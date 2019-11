Live Atalanta - Juventus in Serie A

Grazie per aver seguito con noi la diretta della partita Atalanta - Juventus. Buona serata da VAVEL Italia!

Il secondo gol di Tevez:

Il gol di Morata:

La classifica attuale in attesa delle gare di domani. La Juve e la Roma sono le prime della classe a pari punti (15):

Finisce 0-4 a Bergamo. Secondo tempo vivace, dominato dalla Juve che dilaga con Tevez (doppietta) e Morata. Gli atalantini lottano fino alla fine ma sprecano l'opportunità del possibile pareggio quando l'arbitro assegna loro un rigore (molto molto dubbio) che Denis non trasforma dal dischetto. La Juventus ha vinto perché era più forte ma ciò non vuol dire che l'Atalanta non abbia giocato. La squadra di Colantuono (espulso al 70°) ha dimostrato di non mollare mai, ha mostrato un bel calcio (finalmente) e di essere un osso duro quando impone il proprio gioco (vedi nel primo tempo).

94' - Marchisio cerca Lichtsteiner ma lo svizzero perde l'attimo e non arriva sul pallone. Ultima azione della gara.

91' - La Juve continua a gestire il possesso palla con intensità. L'Atalanta è ormai rassegnata

90' - Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero.

88' - Nella Juve terzo ed ultimo cambio: fuori Tevez, autore di una doppietta, e dentro il giovane Coman.

86' - Pogba viene pescato in posizione di fuorigioco.

83' - ALVARO MORATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PRIMA RETE CON LA MAGLIA DELLA JUVE PER MORATA! Conclusione precisa di testa dell'ex Real Madrid che raccoglie un suggerimento in area di Pereyra, supera Sportiello e mette dentro il 3-0 definitivo

81' - Morata prova a superare Zappacosta ma l'atalantino fa buona guardia

78' - L'Atalanta c'è!!! Tiro pericoloso da dentro l'area di Molina! Botta potente che finisce fuori però

76' - Cigarini suggerisce in area per Bianchi ma l'attaccante commette fallo su Lichtsteiner

75' - Fuori un anonimo Gomez e dentro Rolando Bianchi. Ora Boakye si sacrifica e va a fare l'esterno lasciando Bianchi e Denis in attacco

72' - Dramè si perde Tevez al centro dell'area, l'Apache colpisce la palla di prima intenzione ma Sportiello blocca

70' - ESPULSO COLANTUONO! L'allenatore dell'Atalanta si stava agitando e stava sbracciando dal primo minuto ed ora l'arbitro lo espelle. Lui chiede perplesso spiegazioni

67' - Fuori Fernando Llorente e dentro un altro spagnolo: Alvaro Morata.

64' - E' il momento di Cigarini. Fuori Baselli per lui.

62' - E' pronto Morata nello Juve.

60' - Nel giro di pochi minuti l'Atalanta è passata dal possibile pareggio (ma Denis ha sbagliato il rigore) al doppio svantaggio.

59' - RETE DELLA JUVEEEEEEEEE! RADDOPPIO DI CARLITOS TEVEZZZZZZZZZZ! L'Apache viene ben servito da Evra ed insacca con un tiro secco da fuori area alla sinistra di Sportiello!

57' - DENIS SUL DISCHETTO... CORSETTA BREVE... BUFFON LA PARAAAA!!! TIRO DEBOLE DELL'ATTACCANTE ATALANTINO

57' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA! Molina cerca il contatto in area con Chiellini, Chiellini FORSE lo tocca. Quando vedremo il replay sapremo dirvi di più.

55' - Parata facile di Sportiello sull'ennesimo colpo di testa di Llorente

55' - Carmona serve Biava che appoggia per Molina. I bianconeri rubano la palla e ripartono in contropiede

52' - Sponda di Vidal per Pogba. Benalouane spinge leggermente Pogba per non permettergli di coordinarsi e battere Sportiello a tu per tu e ci riesce.

50' - Gomez (finora deludente) voleva probabilmente tentare il cross ma gli riesce un tiro dalla distanza che finisce fuori.

48' - Primo cambio del match, primo cambio in casa Atalanta: entra Molina ed esce Estigarribia.

