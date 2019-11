Live Cesena - Milan in Serie A

I padroni di casa passano subito in vantaggio con Succi, che approfitta di un clamoroso errore di Abbiati per siglare l’1-0. pari poco dopo con Rami, abile e ribadire in rete un calcio d’angolo battuto da Honda. Una ripresa disastrosa, senza occasioni e senza voglia. A complicare tutto anche l’espulsione di Zapata. Il Milan non sa più vincere. Per oggi è tutto, un buon proseguimento di giornata da Arianna Radice e tutta la redazione di Vavel Italia

45'' De Feudis trattiene per la maglia Menez e si becca il giallo.

3 minuti di recupero

41'' Calcio d'angolo per il Cesena: cross in mezzo, Luchini insacca ma Cascione aveva commesso fallo su De Sciglio. Brividi per la difesa rossonera

36'' Bonaventura crossa, Pazzini ruba il tempo agli avversari ma non inquadra la porta. Prima occasione per il milan in questo secondo tempo

34'' Secondo tempo proprio brutto per i rossoneri, rimasti molto probabilmente negli spogliatoi

29'' Inzaghi corre ai ripari: fuori Honda, al suo posto Alex.

29'' Punizione dal limite per il Cesena: calcia Brienza e palla sopra la traversa.

28'' calcio di punizione per il Cesena dal limite

27'' ESPULSO ZAPATA PER INTERVENTO AD ULTIMO UOMO. MILAN ORA IN DIECI

27'' Ultimo cambio per il Cesena: esce capelli ed entra Perico

25'': Esce Torres per Pazzini

25'' Esce Poli per Essien

23'' Ammonizione per De Jong, fallo tattico per non far ripartire il Cesena

21'' Il Milan fatica

19'' Conclusione dalla distanza di De Feudis, con il pallone che esce di pochissimo

17'' Altro cambio per il Cesena, esce Succi entra Defrel

16'' De Sciglio crossa, Torres non inquadra la porta

15'' Menez con esperienza guadagna un calcio d'angolo

13'' De Jong commette fallo su Coppola

12'' Ammonito Renzetti per gioco scorretto su Rami

11'' I rossoneri faticano a impostare la manovra. Merito del Cesena, molto compatto

7'' Milan pericoloso grazie ad una bellissima conclusione di Mattia De Sciglio

5'' Cesena pericoloso con Coppola, che calcia dalla distanza sfiorando il palo alla sinistra di Abbiati

4'' Palla troppo profonda di Bonaventura, Leali para

3'' Il Milan ha ripreso da dove aveva finito nel primo tempo, schiacciando la difesa del Cesena in area

1'' La maglia di Bonaventura si allunga in area, ma l' arbitro non fischia nulla. Poteva essere rigore?

1'' Inziato il secondo tempo Cambio Cesena, fuori Ze Eduardo dentro Feduis

16:00 Squadre ancora negli spogliatoio

15:59 All'Orogel Stadium sono presenti due tecnici che hanno fatto parte della storia rossonera come Sacchi e Zaccheroni, ed un allenatore spesso avversario in focosi derby meneghini come Roberto Mancini.

15:57 Irregolare il gol del Cesena: Fuorigioco netto di Succi.

15:55 Tra poco si riparte, la felicità di Rami

15:52 Un inzaghi non troppo soddisfatto per questo primo tempo dei suoi ragazzi

15:51 l'esultanza di Poli e Rami

Finisce il primo tempo, 1-1 tra Milan e Cesena: i padroni di casa passano in vantaggio al 10' con Succi e al 19' Rami pareggia i conti con un gran bel colpo di testa

1 minuto di recupero

45' Brienza non trova la porta

43' Cartellino giallo per Bonaventura, intervento scoordinato sull' avversario

43'Calcio d'angolo per il Cesena, esce Abbiati e fa suo il pallone

42' Rami sbaglia il tocco pe De Sciglio, rimessa per il Cesena

38' Grande palla di De Sciglio, ma Torres parte un filo in ritardo e non riesce ad agganciare il pallone

36' Poli recupera un altro pallone, molto bene per il momento la prestazione del centrocampista rossonero

35' Altro cross di Abte, cascione si rifugia in angolo

34' Cascione stende Poli, calcio di punizione per il Milan

33' Ancora corner per il Milan. Calcia Honda ma la deviazione di Rami non trova la porta

32' Il Milan ci crede, la difesa bianconera sta perdendo le distanze dai giocatori rossoneri. Si sta accendendo Menez

29' Palla gol per i rossoneri, Conclusione appena alta per Bonaventura.

