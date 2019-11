Live Roma - Verona in Serie A

Arriva il fischio finale. Finisce 2-0 per la Roma, glo di Florenzi che ha sbloccato al 75' una partita abbastanza difficile per la Roma, e il secondo hol di Destro, un capolavoro. Bravo il Verona di Mandorlini che per molti tratti della partita ha dimostrato di essere al pari dei primi in classifica. Restate con noi a seguire il live della Juventus in scena a Bergamo. Buona serata da Arianna Radice

saranno 3 minuti di recupero

34'' Florenzi da fuori area, pallone fuori

De Sanctis rilancia, Destro stoppa di petto e calcia da oltre 40 metri al volo: Gollini beffato.

39'' DESTROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GOOL STRAORDINARIO

38'' Traversa Roma: Discesa di Gervinho che scarica poi per Florenzi che scheggia la traversa

Altro cambio per Mandorlini: esce Jankovic, entra Valoti

36'' Toni pescato in fuorigioco

34'' Gervinho fa tutto da solo. Salta 3 avversari, taglia tutto il campo, appoggia indietro per Destro che però spedisce alto

Nianggolan perde palla al limite dell'area, Tachtsidis pasticcia con un suo compagno e così arriva in corsa Florenzi che con il destro trova il gol

29' FLORENZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GOOOOL DELLA TOMA, 2 GOL IN 5 PARTITE .Con un tiro preciso e potente, Florenzi la insacca all'angolo

28'' Tachtsidis su punizione cerca un compagno sul palo lontano La palla attraversa tutta l'area di rigore

26'' Nainggolan prova la gran botta dalla distanza.

24'' Sostituzione per l'Hellas: fuori Nenè e dentro Luca Toni

23'' Si fa vedere il Verona con Nene' , ma la palla finisce sul fondo

22'' Secondo cambio per Garcia: esce Totti accompagnato dagli applausi dell'Olimpico, ed entra Florenzi

20'' Pjanic raggiunge il fondo vuole appoggiare al centro a Destro ma c'è ancora un respinta

18'' Yanga-Mbiwa la gira verso la porta ma termina poco a lato del palo

17'' Corner per la Roma. Ora il Verona soffre

14'' Maicon ci prova, Gollini para

12'' Primo cambio per Garcia, esce Ljajic entra Gervinho

11' Ljajic allarga per Maicon che tenta il cross basso in direzione di Destro, angolo

10'' Cross di Jankovic verso il secondo palo dove è appostato Ionita, spazza Manolas

8'' Tunnel di Totti ma la difesa gialloblù respinge

6'' Verona, che pare in affanno.

4'' Contatto in area gialloblù Ljajic-Gustavo. Il serbo cade, reclama un calcio di rigore ma Russo fa segno di proseguire

3'' Roma partita fortissima, un altro ritmo rispetto a quello del primo tempo

1'' Primo brivido, Discesa di Maicon che crossa verso Totti. Il capitano calcia di prima in portaTotti ma ci pensa Gollini a dire di no

19:03 Tra pochissimo inizierà il secondo tempo.Non ci sono sostituzioni, resta in campo anche De Sanctis che è alle prese con un problema muscolare.

Finisce il primo tempo, è 0-0 tra Roma- Verona. Approccio positivo per il Verona che ha concesso poco alla Roma.

1 minuto di recupero

44' Giallo a Manolas

43'Destro ci prova, ma Gollini para

42' Esce Obbadi per un problema fisico, ed entra Campanharo

39' Giallo per Nenè per fallo su Maicon

38' De Sanctis prodigioso intervento a respingere un tiro in diagonale di Juanito Gomez

35' Ionita di testa raccoglie un cross da destra ma la gira troppo e la palla finisce fuori

34' Nenè ancora pericoloso, la gira di testa ma Yanga-Mbiwa respinge

33' Fuorigioco fischiato a Destro,

32' Si salve la difesa del Verona. Cross al centro di Ljajic, Totti, sulla linea, schiaccia il pallone e in mezzo a due difensori non riesce a segnare.

30' Sorensen di testa anticipa Totti,

27' Totti inventa un assist in profondità per Maicon, ma Gollini anticipa

24' Totti ci prova con il destro, deviazione, calcio d'angolo

22' Manolas prova di testa, palla alta

22' Maicon prova spingere il contropiede, corner per la roma

19' Nainggolan ferma in area di rigore una pericolosa ripartenza del Verona.

16' Il Verona attacca da destra e Juanito Gomez libera un rasoterra, troppo debole

15' Che occasione con Destro che di testa prova a trovare la porta, ma la palla esce di poco

13' Calcio d'angolo per il verona

12' Destro raccoglie un pallonetto e permette a Maicon di concludere. Palla alta

11'Destro di Obbadi da fuori area.

10' Ritmi bassi per il momento

8' Anche Keita ci prova dalla distanza col suo sinistro. Tiro potente ma alto sopra la traversa

5' ' Nainggolan scalda il destro e tenta la conclusione dai 20 metri, palla fuori

3' Ottima azione per la Roma che al termine della quale Totti trova un varco rasoterra per Destro che però è in fuorigioco

3' In questi primi minuti la Roma fa tanto possesso palla,

1' Inziato il mach, Calcio d'avvio battuto dalla Roma.

