziato il secondo tempo.

Il primo tempo termina sull'1-0 con il vantaggio dell'Udinese, rete siglata da Thereau, la prima in questo campionato con la maglia bianconera. Ancora una volta, la squadra di Pioli non ottiene il risultato desiderato nonostante un'ottima prestazione. I biancocelesti stanno portando avanti il gioco, creano molte azioni da gol e detengono più possesso palla. Ledesma è la colonna portante di questa squadra, da lui nascono molte delle azioni offensive per poi arrivare a Klose, Onazi e Candreva che raggiungono con facilità l'area di rigore avversaria e da qui provano a finalizzare le azioni senza riuscirci. Anderson invece è una vera furia, grande grinta e tante occasioni anche per lui, ma la Lazio è un po' sfortunata. L'Udinese si è mostrata pericolosa in alcune occasioni, soprattutto in due: nell'azione del gol e in un'altra identica che vede come protagonisti sempre Widmer e Thereau. Muriel, prima di uscire, ha giocato un'ottima partita. Difesa molto attenta e compatta, sempre pronta a murare le conclusioni dei biancocelesti.

48' Ammonito Antonio Candreva.

47' Fallo su Onazi da parte di Thereau. Punizione per la Lazio.

Saranno 4 i minuti di recupero.

44' Candreva con tutta la sua qualità arriva in velocità in area di rigore e accentra il pallone cercando un compagno, ma sfila lungo la linea di porta.

42' Fallo di Parolo su Fernandes. Punizione per l'Udinese.

41' Braafheid calcia rasoterra, ma il pallone finisce sul fondo.

40' Felipe Anderson crossa in area con un lancio che si trasforma in un tiro pericoloso per Karnezis che esce prontamente e blocca il pallone.

36' Occasione da brivido per l'Udinese! Azione uguale a quella del gol: Widmer serve Thereau che per un pelo non insacca il pallone in rete con un colpo di testa.

35' Questa volta punizione in favore dell'Udinese per fallo su Heurtaux.

34' Allan compie fallo su Onazi. Punizione per la Lazio.

33' Candreva, in area di rigore, cerca di servire Felipe Anderson ma arrivano prima i difensori bianconeri.

31' Klose tenta di verticalizzare per i suoi compagni, ma il suo passaggio si trasforma in un passaggio al portiere.

28' Sostituzione per l'Udinese: esce Muriel entra Fernandes.

26' GOOOOOOOL! VANTAGGIO DELL'UDINESE CON THEREAU! WIDMERSFORNA PER THEREAU UN PALLONE PERFETTO CHE L'ATTACCANTE INSACCA IN RETE!

25' Klose prova calciare ma il suo tiro è molto debole e facile per Karnezis.

22' Muriel corre verso l'area di rigore favorendo l'uscita di Marchetti, i due si scontrano: Marchetti rimane a terra, Muriel prova a calciare ma il suo tiro viene salvato sulla linea di porta dai difensori biancocelesti.

20' OCCASIONE PER LA LAZIO CON FELIPE ANDERSON! Ripartenza del laziale che scarta gli avversari, si accentra in area e prova un tiro a giro che sfiora la porta.

17' Ledesma prova a calciare dalla lunga distanza ma il suo tiro viene deviato dai bianconeri.

15' Muriel calcia la punizione con un tiro potente, ma il pallone viene murato dagli avversari.

14' Novaretti viene ammonito per un brutto fallo su Muriel che si conquista una punizione da posizione invitante.

12' Ledesma crossa in area cercando Onazi, Heurtaux mette il pallone in angolo.

10' Udinese momentaneamente in 10 per l'uscita di Badu.

8' Brutto fallo subito da Badu che cade a terra un po' stordito.

5' Primo brivido della partita: Candreva calcia con l'esterno verso la porta di Karnezis, ma il pallone non segue una buona traiettoria e termina sul fondo.

3' La punizione di Muriel è diretta in porta, facile la parata per il bentornato Marchetti.

2' Novaretti compie un fallo su Badu. Punizione per l'Udinese.

20.45 - Il fischio di Rocchi dà inizio a questa partita!

20.42 - Le squadre sono scese in campo.

