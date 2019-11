Roma, pronta per l’esame d’inglese?

Secondo esame-Champions League per la Roma di Garcia. Questa stasera, all’Etihad Stadium di Manchester, i giallorossi sono attesi dal City di Aguero, Dzeko e David Silva per un match di secondo turno valevole per il girone . Oltre a godersi l’Europa adesso i giallorossi hanno la speranza di poter superare il girone monstre che gli è capitato e allora meglio non tornare a casa a mani vuote; la formazione capitolina, reduce dal sonante 5-1 inflitto tra le mura amiche al Cska Mosca nella prima giornata, affronta l’impegno contro la fortissima formazione inglese nelle migliori condizioni psicologiche possibili. I padroni di casa, sconfitti a Monaco contro il Bayern all’esordio stagionale in Champions, stasera hanno invece la necessità di vincere per iniziare a muovere la loro classifica

Garcia: "Noi outsider, ma faremo vedere che la Roma merita una valutazione più alta"- La Roma ha una storica allergia all’Inghilterra, ma quello di stasera è il primo appuntamento con il Manchester City e Garcia spera in un battesimo felice all’Etihad Stadium: "È solo la seconda partita, dopo ci saranno ancora 12 punti a disposizione, ma se saremo in grado di avere più punti alla fine della partita, sarà un passo interessante verso la qualificazione. Non voglio pensare a un risultato negativo. Abbiamo iniziato bene e questo ci dà la possibilità di giocare senza pressione. Dopo il sorteggio tutti davano questa partita per persa, allora sono i nostri avversari ad avere la pressione addosso. Loro Fanno possesso palla e hanno giocatori importanti che possono accelerare il gioco quando creano spazi o li trovano. Vedremo quale sarà l’atteggiamento del City, noi dovremo essere pronti in ogni caso. Dovremo essere ben organizzati in difesa, recuperare la palla e usarla bene dopo. Ci sarà un piano offensivo e sono sicuro che avremo un nostro momento: dovremo sfruttarlo al meglio"

Pellegrini avverte tutti " La Roma è un’ottima squadra"- In conferenza stampa il tecnico del Manchester City, Pellegrini, e il portiere Hart, hanno dichiarato: “La Roma è una grande squadra, anche l’anno scorso ha fatto bene. Garcia è un tecnico preparato, e ha una squadra tecnica con giocatori veloci. Contro il Bayern non credo abbiam perso perchè non ero in panchina. Per domani Fernando out, Jovetic è stato convocato. Confido molto nei miei giocatori, anche l’anno scorso perdemmo la prima gara, addirittura in casa, quindi eravamo in una situazione peggiore”. Ecco invece le parole dell’estremo difensore: “E’ una gara importantissima, sappiamo quante difficoltà riserva la Champions League. Siamo intenzionati a portare a casa la vittoria domani. I giallorossi stanno facendo bene, ma noi abbiamo tutte la carte in regola per poterli battere. Cole? Sarà bello ritrovarlo. Noi possiamo competere con chiunque”.

Garcia spera di recuperare in extremis Morgan De Sanctis, dopo che nella rifinitura di ieri ha avuto difficoltà ad effettuare i rinvii. Skorupsi è pronto a sostituirlo, ma stamattina verranno effettuati gli ultimi test. In difesa Maicon partirà dal primo minuto all’Etihad Stadium, suo vecchio stadio, mentre al centro è confermata la coppia Manolas-Mbiwa.Ballottaggio per la fascia sinistra, dove Torosidis sembra in vantaggiato suCole, nonostante la sua presenza nella conferenza stampa di ieri. Centrocampo senza sorprese con Pjanic, Keita e Nainggolan. In attacco, invece, oltre a Totti e Gervinho, Florenzi completerà il tridente offensivo.

Manchester City (4-2-3-1): Hart – Zabaleta, mangala, Kompany, Clichy – Fernandinho, Toure – Milner, Aguero, Silva – Dzeko.

Roma (4-3-3): De Sanctis – Maicon, Manolas, Yanga Mbiwa, Cole – Pjanic, Keità, Nainggolan – Florenzi, Totti, Gervinho.

Dirigerà l’arbitro olandese Kuipers, classe 1973, internazionale dal 2006. In assoluto sono nove le direzioni di Kuipers con squadre italiane nelle coppe europee e il bilancio è di totale parità: tre successi, tre pareggi, altrettante sconfitte

I precedenti- Il match contro il Manchester City – primo incontro nella storia delle due formazioni – sarà la gara numero 36 tra la Roma e un team inglese nelle competizioni europee – Champions League (o Coppa Campioni), Europa League (o Coppa Ueffa) e in Coppa delle Fiere. Nessun confronto, invece, in Coppa delle Coppe dove i capitolini hanno, però, affrontato due formazioni dell’Irlanda del Nord (1969-70 contro l’Ards, 1981-82 contro il Ballymena) e una gallese (1984-85 contro il Wrexham). 2 i match contro team scozzesi (1960-61 contro l’Hibernian nella Coppa delle Fiere poi vinta dai giallorossi – 1983-84 contro il Dundee in semifinale di Coppa Campioni).

PRECEDENTI IN EUROPA (Champions League, Europa League, Coppa delle Fiere)

35 incontri: 11 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte.

29 gol fatti, 43 subiti

IL DETTAGLIO

Manchester United: 6 gare - 1 vittoria, 1 pareggio, 4 sconfitte

Liverpool: 5 gare – 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte

Leeds United: 4 gare – 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta

Chelsea: 4 gare – 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte

Arsenal: 4 gare – 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte

Birmingham City e Fulham: 2 gare – 1 vittoria, 1 pareggio

Ispwich Town, Sheffield e Middlesbrough: 2 gare – 1 vittoria, 1 sconfitta

I PRECEDENTI IN CHAMPIONS LEAGUE

15 gare contro gli inglesi: 3 vittorie (tutte all’Olimpico), 4 pareggi (1 solo fuori casa nell’1-1 ad Higbury nel 2002-03 gol di Viera e Cassano), 8sconfitte (di cui 6 in Inghilterra).

11 gol fatti, 23 subiti

6 SCONFITTE - 3 contro il Manchester United, 1 contro il Liverpool, Arsenal e Chelsea

2 SOLI GOL IN TRASFERTA – Cassano nel 2002-2003 ad Higbury, De Rossi nel 7-1 all’Old Trafford