48' - Sta per entrare Molina nell'Atalanta. Colantuono gli ha dato queste indicazioni "Puntalo, puntalo come sai!" (riferito ad Evra)

46' - Non ci sono sostituzioni da entrambe le parti. Si riprende con gli stessi assetti del primo tempo.

21.48 - Sta per cominciare il secondo tempo. I giocatori stanno rientrando in campo.

Il gol di Tevez:

Dopo una decina di minuti in cui l'Atalanta è stata padrona del gioco, la Juventus ha preso in mano il controllo della gara e dopo varie occasioni (Orgonna e Tevez dalla distanza) passa in vantaggio grazie alla firma dell'Apache (5 gol in 5 partite tra Campionato e Champions). L'Atalanta non reagisce e cade in apnea. A questo punto la Juve s'impone definitivamente e domina la partita fino alla fine, quando Llorente di testa sfiora la rete del 2-0.

46 + 2' - Finisce 0-1 il primo tempo agli Azzurri d'Italia.

46' - Contatto falloso tra Dramé e Ogbonna. E' il giocatore juventino ad avere la peggio, infatti si accascia a terra e si teme l'intervento della barella. Alla fine Ogbonna si rialza e sembra stare bene.

45' - Ci saranno due minuti di recupero a Bergamo.

42' - E' calata l'Atalanta ora dopo un inizio di partita ottimo. Colantuono sbraita dal primo minuto a bordo campo. La Juve si sta rendendo molto pericolosa con le due punte.

39' - Altra clamorosa palla gol per la Juventus! Ci ha provato Llorente di testa questa volta: la sua conclusione viene allontanata da Benalouane. Una passeggiata per Sportiello

34' - GOOOOOOOOOOOL JUVEEEEEEEE! GOOOOOOOOL TEVEZZZZZZZZZZZZZ! Rete facile per l'argentino che aggancia in area un suggerimento delizioso di Lichtsteiner e la mette dentro

33' - Llorente allarga per Evra che lascia partire un cross basso e teso che attraversa tutta l'area nerazzurra

31' - Giallo per Marchisio dopo il duro intervento su Baselli

28' - Fallo di Boakye ai danni di Bonucci.

25' - Bella azione della Juve. pogba s'incarica di far partire la manovra, allarga per Vidal, Vidal la passa, Llorente la lascia a Tevez che prova la conclusione. Sportiello para bene.

24' - BRIVIDO PER LA JUVE! Estigarribia entra in area e con l'esterno tenta un tiro troppo angolato sul primo palo. Si distende Buffon ma la palla scivola fuori, alla sua destra.

22' - Il gioco è fermo perché Pogba era a terra. Ora il francese si rialza ma intervengono i medici che per sicurezza gli controllano il ginocchio. Il numero #6 della Juve si accomoda a bordo campo. Allegri manda a scaldare Pereyra ma la sensazione è che Pogba continuerà a giocare

20' - L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Benalouane su Tevez ed ammonisce l'atalantino.

16' - Pogba in area mette in difficoltà la difesa avversaria, non riesce a trovare lo spazio pe ril tiro, e da terra prova col piede a suggerire una palla per Tevez. Tevez tira ma non centra la porta

13' - La Juve riesce a riportarsi in avanti sugli sviluppi di un lancio scoordinato di Benalouane. Ogbonna intanto prova il tiro da 30 metri. Bella la sua iniziativa ma la palla è troppo alta

12' - L'Atalanta guadagna un calcio d'angolo alla destra del portiere. Dramé tenta il tiro. Tiro che viene ribattuto dalla difesa bianconera

10' - Dopo 10 minuti, la partita risulta essere equilibrata. probabilmente i bergamaschi stanno avendo un approccio migliore alla gara

9' - Tevez prova il tiro a giro dalla distanza, la palla finisce alla sinistra di Sportiello

7' - Traversone insidioso di Tevez in area, la difesa dell'Atalanta riesce a sventare il pericolo

7' - I padroni di casa conquistano una rimessa laterale in zona d'attacco

5' - Gestisce il possesso palla l'Atalanta ora. Dramé prova il cross verso il cuore dell'area ma Evra allonta.

2' - Esterno destro di Baselli che mette i brividi a Buffon! La palla, per fortuna per i bianconeri, finisce sopra la traversa

20.46 - Comincia Atalanta - Juve!

