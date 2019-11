Live Slovan Bratislava - Napoli in Europa League

90' + 2' E' finita!!! Napoli batte Slovan Bratislava 2-0 allo stadio Pasienky! Decidono le reti di Hamsik e Higuain. Azzurri che salgono così a quota 6 nel Gruppo I

90' + 1' Punizione dal limite per lo Slovan: il pallone si infrange sulla barriera

90' Concessi due minuti di recupero da parte dell'arbitro Strahonja

89' Napoli che prova ad amministrare il risultato in questi ultimi minuti prima del fischio finale

87' Mesto! Bel lancio di Maggio per l'ex Genoa che prova la conclusione al volo sul centro-destra, palla fuori di poco

83' Doppia occasione sciupata da Mertens e Higuain per fissare il risultato sul 3-0: i due non si intendono a ridosso dell'area di rigore avversaria

79' Slovan ancora pericoloso con Milenkovic! Punizione dal limite dell'area per l'attaccante che colpisce l'incrocio dei pali

78' Ultimo cambio per gli azzurri: standing ovation per Marek Hamsik, al suo posto entra Mesto

76' Ancora una disattenzione clamorosa della retroguardia azzurra: lancio in profondità per Milinkovic, perso da Koulibaly, l'attaccante sbaglia l'aggancio ma Rafael non blocca il pallone. Il tiro a porta vuota, per fortuna degli azzurri, finisce alto sopra la traversa

73' GOL DEL NAPOLI!!! GONZALO HIGUAIN!!! Al primo pallone toccato l'argentino sigla il raddoppio azzurro! Cross perfetto di Hamsik dalla sinistra e colpo di testa vincente dell'ex Real Madrid che batte Pernis, stavolta incolpevole

72' Cambio anche per il Napoli: finisce qui la partita di Duvan Zapata, fa il suo ingresso in campo Gonzalo Higuain

71' Cambio nello Slovan: esce Kubic, dentro Zofcak

70' Ancora Slovan pericoloso! Milinkovic prova la conclusione a giro, respinge bene Rafael al primo vero intervento della partita

67' Ennesimo pallone perso da Ghoulam, apparso in grossa difficoltà in questo secondo tempo

65' Ancora pericoloso lo Slovan sulla destra con Cikos: il cross è lungo e non crea pericoli alla retroguardia azzurra ma Mertens e Ghoulam appaiono in difficoltà su quella corsia

63' Cambio nel Napoli: fuori De Guzman, dentro Callejon

61' Traversa di Mertens! Bella conclusione a giro dell'ala belga con il pallone che si stampa sul legno. Nulla avrebbe potuto il portiere Pernis

60' Buona ripartenza degli azzurri con Hamsik che serve Zapata dalla corsia mancina ma il pallone è troppo lungo sia per il colombiano che per De Guzman che aveva seguito l'azione

57' Grande occasione per lo Slovan! Cross dalla sinistra per il neo entrato Milinkovic dimenticato da Ghoulam in area di rigore. La sua conclusione termina a lato ma che rischio per la retroguardia partenopea!

56' Adesso cresce lo Slovan: Cikos si inserisce sulla destra ma il terzino slovacco viene servito in ritardo, terminando in offside

54' Errore di Inler che si fa rubare palla sulla traquarti e scatena il contropiede avversario. Bravo Britos a chiudere evitando un'occasione pericolosa per i padroni di casa

50' Movimento sulla panchina azzurra: si scaldano Callejon, Mesto e Gargano

47' Ancora difficolta per il portiere slovacco Pernis sulla palle alte: cross di Britos dalla corsia mancina, l'estremo difensore non la blocca ma riesce a rimediare lanciando il pallone in rimessa laterale

46' Azzurri subito in attacco con Mertens per Zapata sulla destra, cross a cercare Hamsik ma il pallone è lungo e finisce in fallo laterale