20.40 - Ecco le formazioni ufficiali.

20.30 - Pioli ha affermato “Friulani tosti, noi troppo sfortunati”, perciò l’allenatore biancoceleste spera che almeno questa volta il risultato sia all’altezza della prestazione della sua squadra, che fino ad ora ha tracciato un percorso abbastanza sfortunato.

20.20 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento.

20.15 - Fascetti ha parlato ai microfoni della radio laziale delle sue impressioni su questa squadra: “Ho visto una Lazio propositiva, purtroppo ha subito dei risultati ingiusti. La Lazio ha perso contro il Genoa una partita incredibile. Il primo tempo era da 4-0. Contro il Milan hanno preso un gol all’inizio che ha condizionato la gara. Il Milan me lo aspettavo così, ha dei giocatori che fanno del contropiede un’arma vincente. Si può definire ‘provinciale’”- ha parlato degli obiettivi a cui può ambire – “La Lazio non può arrivare più del quarto/quinto posto, se la gioca con Fiorentina, Napoli e qualcun altro. Ma non è al livello delle prime due. Salvo i primi posti la Lazio può giocarsela con tutti” – poi su Gentiletti e De Vrij - “Gentiletti mi sembrava un ottimo giocatore, è stato sfortunato. Non so se la Lazio ha i sostituti all’altezza perché non li conosco bene. De Vrij mi sembra un po’ confuso, non credo abbia capito a pieno il calcio italiano, deve ambientarsi. In Italia poi si finisce per dare dei giudizi affrettati. Aspettiamo”.

20.06 - Ecco una foto dello stadio Olimpico in questo momento.

20.00 - Questo match forse sarà particolarmente sentito da Antonio Candreva, ex giocatore bianconero, proprio con questa squadra ha esordito nel 2008. L’Udinese non l’ha mai apprezzato davvero: l’ha sempre dato in prestito e non gli ha mai concesso spazio per farsi valere.

19.50 - Una notizia giunta poco fa riferisce che Dusan Basta, che avrebbe voluto giocare nonostante la contusione alla mano destra, salterà comunque il match per un problema al polpaccio. Al suo posto ci sarà Konko.

19.40 – Lazio-Udinese è l’ultimo match del primo turno infrasettimanale di Serie A, il quale è iniziato con Empoli-Milan ed è proseguito con tutte le altre sfide. Questa è l’attuale classifica, in cui ovviamente le due squadre che giocheranno stasera hanno dei punti in meno.

19.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Lazio - Udinese. Un match importante per entrambe le squadre che necessitano di una vittoria e di quei 3, tanto desiderati, punti. La Lazio deve interrompere la striscia di sconfitte e iniziare a camminare verso l’obiettivo Europa che Pioli vorrebbe raggiungere. Questa vittoria servirebbe anche per ridare animo ai biancocelesti che non hanno iniziato splendidamente questo campionato. Stramaccioni, d’altra parte, vuole continuare questo cammino positivo intrapreso con l’Udinese. Due vittorie su tre partite e ben 6 punti conquistati.

19.20 - LAZIO – Per la Lazio, questo match sarà decisivo poiché i biancocelesti non vogliono solo mostrare un bel gioco, quale fanno, ma anche portare a casa una vittoria. Difatti non è dei migliori il campionato iniziato dai biancocelesti quest’anno: soli 3 punti in 3 partite. Ma alla squadra di Pioli non manca il rendimento, anzi, nel match contro il Genoa ha fatto una bella partita, ma ha subito un gol durante gli ultimi minuti che non gli ha concesso nemmeno quel punto che stava per guadagnare. I biancocelesti necessitano di una vittoria per camminare verso un obiettivo ben chiaro: l’Europa.

19.10 - UDINESE – La squadra di Stramaccioni, invece, detiene ben 6 punti derivati dalle vittorie contro il Napoli e l’Empoli, unica sconfitta contro la Juventus. E’ un Udinese nuovo quello che Stramaccioni sta portando al successo, sembra attraversare una delle sue fasi migliori e l’allenatore sembra essere uno dei ct più formidabili della Serie A, perciò i bianconeri proveranno a strappare altri 3 punti anche alla squadra biancoceleste ed arrivare a ben 9 punti in classifica, un risultato più che ottimo.