20.46 - Sarà l'Atalanta a battere il calcio d'inizio. Boakye e Denis sul pallone.

20.44 - I campioni d'Italia e la squadra di Colantuono entrano in campo.

20.40 - I giocatori sononel tunnel.

20.15 - Istantanea dall'Azzurri d'Italia:

20.01 - L'unico cambio nel 4-4-2 dei bergamaschi riguarda la difesa: fuori Cherubin e dentro Benalouane. Ecco l'XI nel dettaglio: Sportiello; Zappacosta, Benalouane, Biava, Dramé; Estigarribia, Baselli, Carmona, Gomez; Boakye, Denis

20.00 - Sono state rese note le formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa. Allegri lascia in panchina Morata e si affida alla coppia Tevez-Llorente. Per il resto, tutto confermato: Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Evra; Tevez, Llorente

(presentazione a cura di Johnathan Scaffardi)

19.45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e di Atalanta - Juventus, incontro valido per la quinta giornata della Serie A 2014/2015. Da una parte la Juventus capolista, imbattuta da quattro turni, dall'altra l'Atalanta di Colantuono, reduce da due sconfitte con Fiorentina e Inter e ferma a quattro punti in classifica.

19.30 - CASA JUVENTUS – Allegri prepara la trasferta di Champions sul campo dell'Atletico Madrid e pensa al turnover, visto il big match con la Roma in programma tra una settimana. Con il rientro di Vidal in mediana, il tecnico può ruotare uomini e moduli. La carestia permane nel reparto arretrato. Barzagli migliora, ma non è ancora pronto per una sfida delicata, Caceres è ai box. Toccherà ancora ad Ogbonna. Possibile l'impiego dal primo minuto di Morata, pienamente recuperato dopo lo stop estivo.

I convocati - 1 Buffon, 3 Chiellini, 5 Ogbonna, 6 Pogba, 7 Pepe, 8 Marchisio, 9 Morata, 10 Tevez, 11 Coman, 12 Giovinco, 14 Llorente, 19 Bonucci, 20 Padoin, 22 Asamoah, 23 Vidal, 26 Lichtsteiner, 30 Storari, 33 Evra, 34 Rubinho, 37 Pereyra, 38 Mattiello. Assente dell'ultima ora Romulo, fermato da un problema alla regione inguinale.

19.15 - Le parole di Allegri - "Sono tre punti fondamentali, non è semplice vincere, dobbiamo essere preparati, poi penseremo a Atletico e Roma. Cambierò qualcosa e punterò su quella che ritengo la miglior formazione per affrontare l'Atalanta. I gol di Llorente arriveranno, se gioca Morata sono tranquillo lo stesso, perché ha ottime qualità”. Sul turnover “Niente rotazioni, al contrario una chance per tutti: Abbiamo una rosa adeguata per sopperire alle assenze di 4-5 pseudo-titolari. A Llorente manca solo il gol, ha fatto ottime prestazioni e gioca per la squadra, devo ancora decidere se riposerà o meno a Bergamo." E si gode un attacco con ben 5 top players: "Morata poteva segnare contro il Cesena e può solo migliorare col passare del tempo: ha bisogno di giocare e di fare minutaggio. Pogba e Tevez domani rientreranno, Marchisio sta facendo molto bene. Quella di mercoledì è stata una prestazione di livello assoluto, migliora di partita in partita. Ma sarà importante anche il recupero di Pirlo.” La sfida con la Roma alle porte “Fra sette giorni sara' gia' big match allo Juventus Stadium contro i giallorossi. Una sfida che arriva presto rispetto allo scorso campionato, alla penultima giornata: "Sento la pressione della sfida contro i giallorossi? Inizieremo a pensarci tra qualche giorno, sarà una gara importante ma non decisiva, visto che siamo solo alla 6ª di un campionato molto lungo". I problemi del reparto arretrato “ Infermeria ancora piena, soprattutto in difesa dove di Andrea Barzagli non si sa nulla: "Barzagli sta seguendo una preparazione personale per tornare ad allenarsi con la squadra tra una settimana. Pirlo ieri ha fatto un po' di lavoro in gruppo, oggi ha fatto i test e sono buoni. Domenica faremo un'amichevole per dare un po' di minutaggio a quelli che ne hanno bisogno, spero di riavere Andrea in squadra la prossima settimana". Infine un pensiero al ritrovato Vidal: "Arturo ha bisogno di allenarsi con la squadra e giocare. Ha fatto bene con il Cesena, nonostante un po' di fatica nel secondo tempo, deve bilanciare il lavoro a Vinovo e le partite. È in un momento critico importante, la doppietta gli ha dato morale".