29' Abate crossa, calcio d'angolo per i rossoneri

28' Volta è pronto a rientrare

28'Colpo tra Volta e Zaapata : il giocatore del Cesena ha la peggio

27' Menez prova il tiro, alto sopra la traversa

27' Menez punta la difesa bianconera che si rifuigia in angolo

26' Altro calcio d'angolo per i bianconeri, Abbiati allontana

25' calcio d' angolo per il Cesena

Adil Rami segna di testa su azione di calcio d’angolo

20' Fallaccio di Cascione su Menez: giallo per il centrocampista bianconero

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, PAREGGIO DI RAMI: con un gran colpo di testa su corner di Honda

17' Grande parata di Leali sul calcio di punizione battuto da Honda

16' Punizione quasi dal limite per i rossoneri, ammonito Coppola per gioco scorretto su Menez

13' Ora il Cesena ha preso fiducia

Succi sfrutta un’incertezza di Abbiati

12' Brienza punta Rami, costretto al fallo. Cascione calcia con violenza alta sopra alla traversa

9' GOOL DEL CESENA, Marilungo con il destro, Abbiati non trattiene e regala palla a Marilungo che insacca in rete il gol del momentaneo vantaggio dei bianconeri

8' Coppola colpisce Abate a palla ormai lontano

6' Punizione pericolosa per i rossoneri:Torres tocca la punizione di Bonaventura, para Leali.

6' i pericoli per il Cesena vengono spesso dalle palle inattive

5' Altro fallo subito dai rossoneri, appena fuori dall' area

5' Rimessa laterale per i rossoneri,

4' Altro fallo subito da Honda, Zapata prova a fare la sponda, ma il Cesena libera

4' Torres richiamato più volte da Inzaghi

3' Calcio di punizione per il Milan, va Honda sul pallone, la difesa del cesena libera

2' Fuorigioco di Marilungo

1' Fallo di Poli a metacampo, calcio di punizione per i bianconeri

1' Grande intensità da parte di tutte e due le squadre, soprattutto per il Cesena che va a pressare alto

1' Inziato il match, prima palla giocata per i rossoneri

14:57 Le squadre stanno entrando in campo. maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Cesen

14:50 Mancano dieci minuti al fischio d'inizio. Il Milan ha giocato 22 partite di Serie A contro il Cesena: 14 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Differenza reti: 31-11

14:43 Il riscaldamento del Milan

14:41 La Maglia e tacchetti Menez

14:25 Le divise di gioco: Milan in maglia rossonera e pantaloncini bianchi. Cesena in maglia bianca e pantaloncini neri

14:20 Mauro Tassotti a Sky Sport nel pre partita di Cesena-Milan. “Credo che le partite vanno ricordate tutte. A Empoli abbiamo iniziato male ma abbiamo finito bene. E’ tutto parte della nostra crescita. Cerchiamo di pizzare i giocatori laddove possano rendere al meglio. La squadra è condizionata dalla posizione di Menez. Lui è un giocatore che ama esser libero, fare la seconda punta ed il cambio di modulo è dovuto anche a questo”

14:17 Queste le formazioni ufficiali di Cesena-Milan, match in scena allo Stadio Manuzzi:

CESENA: Leali; Capelli, Lucchini, Volta, Renzetti, Zè Eduardo, Cascione, Coppola, Brienza, Marilungo, Succi. A disp.: Agliardi, Bressan, Mazzotta, Krajnic, Perico, De Feudis, Giorgi, Succi, Djuric, Defrel, Garritano. All. Bisoli