19.00 - Pioli, nella conferenza stampa, ha speso per la sua squadra delle parole quasi da padre, di grande affetto e stima: “Personalmente sto vivendo questo momento con concentrazione e determinazione. Finora purtroppo non abbiamo raccolto quello che volevamo, ma la squadra si allena bene ed è in questi momenti che serve la giusta determinazione. Siamo sulla strada giusta, perchè i valori di questa squadra sono quelli giusti. Alleno dei ragazzi stupendi, che lavorano con compattezza, volontà e positività. Non siamo al 100%, ma questo è inevitabile, però il cammino è quello giusto. Il bicchiere è mezzo pieno, anche se non abbiamo ottenuto quello che meritavamo.”

Questa volta è determinato a fare uscire la vera qualità della Lazio e giocheranno in modo determinato per vincere: “Nell’ultimo turno abbiamo avuto problemi a fare gol, ma l’importante è che la squadra è determinata e crea parecchio. Noi siamo la Lazio e dobbiamo puntare a vincere ogni partita, a partire da domani, contro un avversario difficile come l’Udinese. I friulani sono una squadra solida, compatta e piena di qualità, ma noi ci siamo allenati per affrontarli nella maniera giusta. In attacco Di Natale, Muriel e Thereau sono elementi pericolosi e poi arriveranno qui con grande entusiasmo. Non sarà facile batterli. Meglio vincere che giocare bene? Lavoriamo sempre per vincere, non per i complimenti. Abbiamo bisogno di fare punti, è quella la priorità. A Genova non abbiamo portato a casa il risultato, perchè siamo rimasti in dieci. Ma adesso pensiamo al futuro, con in testa gli obbiettivi ben chiari.”

Alcune informazioni sulla formazione: “Tra la partita con il Milan e quella con il Genova ho visto dei miglioramenti, ma dobbiamo sempre mettere qualcosa in più, anche se abbiamo concesso poco o niente agli avversari. Turnover? Quando c’è un turno infrasettimanale, aspetto l’allenamento del mattino per scegliere la formazione. Marchetti? Fisicamente sta al 100%, quindi domani la scelta tra lui e Berisha sarà tecnica. Anche Onazi sta finalmente bene e sono molto felice, perchè dopo il Mondiale veniva da un infortunio. Adesso però sta entrando nei meccanismi della squadra e credo sia pronto. Difesa a tre? Non ho preclusioni tattiche se l’obbiettivo resta quello di far bene. Appena avrò l’intera rosa a disposizione, avrò le idee chiare sul piano tattico. Sono davvero molto dispiaciuto per l’infortunio di Santiago e anche per quello di Biglia. Gentiletti è un calciatore che è entrato subito nelle nostre situazioni con grande disponibilità. In estate ho spinto per portarlo qui, perchè lo ritenevo un rinforzo ideale per la nostra squadra. In ogni caso abbiamo una rosa ricca e sarà sostituito degnamente a partire da domani. Ledesma per Biglia? Cristian è un professionista esemplare e un grande uomo spogliatoio. Non penso abbia problemi in questa situazione. E’ un calciatore che ama verticalizzare e questa può essere un’arma importante per scardinare le difese avversarie. E’ un titolare ed io ho fiducia in lui.“

18.50 - Stramaccioni in conferenza stampa, invece, si preoccupa del fattore “Lazio” perché sa quanta qualità ha questa squadra e quanto influenzi il fatto di giocare in casa per loro:-“La Lazio è una delle squadre che ha giocato il miglior calcio. Nelle prime tre giornate ha raccolto meno di quanto prodotto. A Genoa ha fatto un primo tempo impressionante. Arriva da una sconfitta. All'Olimpico sappiamo che ha un valore aggiunto. Domani sarà una partita con coefficiente di difficoltà dal valore altissimo. Dovremo sbagliare poco, specie sull'approccio, perché partono fortissimo.” – infine da romanista sa che i tifosi non gli risparmieranno dei fishi – “Ci sta. Lo sfottò è normale. Chi è romano sa che queste sono anche le cose belle del calcio".