20.01 - Inizia la ripresa

45' Finisce il primo tempo. Azzurri in vantaggio grazie al gol di Marek Hamsik, finalmente in gol dopo un lungo periodo di astinenza. Primi 20' caratterizzati da poche occasioni e ritmi bassi, poi ci pensa il capitano azzurro a suonare la carica con grandi inserimenti e buoni assist per i compagni. Serviva l'odore di casa al centrocampista slovacco per ottenere la ciliegina sulla torta al 34', ben servito da Koulibaly. Da apprezzare anche i movimenti di De Guzman, l'olandese però, avrebbe potuto fare di meglio in diverse occasioni

39' Ispiratissimo Hamsik: lancio millimetrico per De Guzman che, però, sbaglia l'aggancio a due passi dal portiere Pernis. Il pallone si spegne sul fondo

37' Mertens! Napoli vicino al raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la retroguarda slovacca spazza male il pallone che finisce tra i piedi del belga, la sua conclusione però è debole e finisce tra le braccia del portiere

34' GOL DEL NAPOLI!!! MAREK HAMSIK!!! Lancio di Koulibaly per il capitano azzurro che approfitta dell'uscita in ritardo del portiere avversario e di testa insacca in rete!

26' De Guzman! L'olandese, servito bene da Mertens,prova la conclusione ma il tiro è debole e viene respinto in calcio d'angolo

23' Lancio lungo di Koulibaly a cercare Hamsik che prova a calciare a volo ma non riesce a colpire il pallone. Azzurri in crescita in questa fase della gara

20' Zapata! Napoli ancora pericoloso: gran palla di Hamsik per l'attaccante colombiano che calcia sul primo palo e trova la risposta di Pernis che devia il pallone in angolo

16' Hamsik! Il capitano azzurro si libera bene e prova la conclusione dal limite dell'area. Palla alta ma non di molto

10' Azione insistita del Napoli con De Guzman che mette al centro per Hamsik, libera in qualche modo la difesa dello Slovan, poi Maggio recupera il pallone e viene messo giù. Fischiata la punizione a metà campo.

8' Prova a farsi vedere anche lo Slovan: Soumah conclude da fuori area, palla respinta con il corpo da Ghoulam

3' Zapata prova a inserirsi sulla destra ma il colombiano viene chiuso prontamente dalla retroguardia avversaria. Sarebbe stata un'occasione interessante perché al centro era pronto a ricevere Hamsik

1' Ci prova subito Gokhan Inler con una conclusione dalla distanza, il pallone si spegne a lato senza alcun problema per il portiere slovacco

19.00 - Partiti! Il Napoli gioca il primo pallone

18.40 Il Direttore Sportivo del Napoli Riccardo Bigon ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium nel prepartita di Slovan Bratislava - Napoli: "Nell'ambito di una stagione con tanti impegni, è giusto girare i calciatori per far rendere tutti al massimo. Stasera c'è in campo una formazione molto interessante e abile. Vediamo come andrà, non sarà facile perchè qui c'è una grande atmosfera, per loro è un po' la partita dell'anno. Stasera possiamo dimostrare la compattezza dimostrata a Sassuolo e l'intensità che abbiamo messo in tutte le partite, anche se i risultati non sono stati positivi". Esclusione di Michu? "In una trasferta europea portiamo sempre qualche giocatore in più perchè non si sa mai cosa può succedere. E' normale che resti un attaccante fuori, è una scelta normale".

18.35 Benitez manda Michu addirittura in tribuna e sceglie di affidarsi a Britos centrale con Ghoulam sulla sinistra. David Lopez confermato a centrocampo, mentre in attacco vanno fuori sia Callejon che Insigne: c'è De Guzman!

18.30 Ecco le formazioni ufficiali della gara, mentre le squadre entrano in campo per il riscaldamento.

Napoli : Rafael, Maggio, Koulibaly, Britos, Ghoulam, Inler, David Lopez, Mertens, Hamsik, De Guzman, Zapata.

Slovan : Pernis, Jablonski, Gorosito, Ninaj, Cikos, Grendel, Lasik, Peltier, Halenar, Kubik, Soumah.