18:01 Le squadrte sono in campo, manca pochissimo all'inizio del match. In tribuna Astori e Iturbe, seduti uno accanto all'altro. Tra gli spettatori anche il centrocampista del Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger

17:59 L'Olimpico

17:57 La novità più importante nelle formazioni riguarda gli ospiti che hanno rinunciato a Luca Toni al cui posto ci sarà Nenè. Rudi Garcia, invece, ha deciso di non fare a meno di Francesco Totti. Con il capitano in attacco ci saranno Destro e Ljajic.

17:53 La maglia di Totti appesa nello spogliatoio dell'Olimpico

17:41 Pjanic: “Se facciamo gol oggi sarà dedicato a Francesco”: Ecco le parole di Miralem Pjanic ai microfoni di Roma Tv prima di Roma-Verona" Se ci sarà un gol sarà dedicato sicuramente al capitano, però l’importante stasera è vincere, e per Checco non ci sarà più bel regalo che una vittoria stasera con i nostri tifosi e spero che lo accolgano benissimo"

17:30 in diretta dall' Olimpico

17:15 Un giorno speciale per la città di Roma e per il calcio italiano: il trentottesimo compleanno di capitan Totti . Per l'occasione i tifosi giallorossi hanno esposto stamattina uno striscione al Colosseo inneggiante al loro idolo e beniamino. "Trentotto di febbre d'amore, - la scritta - trentotto anni di te". E il 'Pupone' ha voluto ricambiare l'affetto dimostrato dai propri sostenitori nell'intervista rilasciata ai microfoni della radio ufficiale del club capitolino. "Mi fa piacere che mi vogliano bene, - ha affermato - che mi seguono sempre con amore. È un amore reciproco, che abbiamo sempre vissuto insieme, da quando ho esordito. Penso che è un amore che rimarrà per sempre, anche quando smetterò. Mi sono stati vicini anche nei momenti più brutti, per questo è difficile dimenticarli. Fa solo che piacere, mi dà energia e stimoli per giocare. Prima di smettere riuscirò a festeggiare con loro qualcos’altro".

17:10 Le Formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Yanga-Mbiwa, Manolas, Cole; Pjanic, Keita, Nainggolan; Totti, Ljajic, Destro. A disposizione: Skorupski, Lobont, Holebas, Calabresi, Somma, Emanuelson, Torosidis, Florenzi, Paredes, Sanabria, Verde, Gervinho. Allenatore: Rudi Garcia.

VERONA (4-3-3): Gollini; Sorensen, Moras, Marques, Agostini; Obbadi, Tachtsidis, Ionita; Jankovic, Toni, Gomez. A disposizione: Ferrari, Salvettti, Rodriguez, Gonzalez, Luna, Brivio, Campanharo, Valoti, Saviola, Lopez, Fares, Cappelluzzo, Nenè. Allenatore: Andrea Mandorlini

17:00 Francesco Totti e il suo compleanno- La Fifa fa gli auguri sul suo sito ufficiale a Francesco Totti, definendolo "una leggenda vivente". Il pupone, che festeggerà oggi il compleanno, i 38 anni. Tra cucchiai, coppe e scudetto, l’ex-ragazzo di Porta Metronia ora soffia su 38 candeline. Il fuoco si accende su 38 ricordi: 38 date quasi tutte "magiche" come la sua Roma. Qualcun altro brutto, ma da non dimenticare. Il trentanovesimo ricordo da accendere sulla prossima candelina? Potrebbe avere il 6 giugno 2015 come data. E chiamarsi Champions League.

Da parte della Roma ottime statistiche per il match di sabato, infatti, nelle ultime 9 sfide con il Verona ha ottenuto 7 vittorie e 2 pareggi, realizzando una media reti di 2,9 a partita che farà preoccupare il tecnico Mandorlini per la sfida dell’Olimpico. Un altro dato non incoraggiante sicuramente per i veronesi è quello delle ultime 19 sfide all’Olimpico: dove hanno trovato 15 sconfitte e 4 pareggi e mai la vittoria.

16:45 Iturbe, niente sfida da ex- Dalle indiscrezioni che trapelano sembra possibile il recupero di Juan Iturbe, fermo per un problema muscolare accusato contro l’Olympiakos: l’argentino potrebbe andare in panchina contro il Verona, squadra che l’ha valorizzato a tal punto da trasformarlo in vero e proprio top player, per poi essere protagonista nelle sfide in Europa e in campionato contro la Juventus

Toni: "A Roma sei mesi bellissimi"- l' attaccante del Verona Luca Toni ha parlato del prossimo confronto con la Roma, sua ex squadra: "Con la Roma sono stati sei mesi belli, intensi - ha assicurato -. Abbiamo rischiato di vincere lo Scudetto, ed è l'unica cosa che mi è dispiaciuta in carriera aver perso lo scudetto a Roma, quella con l'Inter è una delle serate che ti ricordi per l'atmosfera e lo stadio pieno. Sulla scelta di ripartire da Verona: "Già a Firenze ero tornato a segnare e la soluzione Verona era importante per me perché ero vicino casa e il pubblico è molto caloroso. Inoltre ho trovato un allenatore che mi ha saputo gestire e mi ha messo in condizione di fare tanti gol".