18.40 - PRECEDENTI – 23 sono i gol fatti negli ultimi sei match che hanno visto avversarie la Lazio e l’Udinese, 4 ad ogni incontro: Lazio sempre a segno, Udinese a secco una volta. Negli ultimi sei Lazio-Udinese disputati a Roma messe di gol: 23, In media quasi 4 ad incontro, con la Lazio che ha sempre segnato (14 reti totali), l’Udinese cinque volte su sei (9 marcature complessive). La Lazio non subisce gol in casa da 277’ dal lontano 5 maggio scorso nella gara contro il Verona, con la rete di Romulo all’83’. Poiché da quel match ha vinto poi col Bologna, col Bassano in coppa Italia e col Cesena quest’anno. L’Udinese ha battuto la Lazio ben 23 volte, record di vittorie insieme all’Atalanta. Nelle ultime sette gare ci sono state tre vittorie per parte e un pareggio, ma le vittorie più recenti appartengono ai laziali.

18.30 - FORMAZIONE LAZIO - In casa Lazio c’è emergenza difesa. Pioli si ritrova con il nuovo acquisto De Vrij che non potrà giocare per la squalifica, Gentiletti che verrà operato al legamento crociato sinistro, perciò mancherà sei mesi, Biglia sarà assente un mese e Dusan Basta che è reduce da una contusione alla mano destra dopo la partita con il Genoa. Quest’ultimo, però, non vuole per nulla saltare il match, perciò c’è la possibilità di vederlo in campo già questa sera, dato che è stato aiutato da un tutore e ha lavorato in gruppo. Braafheid prenderà il posto di Radu, la coppia centrale sarà formata da Cana e Novaretti, che comunque sanno come gestire la partita insieme, dato che lo scorso anno hanno giocato cinque gare insieme da titolari; nel caso in cui Basta non dovesse farcela, ci sarà Konko. In centrocampo, mancano già Cataldi e Gonzalez a cui si aggiunge Biglia, perciò spazio a Ledesma con a destra Parolo e a sinistra Lulic. In attacco molto probabilmente vedremo Candreva, Keita e Klose che contende il posto con Djordjevic. In porta confermato Berisha.

18.20 - FORMAZIONE UDINESE – In casa Udinese invece gli infortunati sono Silva, Domizzi, Wague e Scuffet che salteranno questa gara. Stramaccioni sceglierà un 4-3-2-1, pensa di confermare la rosa che ha giocato e battuto il Napoli la scorsa volta, ma ci sarà probabilmente Muriel al posto di Fernandes e riposo anche per Di Natale. Per il resto ci saranno Widmer, Heurtaux, Danilo e Piris in difesa, a centrocampo Allan sarà affiancato da Guilherme e Badu. Confermato Kone, probabilmente affiancato da Thereau.

18.10 - CURIOSITA’ – Oggi è terminata la campagna abbonamenti della Lazio, che all’inizio non andava a gonfie vele ma che man mano è andata crescendo. Gli abbonamenti in curva Nord sono circa 17.500, un dato importante che fa capire l’umore dei tifosi. Essi apprezzano Pioli e vogliono sostenere la squadra.

L’Udinese è a secco di vittorie in trasferta. L’ultima vittoria risale al 2-0 contro il Bologna, l’1 febbraio scorso. Negli ultimi match fuori casa hanno racimolato 3 pareggi e ben 6 sconfitte. La squadra bianconera, inoltre, è scatenata durante i 45 minuti della ripresa in questo campionato. Infatti le vittorie contro Empoli e Napoli sono arrivate partendo dallo 0-0 di metà gara.

18.00 - FORMAZIONI

17.50 - L’arbitro designato per questo match è Gianluca Rocchi, sarà coadiuvato dagli assistenti Vuoto e Iori e dal quarto uomo Posado. Gli addizionali sono Pinzani e Baracani. Rocchi ha diretto in 22 occasioni i match dei biancocelesti, sancendo 9 sconfitte, 7 vittorie e 6 pareggi.

17.40 - Ci troviamo in casa Lazio, allo stadio Olimpico.