18.15 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della gara di Europa League tra Slovan Bratislava e Napoli. Allo stadio Pasienky di Bratislava si giocherà per il secondo turno dei gironi della seconda competizione europea. Da Riccardo Aita e dalla redazione Italia di Vavel, il più cordiale augurio di divertirvi con il nostro racconto.

18.00 A Bratislava va in onda la seconda giornata di Europa League. Il Napoli di Benitez, dopo aver battuto in casa lo Sparta Praga per 3-1, vola in terra slovacca, dove affronta lo Slovan Bratislava che è uscito con le ossa rotte dal primo incontro, perso per 5-0 dagli svizzeri dello Young Boys.

17.50 A TUTTO MAREK – La gara passa quasi in secondo piano a Bratislava. L’evento che catalizzerà l’attenzione per la gara di questa sera è il ritorno del figliol prodigo, una storia degna dei migliori racconti. La famiglia di Hamsik e la necessità di vendere la macchina per far si che il figlio giocasse con la squadra dei sogni, la gavetta, il debutto in prima squadra e l’esplosione. Quando papà Richard vendette quella Skoda non poteva affatto immaginare che una quindicina di anni dopo, il suo ragazzino sarebbe tornato a casa con la fascia di capitano del Napoli. Quella fascia che è stata di grandi giocatori, del più grande di sempre, Diego Armando Maradona. Richard ha raccontato quella storia con le lacrime agli occhi, ripensando a quei momenti difficili e a quelli più belli dal trasferimento in Italia del figlio. Il figliol prodigo è tornato a casa e questa sera c’è da scommettere che sarà più motivato che mai a scendere in campo per dare il meglio di sé davanti a quella gente che l’ha osannato e spinto verso la consacrazione. Marek è tornato, e vuole dimostrare di aver lasciato a casa i dubbi e i tormenti che ne hanno caratterizzato le ultime prestazioni. Un gol allo Slovan, come dedica al padre, per quello che ha fatto per lui, e a tutti i tifosi azzurri, per scacciare nubi e fantasmi.

17.40 Benitez ha lasciato a casa tre pedine importanti della sua rosa: Zuniga, Albiol e Jorginho. I primi due rifiateranno in vista della sfida di domenica contro il Torino, mentre il terzo deve ancora recuperare del tutto da un fastidiosissimo infortunio ed è probabile che lo rivedremo soltanto dopo la sosta delle nazionali. Come spesso è accaduto nella scorsa ed in questo scampolo di stagione, l’allenatore spagnolo utilizzerà molto il turnover. Con ogni probabilità sarà Andujar a difendere la porta azzurra, per la prima volta da quando è a Napoli. Sulla destra potrebbe tornare Mesto, con Henrique e Koulibaly centrali. Britos sembra il favorito per corsia mancina, per non sbilanciare troppo la linea di difesa, ma Ghoulam potrebbe essere scelto per recuperare un po’ di smalto. A centrocampo l’unico sicuro del posto sembra Inler. Lo svizzero ha riposato contro il Sassuolo e dovrebbe partire dall’inizio, con uno tra Gargano e David Lopez al suo fianco. Davanti, infine, spazio sicuramente alle seconde linee Michu e Zapata, con Mertens che scalpita ed Insigne e Callejon che si giocano l’ultimo posto. Il folletto di Frattamaggiore è alla ricerca del primo gol stagionale, mentre l’attaccante spagnolo non vuole fermarsi dopo i 3 gol in campionato.

17.30 Nella conferenza stampa di ieri sera (clicca qui per l'articolo completo), l’allenatore azzurro Benitez è intervenuto, assieme al capitano del Napoli sugli avversari di quest’oggi: "A questo livello abbiamo un buono staff, abbiamo visto le partite ed anche un giocatore che li conosce bene. Hanno velocità in attacco e fisicità in difesa. Hanno avuto qualche problema, ma anche con lo Young Boys il risultato non ha nulla a che vedere con quello che s'è visto in campo. La squadra è più forte di quello che s'è visto con lo Young Boys". Infine lascia con una battuta sull’obiettivo per la gara: "Inizialmente conta solo la vittoria, poi si vede come va la gara, ma noi pensiamo sempre a vincere, ma con rispetto per l'avversario".