19.00 - Nella Juventus, fino ad oggi, tre elementi imprescindibili: Buffon, Bonucci e Marchisio. Proprio il portiere azzurro parla del duello scudetto con la Roma, seconda lo scorso anno e rinforzata da un'oculata campagna acquisti “Sono in testa alla classifica insieme a noi con merito. Il duello va avanti da un anno e loro ormai hanno la forza e la consapevolezza che si acquisisce con le vittorie e le buone prestazioni. Si sono rinforzati, a noi il compito di non allentare la presa. La Roma ha reso il campionato molto più avvincente”.

Il fattore Vidal – Rientro col botto. Il cileno si è presentato allo Stadium con la doppietta al Cesena. Il carisma del ventisettenne trascina la Juve di Allegri come già quella di Conte. Non a caso Marotta ha respinto con forza ogni attacco proveniente dall'estero durante l'estate. Il Manchester United ha più volte bussato invano a Torino, come il Real di Ancelotti. Difficile sostituire un giocatore in grado di abbinare quantità e qualità, senza disdegnare la puntata in zona gol. Non casuale infatti la doppia firma al rientro. Per Vidal, con la maglia bianconera (centesima presenza questa sera) già 30 reti. Per un centrocampista un'enormità.

L'ultima uscita della Juventus:

18.45 - CASA ATALANTA – Colantuono si lecca le ferite. L'Atalanta, dopo un buon inizio, ha collezionato due zeri nelle ultime uscite, ma a confortare l'ambiente sono le prestazioni della squadra. Con la viola, l'Atalanta ha giocato un ottimo calcio ed è stata punita oltremodo dalla rete di Kurtic. Con l'Inter, a San Siro, buone indicazioni soprattutto nella ripresa, con in campo Denis e il Papu Gomez.

L'ex Catania punta a un posto nell'undici titolare per la sfida di cartello con la Juventus, in un tridente completato da Denis e Boakye. Una sorta di rivoluzione, con Maxi Moralez e Bianchi a sedere. A centrocampo fari su Baselli, dietro classica difesa a quattro guidata da Cherubin.

I convocati - Avramov, Baselli, Bellini, Benalouane, Bianchi, Biava, Boakye, Carmona, Cherubin, Cigarini, D'Alessandro, Del Grosso, Denis, Dramè, Estigarribia, Frezzolini, Gomez, Migliaccio, Molina, Moralez, Raimondi, Scaloni, Sportiello, Stendardo, Zappacosta.

18.30 - Le parole di Colantuono – Coraggio e sfrontatezza,questo il pensiero di Colantuono. Entrare in campo con la voglia di far bene, consci del differente status "Se ti chiudi prima o poi un gol te lo fanno. Percio' l'ideale sarà difendere il più lontano possibile dall'area di rigore. Poi bisognerà cercare di correre in avanti appena possibile, questa dovrà essere la nostra mentalità, la Juve la puoi disinnescare solo se provi a impensierirla. Noi cercheremo di darle fastidio. La Juve è nettamente la squadra più forte del campionato, insieme alla Roma. Sono convinto che duelleranno fino alla fine e che per le altre sarà dura, specialmente se non saranno capaci di accelerare. Noi ci proveremo: nel calcio ci sono spesso sorprese e dovremo esser pronti a raccoglierle. Bisognerà essere perfetti, anche se forse non basterà".

L'ultima uscita dell'Atalanta:

18.20 - Il programma della giornata di A: sabato ore 18 Roma – Verona, ore 20.45 Atalanta – Juventus. Domenica ore 12.30 Sassuolo – Napoli, ore 15 Cesena – Milan, Chievo – Empoli, Inter – Cagliari, Torino – Fiorentina, ore 20.45 Genoa – Sampdoria, lunedì ore 19 Udinese – Parma, ore 21 Palermo – Lazio