16:30 Garcia dovrà ancora fare a meno degli infortunati Castan, Astori, Balzaretti, De Rossi, Strootman e Iturbe. L’allenatore francese sembra perciò intenzionato a schierare nel suo 4-3-3 Holebas, preferito a Cole, sulla fascia sinistra, Torosidis e non Maicon, e soprattutto Destro al posto di Totti, in modo da avere il capitano al 100% per la partita di Champions League contro i citizens. oltre al capitano potrebbe riposare Gervinho con Ljajic e Florenzi a supporto di Mattia Destro.

In casa Hellas c’è tantissimo entusiasmo, dato da un inzio di stagione strepitoso. Mandorlini e i suoi ragazzi sono pronti a dar battaglia all’Olimpico contro un avversario di alto livello. Il tecnico veronese sembra orientato a cambiare modulo rispetto alla sfida contro il Genoa, passando dal 4-3-1-2 al 4-3-3: in porta si posizionerà il giovane Gollini mentre Moras e Marques formeranno la coppia difensiva. In avanti, il tecnico dei veronesi potrebbe affidarsi a Gomez, Jankovi e l'ex di turno, Luca Toni.scludendo probabilmente Saviola dall’undici titolare.

Ecco le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Yanga Mbiwa, Manolas, Holebas; Nainggolan, Keita, Pjanic; Gervinho, Destro, Florenzi

A disp.: Skorupski, Lobont, Calabresi, Somma, Cole, Maicon, Emanuelson, Verde, Paredes, Sanabria, Ljajic, Totti. All.: Rudi Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Strootman, Balzaretti, Iturbe, Astori, Ucan, De Rossi, Borriello, Castan

Verona (4-3-3): Gollini; Sorensen, Marquez, Moras, Agostini; Obbadi, Tachtsidis, Lazaros; Gomez, Toni, Jankovic

A disp.: Gollini, Brivio, Rodriguez, Gonzalez, Marques, Campanharo, Ionita, Valoti, Nico Lopez, Saviola, Nenè. All.: Mandorlini

Squalificati: -

Indisponibili: Sala, Martic, Benussi, Rafael

16:15 Mandorlini, "La Roma? ci proveremo" - Verona ricco di assenze quello che sfiderà la Roma, ma Mandorlini non perde la fiducia. "La Roma? E' una squadra forte, molto forte. Credo che si sia avvicinata molto alla Juventus, anche se i bianconeri hanno ancora un minimo vantaggio. Ma lo scudetto sarà un discorso solo loro, senza la possibilità per le altre". "Sono sicuro che qualche piccolo difetto c'è anche tra i giallorossi. Noi proveremo a metterli in difficoltà. Sarà dura ma non possiamo scendere in campo pensando di avere già perso"

Garcia: “Totti, fisico bestiale: sembra abbia 28 anni”- L’ammirazione di Rudi Garcia verso Francesco Totti, è cosa nota. Domani il capitano giallorosso compie 38 anni. Ma corre e lotta ancora come un ragazzino. “È un giocatore fondamentale”, dice l’allenatore francese. “È una forza della natura. Non puoi giocare così a quell’età senza essere potente e avere una struttura migliore degli altri”. Ha parlato anche dell' avversario di oggi, il Verona "utte le gare sono importanti. Bisogna dare tutto ogni partita, la dinamica positiva dipende dalle prestazioni, giorno dopo giorno. L’ho visto a Parma, il gol nel finale ci ha dato una carica in più. E’ normale parlare di Champions e di altro, ma per me le altre squadre non esistono. Conta solo il Verona”

Martedì il big match contro il City, poi lo scontro diretto a Torino contro laJuventus. La prossima sarà una settimana cruciale per la Roma ma oggi bisogna prima affrontare il Verona di Mandorlini. I giallorossi vengono da un cammino stagionale fantastico, dove hanno collezionato 4 vittorie consecutive in campionato, realizzando 12 punti, diventando teste di serie insieme alla solita Juventus. I gialloblù, guardando la classifica sono la sesta squadra della Serie A, ma nel punteggio ottenuto (8 punti) è la terza forza del campionato insieme a Inter e Sampdoria. Si tratta del Verona di Mandorlini, nuova realtà del calcio italiano dopo l’exploit della scorsa stagione in cui sfiorò l’Europa League di pochi punti

16:00 - Buonasera e benvenuti alla diretta di Roma vs Verona, primo anticipo della quinta giornata di serie A, a seguire Atalanta - Juventus. Seguiremo la partita dell’Olimpico l’inizio è previsto per le 18:00. Entrambe le formazioni fino ad oggi sono imbattute dopo aver disputato quattro match in campionato. I giallorossi hanno vinto tutte e quattro le gare (l'ultima ia Parma per 2 a 1, la rete decisiva è stata realizzata dal serbo Pjanic all'88')