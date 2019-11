Diretta Atletico Madrid - Juventus in e risultato della partita di Champions League

22:46 Escono sconfitti i bianconeri dal Vicente Calderon per 1-0 a causa del goal di Arda Turan. I campioni d'italia si trovano così appaiati a 3 punti agli spagnoli ed alle altre due squadre del girone, Malmoe ed Olympiakos. nel finale l'Atletic cresce e spegne la Juventus. Juventus che tiene testa ai vice-campioni d’Europa per 75’. Il passaggio del turno è tutt'altro che a rischio. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito: Arianna Radice e tutta la redazione vavel italia vi augura una serena buona notte.

Finisce qui, l' Atletico di Madrid batte la Juventus per 1-0 con il gol al 74' di Arda Turan

94' Cartellino Giallo Sebastian Giovinco

93' L'Atletico guadagna un calcio d'angolo e riesce a far scorrere tempo prezioso

Simeone incita il pubblico di casa con le mani.

91' Morata commette fallo su Godin, calcio di punizione per l'Atletico

90' Giallo anche per Pogba

4 MINUTI DI RECUPERO

89' Cambia anche Simeone: esce Arda Turan, entra Siqueira

89' Ultimo cambio nella Juventus, entra Giovinco per Lichtsteiner

88' Sembra esserci qualche problema fisico a livello muscolare per Morata, ma rimane in campo

87' Lichtsteiner mette un'altra palla a centro area, Llorente tiene palla ma non riesce ad andare alla conclusione.

86' Ammonito Lichtsteiner per proteste

83' Cambi da entrambe le parti: Morata entra al posto di Vidal, Mario Suarez al posto di Mandzukic

81' Pogba prova il filtrante al limite dell'area per Tevez, Godin ancora blocca

80' SFIORA L'AUTOGOL L'ATLETICO! Cross di Lichtsteiner e Godin in spaccata manda di pochissimo al lato del palo.

77' Llorente sbaglia la misura del passaggio per Tevez

76' Esce la spalla a Caceres che chiede il cambio, dentro Pereyra

74' GOOOOOOOOOL ATLETICO: Vantaggio dell'Atletico Madrid!!! A segno va Arda Turan (che anticipa Lichtsteiner), favorito da un mancato intercettamento del pallone da parte di Caceres, che stava marcando Mandzukic. 1-0 per i Colchoneros!

71' Tevez tenta l'ennesima serpentina solitaria tra i difensori dell'Atletico, ma viene fermato ancora una volta.

69' Contropiede Juventus: Lichtsteiner si lancia in avanti, Koke però con un grande recupero blocca lo svizzero.

66' Un solo tiro in porta fino a questo momento nella partita, la conclusione di Mandzukic nel primo tempo

63' Ammonito Ansaldi che arriva in ritardo su Lichtsteiner,

62' L'Atletico ora alzi i ritmi, Juve in affanno.

58' L'Atletico Madrid reclama un calcio di rigore per un fallo di mano di Caceres: dopo un rimpallo la palla rimbalza sull'uruguayano in maniera involontaria.

56' Secondo ammonito in casa Juventus, Chiellini: il difensore ha trattenuto irregolarmente Arda Turan.

55' Il portiere ex getafe, perde la sfera e quasi la consegna a Llorente, però recupera salvando la sua porta.

55' Pogba si incarica di battere il calcio di punizione, ma la sua conclusione a giro finisce molto larga.

54' Ammonito Raul Garcia che tocca con il piede d'appoggio a Tevez. calcio di punizione per la Juventus

53' Cambio per l'Atletico: Simeone toglie il giovane saul, al suo posto l'ex Real Sociedad Griezmann.

52' la Juventus ha cominciato bene questa seconda frazione di gioco

51' Vidal reclama un calcio di rigore per un intervento da parte di Saul Niguez.

49' Rimessa Juve che rimane in zona d' attacco

49' Vidal sbaglia la misura del passaggio prova la palla in profondità per Tevez, attento Godin che chiude

47' Ansaldi crossa dalla sinistra, ma Raul Garcia viene anticipato dalla difesa bianconera.

46' Contatto tra Lichtsteiner e Godin, fallo a favore per l'Atletico

45' Inizia il secondo tempo, non ci sono cambi nell'intervallo per le due formazioni

21:50 Le squadre sono in campo, tra poco inizierà il secondo tempo

Finisce 0-0 il primo tempo tra Atletico Madrid- Juventus. Poche occasioni da gol, I bianconeri hanno tremato una sola volta, su un tiro di Mandzukic ben parato da Buffon. All'uscita del campo ancora proteste da parte dei giocatori di Simeone.

1 minuto di recupero

44' Buffon rilancia per la prima volta dall'inizio del match e non fa cominciare l'azione della Juventus dalla propria area di rigore palla a terra

42' Simeone scaglia violentemente il pallone che arriva dalle sue parti... Poi chiede scusa

39' Pogba se la prende con Raul Garcia, che pochi secondi prima ha insultato Allegri

37' rimessa laterale per la Juve.

36' Tevez rincorre un pallone verso l'area di rigore dell'Atletico, ma Miranda è bravo nell'aggirarlo e nel far ripartire l'azione dei padroni di casa.

35' Miranda e Godin chiudono i palloni per Llorente, sulle fasce Evra e Lichtsteiner non sfondano.

33' Polemica tra Evra e Garcia, per un fallo fischiato al francese dopo un contatto fisico tra i due

32' Pogba ci prova con l'interno del piede destro ma non centra la porta

30' Spettacolo al Calderon con i tifosi di fede colchonera che continuano a spingere i propri beniamini

30 'Posseso palla a favore nettamente per la Juventus

29' Tutti e due i giocatori tornano in campo senzo conseguenze

28' Scontro tra Arda Turan e Lichtsteiner, ad aver la peggio è il turco che prende un colpo al costato

27' Corner della Juventus che prova lo schema con lo scambio tra Vidal e Tevez, pallone lento al centro dell'Apache, spazza via la difesa madrilena

25' Prima occasione da goal per l'Atletico: la conclusione da fuori area di destro di Mandzukic viene respinta da Buffon, costretto alla sua prima vera parata.

24' Leggerezza di Bonucci che si concede un dribbling da ultimo uomo e quasi perde un pallone che poteva lanciare l'Atletico in contropiede.

23' Juventus con personaità prova ad attacare

22' Raul Garcia spizza ancora di testa per servire Mandzukic, che però è in posizione di fuorigioco.

20' Arda Turan recupera palla e si invola in area, Marchisio temporeggia ed obbliga al cross il turco, palla che arriva a Mandzukic che prova il tacco, para Buffon

La Juventus con il debutto della tenuta verde

18' Arda Turan prova il cross per Koke che trova però la conclusione al volo

17' Juanfran mette una palla al centro dalla destra, nessun problema per Buffon.

16' Vidal spizza di testa per Llorente, anticipato da Godin.

15' Ora la Juventus prova a schicciare la difesa dell' atletico

13' Ammonizione per Bonucci, che secondo l'arbitro ha tenuto il gomito un po' troppo alto su Mandzukic.

12' Arda Turan prova a servire la palla alta per Raul Garcia, lo spagnolo trova la torre per Mandzukic ma finisce in fuorigioco.

La coreografia dell'atletico

10' La Juventus fatica ad uscire palla al piede contro il pressing colchonero

9' Marchisio ci prova a colpire con il mezzo esterno ma non trova la porta

7' Corpo a corpo tra Miranda e Llorente, il giocatore della Juventus commette fallo

7' Bonucci perde il pallone a pochi metri dall'area di rigore, Vidal ci mette una pezza e recupera

6' Garcia ruba un ottimo pallone

5' L'atletico incomincia a spingere

4' Tevez combatte sulla trequarti sinistra, ma l'abitro gli fischia contro. Punizione per i Colchoneros.

3' Rischia Bonucci che lascia scorrere un pallone alle sue spalle per Buffon, Mandzukic prova ad approfittarne ma Buffon in uscita blocca la sfera.

3' Possesso palla juventus in questi primi minuti, fallo su Llorente

2' Scintille tra Mandzukic e Chiellini

1' Aggressività in mezzo al campo

1' Juventus primo pallone giocato

20:46 Inno della Champions League

20:44 Le squadre stanno entrando in campo

20:38 I tifosi bianconeri al Vincent Calderon

20:28 I bianconeri sono in campo per il riscaldamento

20:26 Ex compagni di squadra al Torino, ora rivali: Ogbonna e Cerci

20:22 Lo stadio Vicente Calderòn

20:20 Lo spogliatoio dell' Atletico Madrid

20:18 Caceres sarà titolare dunque, mentre Ogbonna siederà in panchina. Dal primo minuto anche Evra e Llorente, con Asamoah e Morata pronti a subentrare.

20:05 Il grande escluso è Griezmann. Ecco le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Juventus:

Atletico Madrid (4-4-2): Moyà; Juanfran, Miranda, Godin, Ansaldi; Tiago, Koke, Saúl, Arda Turan; Raul Garcia, Mandzukic. Allenatore: Simeone

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Marchisio, Pogba, Evra; Tevez, Llorente. Allenatore: Allegri

20:00 Il Vicente Calderon a meni de tre quarti d'ora dall' inizio del match

19:50 Stasera contro l'Atletico debutterà la terza maglia verde

19:45 L'Atletico Madrid ha fornito anche la guida turistica di Madrid per i tifosi di la Juventus in trasferta.

Ecco qui la guida di Madrid per i più di 1.000 tifosi che arriveranno oggi nella nostra città.Buon divertimento! http://t.co/DnZUcHG8X1 #UCL — Atleti English (@atletienglish) 1 Ottobre 2014

Atletico-Juve è finita 1-0. Ma è solo la Primavera- l'Atletico Madrid Primavera ha battuto la Juventus di Fabio Grosso per 1-0 nell'anticipo della sfida di questa sera, giocato in mattinata sui campi d'allenamento alla periferia della città. Dopo la vittoria sul Malmoe, quindi, prosegue male l'avventura in Youth League della Primavera della Juventus.Nuñez al 29' del primo tempo il gol vincente dei madrileni al quale è seguito un forcing della Juventus che a pochi minuti dalla fine ha avuto un grande occasione per pareggiare con Varga

Diretta Atletico Madrid - Juventus è un incontro assolutamente inedito per questa competizione, dato che le due formazioni non si sfidavano sin dai tempi di Sivori e Del Sol, ovvero negli anni sessanta: in quell’occasione però si giocava per la Coppa delle Fiere e la tradizione è favorevole ai bianconeri, con quattro successi a discapito di un’unica vittoria spagnola in cinque precedenti. L’Atletico Madrid ha vinto 17 delle ultime 19 partite al Vicente Calderon in competizioni UEFA; contando solo le partite di Champions League, invece, i successi sono 5 nelle ultime 6 partite, un numero influenzato dalla straordinaria stagione disputata lo scorso anno dai Colchoneros. La tradizione madrilena contro le squadre italiane è ottima, visto che ha vinto 6 delle 9 partite giocate contro formazioni del nostro paese, tra cui la partita dello scorso anno vinta per 4-1 contro il Milan. Il bilancio della Juventus in Spagna, invece, è di 3 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte: l’ultima vittoria bianconera risale alla stagione 2007-2008 quando i bianconeri s’imposero al Bernabeu e l’unico reduce di quella sfida è Giorgio Chiellini.

19:30 QUI ATLETICO - La sconfitta in terra ellenica ha destato una certa sorpresa, perché i colchoneros hanno iniziato molto bene in Liga (sono secondi ad appena due punti dal Barcellona). L'impressione è che si sia trattato di un semplice incidente di percorso. Simeone ha definito la gara contro la Juventus una finale "come lo era sabato la partita col Siviglia e come lo sarà sabato prossimo quella con il Valencia e poi con l'Espanyol": schiererà un 4-2-3-1 e molto probabilmente dovrà rinunciare a Gabi. Dietro le spalle di Mandzukic agiranno Koke, Arda Turan e Raul Garcia, quest’ultimo favorito su Griezmann. A centrocampo ci sarà il grande ex Tiago, mentre Alessio Cerci resterà ancora una volta in panchina.

Qui Juventus - bianconeri soffrono le competizioni internazionali e anche contro i non irresistibili svedesi hanno evidenziato qualche difficoltà di troppo. La controprova, quanto mai attendibile, arriverà al "Vicente Calderon". Dopo l'ultimo allenamento a Vinovo, la Juve e' partita con 22 giocatori: torna Caceres, che pero' dara' spazio ancora a Ogbonna. Allegri si affiderà al 3-5-2 e dovrà fare a meno di Barzagli, Pirlo, Marrone e Romulo. Unico grande dubbio riguarda Cáceres: l’uruguaiano ha recuperato e potrebbe partire titolare, ma Allegri pare intenzionato a non rischiarlo e schierare Angelo Ogbonna. Sulla fascia sinistra ci sarà ancora Patrice Evra, mentre in attacco confermati Tevez-Llorente.

PROBABILI FORMAZIONI della partita Atletico Madrid e Juventus

Atletico Madrid (4-2-3-1): Moya; Juanfran, Miranda, Godin, Ansalfi; Tiago, Mario Suarez; Raul Garcia, Koke, Arda Turan; Mandzukic. ALL. Simeone

Juventus (3-5-2): Buffon; Ogbonna, Chiellini, Bonucci; Lichtsteiner, Pogba, Marchisio, Vidal, Asamoah; Tevez, Llorente. All. Allegri

19:15 Simeone: “Con la Juve sarà come una finale”- Diego Simeone ha espresso le sue considerazioni in merito a questa affascinante sfida, spendendo anche delle belle parole per i bianconeri. Ecco cos’ha detto: “Affrontiamo la Juve con il massimo rispetto come merita una squadra così blasonata. Mi piace il lavoro fatto negli anni dalla Juve, si nota il grande lavoro dietro alle vittorie. Ripeto, ho molto rispetto e ammirazione. Penso che la Juve non giocherà di contropiede, approfitta molto degli spazi e recupera bene il pallone. Tevez e Llorente spingono bene sulla fascia ma hanno bisogno di sentirsi vicini i giocatori del centrocampo. Per noi sarà come una finale, ma siamo una squadra competitiva con grandi giocatori. Ogni partita è diversa e vedrò chi far giocare, abbiamo diverse possibilità. La Juve è solida e ha pochi punti deboli, servirà una gara di altissimo livello per vincere”.

Allegri: “Dobbiamo fare una gran partita. La voglia di vincere è nel dna Juve” - Dopo l’arrivo a Madrid, ieri pomeriggio il capitano della Juventus Gigi Buffon e Massimiliano Allegri si sono presentati in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti in vista della sfida tra i bianconeri e l’Atletico di Madrid. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “Il risultato conta sempre mi piace che la squadra giochi bene ma lo spettacolo fine a se stesso non basta. Dobbiamo fare una grande partita e cercare di ottenere un risultato positivo, che sarebbe importante come avvicinamento al passaggio del turno. La voglia di vincere è nel dna della Juve e di questo gruppo che ho la fortuna di allenare. Non bisogna porsi obiettivi ma andare avanti passo dopo passo, in questo momento il primo step è il passaggio del turno, poi a marzo capiremo di che pasta siamo fatti. “Sarà una partita complicata perché l’Atletico fa dell’intensità e della qualità i suoi punti di forza. Ha segnato tanti gol sui calci piazzati, sarà una partita molto tecnica. Il gioco dell’Atletico rispecchia il carattere dell’allenatore, è una squadra che concede pochi spazi e ha la forza mentale di aggredire per 90 minuti. Merito di Simeone, che ha trasmesso queste idee ai giocatori in maniera vincente. La vita è strana, l’anno scorso non ho avuto la possibilità di giocare qui con il Milan negli ottavi perché sono stato esonerato, il sorteggio me l’ha ridata”.

19:00 Atletico, solo una sconfitta in casa in 1.400 giorni - il Vicente Calderon è diventato uno degli stadi più difficili d’Europa: in campionato, l’Altetico non perde da 22 partite in casa, e, in Coppa, ha capitolato solamente una volta nelle ultime 16 gare, nei sedicesimi di Europa League del 14 febbraio 2013, battuto 2-0 dai russi del Rubin Kazan. Una sola sconfitta, dunque, negli ultimi 1.400 giorni, a fronte di 14 successi e di un solo pareggio, quello, appunto, contro il Chelsea.

I Colchoneros dopo la sconfitta contro l’Olympiacos sono a zero punti in classifica, quindi faranno di tutto per vincere spinti dal pubblico di casa. Per gli uomini di Simeone, di fatto, non c'è possibilità di sbagliare per non complicare troppo le cose. Soprattutto se i greci dovessero vincere ancora con il Malmoe.Il 2-0 faticato contro il Malmoe ha dato l'abbrivio sperato alla Juventus per andare a caccia della qualificazione agli ottavi

18:45 Buona sera a tutti e benvenuti alla diretta live della gara valevole per la seconda giornata di Champions League Atletico di Madrid - Juventus, un saluto da Arianna Radice e da tutta la redazione di VAVEL Italia. Vi terremo sul pezzo con continui interventi testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. Sfida di grande fascino questa sera al Vicente Calderon di Madrid, dove si affronteranno i padroni di casa dell’Atletico e la Juventus.