MILAN: Abbiati, Abate, Rami, Zapata, De Sciglio; Poli, de Jong; Honda, Menez, Bonaventura, Torres. A disp:Agazzi, Gori, Bonera, Albertazzi, Alex, Mexes, Armero, Poli, Niang, Muntari

14:13 Rami e Menez

14: 10 Un tocco di rossonero nei corridoi dello stadio Manuzzi

14:00 Sono cinque i rossoneri che, in carrieria, sono già andati a segno col Cesena. Il top scorer è Pazzini che ha realizzato ben quattro reti contro i bianconeri: uno con la Fiorentina in Coppa Italia, uno con la Sampdoria e due con l'Inter. La curiosità è che l'attaccante toscano ha realizzato tutte le reti al Manuzzi. Dopo Pazzini troviamo Pablo Armero che nel gennaio 2012 realizzò una doppietta al Friuli. Appaiati, a quota uno, Montolivo, Muntari e Zaccardo

Sarà Marco Guida, della sezione arbitrale CAN di Torre Annunziata, ad arbitrare Cesena - Milan, in programma domenica, alle ore 15.00, allo Stadio Manuzzi. Lo staff arbitrale sarà poi composto dagli assistenti Gianluca Cariolato e Giacomo Paganessi, dal quarto uomo Giuseppe De Pinto e dagli assistenti addizionaliDaniele Doveri e Fabrizio Pasqua. Questi i precedenti dell’arbitro Guida: Milan, 8 gare di cui 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte per i rossoneri; Cesena, 6 gare di cui una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte.

13:45 Cesena-Milan, i precedenti in Serie A - Sono 11 solamente i precedenti fra Cesena e Milan nella massima serie, giocate al Dino Manuzzi. Il bilancio è in perfetto equilibrio: 5 vittorie per Milan e Cesena ed 1 solo pareggio; 13 i goal messi a segno dai rossoneri, contro i 10 subiti. Oltre agli undici precedenti nella massima serie, ci sono anche una sfida di Coppa Italia (1-1 nel 1974) ed una gara di Serie B (0-0 nel 1981). L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate risale alla stagione 2011/2012. I rossoneri in piena lotta per lo scudetto con la Juventus ebbero la meglio per 3 a 1, grazie alle reti di Muntari, Emanuelson, Robinho, mentre i padroni di casa andarono a segno con Pudil.

GLI ULTIMI 5 CESENA - MILAN

SERIE A 2011/2012 CESENA - MILAN 1-3 (MUNTARI, EMANUELSON, ROBINHO, Pudil)

SERIA A 2010/2011 CESENA - MILAN 2-0 (Bodgani, Giaccherini)

SERIE A 1990/1991 CESENA - MILAN 0-1 (VAN BASTEN)

SERIE A 1989/1990 CESENA - MILAN 0-3 (MASSARO, BORGONOVO, STROPPA)

SERIE A 1988/1989 CESENA - MILAN 1-0 (Holmqvist).

13:30 Il tecnico rossonero avrà nuovamente a disposizione Alex, che ha recuperato dall'infortunio muscolare rimediato nel match contro il Parma che lo ha costretto a saltare i match con Juventus e Empoli. Il brasiliano farà coppia con Zapata al centro della difesa, con Abate e De Sciglio confermati sulle corsie laterali. In mezzo al campo, oltre al solito de Jong, sono in ballottaggio per un posto dal primo minuto Muntari e Poli, con quest'ultimo leggermente favorito. in attacco il tecnico rossonero riproporrà Fernando Torres nel ruolo di prima punta. Alle spalle dello spagnolo, ci saranno certamente Honda a destra e Menez in mezzo, mentre si giocano una maglia da titolare Bonanventura ed El Shaarawy, con il primo che è in vantaggio.

MILAN (4-2-3-1): Abbiati, Abate, Alex, Zapata, De Sciglio, Poli, De Jong, Honda, Menez, Bonaventura, Torres.

