Live Inter - Cagliari in Serie A

Erika Di Bello e VAVEL vi salutano e vi ringraziano per avere seguito la diretta di Inter - Cagliari insieme a noi.

Arriva la prima vittoria anche per il Cagliari, e che vittoria! Contro la grande Inter di Mazzarri, tra l'altro anche in trasferta. 3 punti importantissimi per i rossoblù che possono finalmente smuovere un po' la classifica. Prestazione perfetta della squadra di Zeman, grande gioco di squadra ma anche dei singoli. Invece i nerazzurri hanno compiuto molti errori, soprattutto difensivi, aggravati anche dall'espulsione di Nagatomo. Sfortunati, ma anche disattenti e non in giornata, i nerazzurri subiscono la prima sconfitta di questo campionato!

90' + 3 Ultimo tentativo sfruttato da Balzano con un lancio che lascia a desiderare. Dopodichè arriva il triplice fischio di Banti.

90' + 1 Tentativo di Osvaldo, pallone che termina lateralmente alla porta.

3 minuti di recupero.

89' Ultimo cambio rossoblù: esce Dessena entra Joao Pedro.

88' Intervento irregolare su Cossu. Punizione per il Cagliari.

La tifoseria cagliaritana canta 'Olè Olè' per la sua squadra.

82' Contrasto molto duro fra Andreolli e Longo. Quest'ultimo ha subito una brutta botta ed esce momentaneamente dal campo.

80' Animi che si scaldano fra i giocatori delle diverse squadre, soprattutto fra Guarin e Balzano. Banti risolve la discussione ammonendoli.

78' Non trova la porta nemmeno D'Ambrosio che, col suo tiro, manda il pallone sulla traversa.

77' Tentativo di Guarin di centrare la porta avversaria, ma il tiro è calibrato male. Sarà angolo per l'Inter.

76' Verticalizzazione di Kovacic alla ricerca di Osvaldo, Cragno capisce tutto ed esce in tempo.

72' Altro cambio per il Cagliari: entra Longo esce Sau.

72' Kovacic commette fallo su Ekdal. Punizione per il Cagliari.

69' Subito occasione per Farias! Pallone che termina lateralmente alla porta.

68' Per l'Inter dentro Icardi e fuori Palacio.

68' Cambio per il Cagliari: entra Farias ed esce Ibarbo. Straordinaria partita di Ibarbo.

67' Si scaldano Farias per il Cagliari e Icardi per l'Inter, che ha recuperato dall'infortunio.

66' Tiro di Dessena dal limite dell'area! Parata di Handanovic.

65' Ancora numero di Ibarbo! L'attaccante dribbla tutti gli avversari, ma la sua azione non trova una conclusione.

63' Guarin colpisce di testa dopo un calcio d'angolo, ma manda il pallone sopra la traversa.

61' Punizione per il Cagliari per fallo di Juan Jesus.

57' Colpo di testa tentato da D'Ambrosio dopo un calcio d'angolo, bloccato dal portiere rossoblù.

56' Tiro al volo di Palacio respinto da Cragno!

54' Altra occasione per il Cagliari con Ibarbo e Cossu in contropiede!

51' Osvaldo vede l'annullamento del suo secondo gol per posizione di fuorigioco.

50' Palacio si infiltra pericolosamente in area di rigore, Avelar allontana.

48' Brutto fallo subito da Ekdal! Nel frattempo, notizie su Dodò: ha subito un brutto colpo allo stesso ginocchio che gli diede problemi anche a maggio con la Roma, dovrebbe fare dei controlli per vedere quali problemi ha riscontrato.

47' Juan Jesus prova a servire Guarin ma il centrocampista non aggancia il pallone!

46' Hernanes stende Sau. Punizione Cagliari.

45' E' iniziato il secondo tempo!

45' Mazzarri effettua subito un cambio: Guarin per Medel.

Termina 1-4 il primo tempo qui allo stadio Meazza. In 45' minuti più 3 di recupero, è accaduto di tutto: un'espulsione, un rigore, e cinque gol in totale. Grandissima partita del Cagliari che sembra essersi risvegliato da un lungo periodo di letargo: abbiamo, in particolare, un super Ibarbo, la cui prestazione è ottimale. L'Inter sconvolta dopo l'espulsione di Nagatomo, tenta di difendersi anche in 10 ma è proprio dopo l'espulsione che subisce ben 3 gol! Handanovic para un rigore di Cossu, ma la gloria sarà breve: poco dopo arriva il terzo gol consecutivo di Ekdal. Il Cagliari è instancabile, sembra una macchina che sforna occasioni da gol. L'Inter era partito bene, si era ripreso dal primo gol subito da Sau, pareggiando con Osvaldo, ma dopo la metà del primo tempo è entrato nettamente nel pallone.

45' + 3 Ammonito anche Sau.

3 minuti di recupero.

45' Ammonizione per Rossettini.

44' TRIPLETTA DI EKDALLLLL! NON DURA MOLTO LA GLORIA DELL'INTER PER IL RIGORE PARATO, PERCHE' EKDAL COLPISCE LA PORTA AVVERSARIA SFRUTTANDO UN CALCIO D'ANGOLO!

43' PARATA DI HANDANOVIC! ANCORA UNA VOLTA PARA UN RIGORE! SECONDA VOLTA IN QUESTO CAMPIONATO.

42' Rigore per il Cagliari per un brutto intervento di Vidic! Cossu sul punto di battuta.

41' Entra D'Ambrosio per Dodò.

40' Dolore al ginocchio per Dodò. gioco momentaneamente fermo.

37' Balzano crossa ancora sul secondo palo, ma Andreolli spazza via il pallone.

34' GOOOOOOOLLLL ANCORA CAGLIARI! EKDAL SIGLA UN GOL AL VOLO DOPO UNA SPLENDIDA AZIONE DI IBARBO CHE SCARTA TUTTI I DIFENSORI NERAZZURRI E POI SERVE L'ASSIST PER IL COMPAGNO!

32' Balzano crossa sul secondo palo ma nessun giocatore del Cagliari avanza per attaccare la porta.

31' Crisetig cerca l'inserimento di Sau ma trova i guantoni di Handanovic.

28' CAGLIARI IN VANTAGGIOOOO! EKDAL SFRUTTA UN RIMPALLO DOPO LA PARATA DI HANDANOVIC SU DESSENA E SIGLA IL GOL DEL VANTAGGIO!

27' Espulsione di Nagatomo per doppia ammonizione! Inter in 10!

26' Atterrato Ibarbo da Juan Jesus. Punizione a favore del Cagliari.

24' Ammonizione per Nagatomo.

22' Nagatomo crossa verso Palacio che cerca di colpire il pallone di testa, ma a vuoto.

21' Punizione nerazzurra per una scivolata scorretta di Balzano su Dodò.

19' Dodò crossa verso la zona di Nagatomo, ma il difensore nerazzurro non aggancia il pallone, forse tentando di colpirlo al volo.

17' PAREGGIO DI OSVALDOOOOO! RICEVE UN PALLONE PERFETTO IN AREA E, ANTICIPANDO NEI TEMPI IL PORTIERE ROSSOBLU', INSACCA IL PALLONE IN RETE!

16' Intervento irregolare di Osvaldo su Ceppitelli. Punizione Cagliari.

11' Inter già vicina al pareggio con Palacio! L'attaccante si avvicina all'area di rigore avversaria ed effettua un tiro rasoterra parato in modo ottimo da Cragno.

10' GOOOOOOLLLL CAGLIARI! SAU RICEVE IL PALLONE PER UNO SBAGLIO DI NAGATOMO E COLPISCE L'ANGOLINO DELLA PORTA DI HANDANOVIC!

9' Fallo su Ekdal. Punizione per il Cagliari.

6' Che brividi per il Cagliari! Sau e Cossu ricevono palla in area di rigore e tentano di colpire la porta di Handanovic.

4' Ekdal commette un brutto fallo su Hernanes. Punizione Inter.

3' Avelar effettua un cross basso in area di rigore cercando un compagno, ma trova i difensori nerazzurri.

1' E' arrivato il fischio di Banti. Il match è cominciato!

14.57 - Allo stadio Meazza è tutto pronto per il fischio d'inizio!

14.55 - Le formazioni ufficiali

14.45 - Ecco il riscaldamento dei nerazzurri

14.35 - Anche Dodò ha commentato ai microfoni di Sky la sua fantastica esperienza con la società nerazzurra:"Periodo più bello della mia carriera, tra Inter e Nazionale? Ho lavorato tanto per questo, non me l'aspettavo così fin da subito, ma sono contento. Oggi non pensiamo alla Nazionale però, pensiamo al Cagliari, squadra che è venuta qui per metterci in difficoltà. Zeman? L'ho affrontato già un paio di volte, normale che dobbiamo sacrificarci, anche con l'Atalanta l'ho fatto molto e non ho attaccato più di tanto. E' quello che devo fare, se la squadra vince posso anche non superare mai la metacampo, l'importante è che la squadra prenda i tre punti. Il Mister l'ha preparata bene, speriamo di poter mettere in campo tutto quello che abbiamo pensato. Terzo posto? Non firmiamo, lo diciamo tutti, firmiamo sempre per i 3 punti anzichè per il terzo posto"

14.25 - Queste le parole di Massimo Mauro a Sky Sport: "La Juve ha raggiunto la perfezione, gioca bene al di là dei singoli. Mi sembra che Roma e Juve facciano un campionato a parte, come in Spagna Barcellona e Real. Anche se l'anno scorso ha vinto l'Atletico. Speriamo che ci possa essere un Atletico che si inserisce anche in Italia, magari l'Inter. O la Lazio per il gioco o la Fiorentina che è stata sfortunata con gli infortuni"

14.15 - Se Marco Andreolli giocherà questa partita, taglierà il traguardo di 100 gare in Serie A. Il suo esordio è stato il 29 maggio del 2005 in Inter-Reggina finita 0-0.

14.08 - Juan Jesus ha richiamato tramite un messaggio su Twitter, i tifosi nerazzurri: “Buongiorno ragazzi! Vi aspetto oggi, sarà dura però con il vostro sostegno ci darete la carica giusta.#ForzaInter”.

14.00 - Thohir ha confessato ai microfoni gli obiettivi di questa Inter: "Se guardiamo a questo inizio di campionato direi che possiamo tranquillamente competere con la Juve. Ma il nostro obiettivo è migliorare il quinto posto, certo che vincere lo scudetto non sarebbe poi male..."

13.50 - Il passato di Zeman: il ct del Cagliari ha esordito in serie A da allenatore proprio a San Siro contro l’Inter il primo settembre 1991 nel match fra Inter e Foggia che terminò 1-1.

13.45 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live di Inter-Cagliari, match valido per la quinta giornata di Serie A 2014/2015. Da un lato, troviamo la squadra di Walter Mazzarri, l’Inter, che sta attraversando una buona fase di campionato. Detiene 8 punti ed è piazzata al quarto posto in classifica, vigilante della zona Champions League, il suo obiettivo. È reduce da una vittoria contro l’Atalanta per 2-0, e si augura di portare altri 3 punti a casa contro il Cagliari. Quest’ultimo, invece, si trova ultimo in classifica ed ha subito tre sconfitte consecutive, consolato solo da un punto ottenuto con un pareggio. La squadra di Zeman ha bisogno di una vittoria, per riconquistare la fiducia nel loro gioco e per smuovere un po’ la classifica.

13.35 - INTER - L’Inter è stata una delle squadre sorprendenti del campionato, la quale ha ottenuto due vittorie e due pareggi. La squadra di Mazzarri conta ben tre vittorie su tre sfide casalinghe che ha dovuto affrontare, due in campionato e una in Europa League, senza nemmeno aver subito reti. I nerazzurri stanno tracciando un campionato ottimo, sono quarti in classifica con 8 punti insieme al Verona e alla Sampdoria, sotto solo alle inarrivabili Roma e Juventus che hanno 12 punti e poi alla grande Udinese di Stramaccioni con 9. I milanesi sono reduci da una dura vittoria contro l’Atalanta, partita vinta per 2-0 con le reti di Hernanes e Osvaldo. Adesso, per proseguire verso l’obiettivo della Champions League, l’Inter dovrà vincere questo match contro un tutt’altro che irresistibile Cagliari di Zeman. Dopodiché affronterà le gare contro Qarabag e Fiorentina. I nerazzurri non hanno paura, data la difesa di ferro e l’attacco molto incisivo che hanno a disposizione.

13.25 - CAGLIARI – La squadra di Zdenek Zeman, invece, ha iniziato questo campionato con il piede più che sbagliato. I rossoblù occupano l’ultimo posto in classifica con un solo misero punto. Hanno ottenuto tre sconfitte di seguito su quattro turni. Bisogna ammettere che i sardi hanno un centrocampo molto lento e macchinoso, che non aiuta come dovrebbe il resto della squadra e che la presenza di Zeman non si respira per niente. Il Cagliari ha bisogno di ritrovare lo spirito di squadra, ma soprattutto di trovare la prima vittoria di campionato per potersi rianimare e proseguire in un modo diverso questa stagione. Lo scorso match fra Inter e Cagliari si concluse 1-1 con un rigore di Pinilla e una rete di Rolando.

13.25 - Da ex interista, Corrado Verdelli ha parlato così in un’intervista: “Aspetterei per dire che l’Inter insegue Juventus e Roma, è ancora presto anche se le sensazioni sono buone, si sta formando un gruppo di giocatori molto interessante. Non ci sono gerarchie in attacco, l’importante per il momento è il pieno recupero di Palacio. Sarà fondamentale tenere tutti gli attaccanti dell’Inter sulla corda, visti gli impegni che ci sono. L’Inter contro il Cagliari giocherà al solito modo, col 3-5-2. Sarà comunque fondamentale portare a casa i tre punti, giocare con la concentrazione giusta, perché spesso i campionati si perdono con le squadre piccole. La scorsa stagione l’Inter proprio con le piccole spesso non ha giocato bene. Kovacic è un giocatore di ottime prospettive, attorno a cui c’è una buona squadra. Aspetterei però a definirlo simbolo di questa Inter. Longo e Crisetig sono giocatori di buon livello, spero che si mettano in evidenza in questa loro stagione al Cagliari. Potrebbero essere un investimento per la società nerazzurra. Il Cagliari giocherà al solito modo, secondo la filosofia di Zeman. Calcio propositivo e difesa allegra, speriamo per l’Inter. “

13.15 - Zeman in conferenza stampa ha sottolineato il problema della fase offensiva che non è alquanto incisiva, ma tutti i problemi andranno man mano superati. Contro l’Inter sarà un duro match - “Dobbiamo solo lavorare per fare meglio e migliorarci. Abbiamo perso due partite in casa che non dovevamo perdere. Ora giochiamo volentieri a Milano contro l’Inter. Abbiamo problemi in fase offensiva anche se contro l’Atalanta e il Torino le occasioni le abbiamo create. Però bisogna fare gol. Ibarbo potenzialmente può fare molti gol ma bisogna fargli cambiare mentalità. Quando il nostro portiere fa due parate in tutta la partita significa che in difesa abbiamo giocato bene, è la fase offensiva che dobbiamo migliorare. Sau sappiamo bene che ha qualità, specie negli ultimi sedici metri. Contro l’Inter dobbiamo fare la nostra partita e metterli in difficoltà. Conti ha preso una botta e ha dei problemi. Non giocherà così come non giocherà Colombi che non ha ancora recuperato dall'infortunio".

13.05 - Per quanto riguarda la squadra nerazzurra, il suo allenatore non si è presentato alla conferenza stampa. Al suo posto ha parlato il capitano Ranocchia. Parla della grande esperienza di Zeman, ma anche della grandezza della sua squadra che può far male agli avversari e proprio per questo devono avere timore di loro:"E' una partita difficile, il campionato è equilibrato. Le squadre di Zeman all'inizio fanno fatica ma poi carburano. Servirà attenzione, ma noi stiamo bene e vogliamo dimostrarlo. Davanti hanno molta qualità, oggi li studieremo per bene. E' un concetto di squadra, se tutti ci danno una mano per noi è più semplice. Quando una squadra non prende gol il merito è di tutti. Non ho visto un grande cambiamento rispetto allo scorso anno. San Siro è casa nostra, gli altri devono avere timore. Nominare questa parola è normale perché sono un giocatore dell'Inter. Detto questo, la strada è lunghissima. Adesso pensiamo alla partita di domani. Una squadra come l'Inter però lavora ogni giorno per entrare in campo e vincere, nessuno la pensa diversamente.” – poi si esprime anche riguardo gli impegni dell’Europa – “Qualcosa cambierà, giochiamo ogni tre giorni. Quest'anno abbiamo tanti giocatori, non so che scelte farà ma l'importante è avere la stessa mentalità. Gli intoccabili quest'anno non ci devono essere. La stagione è lunga, Hernanes è entrato e ha chiuso la partita dandoci tranquillità. Tutti gli elementi della rosa possono ambire ad essere titolari. Ce la possiamo giocare. La differenza sta nell'affrontare le partite ogni tre giorni, serve avere grande continuità. Io però guardo alle prestazioni, e tutte sono state di grande livello. Siamo partiti bene, la strada è lunghissima ma abbiamo le giuste qualità per continuare così.” – ha dato anche qualche accenno sulla nazionale italiana e sui criteri di scelta per le convocazioni – “E' una conseguenza di ciò che uno fa nel club. Conte premia il lavoro fatto durante l'anno, convocherà chi merita.” - infine parla della difesa solida che possiedono quest’anno e di tutta la rosa valida che è quella dell’Inter – “L'anno scorso c'erano stati cambiamenti. Noi pensavamo a giocare, ma gli aspetti societari hanno un po' deconcentrato l'ambiente. Il mister si è stabilizzato, è partito carichissimo dal primo giorno di ritiro. Dopo tanti anni qui finalmente adesso subiamo poco, questo vuol dire che il lavoro fatto è buono. Abbiamo giocatori di qualità in ogni ruolo, questo incide. Costruiamo sempre tante palle gol, al di là del possesso palla. Abbiamo giocatori difficilissimi da marcare perché hanno tutti un livello alto".

