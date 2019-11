L'Inter alla ricerca della terza vittoria consecutiva in casa, a San Siro arriva il Cagliari

I nerazzurri, dopo la vittoria conquistata in casa contro l'Atalanta, per 2 a 0 grazie ai gol di Osvaldo e Hernanes, ospitano, nuovamente tra le mure di casa, il Cagliari di Zdenek Zeman. I ragazzi di Walter Mazzarri hanno dimostrato di essere in ottima forma e pronti a lottare in ogni partita a differenza della squadra sarda, che nelle prime quattro uscite ha totalizzato solo 1 punto. Nella scorsa giornata, il club rossoblù si è arreso al Torino, subendo due reti e la terza sconfitta consecutiva.

Il tecnico livornese è costretto a rinunciare a Mauro Icardi, non al meglio, dopo il colpo al ginocchio ricevuto contro l'Atalanta. Quindi in attacco, vedremo Pablo Osvaldo, che affiancherà Rodrigo Palacio. Walter Mazzarri non ha convocato Jonathan e Campagnaro ma c'è una novità tra i 23, che saranno disponibili per questa importante sfida. Tra i grandi campioni, spicca il nome di George Puscas, classe 1995 e giovane calciatore rumeno, che milita nella primavera nerazzurra di Stefano Vecchi.

Le squadre di Zeman sono imprevedibili, il tecnico vuole compiere il giusto colpo, per rimediare una vittoria a San Siro. Se Walter Mazzarri si affiderà al 3-5-1-1, il Cagliari scenderà in campo con il 4-3-3. Lorenzo Crisetig, ex primavera nerazzurra, partirà titolare al posto di Eriksson, ancora fuori per infortunio. Davanti, per spaventare i nerazzurri, ci saranno Sau, Ibarbo e Cossu.

STATISTICHE E PRECEDENTI - Il club interista e quello cagliaritano, si sono affrontati a Milano ben 35 volte. Le statistiche e i precedenti sono a favore dei nerazzurri, che hanno vinto per 30 volte mentre il Cagliari, in casa dell'Inter ha vinto solo 5 volte. Per quanto riguarda i pareggi, le due squadre hanno totalizzato 9 volte consecutivamente, un solo punto. L'ultima sconfitta dei nerazzurri contro il Cagliari a San Siro risale al 1995.

QUOTE E PRONOSTICO - Inter parte da favorita. La vittoria dei nerazzurri è data a 1.45, il pareggio a 4.25 e la vittoria in trasferta del Cagliari a 7.50.

Il probabile undici nerazzurro: