Il Milan a Cesena per i tre punti

Dopo una sconfitta ed un pareggio nelle ultime due giornate il Milan va a Cesena per tornare a vincere e restare nella parte alta della classifica. Se lo aspettano i tifosi; se lo aspetta Berlusconi, che per il sesto venerdì di seguito si è presentato a Milanello per rincuorare Inzaghi e dispensare consigli ai giocatori. Il Presidente si attende sei punti nelle prossime due partite ( Cesena e Chievo sabato prossimo a San Siro ) per poter restare in quota Champions League. Se lo aspetta Pippo Inzaghi che in questi giorni è intervenuto su testa e gambe; sulla psicologia, cercando di mantenere alta la serenità del gruppo. È dal 2009 che il Milan non partiva così bene in campionato ma è altrettanto vero che le ultime due uscite hanno evidenziato difficoltà nell'approccio alle partite e gravi disattenzioni nella fase difensiva. Otto gol subiti, due a partita, peggio ha fatto solo il Parma. Rossoneri che comunque mantengono il miglior attacco in campionato con 10 gol fatti ( inizio di stagione più prolifico dal 2002/03 dopo le prime quattro giornate ).

Milan - Per la sfida contro il Cesena sono attese delle modifiche; non di uomini, ma di modulo. A centrocampo invece dei tre famigerati centrocampisti ci saranno due mediani davanti alla difesa: De Jong ed uno tra Muntari e Poli, anche se alla fine potrebbe spuntarla Essien. Torres sarà la punta centrale ed avrà alle sue spalle tre fantasisti. Honda e Menez in questo momento sono intoccabili; l'ultima maglia disponibile se la giocano Bonaventura ed El Shaarawy con l'ex Atalanta favorito sul “faraone”. Tornando al reparto difensivo, sicuro il rientro di Alex mentre ci sono dei dubbi su chi lo affiancherà. Bonera nelle due trasferte di Parma ed Empoli ha dato il meglio di sé, mettendo in difficoltà i compagni piuttosto che dare sicurezza al reparto. Mexes è stato messo ai margini della squadra solo perché colpevole di avere un ingaggio troppo elevato (?). Davanti a lui nelle gerarchie ci sono Rami e Zapata. Proprio il colombiano dovrebbe piazzarsi al fianco dell'ex PSG e Chelsea. In porta ancora Abbiati dato che Diego Lopez tornerà disponibile fra un paio di settimane. Sugli esterni confermati Abate, mai per lui un inizio di stagione cosi positivo da quando è al Milan con già 4 assist-gol, e De Sciglio, partito invece non benissimo e per questo chiamato al riscatto.

Cesena - Dopo la rifinitura di ieri all’ Orogel Stadium, con lavoro tattico e partitella finale, Bisoli riesce a recuperare Brienza e Volta. Contro il Milan dovrebbero tornare dal primo minuto a centrocampo Coppola e De Feudis. Sulla fascia solito ballottaggio tra Perico e Defrel, mentre in avanti potrebbe spuntarla Marilungo con Martinez in panchina.

Curiosità - Cesena e Milan, in queste prime 4 giornate hanno affrontato le stesse squadre: Lazio, Parma,Juventus ed Empoli con i 3 punti, ottenuti dal Milan contro la Lazio e persi invece dagli uomini di Bisoli, a fare la differenza in classifica.

Precedenti - In Serie A sarà la 23° sfida tra i due club; solo 5 le vittorie dei romagnoli, 3 i pareggi, 14 i successi rossoneri. Il Milan ha vinto sette delle ultime otto sfide di campionato contro il Cesena, in mezzo, il successo per 2-0 dei romagnoli nel settembre 2010. Su 14 dei 22 precedenti in Serie A contro il Milan, i romagnoli non sono riusciti a trovare la via del gol. Tra queste due squadre un solo pareggio a Cesena, lo 0-0 del settembre 1987, poi cinque vittorie per parte. Tra queste Cesena-Milan 0-3, 1a giornata della stagione 1989/90. Il Milan debutta in campionato contro i bianconeri all'epoca allenati da Marcello Lippi. Prima segna Stroppa, poi Borgonovo raddoppia e prima della fine del primo tempo Massaro segna il gol del 3-0. Nella stagione 2010/2011, sono invece i bianconeri ad imporsi per 2-0, grazie ai gol di Bogdani e Giaccherini. L’ultimo incrocio in massima serie è datato 19 febbraio 2012 con il successo del Diavolo per 3-1 grazie ai gol di Muntari, Robinho ed Emanuelson.

Arbitro - Sarà Marco Guida della sezione CAN di Torre Annunziata, assistito dai guardalinee Cariolato e Paganessi. Il fischietto 33enne, originario di Pompei, arbitrerà il Milan per la nona volta; 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte nei precedenti tra lui ed i rossoneri.

Nelle 2 squadre non ci sono attualmente ex in rosa. Ma nel passato hanno vestito entrambe le maglie, tra gli altri, Sebastiano Rossi, Massimo Ambrosini, Francesco Antonioli, Valerio Fiori, Mattia Graffiedi, Gianni Comandini e Nicola Pozzi.