12.55 - FORMAZIONE INTER - Per quanto riguarda la squadra di Mazzarri, si pensava che Icardi dovesse mancare l’incontro, dato il suo infortunio alla coscia riscontrato nel match precedente contro l’Atalanta, invece Mauro rientra tra i convocati dell’allenatore. I favoriti restano comunque Osvaldo, autore di un grande inizio di stagione e Palacio. Poi c’è Fredy Guarin che potrebbe essere un’eventuale carta che il ct potrebbe giocarsi a partita in corso. A centrocampo ci sarà sicuramente Mateo Kovacic affiancato da uno fra Hernanes e M’Vila. Davanti ad Handanovic invece è confermato il trio Ranocchia-Vidic-Andreolli, sulle fasce molto probabilmente verranno schierati Nagatomo e Dodò.

12.45 - FORMAZIONE CAGLIARI - Alla squadra di Zeman invece mancherà capitano Daniele Conti a causa di un infortunio alla coscia destra riscontrato nei giorni scorsi. Zeman perciò schiererà Crisetig, ex interista. Nel suo 4-3-3 sarà assente ancora Eriksson; ad affiancare Crisetig ci saranno Pedro ed Ekdal. Il probabile tridente sarà formato da Cossu, Sau e Ibarbo, con Farias che contende loro il posto. In difesa duello fra Pisano e Balzano. Tra i pali sarà confermato Cragno a sostituire Colombi.

12.35 - PRECEDENTI - Nelle ultime cinque sfide di campionato tra Inter e Cagliari ha sempre regnato la parità, eccetto in un solo match dove il Cagliari ha trionfato con il risultato di 2-0. Mentre andando ancora più indietro, l’Inter si impose per cinque gare consecutive sui rossoblù. Entrambe le squadre, nelle ultime otto gare di campionato, non hanno mai segnato più di due gol. L’imbattibilità dei nerazzurri contro i sardi a San Siro dura dal maggio 1995, da lì hanno totalizzato 10 vittorie e 4 pareggi.

12.25 - L’arbitro designato per questa gara fra Inter e Cagliari è Banti. I suoi assistenti saranno Barbirati e Gava. Il quarto uomo invece sarà Iori. Gli assisenti addizionali Tommasi e Minelli.

12.15 - CURIOSITA’ – L’Inter, insieme al Milan, detiene il primato di miglior attacco di questo campionato, con ben 10 gol fatti. inoltre, in questa stagione, i neroazzurri hanno vinto in casa e pareggiato in trasferta in modo alternato. Precisamente come l’anno scorso, l’Inter ha subito un solo gol. Icardi ed Osvaldo spiccano ai primi posti della classifica marcatori con tre gol segnati. Mentre il Cagliari ha un solo punto ottenuto in sette gare di campionato contando anche quelle della scorsa stagione. È praticamente il peggior inizio di campionato dalla stagione 2009/10.

12.05 - Siamo in casa Inter, allo stadio Giuseppe Meazza.

11.55 - FORMAZIONI -