17.20 František Straka, privo della sua punta di diamante Vittek, proporrà un 4-3-3 Meszaros, Peltier e Kubik in avanti. A centrocampo agiranno Grendel, Lasik e Milinkovic (in vantaggio su Halenar) mentre in difesa Hudak e Gorosito dovrebbero essere i centrali con Cikos a destra e Kolcak a sinistra davanti all'estremo difensore Pernis.

17.10 In casa Slovan Bratislava non tira di certo una bella aria, soprattutto dopo la sconfitta della prima giornata di Europa League contro lo Young Boys. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, Richard Lasik, è intervenuto nella consueta conferenza stampa analizzando il match di questa sera ed il momento, non di certo positivo, della sua squadra: “Il calcio italiano è molto tattico e aggressivo, sappiamo a cosa andiamo incontro ma in testa non dobbiamo avere altro che vincere. Non ho mai giocato contro il Napoli, ma ho visto molte delle loro partite - ha proseguito poi il centrocampista slovacco ex Brescia – e sicuramente sarà un incontro interessante, ancora di più' perché avremo come avversario Marek Hamsik. Ma credo che ognuno di noi sarà pronto a lottare e dare il meglio. Non stiamo andando bene, i tifosi stanno perdendo la pazienza ed è comprensibile, non è ammissibile che non si vinca da 5 gare, è' una vergogna e lo sappiamo. Ma siamo professionisti e dobbiamo saper sopportare questo nervosismo. Per battere il Napoli dovremo gettare il cuore oltre l'ostacolo, dare tutto e stare concentrati per tutti i 90 minuti”.

17.00 PRECEDENTI E CURIOSITÀ – Per gli azzurri sarà il primo incontro con una squadra slovacca nelle competizioni ufficiali, a differenza dello Slovan che può contare ben quattro doppi confronti con le italiane.

16.50 Il primo nel 1969 in Coppa delle Coppe con il Torino, dove gli slovacchi eliminarono i granata dall'allora competizione europea riservata alle squadre vincitrici delle coppe nazionali. Sempre in Coppa delle Coppe, nel 1982, lo Slovan Bratilslava incontrò l'Inter, soccombendo sotto i colpi dei nerazzurri. Nel 1992, ancora una milanese: toccò al Milan eliminare i bianco-azzurri di Slovacchia al secondo turno di Champions League. Infine, l'ultimo confronto risale ai preliminari di Coppa Uefa nel 2011 contro la Roma, la quale, sconfitta all'andata in Slovacchia per 1-0, non riuscì a ribaltare il risultato all'Olimpico terminando l'incontro sull'1-1. Per lo Slovan, dunque, un totale di otto precedenti con le squadre italiane: ben quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

16.40 Nonostante sia il primo incontro ufficiale, tra Napoli e Slovan Bratislava c'è un precedente che risale a un'amichevole disputata nel 2009 in Slovacchia e terminata 1-0 per gli azzurri guidati da Donadoni. Il gol che decise il match fu siglato da Jesus Datolo.

16.30 I CONVOCATI - Sono 20 gli uomini a disposizione di Benitez per la trasferta in Slovacchia. Assenti Albiol, Zuniga e Jorginho. Ecco la lista dei convocati: Rafael, Andujar, Contini, Maggio, Mesto, Henrique, Ghoulam, Britos, Koulibaly, Gargano, Inler, David Lopez, De Guzman, Insigne, Mertens, Callejon, Hamsik, Michu, Duvan, Higuain.

La concentrazione è altissima in quel di Bratislava dove il Napoli affronterà lo Slovan allo stadio Pasienky (calcio d'inizio alle 19) per il secondo appuntamento del Gruppo I di Europa League. La squadra azzurra è in cerca di continuità dopo il successo in campionato contro il Sassuolo che ha offerto segnali positivi per Rafa Benitez e il suo staff tecnico.