A disposizione: Agazzi, Gori, Rami, Mexes, Bonera, Albertazzi, Armero, Essien, Muntari, Niang, El Shaarawy, Pazzini.

Il Cesena si prepara ad affrontare il Milan senza Volta, costretto a letto per febbre. Sono tornati ad allenarsi in gruppo sia Brienza che De Feudis. Fra i giocatori tornati a disposizione c’è anche Coppola, che dovrebbe tornare titolare. Per la fascia destra c’è ancora un ballottaggio tra Defrel e Perico. Ancora indisponibili Cazzola (lesione al menisco mediale), Pulzetti (fastidio muscolare) e Tabanelli (frattura al quinto metatarso del piede sinistro).

CESENA (3-5-1-1): Leali, Volta, Lucchini, Capelli, Defrel, De Feudis, Cascione, Coppola, Renzetti, Brienza, Marilungo.

A disposizione: Agliardi, Bressan, Krajnc, Magnusson, Mazzotta, Perico, Ze’ Eduardo, Carbonero, De Feudis, Garritano, Succi, Djuric, Rodriguez.

I convocati per Milan Cesena

Cesena

Nicola Leali, Antonio Mazzotta, Stefano Lucchini, Carlos Carbonero, Giuseppe De Feudis, Alejandro Rodriguez, Manuel Coppola, Franco Brienza, Massimo Volta, Luka Krajnc, Hordur Magnusson, Milan Djuric, Davide Succi, Gabriele Perico, Daniele Capelli, Federico Agliardi, Francesco Renzetti, Emmanuel Cascione, Luca Garritano, Ze Eduardo, Walter Bressan, Guido Marilungo, Gregoire Defrel.

Milan

PORTIERI: Abbiati, Agazzi, Gori; DIFENSORI: Abate, Albertazzi, Alex, Armero, Bonera, De Sciglio, Mexes, Rami, Zapata CENTROCAMPISTI: Essien, De Jong, Muntari, Poli; ATTACCANTI: Bonaventura, El Shaarawy, Honda, Ménez, Niang, Pazzini, Torres

13:15 Inzaghi: "Basta attaccare i nostri giocatori" - il tecnico del Milan alla vigilia della sfida di Cesena, ha parlato della consueta visita del venerdì del presidente. "Questa squadra ha uno spirito e una voglia che mi fanno ben sperare - ha aggiunto in conferenza stampa -. Non siamo gli unici a prendere gol da piazzati, ma sono sicuro che domani l'attenzione da questo punto di vista sarà altissima. "E' brutto trovare sempre un colpevole, al Milan si fa sempre così e non lo capisco. Dobbiamo farla un pò finita. Questo Milan non comincia così da 6-7 anni, smettiamola altrimenti influenziamo questa squadra, che è molto serena e che può darci grandi soddisfazioni. I colpevoli troviamoli a dicembre, se lo facciamo adesso è un giochino che non fa bene a nessuno"

Bigoli “Il Milan ha entusiasmo e qualità, ma siamo pronti a sfidare le big" - Sono passati 4 anni da quella storica serata: settembre 2010, 2-0 al Milan futuro campione d’Italia grazie alle reti di Bogdani e Giaccherini. Un’impresa, che Pierpaolo Bisoli sogna di ripetere: “In Serie A, uno dei campionati più difficili del mondo, bisogna essere pronti a sfidare le big – ha dichiarato l’allenatore bianconero in conferenza stampa – noi scendiamo in campo per dare il massimo. Il Milan ha tanta qualità davanti, ed uno spirito provinciale grazie al lavoro di Inzaghi: le loro caratteristiche migliori sono entusiasmo e qualità”. Sul suo Cesena, Bisoli ha poi commentato così: “In questo momento siamo in linea con i programmi, cercheremo di fare risultato.

13:00 Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla diretta live e scritta di Cesena - Milan . Un saluto da Arianna Radice e da VAVEL Italia. Vi terremo aggiornati con interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Entrambe deluse dall'ultimo turno di campionato. I rossoneri sono reduci dal pareggio ad Empoli mentre i romagnoli dal pesante ko di Torino contro la Juve.